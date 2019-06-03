Дизайн очень маленькой кухни: как победить в войне за простор

Существование в квартире малого метража — удел многих владельцев жилья в старом жилом фонде. В таких домах особенно удручающе выглядят крохотные кухоньки, в которых нескольким людям даже «мирно» разойтись бывает проблематично. Грамотное обустройство небольшого помещения становится камнем преткновения, ведь кажется, что совместить уют и функциональность в них нереально. Однако возможность подобрать идеальный дизайн очень маленькой кухни — задача посильная для всех. На помощь придет фантазия хозяев, а подстегнуть ее помогут как подсказки профессиональных перфекционистов, так и наглядные примеры — фото кухонь-«дюймовочек», победивших обстоятельства.

Маленькая кухня — особенный подход

Компактное помещение нуждается в рациональном использовании пространства, поэтому главные принципы обустройства — практичность и минимальный набор самых необходимых элементов. В этом случае хозяевам придется разрушить стереотипы:

малогабаритное помещение всегда смотрится убого;

небольшой метраж — синоним невозможности вместить все, что нужно.

Задача эта непростая, но увлекательная. Результатом трудов в поте лица станет комфортабельность и максимальная функциональность. Первый робкий шаг — полная ревизия в кухне. Эта проверка удивит самих хозяев, так как с большой долей вероятности при «раскопках» обнаружится много ненужных предметов, которые незаслуженно занимают место. Высвобождение пространства лучше начать с этой операции, а к другим приступать после нее.

Компактная бытовая техника — ключ к успеху

В случае маленьких кухонь обзаводиться всевозможными гаджетами, имеющими очень узкую «специализацию», нерационально, так как многочисленные бытовые приборы охотно «заполонят» собой все пространство. Вместо них лучше обратить внимание на многофункциональные приборы — кухонные комбайны. Да, они имеют приличные габариты, но заменяют большое количество разношерстной техники, поэтому эта замена вполне оправдана.

Другое логичное решение — приобретение встраиваемой техники. В практичности ей равных нет, а выглядят модели довольно стильно. Большой ассортимент даст шанс найти свой вариант. Варочные панели огромных размеров, массивные холодильники — табу для маленькой кухни. Альтернативой станут практичные, но небольшие устройства. Кронштейны для техники — второй актуальный вариант спасти маленькую площадь, привнести ощущение легкости.

Выбор подходящей кухонной мебели

Выбирая предметы кухонной обстановки, лучше остановиться на мебели пастельных тонов. Она добавит простора, не утяжелит интерьер. Прозрачные дверцы гарнитуров призваны выполнять аналогичную задачу. Такие же пластиковые или стеклянные полки, столы, стулья-невидимки способны визуально расширить пространство.

Следует выбирать небольшие, но функциональные кухонные гарнитуры с минимальным количеством предметов. Оптимальным вариантом будет мебель на заказ. Бонусом станут удобные полки до самого потолка, выдвижные системы, откидывающиеся столы, лишенные острых углов, а также обустройство подсветки точно там, где задумали хозяева. Другой идеал для крохотных помещений — практичная мебель-трансформер.

Цветовые решения для «крохи»

Дизайн очень маленькой кухни не терпит тотальной темноты, ведь главная задача — создание иллюзии пространства. Справиться с ней поможет светлое оформление. Белый цвет здесь лидирует, так как он умеет отражать свет, визуально раздвигая стены, делая невидимыми границы тесного помещения.

Создать визуальный простор поможет необычное монохромное решение — интерьер с белой мебелью, стенами, полами и потолками. Чтобы кухня не напоминала больничную палату, к белой гамме добавляют другие оттенки либо используют в комбинации с более темными рабочими поверхностями.

Другие возможные цвета — бежевый, кремовый, светло-зеленый, нежно-желтый, оливковый, персиковый либо разные оттенки серого. Более смелые варианты используют осторожно, так как можно получить обратный эффект. На помощь светлым тонам придет обилие света, поэтому крайне важно его максимальное количество. При выборе занавесок лучше остановиться на легких, полупрозрачных тканях.

Искусственное освещение

Небольшие точечные светильники в большом количестве — главные претенденты на роль искусственного освещения при малой площади кухни. Но из-за компактности помещения нередко идут другим путем: в центре комнаты вешают небольшую люстру или несколько навесных светильников, а над рабочей зоной помещают светодиодную ленту. Ее адекватной заменой станут точечные гарнитурные лампы.

Дверь на помойку или перепланировка?

Нередко выбирают довольно простой способ визуального расширения пространства. Это отказ от стандартной распашной двери в кухню. Самое логичное решение — обустройство арки. Другой современный вариант — замена обычной двери раздвижной моделью. К сожалению, такая операция требует определенной планировки, поэтому подходит далеко не всем.

Самое радикальное решение проблемы — перепланировка. Чаще кухню объединяют с гостиной. Наиболее популярен этот способ в квартирах-студиях, где недостаток площади кухни нивелируют с помощью смежного помещения. Однако «подвиг» этот гарантирует большую трату времени и нервных клеток, поэтому он приветствуется далеко не всеми владельцами маленьких кухонь.

Полное либо частичное присоединение лоджии/балкона — второй популярный способ. Такое решение не только освободит несколько метров и сделает кухню светлее. Дополнительным плюсом будет новая рабочая поверхность — компактная барная стойка, взведенная на «руинах» стены.

Планировка небольшой кухни

Ключевую роль играет расположение оконных и дверных проемов, глухих стен, наличие или отсутствие дополнительных ниш. Все конструктивные особенности могут стать отправной точкой для нахождения идеала. Помимо возможности удаления двери рассматривают наиболее функциональное использование периметра около окна, подоконника в качестве обеденной зоны. В последнем случае можно значительно сэкономить площадь, если использовать место около окна в роли столешницы. Другой вариант — в качестве дополнительной рабочей поверхности.

В типовых многоэтажных домах чаще встречаются прямоугольные кухни. Значит, существует шанс Г-образного размещения гарнитура. В этом случае у короткой стены логичнее поместить рабочую зону, включающую шкафчики, столы, не слишком крупную технику, а рядом — плиту, мойку и габаритные бытовые приборы.

Если позволяет планировка, холодильник лучше установить за пределами кухни. Это решение позволит добавить в помещение лишний шкаф для посуды, значительно расширить обеденную зону. Кухонный гарнитур, стоящий только вдоль одной стены, — наиболее рациональный вариант для узких либо очень миниатюрных (4-5 м2) комнат. Удобство обеспечит компактность рабочей зоны, облегчающая приготовление пищи.

Подходящие стили

Дизайн очень маленькой кухни подразумевает функциональность наряду со сдержанностью, а таким требованиям отвечают всего несколько стилей.

Минимализм. Его девиз — практичность, минимальное количество декора, но максимально возможное использование полезного пространства. Модерн — стиль, где функциональность всех предметов превыше всего. Другие отличия — отсутствие всяких излишеств, блестящие поверхности, строгие геометрические формы, соседствующие с плавными изгибами. Классический стиль — эстетичность, которая не постареет никогда. Причина — отказ от вычурности во всем, строгость, но изысканность, традиционные материалы и формы для мебели, осветительных приборов.

«Оптическая» отделка поверхностей

Дизайн очень маленькой кухни должен быть сдержанным, однако некоторые «вольности» небольшое помещение может пережить. В первую очередь это касается стен. Несмотря на рекомендуемую их однотонность, существуют исключения.

Акцентную стену можно «разукрасить» широкими горизонтальными полосками. Такая нехитрая работа сможет сделать помещение шире. Этот способ подойдет для узких и длинных комнат, однако имеет он одно противопоказание — невысокие потолки. Фотообои с перспективой — популярный прием для коридоров и нешироких комнат. Правильно подобранное изображение изменит визуальное восприятие. Это может быть шоссе, уходящее вдаль, ночная улица или лесная тропинка. Вертикальный рисунок на обоях зрительно «вытянет» низкие потолки, однако одновременно сузит помещение. В этом случае такое преображение обычно касается только одной из стен. Такой же результат обеспечат отделочные материалы в ромбик. Исключение — яркие и крупные узоры, приводящие к первоначальному — унылому — виду. При отделке пола плиткой либо ламелями оптимальна укладка по диагонали. Узкое помещение требует укладывать материалы поперек, лучшие варианты — «елочка», вразбежку (со смещением). Размер элементов обязан быть не слишком крупным. Зеркала используют для оформления одной стены, или ее небольшого фрагмента (например, около обеденной зоны), при облицовке фартука. Однако даже установка напольного предмета совершит небольшое чудо, так как кухня мгновенно «потолстеет» и станет светлее.

Дизайн очень маленькой кухни — нетривиальная задача, и в этом случае существует золотое правило, помогающее достичь цели: минимум вещей, располагающихся на виду, — тот достижимый идеал, к которому надо стремиться. Один из вариантов невероятного перевоплощения можно увидеть здесь: