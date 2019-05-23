Наверное, нет хозяев, которые не мечтали бы об особенных декоративных элементах, украшающих их дом, а если они еще и функциональны, это хорошо вдвойне. Одним из самых привлекательных сооружений для человека остается камин. Если в многоквартирных зданиях эта мечта все-таки чаще недостижима, то в загородном доме такой нестареющий атрибут уюта в последнее время стал очень востребованным. Чтобы иметь возможность похвастаться прирученным огнем, надо быть в курсе, как сделать камин своими руками. Знания, помноженные на желание, помогут обойтись без дорогой помощи мастера-печника, но дадут возможность каждый день чувствовать себя Шерлоком Холмсом.

Знакомство с типичными каминами

Любой подобный отопительный прибор состоит из определенного набора основных элементов. Это:

дымоход;

зольник;

колосниковая (каминная) решетка;

корпус (портал);

топочная камера.

Топки бывают закрытыми и открытыми. Если выбран первый вариант камина, то тогда к списку частей конструкции добавляются новые:

шибер — задвижка, предназначенная для регулировки тяги;

дверцы, изготовленные из жаропрочного стекла.

Классификация по типу установки

В разнообразии каминов можно убедиться, если посмотреть картинки. Все они разделяются по месту, предназначенному для монтажа. В зависимости от особенностей помещения выбирают:

Встроенные конструкции, значительно экономящие пространство. Минус данного решения очень существенный — необходимость планирования установки при строительстве дома либо при его капитальном ремонте. Островные (центральные) камины, замечательно выглядящие в больших комнатах. Их отличает массивность и внушительность. Достоинство такого варианта — возможность любоваться отопительным прибором с любой точки комнаты. Пристенные классические сооружения, которые не собираются отдавать «коллегам» пальму первенства. Несмотря на относительно впечатляющие габариты, они привлекают тем, что конструкцию можно без особых проблем соорудить своими руками. Угловые камины, дающие возможность экономить пространство в небольших помещениях. Однако есть у них недостаток, если говорить о самостоятельной работе. Сделать устройство гораздо сложнее, чем традиционное пристенное. Причина — возможные трудности во время кладки фронтальной части.

Надежность камина зависит от материала, выбранного для устройства. Чаще камины сооружают из кирпича: конструкцию возводят из красного керамического материала, а для сооружения топочной камеры покупают шамотный его вид, жаростойкий. Другой способ — приобретение топки из чугуна. Вокруг нее затем возводят кирпичный корпус и дымоход. Если камину предстоит обогревать дом из дерева, то необходима качественная теплоизоляция топки и всего устройства. Защитить от жара камина нужно пол, стены, кровлю.

Все приборы классифицируют по габаритам. У небольших каминов ширина портала не более 510 мм. К средним относят те, у которых эта величина достигает 630 мм. Большими считают отопительные приборы, чья ширина «перевалила» за 630 мм.

Как определить размеры?

Габариты каминов находятся в прямой зависимости от площади пространства, в котором они будут возводиться.

Топка

Площадь помещения делят на 50. Например, комната в 20 м2 требует топочной камеры площадью 0,4 м2 (20/50). При определении ее высоты и ширины используют пропорции 2/3, большее значение у последней.

Глубина топки камина — самый важный параметр. Правильный ее расчет гарантирует максимальную эффективность при низких затратах топлива. Маленький объем приведет к задымлению помещения, большой не позволит получить желаемое тепло. В идеале глубина топочной камеры составляет 2/3 высоты самого камина.

Дымоход

Чтобы избежать образования конденсата, обеспечить хорошую тягу, нужно корректно подобрать размеры выходного отверстия дымовой трубы. За ориентир в этом случае принимают топку. Площадь отверстия дымохода должна составлять от 1/8 до 1/15 площади камеры.

Следующий немаловажный параметр — длина дымохода. Маленькое значение не позволит обеспечить полное выведение продуктов горения, большое будет причиной того, что тепло в буквальном смысле вылетит в трубу. Идеален дымоход, имеющий длину 4-5 м. Если достичь ее не получается, при монтаже устанавливают трубы с коленами. Оптимальный их диаметр — 100-150 мм.

Что включает подготовка к работе?

Иногда этот этап занимает больше времени, чем само возведение камина своими руками, ведь в этот период надо предусмотреть множество вещей. Первая рекомендация, которой лучше неукоснительно следовать, — возведение отопительных приборов осенью либо весной. Оптимальна температура от 15 до 20°. Недостаточная влажность выдвигает свои требования: в этом случае в помещении для будущего камина необходимо по периметру расставить ведра с водой.

Дислокация камина

Лучшее место для расположения открытого очага — несущая стена. Однако решение хозяева принимают в зависимости от свободного пространства и метража комнаты: это может быть угол или «необитаемый» островок, который лучше «заселить». В списке нежелательных мест находится лишь одна дислокация — стена напротив окна, так как интенсивность воздушных потоков возрастет. Исключение здесь одно-единственное — камины, оснащенные закрытой топкой.

Инструментарий

Перед началом работы надо подумать обо всех необходимых инструментах, чтобы потом не метаться в поисках нужного, но забытого предмета. Следует заблаговременно подготовить:

болгарку для кирпича;

ведро для раствора;

дрель с насадкой либо миксер;

линейку, маркер, рулетку;

лопаты — совковую, штыковую;

киянку, мастерок, молоток, ножовку;

мочальную кисть, расшивку;

отвес, правило, угломер, уровень;

сито для песка, цемента.

Материалы

Для строительства потребуется приобрести:

арматуру, вязальную проволоку;

асбестовый лист;

глину, кирпич (керамический красный), песок, цемент, щебень (гравий);

ДСП для опалубки арки;

кирпич-шамот для топки (минимум — М200);

колосниковую решетку;

поддувало, дверцу из металла, заслонку;

рубероид, доски либо фанеру для опалубки;

трубу для дымохода;

материал для отделки, если она запланирована.

На этом этапе уже надо знать, какая облицовка будет использоваться. Красный керамический кирпич покупают под «расшивку». Более экономичное решение — отделка клинкерной плиткой.

Приготовление раствора

Состав для кладки делают заранее. Его готовят из:

воды (1 часть);

песка (8 частей);

глины, замоченной за несколько дней до приготовления.

Если приобретена тощая глина, то ее необходимо взять 8 частей. Когда выбор сделан в пользу жирной, то хватает 4. Оптимальная консистенция состава — густая сметанная. Чтобы достичь ее, нужно досыпать цемента — 1/8 от количества песка. Если готовят сразу весь объем раствора, то его добавлять не рекомендуется, в этом случае досыпают песок. Густую смесь, наоборот, разводят небольшим количеством воды. После тщательного перемешивания ее всегда проверяют на качество.

Идеальный состав, взятый мастерком, стекает плавно, но оставляет на инструменте слой около 2-3 мм. Раствор, налипший комками, свидетельствует о избыточной жирности. В этом случае прибавляют глину и воду. Состав оставляют на ночь, закрыв мокрой мешковиной. Перед началом работ его тщательно перемешивают. Есть и другой способ проверить готовый состав, делают тест прямо в емкости. Он представлен на рисунке.

«Фундаментальный» труд

Чтобы не беспокоиться о безопасности жильцов, обеспечить долгожительство «новоиспеченного» камина, к возведению фундамента надо отнестись очень серьезно. Если основание обустраивается одновременно с нулевым циклом строительства жилья, работы не станут затруднительными, так как все проходит по обычной схеме:

производят выемку грунта, котлован шире габаритов камина на 100 мм, его минимальная глубина — 500 мм;

делают подушку из поочередных слоев песка, щебня;

собирает опалубку, потом ее гидроизолируют двумя слоями рубероида;

производят армирование металлическими прутьями;

фундамент заливают до чистового пола на 2 кирпича;

делают паузу на 3 недели.

Если хозяева решили заняться возведением камина в готовом частном доме, то напольное покрытие в месте установки отопительного устройства демонтируют. На участке, предназначенном для камина, согласно чертежу отмеряют необходимые размеры, после этого от каждой стороны делают отступ по 150-200 мм. Вырезают отверстие с помощью болгарки. После этой операции роют котлованчик и занимаются обустройством фундамента. Когда основание камина сравняется с чистовым полом, делают декоративное оформление зазора.

Возведение камина

Если стены в доме отделаны горючими материалами, заранее обеспечивают противопожарную безопасность. В этой роли используют керамическую плитку, либо прокладывают асбестовый лист. Второй необходимый шаг — подготовка кирпичей к кладке. Материал сначала отсортировывают, потом нужное количество погружают в емкость с водой. Кирпичи, прошедшие эту процедуру, не будут вытягивать влагу из раствора, поэтому к надежности камина претензий не возникнет.

Порядовка

Порядовка — подробная «послойная» схема кладки, позволяющая относительно легко справиться с работой. Понравившийся вариант можно выбрать из ассортимента в виртуальном пространстве, а затем распечатать. Это решение — единственная возможность для новичков-печников избежать грубейших ошибок. Главное — подробно изучить особенности каждого ряда.

Даже мастера со стажем перед работой делают так называемую сухую кладку. Этот способ помогает заранее познакомиться с трудными участками, которые придется преодолевать. Если все кирпичи пронумеровать по рядам, а заодно и проставить на них порядковые номера, то можно значительно сократить время, затраченное на сооружение отопительной «мебели».

Кладка

После того как раствор готов, приступают к возведению камина. Чтобы гарантировать идеальную вертикальность, натягивают отвесы. Первый ряд — особенный, так как от «основы основания» камина зависит корректность всего процесса. Нередко необычный вид обеспечивают кладкой кирпичей на ребро. Основание поднимают над уровнем пола на 250-300 мм. Для первого, глухого, ряда обычно используют раствор с добавлением цемента.

Типичная и рекомендуемая толщина шва составляет 5 мм. Выдерживать ее необходимо на протяжении всей работы. Для дилетантов спасительным шаблоном станет рейка, имеющая такую же толщину. Кладку постоянно проверяют уровнем по вертикали, диагонали, для тестирования углов используют угломер. Любое отклонение от 90° — грубейшая ошибка. Не допускают попадания раствора на лицевую сторону, иначе оттирать его будет проблематично.

Следующий, второй ряд, выкладывают аналогично первому, так как он тоже является глухим. С третьего ряда начинают оформлять дно топочной камеры. Шамотные кирпичи, не перевязываемые с красными, кладут на ребро. При установке колосниковой решетки учитывают тепловое расширение металлов, поэтому оставляют необходимый зазор (3-5 мм).

С 4 ряда начинают формировать топливную камеру. В этом же ряду следует установка ее дверцы, для которой также учитывают зазор. Ее насаживают на металлический стержень, заложенный в шов между кирпичными рядами. Поддувало монтируют в 5 ряду. До 7 ряда включительно продолжают формировать топливную камеру.

Арка

С 8 ряда начинают делать уклон (горловину), который будет противостоять обратному ходу дыма. Арку формируют на протяжении следующих 5 рядов. Для нее изготавливают опалубку (кружало) из ДСП либо досок. На листе чертят круг, радиус которого аналогичен половине ширины арки. Деталь вырезают болгаркой, делят на 2 равные части, получая одинаковые полукружья. Скрепляют их брусками из дерева, используя саморезы.

Кладку на этом этапе производят с помощью клинообразных швов либо стачивают кирпичи на клин. Чтобы получить правильные элементы, к кружалу прикладывают кирпич, к верхнему левому углу которого протягивают нитку, закрепленную я центре основания кружала. Затем точно по этой нитке прочерчивают линию. Аналогичную операцию проводят с правой стороной кирпича.

Стесав ненужное, по этому шаблону изготавливают остальные арочные элементы, их нумеруют. Кирпичи укладывают, начиная с углов. В этом случае предпочтителен цементный раствор. Серединный элемент плотно вставляют в кладку, подбивают киянкой. Для прочности в шов укладывают кирпичную щебенку.

Дымоход

15 ряд знаменуется формированием «дымового зуба», он исключит попадание осадков и гарантирует нормальную тягу. К сужению дымохода приступают к 19-20 ряду. На этом этапе меняют рецепт раствора: глину полностью заменяют цементом. Соотношение его с песком — 1:4, степень густоты — средняя. Над поверхностью крыши на трубе делают утолщение, называемое выдрой. Это «животное» призвано закрыть собой стык кирпичной кладки и кровельного покрытия. В последнюю очередь устанавливают оголовок для дымохода.

После окончания всех работ камин оставляют в покое на несколько дней. После его окончательного высыхания делают первую проверку: тестируют «новостройку», используя бумагу. Если дым не идет в помещение, а пламя горит ровно, то переходят к протапливанию комнаты дровами.

Отделка: простор для фантазии

Здесь все зависит от хозяев, от их видения «правильного» камина, а также от стиля помещения. В классическом интерьере окажутся на своем месте колонны, нередко в роли материала для них выступает мрамор. Другой, не менее шикарный, вариант — отделка другими натуральными материалами — гранитом, малахитом, ониксом, талькомагнезитом.

Отделка кафелем и изразцами популярна в домах в голландском стиле. Однако такой вид декорирования можно отнести к универсальным, если он не противоречит стилистике помещения. Часто домашние мастера останавливаются на экологичной и податливой древесине, идеально вписывающейся почти в любой интерьер.

Самое простое решение для загородной резиденции, выполненной в деревенском стиле, — полное отсутствие другой декоративной отделки, ведь каменная кладка, немного облагороженная, сама по себе станет украшением. Иной удачный пример — оформление камина с помощью эффектной декоративной штукатурки.

Так как сделать камин своими руками — задача нетривиальная, многие начинающие строители все же пасуют перед трудностями и обращаются к мастерам-печникам. Но для тех энтузиастов, которые упорно идут к своей цели, незаменимым подспорьем станет помощь извне. С тем, как выполняются каминные работы, можно познакомиться воочию, если посмотреть это видео:

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