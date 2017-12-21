Владельцам загородной недвижимости нередко приходится решать одну насущную проблему, возникающую в осенне-зимний период с коварным постоянством. Это холод, имеющий обыкновение просачиваться в любую, даже самую крохотную, щель. Поэтому коттеджи и дачи зачастую не могут поддерживать оптимальный микроклимат помещений, из-за чего растет потребление газа и, как результат, значительно повышается плата за коммунальные услуги. Тут и возникает закономерный вопрос: как утеплить входную дверь в частном доме, потому что именно она является источником «всех зол». Неумолимая статистика подсчитала, что этим путем исчезает целая треть всего тепла в доме.

Почему тепло уходит?

Двери в частных домах чаще всего бывают двух видов: деревянные и металлические. И те, и другие могут со временем перестать выполнять свою главную функцию — служить для домочадцев надежным щитом от холода и ветра. Почему?

Время не щадит никого и ничего. И двери постепенно начинают рассыхаться, деформироваться и расшатываться. Через возникшие зазоры уходит драгоценное тепло, а ему на смену тут же приходит морозный воздух.

Если дверное полотно не было плотно пригнано к коробке или же осело со временем, то появляются щели, приводящие к тому же результату.

С новенькой дверью тоже может возникнуть такая неприятность: например, изначально неточной была подгонка, или попросту отклеился уплотнитель.

Способы сохранения тепла

Добиться нужного результата можно несколькими способами. Если дверь деревянная, то подойдет ее обивка утеплителем. Для полой двери подойдут два варианта: заполнение ее как монтажной пеной, так и тем же утеплителем. Сохранить вожделенное тепло можно установкой уплотнителя на коробку или герметизацией дверного проема валиками.

Выбираем лучший материал

Существует множество методов для утепления, но оптимальным все же считается обивка. Материалов для нее, старых и современных, тоже немало.

Пенополистирол. Полимерный утеплитель, содержащий пузырьки азота. Влагоустойчив и отлично «гасит» звуки. И возгорания ему тоже не страшны: он мгновенно затухает сам. Для входной двери лучше брать плотный вид материала, который обычно идет на утепление фасада дома. Пенопласт. Почти аналог предыдущего, только с пузырьками воздуха, а не азота. Пользуется популярностью не только из-за демократичной цены, но и по причине простоты использования. Этот материал, напротив, имеет низкую звукоизоляцию и огнеупорность, зато отлично сопротивляется влаге. Пенополиуретан. Относится к лучшим утеплителям. Наносят его напылением, слой материала требуется небольшой. Относительный недостаток — дорогая цена. Преимуществом является универсальность, так как этот утеплитель годится для любой поверхности. Минеральная вата. Отличается теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами. Огнестойка, удобна при укладке в каркас двери. Невысокая стоимость. Но имеется огромный недостаток — она абсорбирует влагу, благодаря чему снижаются изолирующие характеристики. Потому не рекомендуется для наружных дверей. Вата. Очень привлекательная цена на фоне отвратительной влагоустойчивости. Это качество не позволяет использовать материал для современных домов. Поролон. В советские времена был на пике популярности, применялся для мягкой обивки. Недостатком материала является его недолговечность, зато радует стоимость. Изолон. Пришел на смену поролону. Изготовляется из вспененного полиэтилена. Цена его повыше, но и теплоизоляционные характеристики намного лучше.

Приготовления к работе

Когда выбран вид утеплителя, можно приступать к процессу. Только нужно заранее подготовить весь инструментарий и те материалы, что могут понадобиться при работе. Затем надо снять дверь с петель и положить ее на любую ровную поверхность, например, на стол.

После этого проводится демонтаж фурнитуры (дверные замки, ручки, глазок, петли). Если дверь железная или состоит из листов ДСП, одна часть снимается, открывая доступ к полости, которую надо заполнить. Немаловажно перед началом «священнодействий» обработать ее антисептиком после удаления старого материала, а затем и обезжирить.

Пара слов об утеплителе

Его предварительно надо раскроить. Утеплитель вырезается по размеру, если меняется вся «начинка» полотна. Иногда удобнее работать с полосками шириной в 15-20 см, это облегчает процесс приклеивания. Причем для каждого вида утеплителя нужен свой специальный клей. Когда дверное полотно состоит из секций, то куски раскраиваются отдельно для каждой. После того как утеплитель разложили в полости, стыки обрабатываются монтажной пеной и закрепляются степлером (скобозабивателем).

Особенное внимание к отделке

Обычно для внешней отделки используется кожа или кожзаменитель. Отрезается он с запасом, примерно по 10 см с каждой из сторон. Для того, чтобы дверь прилегала плотно, рекомендуется у ее краев сформировать небольшие валики. На этом этапе можно приступать к работе с обивкой: она укладывается на уплотнитель и валики, края тщательно фиксируются. Лучше всего использовать мебельные гвозди с большими шляпками, так как они позволят сделать на двери любой симпатичный и оригинальный рисунок. Когда все этапы процесса позади, остается лишь возвратить фурнитуру на место.

Утепляем железную дверь

Несмотря на то, что за железной дверью хозяева себя чувствуют как за каменной стеной, у нее есть один недостаток — отличная теплопроводность. Поэтому в морозы дома тоже будет нежарко. К тому же установка железных дверей всегда подразумевает оставленные зазоры, поэтому утеплять их жизненно необходимо.

Хотя такие двери обычно уже имеют теплоизоляцию, некоторые заменяют ее, исходя из своих вкусов. Из утеплителей здесь более подходящим является пенопласт. Немного хуже дела обстоят с минеральной ватой, потому как в морозную погоду в ней скапливается конденсат, что приводит к намоканию, а значит, к потере большей части свойств.

Металлическая дверь чаще имеет две половинки, верхняя панель снимается. Процесс утепления начинается со снятия двери и демонтажа фурнитуры. Затем освобождается полость, укладываются плиты утеплителя (можно приклеить их к металлу жидкими гвоздями). Все пустоты заполняются монтажной пеной, и обшивка ставится на место.

Если железная дверь одинарная, то придется делать каркас из деревянного бруса. В этом случае утеплитель будет располагаться между брусками. Сажают его на жидкие гвозди, клей или просто враспор. Иногда лучшим решением может стать комбинация методов, это позволит усилить надежность конструкции. Ну а пустоты также заполняются монтажной пеной. Теперь можно вешать конструкцию на петли, покрыть ее ДСП, фанерой, пластиком или вагонкой.

Обрабатываем швы

Операция эта необходима, ведь всегда остаются зазоры даже при идеальной подгонке. Для утепления дверных стыков подойдут специальные резиновые полоски, на одной стороне которых находится липкая лента, позволяющая закрепить их даже несведущему человеку. Если таких резинок под рукой нет, то можно воспользоваться дерматиновыми полосками, свернув их несколько раз. Такой самодельный уплотнитель прибивается небольшими гвоздями. Поверхность по периметру тщательно очищается, только потом приклеивается (или прибивается) утеплитель. После проверки качества и наличия щелей добавляется еще один слой.

Последние штрихи

В конце процесса утепления надо убедиться, что все этапы столь «масштабной» операции проведены аккуратно: нигде не выглядывает монтажная пена, а швы не выступают наружу.

Если недочеты есть, надо их устранить. И в конце трудового дня можно быть абсолютно уверенным, что вопрос о том, как утеплить входную дверь в частном доме, наконец, решен.

Несколько полезных видео на тему «Как утеплить входную дверь в частном доме»:

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