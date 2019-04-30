Кухонный уголок своими руками: всем мебельным магазинам назло

Свободное пространство — то, чего всегда не хватает жильцам многоквартирных домов. Однако самое большое уныние вызывают крохотные кухни, где из-за дефицита пространства не удается разместить все необходимое, не сломав при этом голову. Помимо потребности расположить все бытовые приборы нужно обустроить обеденное место, но здесь появляется камень преткновения — невозможность «втиснуть» ту мебель, которая нравится. Если метраж — сплошное разочарование, то кухонный уголок своими руками — спасительная веревка, позволяющая создать такой предмет, что идеально впишется в интерьер. И в «закуток», предназначенный для нее.

Размеры, чертеж кухонного уголка — во главу угла

Размышления о материалах, габаритах, особенностях будущей конструкции — первая необходимость. Для начинающего мастера определить оптимальные размеры мебели поможет предварительно нарисованный план кухонной комнаты, лучше это сделать на миллиметровой бумаге. Чтобы обеспечить комфортное существование в кухне, между уголком и другими предметами обстановки обязано быть свободное пространство для передвижения. Минимум — 600 мм. Остальные величины, на которые можно ориентироваться, таковы:

стандартом считается угловая мебель 1200х2000 мм, но только площадь кухни может диктовать свои условия;

для удобства сидящих высота кухонного уголка (независимо от «роста» спинки) должна укладываться в промежуток между 850 и 950 мм;

комфорт обеспечит достаточная глубина сиденья — 450-500 мм, но к этой цифре придется прибавить толщину утеплителя на спинке.

Чертежами кухонных уголков виртуальное пространство не обделено, поэтому практически любой может найти изделие, наиболее подходящее по размерам и внешнему виду. Если предоставленные габариты приглянувшейся схемы не подходят, то решается проблема просто: по одному из данных параметров вычисляют кратность. Используя полученный коэффициент, умножают на него каждую цифру готового чертежа.

Виды угловых конструкций

Максимальная эффективность использования пространства не единственное требование к кухонному уголку. Учитывать необходимо дизайн помещения. При подборе материалов руководствуются тем, что такая мебель подразумевает интенсивную эксплуатацию, а значит, обивка обязана быть долговечной, хорошо очищающейся от загрязнений. Каркас должен выдерживать ежедневную нагрузку.

Варианты потенциальной мебели:

Модульные кухонные системы, состоящие из 2-3 отдельных элементов. Некоторые модели дополняются угловым сиденьем — треугольным креслом. Существенный недостаток — неудобство для человека, которого «отправили в угол». Уголки с нишами либо ящиками, используемыми для хранения негабаритных вещей. Такие изделия удобны, однако короба будут мешать комфортному расположению ног сидящих. Частично устранить недостаток помогут скошенные или углубленные фасадные стенки.

Инструменты, крепежи, материалы

Дерево — суперпопулярный материал для домашнего творчества, незаменимо оно и для самостоятельного производства кухонного уголка. Для изготовления любой деревянной мебели готовят набор инструментов, в который обычно входит:

дрель с набором сверл, шуруповерт;

ножовка, циркулярная пила либо электролобзик;

шлифовальная машина;

киянка, молоток, ножницы, степлер, строительный нож;

карандаш, мел, рулетка, угольник.

Придется собрать такие, типично «деревянные», крепежные элементы:

болты для мебели (плюс гайки, шайбы);

конфирматы;

саморезы;

шканты.

Для дерева материала уйдет совсем немало, в список входят:

брус 40х40 мм;

грунтовка, краска (акриловая на водной основе), кисть, лак;

ДВП (ламинированная и шлифованная), фанера либо ДСП;

наполнитель (традиционен поролон 80 мм);

нихромовая нить;

мебельная кромка (АБС, ПВХ);

мебельные (рояльные) петли;

обивочная ткань (микрофибра, кожзаменитель, синтетика);

подпятники;

синтепоновое полотно;

столярный клей;

скобы, уголки.

Изготовление кухонного уголка из ДСП

Подготовка и распил всех деталей — первое, что требует операция под названием «кухонный уголок своими руками». В этом случае элементов целых три — 2 секции (длинная и короткая) плюс угловой соединительный. Шлифованную ДСП используют для изготовления дна, стенки ниши, сиденья, а также спинки (включая упорную планку для нее). Оставшиеся элементы кухонного уголка делают из ламинированной разновидности плиты. Для каждого дивана-составляющего двойная деталь одна — боковины. Другие заготовки нужны в единственном экземпляре.

Диваны: длинный и короткий

Различие между этими посадочными местами мизерное, это — длина. Собирают подобную кухонную мебель, следуя определенному алгоритму.

Подготовив все детали, их размечают для фрезеровки: там, где будут находиться крепежи, ставят точки, затем сверлят отверстия. К торцевым поверхностям боковин приклеивают кромку. К нижним саморезами монтируют подпятники. Собирают нишу: дно, лицевую панель и стенку скрепляют, используя конфирматы. К детали-стенке присоединяют планку сиденья. К ней, «вооружившись» мебельными петлями, прикручивают уже готовое подъемное сиденье. Затем к полученному полуфабрикату прикрепляют боковины, к которым шкантами и клеем присоединяют спинку. Снизу и сверху к ней крепят планки, дополнительно фиксируя детали металлическими уголками.

Обивка

Из толстого поролона два необходимых куска вырезают, используя нихромовую нить. При материале меньшей толщины (до 50 мм) достаточно ножа либо ножниц. Длина обоих кусков равна длине листа. Однако как для спинки, так и для сиденья ширина наполнителя должна быть больше, чем у деревянных деталей.

Мягкая деталь для спинки шире на 40 мм. Ее крепят так, чтобы закрыть оба торца. Делают это клеем. Поролон для сиденья шире его только на 20 мм, потому что аналогичным образом закрывают только лицевой торец.

Поверх поролона укладывают синтепоновое полотно, предохраняющее его от быстрого износа. При раскрое двух деталей из обивочной ткани оставляют достаточный запас по краям. Он нужен для «камуфляжа» наполнителя, загнутого и приклеенного к торцам. Требуется оставить еще несколько сантиметров, чтобы зафиксировать материал степлером. Шаг скоб — 20 мм. Сначала крепят ткань на длинные стороны, потом фиксируют на боках, ее слегка натягивают.

Короткую секцию изготавливают аналогично.

Соединительный элемент

Для угловой части мебели выкраивают:

2 упорные планки для спинки:

сиденье;

3 детали, из которых состоит закругленная спинка: две прямоугольные боковые и центральная — трапециевидная.

Короб в данном случае отсутствует. Боковые элементы спинки конфирматами и шкантами соединяют с центральным. Крепят 2 планки для упора (уголками, шкантами). Конструкцию присоединяют к боковинам диванов. К сиденью прикрепляют поролон, тонкий синтепон, обивают его тканью. Между секциями деталь фиксируют металлическими уголками, конфирматами. На этом работу считают законченной.

«Прямоугольный уголок» из мебельного щита

Такой строительный материал часто берут на кухонный уголок своими руками. Альтернативой ему может стать фанера, минимальная толщина которой 18 мм. Конструкция — 2 элемента — диваны, соединенные между собой. Работа не вызовет затруднений, так как в ней нет «подводных камней». Несмотря на элементарность, готовое изделие может выглядеть не хуже фабричного.

В этом случае действуют таким образом:

Выбрав чертеж, все детали переносят на щит. На заготовках делают метки для шпунтов. Раскраивают с помощью электролобзика, держа его вертикально, следя тем, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Собирают короба диванов: к лицевым элементам прикручивают основания, затем задние стенки. В центре каждого из них крепят поперечную планку, служащую еще одной опорой для сидений. К диванам-заготовкам присоединяют боковины. Обе основы соединяют вместе, образуя прямой угол. Используют саморезы. К каждой заготовке крепят спинки. Одна из них должна быть длиннее другой на ширину короба с прикрепленной спинкой. В месте соединения деталей используют конфирматы, с тыльной стороны усиливают металлическими уголками. Теперь заготовку кухонного уголка со всех сторон обрабатывают антисептической грунтовкой, не оставляют без внимания будущие сиденья. После высыхания изделия окрашивают либо наносят слоями морилку и лак. Каждому из них необходимо окончательно просохнуть. После морилки изделие требует шлифовки. Сиденья с каркасами соединяют рояльными петлями. Для них обычно также предпочитают обивку. Однако в этом случае заменой могут стать подушки, чаще используемые все же для удобства спинок. Их, в свою очередь, тоже нередко обтягивают тканью.

Если мебель предназначается для дачи, то кухонный уголок своими руками можно соорудить из паллет. Сиденьем будут служить два поддона, установленных друг на друга, спинкой — одиночные паллеты, соединенные с основанием. Мягкость обеспечивают подушки либо матрасы, обшитые отделочной тканью.

Чтобы отмести всякие сомнения, многим хватит просмотра одного-единственного видео: