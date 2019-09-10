Новый год — праздник, любимый всеми без исключения, поэтому к его приходу всегда готовятся заранее. Самое увлекательное занятие в это время — украшение дома, и в этом случае далеко не все элементы декора приобретают в магазине. Поделки, изготовленные самостоятельно, позволяют почувствовать себя немножечко волшебником, дают возможность развить воображение, творческие способности, совместно и с пользой провести время в кругу семьи. Новогодняя елка — самый известный праздничный атрибут, однако для создания атмосферы торжества на помощь зеленой красавице приходят другие сказочные «красивости» — изящные снежинки, подсвечники, гирлянды. Многие добавляют к этой волшебной компании новогодний домик из картона своими руками. Сделать его несложно, а выглядит такое «строение для настроения» необычно и ярко.

Небольшой домик из цветного картона

Чтобы соорудить это маленькое сказочное «жилище», достаточно иметь в закромах (или купить) картон двух цветов: для стен и крыши. Помимо главного строительного материала потребуется следующий набор:

декор (бусины, наклейки, пайетки);

клей-карандаш;

карандаш;

ножницы: обычные и маникюрные;

фигурный дырокол «Снежинка».

Сначала выбирают и распечатывают понравившийся шаблон.

Его вырезают. Чтобы сделать окна, пользуются маникюрным инструментом. Заготовку сгибают по пунктирной линии — сверху, между будущими стенами и сбоку. На боковую часть наносят клей, новогодний домик склеивают, получая здание без крыши. Вырезают ее из картона другого цвета, потом складывают пополам. Аккуратно приклеивают крышу к согнутым участкам картона. Из материала, совпадающего по цвету с крышей, вырезают дверь и приклеивают на отмеченный участок. На крыше рисуют черепицу, а стены обклеивают новогодним декором (например, снежинками, сделанными при помощи фигурного дырокола).

Пряничный дом из картонной коробки

Из такого материала получаются симпатичные домики, не требующие дополнительного декора, так как коричневый цвет коробок в этом случае преимущество. Для строительства такого пряничного здания тоже потребуется минимум необходимого. В него входит:

коробка из-под бытовой техники;

канцелярский нож;

карандаш;

клей;

белая гуашь, замена — маркер или корректор.

Коробку разбирают и выворачивают на изнаночную сторону.

Сначала рисуют (находят) шаблон, затем переносят его на картон и вырезают. Склеивают пол и стены, затем отдельно чертят прямоугольник, предназначенный для крыши, его вырезают, потом приклеивают. Белой гуашью рисуют черепицу на крыше, окошки, дверь и узоры, украшающие стены.

Мини-здание из подручных материалов

Это хороший выход из положения, если дом потребовался срочно, а «полноценного» строительного материала под рукой не оказалось. В этом случае спасением становятся подручные средства. Для создания новогоднего домика необходимо подготовить:

картонную упаковку из-под яиц;

тубус от пергамента либо фольги;

краски, кисточки (губки);

полимерный клей;

бечевку либо узкую ленточку;

ножницы;

вязальный крючок;

зубочистки;

шило.

Первый шаг — вырезание двух деталей: из тубуса для самого домика, из одной из «центральных возвышенностей» лотка — крыши. Ее вырезают таким образом, чтобы внизу остались полукружья, необходимые для крепления элемента.

Главное условие — совпадение диаметров деталей: лучше, если тубус будет немного уже, чем крыша. Если он больше, то его разрезают вдоль, сужают и склеивают (обматывают скотчем). В крыше шилом проделывают отверстие. Затем готовят петельку: с помощью крючка продевают в него отрезок бечевки (ленточки) с узелками, завязанными на ее концах. Крышу склеивают с домом. Из упаковки вырезают еще 2 элемента — окошко и дверь, затем приклеивают эти мини-заготовки к «стенам». Из зубочисток, разрезанных не несколько кусочков, изготавливают деревянную лесенку, ее крепят к скату крыши. Для новогоднего домика-игрушки вырезают основание, которое приклеивают снизу. Готовую поделку красят в один либо несколько цветов.

Домик из картона и ткани

Для изготовления этого новогоднего «сооружения» тоже подойдут картонные коробки, которые найдутся почти в любом доме. Еще понадобится:

декор: блестки, конфетти, кружево, снежинки и т. п.;

ткань яркой расцветки, кусочек тюля;

клей;

мелок либо обмылок;

ножницы;

скотч.

Последовательность действий мало отличается от способов «строительства» других подобных жилищ:

Сначала традиционно делают чертеж, который переносят на картон, потом все элементы аккуратно вырезают. Кусок ткани раскладывают на столе, сверху помещают вырезанную картонную заготовку, которую обводят мелком, оставляя достаточный запас на загиб материала. Полученные тканевые заготовки вырезают. Материалом обертывают картон, затем его надежно приклеивают. Там, где располагаются окна, материал разрезают, а ткань, завернутую внутрь, фиксируют клеем. На внутренней стороне окон крепят занавески из тюля. Все элементы собирают вместе, используя скотч. Декорируют домик по собственному усмотрению.

Жилище из картона и бумаги

Такой новогодний домик будет выглядеть замечательно, ведь он больше всего похож на настоящую деревянную избу. Чтобы получить такое здание, нужно заранее приготовить:

упаковку обычной офисной бумаги;

картон;

декор;

карандаш;

клей;

ножницы.

Этот способ отнимет немного больше времени на изготовление, а сам процесс выглядит так:

Сначала готовят строительные материалы: на каждый лист бумаги с одной стороны наносят полоску клея, затем ее скручивают в трубочку, используя карандаш. Дают изделиям засохнуть, поэтому занимаются оформлением будущих проемов. На бумаге, наклеенной на картон, рисуют окна и двери, затем эти заготовки вырезают. Из трубочек-бревен собирают избу, склеивая материалы друг с другом. На готовый сруб ставят (приклеивают) крышу, изготовленную из картона. Последние этапы — приклеивание окон, двери и декорирование здания.

Дом для Деда и Снегурочки

Это жилище сильно отличается от других сооружений, поэтому его изготовление потребует большего количества материалов. В списке присутствует:

картонная коробка;

монтажная пена, пистолет;

краски, кисточки;

наждачная бумага;

скотч;

канцелярский нож;

ножницы.

Работы проводят по такому алгоритму:

Подготавливают к волшебному превращению картонную коробку. Верхние части разрезают так, чтобы получился домик с крышей, потом их фиксируют в таком положении клеем (скотчем). С помощью канцелярского ножа вырезают дверь и окошки, заранее начерченные карандашом. Переходят к декорированию новогоднего домика монтажной пеной. Ее наносят полосами, ширина их — 15 мм, расстояние, необходимое оставить между рядами для набухания состава, — 3-4 мм. На застывание пене отводят как минимум полчаса. После высыхания состава канцелярским ножом избавляются от излишков пены. Все поверхности обрабатывают наждачной бумагой. Следующий этап — окрашивание домика. Крышу его можно оставить белой, заснеженной. Делают основание-подставку для здания. Из картона вырезают прямоугольник, размеры которого больше, чем у домика. Оба элемента склеивают. Подставку так же, как и избушку, оформляют монтажной пеной, по углам ее «ставят» пенные елочки. Заменой пенополиуретановому герметику может стать вата, приклеенная ПВА.

Сверкающий сказочный дом

Создать этот новогодний домик из картона своими руками можно довольно быстро, но главное здесь — его праздничное украшение. В этом случае придется запастись несколькими листами картона, однако не простого, а дизайнерского. Потребуется приготовить:

3 листа картона: 2 разноцветных для стен и крыши (двери, окон), 1 — для подставки домика;

шаблон новогоднего домика: найденный образец, либо начерченный своими руками;

небольшой кусок прозрачной пленки — для имитации стеклянных окон;

мелкие белые блестки;

искусственный снег;

клей;

кисти: круглую и плоскую;

ножницы.

Первый шаг — распечатка шаблона и вырезание набора заготовок, в него обычно входят стены, крыша, дымоход.

Занимаются оформлением домика. Для большей аутентичности отдельно (на картоне такого цвета, который предназначен для двери) вырезают красивые ставни, ими украшают окна. К внутренней стороне стен будущего дома приклеивают стекла, вырезанные из пленки. Картонные заготовки сгибают по линиям, затем склеивают вместе. Наносят на новогодний домик сугробы снега в тех местах, где он обычно скапливается, — на «коньковый брус», на трубу и под ней. Сначала их намазывают клеем. Потом круглой кисточкой выкладывают кучки снега, стараясь придать им подобающий объем. После оформления снежной крыши изделию дают высохнуть. Переходят к созданию изморози на стенах домика. Каждую из них поочередно щедро намазывают клеем, а затем обильно посыпают блестками, излишки пудры стряхивают. Заключительный этап — украшение дверей, соединение готового здания с подставкой из картона, а также декорирование основания.

Изготовить новогодний домик из картона своими руками совсем не трудно, гораздо сложнее придумать оригинальное украшение для этой поделки. И в этом случае неоценимую помощь способны оказать видеоинструкции. Один из замечательных роликов можно посмотреть у нас: