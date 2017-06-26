Как провести ремонт и перепланировку в хрущёвке

Как известно, планировка квартир в так называемых «хрущёвках», является эталоном среди самых неудачных решений для строительства зданий. Согласитесь: низкие потолки, узкие и маленькие комнаты, кухни, ванная, совмещённая с туалетом… Все эти «прелести», отнюдь не располагают к комфорту и приятному отдыху в таких домах. И довольно многие владельцы вышеупомянутых квартир, весьма негативно отзываются об условиях проживания в них.

Однако, существует способ кардинально улучшить условия жизни и изменить данные помещения практически до неузнаваемости. Это – перепланировка квартиры и проведение капитального ремонта во всех помещениях. Довольно многие специалисты по дизайну интерьеров утверждают, что при грамотном подходе, такие жилища можно обустроить совершенно необыкновенным образом, и так, чтобы жильцы навсегда забыли о тесноте и отсутствии комфорта.

Непосредственно перед началом проведения всех строительных, им сопутствующих и отделочных работ, вы должны как можно тщательнее продумать все мелочи и составить дизайн-проект, согласно которому будет проводиться перепланировка и последующая отделка. Это делается для того, что бы существенно сократить затраты и временные рамки проводимых мероприятий.

Среди наиболее оптимальных вариантов увеличения пространства в небольших квартирах, специалисты выделяют особенной практичностью объединение одной их комнат с кухней посредством демонтажа перегородки. А для того, что бы эти две зоны не совмещались друг с другом визуально, в них можно использовать разнообразные напольные покрытия. Таким образом, вы обязательно получите больше пространства разделённого на функциональные зоны.

Тут следует отметить, что далеко не все стены и перегородки можно демонтировать. По этому, перед проведением работ следует обратиться в организацию, которая выдаёт разрешения на демонтаж стен и иных внутридомовых конструкций. Соответствующая инстанция, выдаст вам план квартиры и здания, на котором отмечены несущие стены, которые трогать ни в коем случае нельзя.

Кроме этого, путём переноса перегородок можно несколько уменьшить спальную комнату в пользу основной. Тут следует отметить, что данный способ уменьшит зону отдыха, поэтому относиться к нему стоит предельно внимательно. Оптимальным вариантом может стать уменьшение спальной комнаты до таких размеров, когда в ней будет помещаться большая кровать и тумбочка (небольшой шкафчик).

Для создания большего комфорта в ванной комнате, саму ванную следует заменить душевой кабинкой. Таким образом, вы получите необходимое дополнительное пространство для установки стиральной машины или предметов мебели. Для визуального увеличения ванной комнаты, используют керамическое покрытие светлых тонов.

Изначально, в качестве напольных покрытий в квартирах данного типа использовался паркет. Однако, с течением времени оно может несколько потерять свой внешний вид, рассохнуться и прийти в негодность. В таких случаях, его полностью демонтируют, а полы заливают стяжкой, на которую можно постелить новое покрытие. К примеру – ламинат.

Далеко не последней проблемой небольших квартир с маленькими комнатами являются двери. Ведь именно они могут мешать расстановке мебели и забирают несколько так недостающих квадратных метров площади. Их рекомендуется убрать вовсе или заменить на раздвижные.

Для создания перегородок, можно использовать стеклоблоки. Таким образом, вы придадите помещению весьма оригинальный и объёмный вид. Кроме того, в квартире станет заметно светлее.