Новый год — праздник уникальный. Хотя его считают чисто семейным торжеством, отмечают это радостное событие повсюду: дома, в учебных заведениях и на работе. Трудно пережить декабрьский аврал — дедлайны, сдачи проектов, отчеты — и не упасть духом в преддверии праздников. Чтобы обеспечить себе, а также коллегам соответствующее — праздничное — настроение и поднять «боевой» дух, офисы, в которых проходит большая часть дня, наряжают. Одни коллективы обходятся дежурной елочкой, другие ищут свежие идеи насчет того, как украсить кабинет к Новому году. Именно последним, креативным, командам удается превратить привычное помещение в волшебное место. Награда за сказочный труд — жизнерадостное настроение людей вокруг: как сотрудников, так и посетителей.

Потенциальные стили оформления

Перед Новым годом, так или иначе, преображаются все офисы. В деле волшебного перевоплощения участвуют традиционные елки с игрушками, мини-гирлянды, рождественская атрибутика. В некоторых фирмах обращаются за помощью к профессионалам-дизайнерам, в других идут своими, непроторенными тропами. Они создают креативную «могучую кучку», которая и решает, в каком стиле оформлять свой второй дом. Таким первопроходцам и может быть интересна данная статья. Как украсить кабинет к Новому году, нужно решить сообща. Такая совместная творческая работа имеет еще один плюс: она способна быстро сплотить любой коллектив.

Офисный стиль не отменяется

В этом случае рабочее место остается без серьезных изменений. Задача декора — вписаться в интерьер, но не отвлекать сотрудников от привычной работы. Строгий стиль лишь немного разбавляют новогодней тематикой. В роли акцентов выступают настольные елочки, декорированные минимальным набором игрушек, украшение окон, но не чрезмерное, снежинки либо звездочки, «падающие» с потолка. Обычно это «удел» крупных компаний.

Следование традициям

Далеко не всем нравятся новшества, поэтому многие работники не в силах отказаться от того, что привычно с детства. Это большие или маленькие искусственные елки, украшенные яркими шарами, обязательные снежинки или гирлянды из них, мишура, прячущая коммуникации, надписи на стенах, фигурки символа наступающего года, рождественские венки. Такой стиль, как правило, востребован в небольших компаниях, где кардинальные изменения «имиджа» офиса не приветствуются.

Простор для креативных людей

Молодому коллективу, в котором есть сотрудники, имеющие нестандартный взгляд на привычные вещи и чувство юмора, повезло. В этом случае почти всю работу можно с легкостью «спихнуть» на них, но помогать им все равно придется. Для оформления кабинетов используют многие подручные средства: бумагу и картон, пластиковые бутылки, клубки пряжи, ветки, необычные предметы в качестве новогоднего дерева, либо в роли елочных украшений.

Вопросы, требующие решения

Перед тем как украсить кабинет к Новому году, нужно провести в нем полную инвентаризацию. Такая операция позволит не только обнаружить подходящие материалы для декорирования, но и избавит помещение от ненужных вещей, накопившихся за месяцы или годы «непосильного труда». Следующий этап — генеральная уборка комнат. После завершения предварительного преображения кабинета придется решить несколько вопросов.

Дизайнер или свои силы?

Не каждая фирма готова выделять средства на услуги «пришлого» дизайнера, хотя результат нередко быстро окупает себя, так как посетители всегда оценивают внутренний вид помещения. Профессиональное оформление сразу заметят все: как партнеры по бизнесу, так и потенциальные клиенты, поэтому продуманный дизайн считают не просто прихотью, это отличный рекламный ход.

Если решено воспользоваться «коллективным разумом», то все расходы сначала необходимо обсудить с начальством, так как инициатива бывает наказуема. Что касается новогоднего оформления, то здесь есть некоторые требования: оно обязано создавать предпраздничную атмосферу, но кабинет должен оставаться стильным, а декору противопоказано отвлекать хозяина от работы.

Декорирование и бюджет

Украшение рабочего пространства на Новый год требует не только фантазии и креатива, но и приобретения различного материала для творческого процесса. Если почти весь декор будет изготавливаться собственноручно, то можно избежать больших трат, однако даже для изделий из категории handmade необходимы ресурсы. Чтобы правильно спланировать бюджет, не понести финансовые потери, нужно:

заранее определить стиль оформления, проверить все необходимые подручные материалы, чтобы убедиться, что дальнейших расходов-сюрпризов не предвидится;

обговорить с коллегами вопрос об украшении общей зоны, если есть необходимость, начать сбор средств;

попробовать сделать декор из тех средств, которые есть под рукой в любом офисе: например, из книг, бумаги, скрепок и т. п.

Все вопросы, касающиеся праздничного оформления, нужно решать сообща, ведь единого мнения не существует. Многое также зависит от обычаев и норм конкретной организации, так как офис, прежде всего, — зона рабочего этикета.

Принципы оформления рабочего места

Есть определенные приемы и советы, касающиеся декорирования различных зон рабочих кабинетов. В этом случае то, чем именно занимается компания, роли не играет. Подбор элементов оформления должен быть сделан так, чтобы полученный результат радовал — впечатлял, одновременно создавал атмосферу «надвигающегося» Нового года, но не слишком отвлекал от авральной работы. Поэтому существуют определенные рекомендации, касающиеся того, как украсить кабинет к Новому году, помогающие добиться желанной цели, но не превратить рабочее место в развлекательный центр.

Потолок

Традиционные украшения для потолка — подвесные гирлянды, фигуры из фольги, воздушные либо елочные шары и/или снежинки. Последние декоративные элементы крепят на нити по одному либо сразу по несколько. В этом случае нужно обратить внимание на длину таких гирлянд: они не должны препятствовать проходу самого высокого сотрудника компании.

Для декораций выбирают или определенную зону кабинета, или равномерно распределяют элементы декора по все площади потолка. Другие возможные варианты — узоры либо небольшие фигурки из них: например, висящая новогодняя елка, собранная из шариков-игрушек.

Гирлянды и мишуру фиксируют на датчиках дыма, кондиционерах или металлических деталях светильников. В приоритете те украшения, которые при возможном падении не повредят здоровью сотрудников.

Объемные конструкции и такие же елочные игрушки рекомендуют размещать в углах комнат. Легкие светодиодные гирлянды, невесомую мишуру, шарики маленького диаметра можно вешать по всей потолочной поверхности.

Окна, стены и двери

Стекло для офисов — материал привычный, из него нередко делают перегородки. Здесь хиты — снежинки и новогодние персонажи, вырезанные из бумаги. Такой декор приклеивают, используя обычный мыльный раствор, потому что этот традиционный состав снимается быстро и легко.

Многие выбирают другой оригинальный способ получить необычное изображение на окнах: после изготовления трафаретов их временно фиксируют на стекле. Затем разводят водой зубную пасту. Этот состав с помощью зубной щетки разбрызгивают на окно в середине и по краям (например, хорошие трафареты — обычные бумажные снежинки, но довольно большие). После удаления бумаги на стекле остается узор, будто припорошенный снегом.

Нарисовать новогодний шедевр могут и сами сотрудники. Для этого творчества подходит меловой маркер либо обычная гуашь. Самый элементарный материал для украшения окон — вата. Из нее скатывают шарики, которые потом крепят на нитках. Другие потенциальные «висюльки» — объемные фигурки, сделанные в технике оригами.

Хитом для праздничного оформления окон офисов и кабинетов можно без преувеличения назвать светодиодные сетки, полностью охватывающие поверхность стекла, или гирлянды, укрепленные необычным узором. Для дверей долгое время остаются популярными симпатичные рождественские венки.

Традиционные стены (оштукатуренные либо с обоями) оформляют контрастными гирляндами, мишурой, надписями либо декоративными наклейками. Новогодняя атрибутика должна находиться на виду, но не мешать передвижению сотрудников.

Обычно выбирают свободную стену, или ее часть, затем на ней создают праздничный коллаж (наклейки, рисунки либо надписи, мишура, имитация ели, сделанная подручными материалами). Остальные вертикальные поверхности либо не трогают вовсе, либо украшают очень умеренно. Декорированная стена при желании легко превратится в фотозону: останется украсить ее большими шарами, а затем переместить туда главный пушистый новогодний символ, а за ним и китайский — крысу.

Рабочий стол

Здесь приветствуется необходимый минимум. Если неукоснительно следовать советам дизайнеров, то нужно оформлять офисы и кабинеты так, чтобы набор из декоративных элементов занимал не более трети всего рабочего пространства. Данная рекомендация также касается других поверхностей — подоконников, ниш, стеллажей. В ином случае украшения потеснят папки и документацию, что сделает рабочую обстановку не слишком удобной.

Когда соблюдение рабочей этики не регламентировано строго, то можно несколько отойти от привычных рамок:

украсить монитор несколькими маленькими снежинками;

расположить на столе миниатюрные рождественские поделки;

обязательно поместить около компьютера символ наступающего года — симпатичного крысенка;

отвести место для второго обязательного атрибута новогоднего праздника — небольшой елочки.

Если речь идет о рабочем столе босса, то здесь рекомендуют сдержанность. В этом случае целесообразно остановиться на новогоднем деревце и/или декоративной вазе с елочными игрушками, шишками и небольшой гирляндой. Альтернатива — «разношерстная» компания из шаров, ярких бус, шишек и мандаринов. В этих декорациях часто используют искусственный снег. Когда начальник личность творческая, привыкшая к неформальному общению, нет абсолютно никаких ограничений для фантазии.

Пол

Самое главное напольное украшение в любом офисе — новогодняя елка. «Живое» дерево в рабочих условиях используют редко, так как простоит натуральное растение недолго. Высота искусственных изделий зависит лишь от свободной площади: ель не должна ни на йоту затруднять передвижение сотрудников.

В просторных комнатах устанавливают ели под потолок, в небольших помещениях — модели, высота которых не превышает 150 см. Для маленьких кабинетов существуют замечательные напольные альтернативы — ели в кадках или композиции, включающие еловые лапы, елочные игрушки, иногда в этот набор входят буклеты компании.

Вместо привычных елей в последнее время стало модно сооружать новогодний символ из продукции, которую производит компания, или из того, что найдется в любом офисе. С чьей-то легкой руки появились елки из книг, бутылок, пластинок, ручек, пластиковых вилок или стаканчиков. Но самой оригинальной идеей можно по праву считать новогоднее дерево, изготовленное из макарон.

Дополнительными напольными декоративными элементами являются фигуры из пластика или керамики. Украшением может стать символ 2020 года — забавная белая крыса, а также традиционное семейство — Дед Мороз со Снегурочкой. Другие кандидаты — олени, снеговики, фигуры других животных. Их размеры также зависят лишь от площади кабинета.

Напольный декор размещают:

в центре, если размеры и обстановка кабинета разрешает такую «вольность»;

в зоне отдыха, когда необходимо сэкономить место на полу;

около двери, оборудованной стоппером.

Общие, личные кабинеты, приемные

Open space — помещения, отделенные перегородками, либо свободные от них. В этом случае акцент рекомендуют делать на потолке и стенах. Чтобы не перегружать пространство, декор выбирают нейтральных цветов. Что касается объемных украшений, новогодних елей и подсветки, то здесь советуют умеренность.

Личный кабинет — второй дом его хозяина. Чтобы создать уютную праздничную атмосферу, для декора выбирают более яркие аксессуары. Стиль определяет сам владелец. Здесь нет ограничений для украшений: ими могут быть большие искусственные ели, шары из стекла, самодельные игрушки или мишура. Кабинеты руководителей более требовательны к праздничному оформлению: здесь нередко «правит бал» корпоративный стиль, потому принято использовать приглушенную цветовую гамму.

Кабинеты, предназначенные для приема посетителей, нагружают максимумом декоративных элементов. Цель такого изобилия — создание позитивного впечатления. Рабочие комнаты требуют некоторой сдержанности. Те помещения, которые посещают от случая к случаю, оформляют минимальным набором декораций.

Особенности украшения рабочего места

К самой операции надо подойти вдумчиво и ответственно, так как украсить кабинет к Новому году необходимо таким образом, чтобы он все же остался рабочим местом.

Придерживаться придется делового стиля, поэтому домашние поделки, похожие на результат творчества учеников младших классов, здесь неуместны. Да, разрешаются декоративные элементы, сделанные своими руками, но требования к их качеству значительно выше, чем для тех, что будут украшать домашние интерьеры. Единый стиль — второе условие. В классических композициях необходимо использовать всего 2-3 цвета. Хорошо, если среди них окажутся счастливые цвета 2020 года — зеленый, золотистый и синий. Пестрые декорации — совсем неподходящий вариант для рабочих помещений. Самые популярные цветовые сочетания — красный с золотистым либо зеленым, синий с серебристым или белым. Более оригинальные композиции подразумевают использование розового цвета с серебром, а фиолетового (голубого) с золотистым или серым. Минимализм особенно приветствуется в крупных компаниях, дорожащих своим именем и имиджем. В кабинетах таких фирм должен быть соблюден баланс рабочей и новогодней атмосферы.

Каких-то официальных канонов праздничного оформления офисов и кабинетов не существует: одни отдают предпочтение мишуре, дождю или снежинкам, другие матерят искусные поделки, способные у многих вызвать зависть. Третьи, наоборот, имеют «неприкосновенные» запасы украшений, которые достают в назначенный срок.

Стилистика в немалой степени зависит от оформления фирмы и ее возраста. Молодая, креативная компания обычно дает большой простор для оформительской деятельности. Там, где существуют строгие правила, список средств, как правило, сильно ограничен.

Как украсить кабинет к Новому году? Если он личный, то так, как хочется хозяину, однако главное — чувство меры. В противном случае можно получить неожиданный результат: работа в преображенной комнате будет мешать размышлениям о предстоящем празднике.

Какие способы украшения существуют, можно увидеть (и услышать) в этом видео: