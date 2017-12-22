Дом должен быть уютным и теплым. Это аксиома. Но что делать, если зимой в доме холодно? Если с отоплением все в порядке, а температура в комнате ниже нормы? В таком случае следует приложить максимум усилий для того, чтобы устранить даже малейшие щели, через которые холодный воздух попадает в дом. И начинать стоит с входной двери. В статье мы рассмотрим несколько вариантов того, как утеплить деревянную дверь.

Идеальный вариант, когда еще при постройке дома устанавливают утепленные двери. В таких дверях между слоями фанеры располагается изоляционный материал – пенополистирол или минеральная вата, которые не позволяют проникать теплу наружу.

Но не всегда даже в новых домах бывают качественные двери с хорошими теплосберегающими свойствами.

Итак, рассмотрим варианты, когда дверь уже установлена, но со своей задачей по сохранению тепла она не справляется.

Способы утепления деревянной двери

Если вы не готовы заменить уже имеющуюся дверь на новую, утепленную, то можете произвести утепление самостоятельно. Есть несколько способов, как это сделать:

установить уплотнитель на дверную коробку;

обить утеплителем само полотно двери;

утеплить дверной проем с помощью валиков.

Остановимся подробнее на каждом из этих способов.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Если дверное полотно неплотно прилегает к коробке, то через образовавшиеся щели в помещение может проникать холодный воздух. Чтобы их устранить необходимо по периметру дверной коробки приклеить резиновый уплотнитель. Сделать это несложно, поскольку уплотнитель имеет клейкую основу.

Если в наличии нет такого готового уплотнителя, его можно заменить дерматиновой лентой. Чтобы закрепить ее по периметру коробки, воспользуйтесь небольшими гвоздиками.

Чтобы рассчитать необходимое количество уплотнителя, нужно измерить периметр коробки. Также необходимо замерить ширину щели между коробкой и полотном, чтобы определиться с толщиной уплотнителя (учитывается толщина уплотнителя в сжатом состоянии).

Сам процесс утепления очень прост. Сначала отрезают кусок уплотнителя нужной длины. Отгибают уголок защитной бумаги, и приклеивают конец полосы в угол коробки. Затем, постепенно снимая бумагу, приклеивают утеплитель по всей стороне коробки.

Внимание! Не следует снимать защитную бумагу сразу со всего отрезанного куска утеплителя. Это может сильно осложнить процесс приклеивания.

Обивка деревянной двери утеплителем

Полотно деревянной входной двери также может потребовать утепления.

Когда-то давно, в советские времена, двери утепляли ватой. Она отлично сохраняла тепло, но сильно впитывала влагу, что приводило к размножению вредных бактерий, и как следствие, к неприятным запахам. Поэтому вату приходилось заменять каждые 2-3 года.

Современные материалы куда более надежны, чем вата. Рассмотрим, что они из себя представляют.

Пенопласт

Легкий, недорогой материал, который подходит для утепления двери изнутри.

Минеральная вата

Ее производят из синтетических волокон и базальта. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, он не подвержен гниению, в нем не заводятся насекомые-вредители и мелкие грызуны. Однако существенным недостатком минеральной ваты является ее способность накапливать влагу и проседать со временем.

Поролон

Самый бюджетный вид утеплителя. Очень легко монтируется, поэтому весьма популярен у жителей частных домов.

Изолон

Это современный утепляющий материал, разновидность поролона. Теплоизолирующие свойства значительно лучше, чем у поролона, однако и стоит он дороже.

Пенополистирол

Представляет собой множество пузырьков воздуха, заключенных в тонкую оболочку из полистирола. Напоминает твердую пену. Обладает отличными теплоизолирующими свойствами, очень легкий. Для увеличения пожаробезопасности при производстве пенополистирола в него добавляют антипирены.

Из недостатков можно отметить тот факт, что сразу после монтажа материал какое-то время выделяет стирол, имеющий очень неприятный запах.

Пенополиуретан

Отличный утеплитель, подходит как для частных домов, так и для квартир. Его особенность в том, что он наносится методом напыления. Недостатки — высокая цена и сложность монтажа.

Для декоративной отделки двери вам понадобятся дерматин либо искусственная или натуральная кожа.

Порядок работ по утеплению двери

Определяем размер полотна утеплителя

Он должен быть на 10 мм меньше с каждой стороны, чем размер дверного полотна.

Готовим дверь к утеплению

Для этого снимаем ее с петель, укладываем на горизонтальную поверхность и демонтируем замки и ручки.

Закрепляем утеплитель

В зависимости от выбранного вида утеплителя, закрепляем его на поверхности двери: приклеиваем, закрепляем строительными скобами или прибиваем маленькими гвоздиками.

Закрепляем обивочный материал

Для этого этапа вам понадобится помощник, который будет натягивать материал, чтобы не образовывались складки и заломы.

Итак, на утеплитель кладем полотно обивочного материала. Размер его должен превышать размеры утеплителя на 3-5 см с каждой стороны.

Начинать закрепление обивки нужно с середины одной из сторон двери. Двигаться следует попеременно то в одну, то в другую сторону. Закрепите обивку степлером по периметру. В это время помощник должен все время выравнивать материал, чтобы не было перекосов и складок.

Прибиваем валики

Придать двери законченный вид и дополнительно утеплить ее помогут валики. Сделать их очень легко. Для этого нужно просто завернуть полоску утеплителя в обивочный материал. Валики прибивают по периметру двери обивочными гвоздиками. Со стороны петель валик располагают ровно по краю, снизу — так, чтобы он плотно прилегал к порогу, вверху и со стороны притвора с небольшим выступом (4-5 мм).

Декоративные работы

Этот этап выполняется по желанию. Чтобы украсить дверь, начертите мелом на обивке узор, состоящий из геометрических фигур, и вбейте в углах этих фигур мебельные гвоздики. Можно протянуть между гвоздиками полоски кожи, толстую леску или струну.

Установка фурнитуры

Ваша утепленная дверь почти готова. Осталось лишь установить на место ручки и замки.

Утепление двери с помощью валиков

Иногда снять дверь с петель не представляется возможным, а утеплить ее надо. В этом случае выручат валики, прибитые к дверной коробке.

Как изготовить такие валики, описано выше. Главное, чтобы закрытая дверь плотно прилегала к ним.

Нет смысла прибивать валик к порогу, так как там он очень быстро истреплется. Прикрепляйте к нижнему торцу двери, так он прослужит дольше.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянную дверь своими руками, и легко сможете сами сделать свой дом более теплым и комфортным.