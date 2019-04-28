Барная стойка в стене, у нее и не только: виды, материалы, решения

Человеку в квартире любого метража почти всегда не хватает пространства. Однако чаще всего головную боль вызывают крохотные кухни, становящиеся врагами, мешающими осуществлению многих планов. В такой ситуации спасти положение сможет объединение кухни с гостиной, балконом, лоджией, а также замена традиционного стола барной стойкой. Последнее элегантное решение не повлечет серьезного опустошения кошелька, зато такой стол будет выполнять сразу несколько функций. Еще один вариант — барная стойка в стене, на ее месте, но эта «авантюра» часто требует согласования с соответствующими инстанциями.

В каких случаях решение оправдано?

Модная ныне барная стойка подойдет не каждой кухне. Вывод о ее необходимости напрашивается сам собой, если есть проблемы, от которых хочется избавиться.

Традиционный кухонный стол ограничивает доступ к другим предметам, а также мешает свободному перемещению хозяев. Площадь, наоборот, велика и позволяет обустроить полноценную барную стойку, оснащенную мини-баром, холодильником для напитков и полками. Возникла необходимость в зонировании пространства — разделении обеденной и рабочей зоны. Сделана перепланировка, но на границе двух помещений — кухни и гостиной (балкона либо лоджии) — оставлено удобное место — часть снесенной стены или простенок. В этом случае нужна лишь столешница. Крайне необходима дополнительная рабочая поверхность, ее обычно остро не хватает в небольших кухнях.

Если решение непоколебимо, нужно учесть один нюанс: барная стойка просто обязана гармонично вписываться в интерьер.

Оценка идеи со всех сторон

Чтобы быть всецело уверенными в правильности поставленной задачи, надо рассмотреть все плюсы и минусы данной барной мебели. Достоинства таковы:

экономия пространства кухни;

возможность использовать барную стойку для хранения (напитков, посуды и разных мелких вещей);

существование подходящего места для быстрого принятия пищи при дефиците времени.

Недостатков стойка тоже не лишена. Это:

ее высота, делающая столешницу неудобной для детей, пожилых;

небольшие размеры, ограничивающие число людей, если мебель «обязуется» выполнять функции обеденного стола или только места для завтрака.

Есть ли требования к размерам?

Их нет, но есть рекомендации, которые также могут быть проигнорированы по желанию хозяев. Они относятся к высоте барной стойки, а также ширине столешницы:

Типичная высота для барной мебели — 1100-1200 мм, поэтому для удобства необходимы такие же стулья с длинными ножками. В квартирах и частных домах более популярны стойки, имеющие оптимальное расстояние от столешницы до пола. Это 900 мм. Оптимальная ширина — 500-600 мм, но если мебель планируют сделать многофункциональной, то более практичной будет цифра 800.

При выборе подходящей длины ориентируются на метраж кухни и на количество человек, которое будет одновременно сидеть за барной стойкой. Желанный комфорт обеспечат 600 мм на каждого. Минимальная толщина столешницы составляет 25 мм.

Как выбрать разновидность стойки?

Для удачного выбора нужно принимать во внимание не только метраж кухни, но и функции, которые мебель должна выполнять.

Передвижная конструкция. Она не относится к классическим разновидностям, однако очень удобна своей мобильностью. Это узкий столик, оборудованный колесами, его можно легко перемещать куда угодно. Полуостровная барная стойка, являющаяся продолжением кухонного гарнитура, образующая вместе с ним Г- либо П-образную полоскость. Бонус — близкое соседство обеих рабочих поверхностей. Пристенный вариант. Она монтируется длинной либо короткой стороной к стене. Такая стойка — единственный выход для маленьких кухонь, поэтому она служит компактным столом, а шкафчики под ней — непозволительная роскошь. Островная мебель — атрибут просторных кухонных комнат. Располагается такая барная стойка в стене, которая была снесена, но оставлен низ бывшей перегородки. Другой вариант — отдельная конструкция, возведенная из дерева, камня, кирпича, газоблоков. Барная стойка у окна — разновидность пристенной мебели, однако этот вид имеет свои преимущества. Стол для напитков можно сделать больших размеров, если попутно «украсть» пространство у подоконника.

Есть еще разновидность, являющаяся «симбиозом» обычной обеденной мебели и стойки, — барный стол. Этот предмет широк, но высок, поэтому подойдет лишь для средних или просторных кухонь. Достоинство этого варианта — возможность полноценной сервировки и расположение за столом максимального количества визитеров.

Размеры, формы, конструктивные особенности

Стойки могут быть длинными, за которыми комфортно размещаются более 8 человек, и короткими, рассчитанными на меньшее количество людей. Первый вариант — островные или пристенные модели, второй не ограничен в видах конструкций. Типичные формы столешниц:

классические, где столешницы прямоугольные;

оригинальные: поверхность может иметь закругления, расширяться, иметь комбинированные формы, если есть несколько уровней.

Одноуровневые стойки — традиционный вариант, состоящий из одной рабочей поверхности. Многоуровневые могут иметь несколько столешниц — две и более, — расположенных на различной высоте. Такая мебель больше подходит для просторных кухонь.

Столешница барной стойки

Сочетаемость кухонного гарнитура и барной мебели — главное требование и оформлению интерьера. Традиционно для стойки выбирают тот же материал, однако исключения из правил не запрещены. Например, каменная поверхность кухонного гарнитура может «благосклонно» отнестись к барной стойке из дерева.

В роли столешницы выступают всевозможные материалы:

Древесина — экологичная, красивая, практичная, но капризная, так как требует предварительной обработки, защищающей от влаги, огня, плесени и насекомых. Искусственный камень, имеющий мало отличий от его натурального «собрата»: как по виду, так и эксплуатационным характеристикам. Плюсы — долговечность, надежность, минимальный уход за поверхностью. Керамическая плитка неприхотлива в уходе, так как чистить ее легко. Высокие температуры и влага керамике тоже не помеха. Зато укладка материала и дальнейшая эксплуатация, подразумевающая перманентное очищение швов, кому-то придется не по душе. ЛДСП — бюджетный вариант. Столешница из этого материала будет прочна, проста в уходе, но есть минус — недостаточная защита от влаги, поэтому со стойкой придется обращаться очень бережно. Лучший выбор — МДФ. Это прочная экологичная замена ЛДСП. Натуральный камень. Не самый популярный материал для барных стоек, даже несмотря на превосходные качества. Недостатки — высокая цена, большой вес мебели, необходимость ухода, которую требуют некоторые породы. Стекло — частый «гость» в домах, так как мебель получается воздушной, оригинальной. Дополнительные плюсы — отсутствие боязни высоких температур, влаги, огня. Минус — поверхность, на которой все пятна будут видны невооруженным глазом.

Материалы для основания

Как и в случае со столешницей, дефицита идей не существует: основание может быть изготовлено из любого из следующих материалов:

Гипсокартон — практичное, относительно легкое, так как можно соорудить барную стойку любой конфигурации. Однако необходим каркас, который обшивают листами, которые декорируют по-разному — штукатурят, красят, выкладывают искусственным камнем. Дерево. В этом случае основание может быть сплошным, либо иметь только ножки. Такой вариант подойдет для кухонь в классическом стиле. Но и здесь без серьезной подготовки боязливой древесины не обойтись. ДСП, МДФ — оптимальный вариант, если в кухне уже стоит такой же гарнитур. Прелесть решения — возможность снабдить стойку дополнительными полками, ящиками для посуды, бутылок и мелких вещей. Остатки перегородки, если запланирована барная стойка в стене. Такое остроумное решение не потребует долгой и кропотливой работы, но обеспечит отличную экономию необходимого пространства. Хромированная труба, считающаяся классическим решением. Такой вариант хорош для пристенных стоек, так как позволяет с минимальными трудозатратами соорудить даже многоуровневую конструкцию.

Классическая барная стойка

Это столешница, с одной стороны опирающаяся на трубу, с другой — на мебель либо стену. Для сооружения рабочей плоскости используют широкие доски (хвойные породы не рекомендуют) или толстую фанеру, которую после изготовления декорируют мозаикой, пластиком, плиткой. Если гарнитур сделан на заказ, можно там же попросить сделать столешницу. Когда мебель приобретена готовая, поиски усложняются. Нужно сфотографировать гарнитур либо взять с собой небольшую деталь, чтобы отправиться с ней по мастерским.

Другие необходимые материалы:

Хромированная труба. Лучше брать качественное немецкое изделие, иначе хромирование с большой долей вероятности скоро начнет осыпаться. Кольца для трубы и столешницы — декоративное и насадка-упор, называющееся «крепежным кольцом», «подпятником». Если крепление будет производиться к стене, то потребуются уголки — усиленные или обычные: один сплошной либо несколько небольших. Барная стойка вдоль стены требует покупки нескольких декоративных кронштейнов.

Из доски вырезают столешницу, скругляют края, шлифуют. Затем тонируют, покрывают лаком. К высохшему изделию прикручивают упор, к противоположной стороне — уголки, в качестве крепежей используют саморезы, имеющие плоскую шляпку.

Собранную конструкцию приставляют к стене, на которой отмечают места для дюбелей. На полу обводят маркером трубу, получая место для крепежного кольца. Его монтируют сразу же, потом в стену устанавливают дюбеля. Ставят барную стойку на законное место — в подпятник, к стене фиксируют шурупами. Мебель готова.

Если не нравится хромированная труба, ее легко заменить полочками, имеющими несколько отделений, дающими возможность сделать мебель более функциональной. Другой вариант — использование нескольких широких досок, соединяемых под прямыми углами. Такая мебель замечательно впишется в кухни, оформленные в стиле лофт, минимализм, хай-тек.

Стойка, покоящаяся на основании

Любая доска подходящих размеров становится полноценной барной мебелью, если прикрепить к ней имеющуюся в хозяйстве тумбу. Однако не составляет труда изготовление ее своими руками. Главный элемент ее — каркас. В роли строительного материала может выступить деревянный брус либо, если требуется особая прочность, металлический уголок, но в этом случае может потребоваться сварка.

Из гипсокартона

В качестве обшивки наиболее популярен недорогой, практичный (поэтому вездесущий) гипсокартон. Для такой стойки каркас можно сделать даже из профилей, предназначенных для его монтажа.

Из бруса или металлического профиля собирают каркас, строго соблюдая угол стоек (90°), постоянно контролируя вертикальность и горизонтальность уровнем либо, предпочтительнее, отвесом. Для придания жесткости каркас снабжают поперечными балками, необходимыми для монтажа столешницы.

После сборки «скелета» стойки, его обшивают гипсокартоном, делают это с обеих сторон каркаса. Углы, стыки, отверстия от саморезов зашпаклевывают. Если для декорирования мебели выбрана водоэмульсионная краска, поверхности шпаклюют. Когда основание решено оформлять фактурной, ее наносят на картон без предварительной подготовки, но толстым слоем. Возможна иная финишная отделка — декоративной либо обычной штукатуркой, панелями ПВХ. Заключительная операция — установка столешницы.

Из бруса и досок (фанеры)

Главная причина любви домашних умельцев к древесине — ее экологическая чистота, поэтому доски и брус — главные фавориты практически всегда. Для работы требуется приготовить:

брус для каркаса (50х50 мм);

обрезные доски (25х300 мм) или фанера: для столешницы и на облицовку;

молдинги, плинтуса либо обрезки фанеры;

саморезы, гвозди (50 мм), мебельные уголки;

молоток, ножовка, дрель, шуруповерт;

отвес, уровень либо угольник;

столярный клей;

лак.

Так же как и в случае гипсокартонного основания, сооружают каркас, внимательно проверяя его геометрию. Удобнее делать это угольником. Стойки соединяют поперечными брусьями, такие же балки устраивают на верхней «обвязке». Усиливают конструкцию мебельными уголками. После изготовления каркас облицовывают фанерой или досками. Лучший вариант — листы МДФ.

Столешницу сооружают из обрезной доски, обработанной защитой от влаги, возгорания и плесени. Крепят ее к каркасу гвоздями. Если ширина самой столешницы составляет 450-500 мм, то для удобства сидящих необходимо сделать навес, его ширина — 250-300 мм. Монтируют его к стойке кронштейнами — деревянными либо металлическими. Их выбирают, ориентируясь на стиль помещения.

Фасад декорируют молдингами, плинтусами либо оставшимися обрезками фанеры, используют клей, финишные гвозди. С внутренней стороны столешницу оборудуют полками. Завершающий этап — шлифовка, обработка морилкой, затем лаком в 2-3 слоя.

Кирпичная либо каменная стойка

Такой «бар» обычно делают островным. Основательное сооружение отличается повышенной прочностью, однако если напольное покрытие деревянное, то такая мебель в кухне не рекомендуется. Для строительства основания понадобятся 2 вида материала — раствор и красные облицовочные кирпичи. Любой другой материал потребует оштукатуривания. Подходящей столешницей станет изделие из дерева, натурального камня (обычно из мрамора), плиты МДФ.

Среди каменных столешниц наиболее популярным материалом считается полированный гранит. Пятен на такой поверхности не останется, не боится она режуще-колющих предметов и влаги. Края столешниц, изготовленных из камня, оформляют декоративной фаской.

Прежде чем заниматься сооружением барной стойки, надо основательно продумать будущий вид модели, поэтому без чертежа задумку не воплотить. Простая схема, выполненная на миллиметровой бумаге, позволит оценить конструкцию, ее габариты и то, как она впишется в интерьер.

Барная стойка в стене, у нее, или мебель, стоящая отдельно, требует внимательности, аккуратности и точных расчетов. Иных «подводных камней» нет. Как делают такие предметы гордости хозяев, можно сначала посмотреть со стороны. Например, эту конструкцию: