Как утеплить свайный фундамент: готовимся к зиме

Наверное, не стоит даже упоминать о том, насколько важной частью любого приличного строения является фундамент, ведь об этом, кажется, осведомлены даже младенцы. Потому лучше плавно перейти к герою нашей статьи — к свайному фундаменту, который можно по праву считать самым универсальным для всех климатических зон. То, что является достоинством, часто можно причислить к недостаткам. Вот и эта «всеядность» свайного фундамента имеет другую сторону — необходимость его утепления. Для того, чтобы понять, как утеплить свайный фундамент, нужно ознакомиться с некоторой информацией, которая поможет корректно подобрать оптимальное средство.

Виды свайных фундаментов и их недостатки

Если речь идет о малоэтажном строительстве частных домов, то лучшим выбором могут быть буронабивные бетонные сваи, железобетонные, имеющие сплошное сечение, и винтовые стальные. Все эти виды имеют минусы, которые никак не зависят от монтажа и типа ростверка, да и способ установки свай также неважен. Поэтому трезво взглянем на недостатки:

Пустоты под домом выглядят совсем не эстетично, потому требуется обязательное декорирование. Там же с большой охотой собирается различный мусор, принесенный ветром. Из-за этого приходится совершать путешествие под дом и чистить некрасивые завалы. Велика вероятность промерзания коммуникаций, располагающихся под полом. Тепло, с удовольствием покидающее дом через пол зимой. Железобетонный ростверк играет роль аккумулятора холода, что при вероятном отключении отопления создаст невыносимые условия для существования.

Практически все эти минусы можно легко устранить, если серьезно подойти к утеплению жилища на сваях.

Какое оружие против холода имеется?

Сначала стоит учесть особенности вашего здания — высоту его свай, расположение на местности и материал конструкции. Именно эти составляющие позволят выбрать подходящий вариант термоизоляции. Итак, что за способы можно взять на вооружение?

Утеплить дом снаружи по периметру. Подразумевается сооружение цокольного каркаса, который еще называют фальш-цоколем. После возведения конструкции его можно будет утеплить и сделать облицовку. Когда сваи расположены довольно низко, это и вовсе единственный выход из положения.

Сделать утепление со стороны пола. Такой метод подходит тем домам, чьи сваи располагаются так, что строительство псевдоцоколя попросту невозможно: например, строение находится на склоне. Потому в их распоряжении остается лишь этот вариант.

Теплоизоляция тотальная — идеальная. Каркас цоколя в этом случае утепляется как снаружи, так и с внутренней стороны.

Такой процесс разбивается на следующие этапы:

гидроизоляционные мероприятия для свай и ростверка;

строительство каркасного цоколя;

монтаж утеплителя на внешней стороне цоколя;

монтирование декоративных панелей на каркасе;

утепление с помощью керамзита или грунта внутренней стороны каркаса;

внешнее утепление пола.

Гидроизоляция — беспощадная борьба с сыростью

Все знают, что влага губительна и для дерева, и для металла. Поэтому надо уберечь стыки свай и ростверка. Если этим этапом пренебречь, то металлу грозит коррозия, а дерево и вовсе сгниет. Оба варианта приведут к скоропостижной гибели вашего жилища. Именно поэтому необходимо на стыки ростверка и свай, на места соприкосновения стены и граней ростверка уложить гидроизоляцию. Чаще всего в этих случаях используют рубероид.

Дополнительно на деревянное сооружение наносят антисептическую пропитку, а металлическая конструкция подвергается обработке битумной мастикой. На полное высыхание материалам придется выделить около недели, после чего со спокойной совестью можно приступать к следующему этапу работ под названием «Как утеплить свайный фундамент».

Подходящие материалы для утепления

Самым важным качеством для утеплителя свайного фундамента является наибольшая влагоустойчивость, потому что теплоизолятор, охотно впитывающий влагу, не сможет функционировать должным образом. Для цокольных каркасов подходящих вариантов не слишком много, к ним можно причислить:

керамзит;

пенополистирол;

пенополиуретан;

пеностекло;

экструдированный пенополистирол.

Последний материал из этого списка наиболее популярен из-за экономичности решения. Если говорить о засыпных утеплителях, то пальма первенства принадлежит керамзитовому гравию.

Пенополиуретан имеет замечательные характеристики, чаще всего он используется для утепления ростверка. Пеностекло для цоколя может считаться лучшим материалом, потому что оно пожаробезопасно, совсем не токсично, и имеет нулевое водопоглощение.

Если ваш выбор остановился на пенополистироле, очень тщательно подойдите к заделыванию всех стыков, потому как материал разрушается при воздействии на него ультрафиолета.

Возведение псевдоцоколя

Каркас можно сделать двумя способами, первый из которых все же используется не столь часто.

Кирпичный цоколь

С ним придется потрудиться, так как не всегда получается закрыть кирпичной стенкой сваи, а вынести ее дальше плоскости стены иногда попросту невозможно. К тому же метод кладки подразумевает рытье траншеи, засыпания туда песка и приготовления цементного раствора для мелкозаглубленного фундамента, потому только особо упрямые люди связываются со столь трудоемким вариантом.

Каркас из металлического профиля

Облицовка цоколя утеплителем возможна только тогда, когда сформирована обрешетка. В нашем случае она изготавливается из металлического профиля.

Сначала к ростверку монтируется направляющая: крепить ее можно как цельным отрезком, так и встык, используя несколько элементов. Нижняя направляющая крепится к отмостке. Второй этап — крепление поперечных профилей, шаг должен соответствовать длине плиты утеплителя. Пенополистирольные плиты наклеиваются с внутренней стороны профиля, снаружи монтируются или панели облицовки, или листы ЦСП, либо профильные листы. Все щели следует тщательно задуть пеной.

Благодаря этим действиям пространство под домом значительно утеплится, к тому же такой цоколь будет препятствовать ветру. Но для того, чтобы за ним не застаивался воздух, необходимо устроить продухи. Отверстия делаются болгаркой, затем оборудуется вентиляционными решетками и заслонками.

О чем еще забыли рассказать?

Считается, что сплошной цоколь это хорошо, но ведь иногда не мешает проверять свои владения, даже когда подпол свайный. Поэтому лучше оборудовать лаз, облагородив его дверцей. Под пенополистирол дополнительно рекомендуется насыпать небольшой слой керамзита, который можно залить тонким слоем бетона. Эта процедура защитит как от посягательств любопытных грызунов, так от вездесущего ветра.

Про утепление цоколя расскажет это видео: