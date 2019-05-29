Размер дверного проема входной двери: стандарты против «оригиналов»

Наш дом — наша крепость, а значит, надежная дверь, охраняющая вход, — самый главный элемент, который обеспечивает безопасность жильцов. Лучшим вариантом сейчас считаются металлические конструкции, качественно установленные, идеально подогнанные под проем. Перед приобретением изделия делают ряд замеров, так как оно должно полностью соответствовать параметрам коробки. В большинстве случаев помогают принятые стандарты, но в любом правиле есть исключения. Размер дверного проема входной двери в индивидуальном строительстве в большей степени зависит от конструктивных особенностей здания и эстетической составляющей.

Знакомство с системами измерений

Ассортимент входных конструкций сейчас не ограничен отечественными изделиями, поэтому существуют 2 вида измерительных систем — английская, которую считают классической, и метрическая. В первой единицей измерения выступают футы (30,48 см) и дюймы (2,54 см).

Если взять для примера стандарты дверей английской измерительной системы, то они таковы:

Высота — 6′ (футов) и 8» (дюймов). Если перевести эти значения в метрическую систему, то получится 2032 мм.

Ширина 2′ и 9» равна 840 мм.

Некоторые различия между измерительными системами есть, однако они могут дать возможность замены одного типа двери на другой. Помимо габаритов полотна учитывают и размеры проема. Чтобы исключить любое потенциальное несоответствие, лучше уточнить при покупке, какая измерительная система применялась при производстве изделия.

Размеры проемов по государственному стандарту

Требования, предъявляемые к дверям и проемам, были разработаны еще во времена СССР, однако действуют до сих пор. Причина — их идеальная продуманность. Главный критерий — возможность беспрепятственной эвакуации жильцов в случае пожара либо другого ЧП. Поэтому проемы, двери обязаны соответствовать норме, не быть меньше допустимого минимума.

Приобретение изделий стандартных размеров не создаст проблем в будущем: практически все производители ориентируются на ГОСТ, поэтому трудностей с заменой не возникнет. В противном случае хозяевам придется дверь заказывать, но совсем не факт, что она будет безукоризненной.

Стандартные параметры не ограничиваются каким-то одним размером, поэтому параметры проемов зависят от времени строительства жилого фонда. В зданиях старой постройки («сталинках») были типичными следующие внушительные габариты:

высота — 2040-2600 мм;

ширина — 830-960 мм.

В таких же «пожилых» девятиэтажках могут встретиться другие проемы: высотой в 2550 мм, шириной — 1280 мм.

Большая часть проемов новостроек имеет такие стандартные размеры — 1950-1980х740-760 мм. В кирпичных домах они иные — 2050х2100х880-920 мм.

Стандартные размеры проемов по ГОСТу для многоквартирных домов напрямую зависят от высоты этажа, размеров лестничной площадки, стройматериалов, из которых возведено здание. Здесь нет поправок на особенности дверных конструкций, габариты в любом случае обязаны укладываться в определенные рамки.

Высота. Минимальная величина — 1900 мм, максимальная — 2370. На эти цифры влияет высота потолка в помещении. Ширина. Она обязана быть не менее 800 мм. Максимальные значения зависят от вида конструкции. Для одностворчатых дверей —1001 мм, при полуторных — 1950, для двустворчатых изделий — 1950 мм. Толщина полотна не регламентируется, так как на данную величину влияет ширина торца стены. В большинстве случаев это число значительно превосходит параметры коробки и полотна. У самых простых деревянных и металлических моделей толщина составляет 50-60 мм, однако надо учитывать, что такие тонкие коробки не в состоянии обеспечить качественную теплоизоляцию.

Усредненные размеры деревянных входных конструкций — 900х2100 мм, дверей из металла — 900х2030 мм. 1200х1900 мм — минимальные параметры, разрешенные для общественных зданий (ОЗ).

Нестандартные габариты

Такой подход применяют в двух случаях:

если делают проем в частных домах;

при перепланировке в многоквартирных зданиях.

Соотношение высоты и ширины проема, а также двери может сильно отличаться от принятых нормативов. В первом, частном, случае влияние на габариты конструкции оказывает дизайн интерьера и «экстерьера» дома. Самовольное изменение размеров проема в многоквартирных домах запрещено, так как эти действия могут спровоцировать обрушение здания, при строительстве которого:

проводились расчеты предельной нагрузки на несущие стены;

учитывалось расположение центра тяжести строения.

Увеличение проема с большой долей вероятности приведет к возникновению трещин в несущей стене. Однако в частных домах перепланировка возможна, но ее заранее согласовывают с местной администрацией.

Двери, имеющие нестандартные размеры, изготавливают на заказ. Мерки может снять сам хозяин, либо представитель фирмы, занимающейся производством дверных конструкций. Последний вариант лучше, так как грамотный специалист сделает замеры качественнее, а в случае любого несоответствия все претензии заказчик с полным правом может предъявить компании.

Достоинства сохранения стандартов

Стандартные габариты принимают во внимание все заводы-производители входных дверей, поэтому ассортимент таких товаров достаточно велик. Выбор вариантов классической декоративной отделки для типичных конструкций значительно превосходит тот, что используют для изделий на заказ.

При одинаковом оснащении стандартных и заказных моделей первые имеют неоспоримое преимущество — весьма приемлемую цену. Другой минус дверей необычных размеров — сложность подгонки зазоров. Она более требовательна: как к затраченным усилиям, так и ко времени, которого на монтаж нестандартной конструкции понадобится гораздо больше.

Двери и проемы: их соотношение

Чтобы подобрать подходящую дверную конструкцию, проем измеряют сразу в нескольких точках, за идеал принимают минимальное либо среднее значение. Разные проемы предусматривают «свои» дверные коробки. Так как чаще для входа выбирают металлические конструкции, параметры даны для них:

полотну с размерами 850х2050 мм будет оптимален проем 880х2080 мм;

дверь, имеющая габариты 890х2070 мм, подойдет к проходу 920х2100;

конструкция 970х2070 мм требует проем 1000х2100;

для двустворчатой двери 120х2070 мм необходим широкий проход — 1270х2100.

Если хозяева отдают предпочтение усиленным полотнам, то соотношение будет иным. Для проема размером 900х2080 мм подойдет дверь с параметрами 865х2050. Если он 1020х2100, то идеалом будет конструкция 985х2070 мм. В случае полотна, имеющего толстую обшивку из дерева, данное соотношение может сильно измениться. Практически в каждом случае параметры двери на 30-40 мм меньше, чем эти величины проема. Измерив габариты последнего, очень легко получить технические характеристики требующегося изделия. Их можно сопоставить с размерами заводских стандартных дверей, а затем подобрать необходимую модель.

Корректное измерение проемов

Снимать мерки рекомендуют по точкам, которые выводят с помощью точных инструментов — отвеса и уровня, так как любой проем может быть не совсем идеален. Нередко встречается неправильный наклон в какую-либо из сторон. При замене старой коробки именно с нее после демонтажа снимают размеры. В магазинах, специализирующихся на продаже конструкций, покупателям для удобства предоставляют для выбора таблицу со стандартными параметрами проемов.

Для самостоятельного измерения используют отвес, рулетку — лазерную или обычную. Портновским сантиметром пользоваться нежелательно. Действуют таким образом:

сначала находят самую высокую точку проема, затем в этом месте закрепляют нить с «грузилом» на конце;

ориентируясь по нему, измеряют высоту от точки до пола.

Ширину прохода измеряют в нескольких точках. Поставив метку на одной боковой стороне, на противоположной с помощью уровня находят точку, соответствующую ей на другой стороне проема. Измеряют расстояние рулеткой. Тестируют полученную величину в нескольких местах. Из всех расстояний выбирают меньший результат, в противном случае коробка может объявить забастовку: она просто откажется помещаться в проем. Используя этот параметр, подбирают оптимальный короб.

Размер дверного проема входной двери нужно выбирать так, чтобы не было мучительно больно протискиваться в проход. Широкий вход в помещение может выглядеть очень эффектно, но обратная сторона «медали» для жильцов многоквартирного дома — вероятное разрушение несущей стены — вряд ли вдохновит кого-то на такие «подвиги». Золотая, стандартная, середина — лучший вариант всегда: как для многоэтажных домов, так и для частных резиденций.

Узнать, как надо корректно замерять проемы, можно из этого видео: