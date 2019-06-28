Как сделать абажур своими руками: простота и красота — иногда синонимы

Оригинальные осветительные приборы — предметы, способные кардинально преобразить практически любое помещение, сделать его запоминающимся и по-особому уютным. К сожалению, ассортимент фабричных изделий не всегда позволяет выбрать подходящую модель. Причина — невозможность найти то, что идеально впишется в интерьер. И в этом случае у хозяев остается один вариант — самостоятельное обновление настольной лампы, торшера, бра или люстры. Если есть подходящий каркас, то шаг такой и вовсе оправдан, так как сделать абажур своими руками нетрудно. Но работа требует внимательности и аккуратности.

Требования к материалам

Главное достоинство самодельных абажуров — их гармония с интерьером. Поэтому выбирают материалы, сочетающиеся с дизайном комнаты, ее стилистическим направлением. Однако украшение помещения не единственное требование к осветительному прибору, он обязан создавать уютную атмосферу и нести «службу» на благо хозяев. Чтобы идея была воплощена успешно, надо учитывать такие факторы:

Место, где предстоит находиться абажуру. Это может быть бра, настольная лампа, потолок либо торшер. Для осветительного прибора, прикрепленного к стене, малые размеры — норма, однако для люстр, призванных освещать все помещение, требуется более габаритная конструкция. Размер — величина, напрямую влияющая на выбор того или иного материала. Если даже на большую люстру уйдет максимум метр ткани, то для создания абажура из более мелких элементов потребуется их впечатляющее количество, да и работа будет кропотливой и длительной. Предназначение. Абажуры — рассеиватели света, но каждое устройство выполняет свою работу. Одни призваны создавать романтическую обстановку, другие — помогать работать или готовить уроки. Поэтому сырье для изготовления выбирают в зависимости от требований: максимальное количество света обеспечат тонкие и легкие материалы, минимум — темные, более плотные. Цена. Если цель хозяев — экономия, то выбирают простые подручные материалы, так как кружевные или бархатные изделия, изготовленные своими руками, обойдутся практически в ту же сумму, что и покупные модели.

Потенциальный ассортимент

Трудно перечислить все материалы, которые становятся абажуром, сделанным своими руками, но в созидании неизменно участвуют несколько из них.

Бумага

Это самый неприхотливый, легкий и удобный материал, дающий огромный простор для деятельности и полета фантазии. Для воздушных плафонов выбирают пергамент, рисовую бумагу или салфетки, для плотных изделий — газеты (папье-маше), картон, обои.

Гипс

Не слишком частый «гость» в домах у рукодельниц. Причина — его довольно узкая «специализация»: такие изделия лучше смотрятся в помещениях, выполненных в редком — античном — стиле. Для «сооружения» такого украшения нужен гипсовый раствор, бинт и основа для формирования абажура. Маленькие кусочки марли, смоченной в гипсе, многослойно приклеивают к ней, после высыхания плафона поверхность шлифуется, или оставляется нетронутой.

Дерево

Если для люстр оно чаще является основанием, то для оформления плафона необходимы более легкие, почти невесомые, элементы. Нередко подручными материалами становятся палочки для шашлыка, суши или от эскимо, лоза и небольшие спилы, нанизанные на прочную нить. При желании оригинальную конструкцию можно изготовить даже из деревянных вешалок или веточек причудливой формы.

Металл

Так как материал довольно сложен для самостоятельной работы, в дело чаще идет проволока — алюминиевая либо медная. Первую, более толстую, используют без дополнительного декора. Гибкая медная позволяет сделать украшения любой степени сложности, подходит она и для создания изящных абажуров, которые можно покрасить или оставить «невредимыми». Для сооружения такого абажура вместо воздушного шарика берут какую-нибудь внушительную емкость подходящего размера — вазу, ведро, корзинку, салатницу.

Нитки

Это бечевка, джут, сизаль, шерсть, шпагат. Все они очень популярны, потому что позволяют создать воздушные изделия, выглядящие эффектно — невесомо и необычно. Их вымачивают в ПВА. Затем наматывают на воздушный шарик (надувной мяч), щедро смазанный вазелином. После высыхания основу прокалывают (сдувают). Кроме простых нитей используют макраме из бельевых веревок, шпагата или лозы. Такие абажуры — конусообразные, полукруглые либо цилиндрические — идеальны для комнат в стиле лофт.

Пластик

Это еще один хит, благодаря которому придумано множество разнообразных плафонов. Однако нет предела человеческой фантазии, поэтому на свет постоянно появляются новые оригинальные модели. Стимулом для свежего изобретения становятся пластиковые бутылки, ложки, тарелочки, соломинки, стаканчики. Но самыми главными элементами, в том числе и каркасами, «работают» большие емкости из пластика — бутыли из-под питьевой воды (5, 6 литров и более). Небольшая разноцветная посуда — источник получения мелких деталей — листьев, кружков, овалов, ромбов.

Возможные подручные «друзья»

Главное при создании эксклюзивной вещи — хорошее воображение, так как сделать абажур своими руками можно буквально из всего, что давно находится в доме, но незаслуженно забыто и заброшено. Остается только поискать это «нечто» завалявшееся, а потом примерить на него роль абажура.

Соорудить плафон можно из:

бисера, бусин;

гофрокартона;

компакт-дисков;

крышек от кастрюль;

кусочков атласных лент;

монет советского периода;

старых гирлянд, ключей;

терок и доски;

форм для кексов;

цепочек.

Каркас — половина дела

Некоторые абажуры совершенно в нем не нуждаются. Например, те, что изготовлены таким же образом, как нитяные изделия, высыхающие на воздушном шарике. Однако чаще он все-таки необходим. Оптимально, если дома есть старая модель. В этом случае ее останется ошкурить и покрасить. Если каркаса нет, то вещь придется сделать своими руками. Некоторые предметы могут успешно трансформироваться в скелет для осветительного прибора. Это:

большая пластиковая тара из-под воды;

корзины, плетеные либо пластиковые;

плечики для одежды, металлические;

проволока;

пяльцы.

Безусловный фаворит в этом списке один, это проволока. Изготовить качественную вещь не так просто, зато в будущем не придется переживать за внешний вид осветительного прибора. Другой плюс — возможность придать изделию какую угодно форму.

Для того чтобы собрать каркас, необходимо иметь:

проволоку, толщина ее — 2-3 мм;

медную проволоку;

деревянную чурку:

круглогубцы, плоскогубцы;

кусачки;

молоток;

наждачную бумагу;

паяльник;

эмаль.

Первая задача — выпрямление проволоки. Эту операцию проводят, используя чурку и молоток.

Затем проволоку разрезают на детали: для двух одинаковых колец выбранного диаметра, для ребер-стоек, их количество (3-6) и высота зависит от хозяев. Если выбран классический вариант, то потребуются два основания разного диаметра. Все элементы очищают наждаком, потом придают им форму с помощью плоско- и круглогубцев. Заготовки для колец подрезают под углом. Оба конца всех деталей-ребер сгибают, получая петельки, продевают их в верхнюю заготовку-кольцо, распределяют с одинаковым шагом между ними. Сначала прижимают петли пассатижами, обматывают элементы медной проволокой, запаивают стойки. Потом также поступают с концами верхнего кольца. Аналогично действуют, присоединяя ребра к нижнему основанию. По такому же принципу делают деталь для фиксации патрона с лампочкой. Он может находиться в любом удобном месте между верхним и нижним основанием, но его расположение зависит от вида абажура и светильника. Каркас красят в светлый цвет.

Аналогично делают каркасы из металлических плечиков. Детали фиксируют тонкой проволокой, строительным клеем, изолентой. Если каркасом «назначена» пластиковая бутыль, то из нее вырезают все лишнее, оставляя лишь кольца, стойки и горловину для патрона. Когда пластиковую емкость готовят для наклеивания элементов, то ликвидируют только дно посуды.

Пластиковые либо плетеные корзины — отличный материал для каркаса и самого абажура. В этом случае необходимо проделать только одну операцию — оформление отверстия для лампочки. Декорировать ее можно так, что никто не догадается о прошлой нелегкой «жизни» изделия.

Пяльцы — конкурент корзин по простоте изготовления каркаса. В этом случае достаточно взять 2-3 предмета разного (для цилиндра — одинакового) диаметра, просверлить в них отверстия и продеть туда шнур, веревку или тесьму. Затем соединить основания.

Бумажный плафон-гармошка

Это оригинальное, но самое простое изделие из возможных вариантов. Гармонично выглядеть он будет в любой комнате. Самый остроумный способ — использование обоев, оставшихся после ремонта. Такой абажур способен преобразить бра, настольную лампу или торшер.

Первым делом готовят материал — кусок обоев, длина его 1500 мм, ширина — 300. На изнаночной стороне ручкой либо карандашом наносят линии для ребер, максимальная ширина каждого —30 мм. Формируют гармошку, здесь очень важна аккуратность. После того как она готова, в ней дыроколом делают отверстия. Полуфабрикат склеивают по боковому шву, в дырочки продевают декоративный шнур.

Для создания подобного абажура можно использовать более легкий материал. Не менее эффектны изделия из рисовой бумаги. С ролью украшения справятся наклейки либо штампы.

Нитяное, кружевное украшение

Такой вариант хорош тем, что всегда получаются уникальные вещи, ведь пряжу можно взять любого цвета и качества. Смотрятся такие абажуры оригинально, свежо, а вписаться они способны в любой интерьер. Для работы будут необходимы:

нитки, однотонные либо разноцветные;

воздушный шарик;

ПВА, минимальный объем — 250 мл;

шнур для подвешивания;

лампа (энергосберегающая);

вазелин, кисточка;

палочка.

Сначала надувают шарик. Минимальный его диаметр — 250 мм. Всю его поверхность щедро «сдабривают» вазелином.

Шарик обматывают нитками в произвольном порядке. С помощью кисточки смазывают всю поверхность клеем. Оставляют до полного высыхания, обычно рекомендуют сделать 24-часовую паузу. Палочкой отделяют абажур от шарика, который затем сдувают или прокалывают иглой. В верхней части делают отверстие для патрона и лампы, вставляют и закрепляют держатель. Вешают абажур на предназначенное место.

Аналогичным образом делают кружевные плафоны, так как различия в работе минимальны. Они касаются только материала. Сначала из выбранного кружева вырезают круги, размеры этих элементов не обязательно совпадают. Приклеивают их внахлест друг к другу. Сохнет такой полуфабрикат тоже примерно сутки.

Каркас в содружестве с веревкой

В этом случае выбор падает на грубую веревку и тонкий шпагат. Для создания абажура надо приготовить:

каркас, имеющий большое количество ребер;

тонкий шпагат, а также веревку из него;

термопистолет, силиконовый клей в стержнях;

корректор для меток на металле.

Сначала на каркасе корректором ставят отметки для горизонтального рисунка, именно до них будут делать первую оплетку. Конец тонкого шпагата закрепляют около первого ребра на верхнем ободе. Начинают оплетать узлом, показанным слева на фотографии.

Так поступают со всеми стойками, но делают это до отметок, предназначенных для горизонтального узора. Кончики обрезают, крепят к металлу клеем. Переходят к фиксации горизонтальной части из крученых веревок. Их на стойках надежно фиксируют шпагатом, дополнительно промазывая клеем. В роли декора используют бусины, бисер, вырезанные цветы, бабочки или листья.

Для изготовления требуется усидчивость, зато такой абажур эффектно выглядит и в качестве абажура, и в роли плафона, если перевернуть его широким основанием к потолку.

Декорирование каркаса лентами

Такой вариант тоже является простым способом получить полноценный каркас. Для изготовления украшения для каркаса нужны:

цветная лента, ее ширина — 150-200 мм, длина зависит от габаритов каркаса и плотности обматывания;

декоративная кайма;

термопистолет с силиконовыми «пулями»;

прищепки либо зажимы канцелярские.

Край ленты обрабатывают клеем, закрепляют его на верхнем ободе каркаса, для надежности фиксируют прищепкой. Затем дожидаются высыхания.

На края верхнего и нижнего круга наносят клей, смазывая небольшие участки, которых хватит на несколько витков. Начинают наматывать ленту, следя за тем, чтобы каждый новый виток заходил на предыдущий: сверху такой нахлест должен быть больше, в нижней части расхождение меньше, но зазоров быть не должно. После намотки последнего витка край полоски смазывают клеем, прячут за предыдущим витком ленты. Фиксируют зажимом. После высыхания абажура нижний обруч оформляют каймой: ее края фиксируют внахлест, сверху на них наносят дополнительный слой клеевого состава.

Абажур-цилиндр из ткани

Для создания этого классического изделия помимо самой ткани потребуются:

кольца для каркаса, клей, бумага для выкройки;

пластиковая пленка для абажуров, альтернатива — хлопок белого цвета;

грузики, прищепки (зажимы), влажные салфетки;

швейные принадлежности.

Первая необходимая операция — создание выкройки. Если цилиндр можно просто измерить и перенести величины на бумагу, то конусное изделие потребует большего количества манипуляций.

Сначала необходимо взять большой лист, отметить начальные точки движения на каркасе и бумаге (начертить на ней линию), затем прокатить его, ставя отметки через каждые 2-5 см, делать это нужно до тех пор, пока поставленные на каркасе отметки не коснутся листа. Здесь проводят вторую линию. К этому чертежу с краев добавляют 2-3 см на припуски. Готовую выкройку переносят на ткань и ПВХ пленку. Вырезав пластиковую фигуру, ее наклеивают на ткань, после высыхания клея деталь вырезают.

Прикрепляют ткань к каркасу по-разному — приклеивают либо пришивают. Первый способ быстрее.

Ткань фиксируют на кольцах с помощью прищепок, следя за тем, чтобы отступы во все местах были абсолютно одинаковыми. Когда этот этап прошел без осложнений, отмечают место стыка шва, а также края — верхний и нижний, 3-4 точки — необходимый минимум.

Сняв прищепки, положив ткань изнаночной стороной вверх, соединяют боковые стороны, ориентируясь на отметки. Затем шов смазывают клеем, ткань переворачивают, кладут на шов грузики. После схватывания состава переходят к обработке клеем краев.

Ткань надевают на каркас, подгибают намазанные припуски внутрь каркаса, снова фиксируют зажимами. Сначала работу делают на верхнем кольце, потом на нижнем. Последний этап необязателен, это приклеивание по краям изделия тонкой бумажной полоски, подходящей к расцветке абажура. Использовать готовую вещь можно через сутки.

Так как сделать абажур своими руками, то недостатка в идеях не наблюдается. Причина — легкая возможность получить нарядную вещь, затратив минимум средств. Если есть сомнения, то развеять их позволит видео: