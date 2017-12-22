Чтобы не замерзать в собственной квартире в холодное время года, следует очень тщательно подходить к вопросам теплоизоляции. И, в первую очередь, это касается входной двери. Приобретая входную металлическую дверь, нужно обязательно интересоваться, каким утеплителем она заполнена. Если же вы в свое время не обратили на это пристального внимания, а теперь у вас возник вопрос о том, как утеплить металлическую дверь, то вы пришли по нужному адресу. Сейчас мы вам подробно все расскажем.

Какие применяются утеплители

Лучшими в плане теплоизоляции считаются двери, в которых в качестве утеплителя применяется минеральное волокно. Если такая дверь сделана на совесть, если утеплитель в ней прочно закреплен по всей поверхности с помощью горизонтальных ребер, то прослужит она верой и правдой очень долго.

Но, к сожалению, чаще встречаются некачественно выполненные металлические двери, с неправильным расположением или фиксацией утеплителя. В таких случаях минеральное волокно может со временем осесть, образуя пустоты. И тогда уж о полноценном сбережении тепла в квартире не может быть и речи.

А есть и еще более интересные варианты входных дверей, в которых утеплителя нет вообще, или его заменяют плотно подогнанные доски или бруски.

Поэтому, покупая входную дверь, очень важно четко выяснить у продавца, какой именно утеплитель применяется в выбранной вами модели.

Если все же случилось так, что вашей двери понадобилось утепление, то советуем засучить рукава, прочитать нашу статью и приниматься за дело.

Для того чтобы утеплить металлическую входную дверь, следует заполнить пустое пространство внутри нее теплосберегающим материалом. В качестве утеплителя может быть использован поролон (лучше совместно с ватином), изолон, пенополиуретан, пенопласт или минеральная вата.

Утеплять входную дверь можно изнутри или снаружи, но лучше это делать сразу с двух сторон.

Способы утепления металлической двери

Утепление двери при любом из выбранных способов начинается с подготовки внутренней обшивки двери. Для этого подойдут такие материалы как ДВП, фанера, МДФ, пластик.

Кроме того, следует обратить внимание на то, как и из чего изготовлены рама и ребра жесткости в вашей двери. Наиболее вероятно, что это будет квадратный профиль. На нем очень удобно закреплять внутреннюю обшивку.

В том случае, когда каркас выполнен из уголка, лучше будет сделать термоизоляцию снаружи. Для этого придется самостоятельно изготавливать специальную раму из реек и выбирать такой материал для обшивки, который будет эстетично смотреться.

Утепление изнутри

Сначала подготовим внутреннюю обшивку в соответствии с размерами двери. Нужно выпилить в ней отверстия под глазок и замки. Вырезы сложной формы обрабатываем напильником. Затем раскроим лист пенопласта (или любого другого утеплителя) на фрагменты, которые будут соответствовать по размеру участкам между ребрами жесткости.

Берем один фрагмент, наносим по периметру клей и помещаем в предназначенную ему ячейку. Плотно прижимаем, чтобы утеплитель приклеился как можно лучше. Так заполняем все внутреннее пространство двери.

Вместо клея для закрепления утеплителя можно воспользоваться монтажной пеной. Ее лучше всего наносить не только на внутреннюю поверхность двери, но и на боковины ребер жесткости.

Далее монтируем внутреннюю обшивку. Берем заготовленный заранее для этой цели лист. Поскольку закреплять его нужно будет на раме и ребрах жесткости, то предварительно следует высверлить на них специальные отверстия. Лучше всего делать это сразу через обшивку, определив точки для сверления. Чтобы закрепить лист внутренней обшивки на раме, используем саморезы. Затем желательно придать листу более эстетичный вид. Для этого нужно слегка скруглить его кромки.

Утепление снаружи

Утеплить дверь снаружи можно похожим способом. Но, поскольку здесь нет ребер жесткости, между которыми можно проложить утеплитель, то придется изготовить каркас самостоятельно из подходящих по толщине реечек. В этом случае не обязательно делить каркас на секции. Вся конструкция крепится на поверхности дверного полотна саморезами, т.е. предварительно в двери просверливаются для этого отверстия. Утеплитель можно поместить в раму одним большим листом, так будет быстрее и проще.

Далее утепленная дверь закрывается декоративной обшивкой. По желанию можно обить дверь дерматином или плотной тканью и украсить по своему вкусу.

Утепление дверной коробки

Чтобы не волноваться о потерях тепла зимой, лучше всего утеплить не только полотно двери, но и коробку. Хорошо, если вы купили дверь с уже утепленной коробкой. А если нет, то лучше всего еще до ее монтажа заполнить пустоты в швеллере или профиле смесью строительного раствора и древесных опилок.

В эконом-моделях дверей утеплитель чаще всего отсутствует вообще. Чтобы утеплить такую дверь, следует заполнить пустоты внутри нее каким-нибудь сыпучим материалом, который способен удерживать тепло, например керамзитом или даже простыми опилками. Для этого в верхней части коробки проделывается отверстие и туда до самого верха засыпается утеплитель. Самое главное, чтобы не было никаких щелей или отверстий внизу коробки, чтобы он не смог высыпаться.

Есть еще один вариант утепления коробки — с помощью монтажной пены. Но в этом случае придется проделывать несколько отверстий по всей высоте коробки, чтобы максимально заполнить пустоты. А затем придется маскировать эти отверстия, закрывая коробку декоративными наличниками. Еще один недостаток такого способа, в том, что в процессе запенивания не получится полностью проконтролировать качество заполнения пустот.

Ликвидация щелей

В холодное время года тепло из квартиры может улетучиваться через щели. Чтобы этого избежать, необходимо все щели устранить. Часто они образуются, когда металлическая створка двери неплотно прилегает к коробке. В этом случае выручит специальный утеплитель с липкой основой. Он продается в хозяйственных магазинах и монтируется очень легко. Достаточно наклеить этот утеплитель между коробкой и полотном двери, и сквозняков в квартире станет заметно меньше. Вместо готового уплотнителя можно использовать поролон, синтепон, пористую резину. Чтобы придать прочности этим материалам, можно заворачивать их в полоски дерматина.

Вот и все, что мы можем рассказать о том, как утеплить металлическую дверь. Надеемся, вы нашли нужную информацию. Будем рады, если наши советы вам пригодятся и помогут сделать ваш дом теплее.