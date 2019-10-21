Для строительства бань сейчас используют разные материалы — газосиликатные блоки, кирпич, пенобетон, однако традиционное дерево, из которого возводились эти здания с давних пор, в большинстве случае не остается в стороне: оно принимает участие в оформлении их интерьера. Причина выбора этого вечного «фаворита» — красота, экологичность, способность создать в помещениях идеальный микроклимат, удержать драгоценное тепло. Всю работу нетрудно сделать своими руками, если заранее изучить вопрос, как крепить вагонку в бане. Тема довольно обширна: в нее входит правильный выбор материала и утеплителя, требуемые от них характеристики, способы монтажа и его этапы.

Пара слов о вагонке

Название этот отделочный материал получил по месту своей первой «прописки»: его начали использовать для обшивки вагонов. От обычных досок он отличался пазами, находящимися вдоль длинных стен. Они обеспечивали максимально плотное соединение соседних элементов. Стена получалась красивой внешне, гладкой, зазоров и щелей она не имела.

Сейчас ассортимент вагонки значительно вырос: есть несколько вариантов профилей, сильно отличающихся друг от друга — качеством, материалом, размерами. Классика для бани — деревянные панели, умеющие регулировать влажность, источающие в горячем влажном помещении ароматы, благотворно влияющие на органы дыхания.

Относительно новый материал — пластиковая вагонка. Она неидеальна для внутренней отделки бани. Ее можно (но нужно ли?) использовать для облицовки раздевалки либо предбанника, однако парная для нее — табу. Пластик не в состоянии выдержать такие высокие температуры.

Выбор деревянной вагонки для бани

Облицовка внутренних стен этих зданий более требовательна к материалам, поэтому при подборе вида древесины учитывают:

бюджет, выделенный на строительство;

высокую температуру, ее перепады;

уровень влажности.

Виды материала

Вагонка бывает обычной и «европейской». Простой материал имеет на поверхности шероховатости, евровагонка, наоборот, идеальна — она гладкая, а на внутренней стороне имеет продольные вентиляционные каналы, которые не дают скапливаться конденсату, естественному для бани.

Еще одно требование, предъявляемое древесине, — влажность, составляющая 12±3%. У простой вагонки этот показатель может достигать 25%. Такой высокий процент в состоянии спровоцировать деформацию вагонки в регулярно использующейся бане, поэтому оптимален только европейский материал. Его преимущества:

более качественное сырье;

идеальная геометрия;

углубленный паз.

Недостаток у европейского материала один-единственный — цена, однако качество материала, а также безупречный вид интерьера бани вполне оправдывают такие вложения.

Виды древесины

Баня — здание, которое очень требовательно относится к древесине, поэтому здесь целесообразно использовать комбинации из разных видов материала. Для тех мест, где исключен контакт с телом, можно выбрать те породы, которые при нагревании выделяют приятный запах и бактерицидные вещества. Для лежаков, скамеек, нижней части стен, полков обязательно дерево, имеющее низкую теплопроводность, так как риск обжечься о такое дерево сведется к минимуму.

Вечнозеленые растения

Для «горячих точек» парилки целесообразно покупать дерево хвойных пород. Оно создает идеальный микроклимат для оздоровительных процедур, так как дезинфицирует воздух, выделяя в него фитонциды. Есть три достойных претендента.

Кедр. Эта древесина считается лучшим вариантом: она красива, мягка, пластична. Минус — дороговизна материала, большая цена привела к тому, что можно «нарваться» на подделку. Лиственница. Она отличается прочностью и влагостойкостью, однако обработка этой плотной древесины не из самых легких. Сосна. Одно из важных ее качеств — способность противостоять гниению. Недостаток — довольно сильное нагревание.

Лиственные деревья

К лучшим материалам для сидений и облицовки поверхностей, соприкасающихся с телом, относятся лиственные породы с низкой теплопроводностью.

Липа. Безусловный лидер этого списка. Она долго сохраняет цвет, не деформируется от пара, нагревается не слишком сильно. Вагонка из нее податлива, поэтому трещины и сколы при монтаже в бане практически исключены. Ольха. Дерево отличается мягкостью, однако оно спокойно переносит самые высокие температуры, противостоит плесени, гниение ему тоже не свойственно. Эфирные масла ольхи очень полезны людям, страдающим ревматизмом. Осина. Свойства этой древесины очень схожи с качествами липы, однако она более дешева. Дерево не гниет, но быстро темнеет, хорошо переносит пар и кипяток. После сушки осина становится очень плотной.

Самый главный фаворит в последней «номинации» — африканский дуб — абаши (другие названия — абачи, айоус, самба). Самое главное его отличие от остальных кандидатов — полное отсутствие сучков, так как крона дерева находится на самой верхушке, а «рост» абаши — 40 м. Среди других достоинств «африканца» мягкость, но прочность, отсутствие деформаций, ровная структура, очень низкая теплопроводность. Минус — высокая цена, объясняющаяся сложностью доставки из Африки.

Классификация, профили

По качеству вагонку разделяют на 4 группы:

«Premium» или «EXTRA»-класс. Это изделие — идеал, не имеющий абсолютно никаких дефектов: как на поверхности, так и в структуре. Сорт «А». Здесь допускается минимум несовершенств. К ним относятся небольшие потемнения, смоляные карманы, два небольших сучка на 1 м2. Сорт «В». В этих изделиях на квадратном метре «разрешены» уже 3 сучка, сквозные щели (одна, максимум две), смоляные кармашки, разводы по всей поверхности. Сорт «С». Худшее качество. Как правило, такой материал берут для обрешеток или иных скрытых элементов, для облицовки подсобных помещений.

Разновидности профилей:

евровагонка традиционная;

«Софтлайн»;

«Штиль»;

«Ландхаус»;

«Блокхаус»;

«Американка»;

двухсторонняя.

Подготовка поверхностей к обшивке

Перед тем как крепить вагонку в бане, предстоит сделать немало операций. Подготовка поверхностей — первый этап, во время которого стены и потолок выравнивают, очищают от различных загрязнений, затем обрабатывают антибактериальными средствами, грунтуют, прокладывают коммуникации. Если баня уже была в эксплуатации, то все неровности замазывают шпаклевкой.

После подготовительных мероприятий приступают к обустройству гидроизоляции деревянных оснований. Для бетонных и кирпичных поверхностей эта операция излишняя: на них сразу укладывают пароизоляционный слой — полиэтилен, рубероид либо фольгу. Так как речь идет о бане, где особенно важно не дать теплу ускользнуть, оптимальным изоляционным материалом будет фольгированный.

Монтируют обрешетку, используя деревянные рейки, заранее обработанные антисептиком. Каркас делают в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, вертикально либо горизонтально. Сначала прибивают верхние и нижние направляющие, идеально выровняв их с помощью отвеса и уровня, затем монтируют промежуточные брусья.

Утепление — следующий шаг. Тонкие рулонные материалы крепят степлером либо гвоздями. Специальные маты утеплителя помещают между рядами обрешетки. Брус набивают, учитывая их размеры. Все щели заделывают монтажной пеной либо самоклеящейся лентой. На обрешетку укладывают пароизоляцию (тот же полиэтилен или фольгу). Ее крепят скотчем (степлером).

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Как корректно крепить доски?

В зависимости от выбранного варианта облицовки бани вагонкой работу начинают по-разному: либо от угла (вертикальная обшивка), либо от потолка (горизонтальный способ). И в этом случае у мастера есть выбор: возможно несколько способов монтажа. Все они не отличаются сложностью.

Сквозной — финишными гвоздями либо саморезами. Чтобы минимизировать риск расщепления доски, сначала для крепежных элементов высверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у них. Первую вагонку пробивают к обрешетке насквозь, заглубляя шляпку в древесину. Затем присоединяют остальные ламели, используя систему «шип–паз». Недостаток метода — быстрое образование ржавчины из-за действия высокой температуры и влажности. Сквозная фиксация отделочным штифтом. Материал для такого крепежа — нержавейка, а способ используют для крепления вагонки к бетонным стенам бани. В основании сначала засверливают отверстия, панели крепят тонким штифтом, срезают заподлицо его выступающую часть, затем шлифуют. Потайное крепление через шип. Этот вариант подходит для вагонки, имеющей достаточно широкую полку. В данном случае геометрия изделия дает возможность спрятать шляпку между пазом первой и шипом второй доски. Такое крепление очень надежно, поверхность остается идеальной, однако эта операция требует от мастера сноровки. Потайная обшивка через паз. Здесь отверстие высверливают под углом 45°, а его диаметр больше, чем у шляпки метиза. Эта работа не так элементарна, так как малейшая неточность не позволит качественно соединить две ламели. Такая обшивка может получиться с неровными стыками или выступающими краями. Лучший крепеж для этого способа — самонарезающиеся шурупы, которым не нужно засверливание. Использование кляймеров. Этот вариант монтажа надежен и быстр, поэтому его используют для фиксации вагонки на любой поверхности бани: как на стенах, так и на потолке. Вторую ламель вставляют в паз первой, на ее противоположный край надевают скобу, которую крепят к обрешетке гвоздем или саморезом, затем по краям крепят остальные кляймеры. Потом таким же образом фиксируют следующий элемент. Главное здесь — корректный выбор номера кляймера. Универсал подходит для изделий «евро» и вагонки «штиль».

Выбор метода для бани целиком зависит от навыков мастера: тем, у кого немного опыта, лучше всего остановиться на самом простом варианте, исключающем непоправимые ошибки, — на креплении кляймерами.

Инструменты, материалы

Помимо вагонки и потолочного плинтуса в бане придется собрать большое количество того, что обязательно потребуется для работы. В этот набор входит:

брус для обрешетки (50х50 мм);

гидроизоляционная пленка;

пароизоляционная мембрана;

утеплители: минвата и фольгированный;

добойник;

дрель;

карандаш, линейка, рулетка;

киянка;

молоток;

пила;

степлер;

шуруповерт.

Правильно обработанный деревянный каркас — единственный вариант для бани. Он будет служить намного дольше, цена материала тоже невелика. Его делают из бруса. Обычно промежутки между элементами конструкции составляют 500 мм, но здесь необходимо учитывать размер купленного утеплителя.

Для вертикального монтажа вагонки сооружают горизонтальную обрешетку, и наоборот. Корректность ее проверяют строительным уровнем, отвесом. Между брусьями внахлест укладывают пароизоляцию — пленку либо фольгу. Фиксируют ее степлером к брусу.

Крепление вагонки на потолок

Любая работа имеет свои особенности, есть они и здесь, так как крепить вагонку в бане к потолку нужно либо обычными гвоздями, либо кляймерами. Финишные гвозди не в состоянии выдержать вес облицовки из вагонки. Процесс всегда начинают с той стороны, где располагается дверной проем.

Положение первого элемента тщательно проверяют. Обязательно оставляют зазор в несколько сантиметров между потолком и стенами. Если обнаруживают кривизну, то ламель выравнивают перпендикулярно стенам, оставляя промежуток, который впоследствии закроет потолочный плинтус. Первый и последний элемент всегда, независимо от выбранного вида крепления, прибивают гвоздями, утапливая их в материал. Гвозди вбивают под углом в 45°, между ламелями оставляют промежуток в 1-2 мм. В противном случае конструкцию из-за влажности перекосит. Сначала вагонку фиксируют посередине, потом проверяют ровность шва, затем ее закрепляют по сторонам. Забить молотком гвоздь до конца невозможно, поэтому во время работы пользуются добойником. При монтаже — на кляймеры или гвозди — шип должен быть направлен наружу.

Как обшить стены в бане

Отличий от монтажа потолка в случае обшивки стен немного. Операция по отделке стен проходит аналогично.

При вертикальном монтаже работы начинают с угла комнаты. Корректность элемента установки первого элемента проверяют несколько раз — сразу и по мере закрепления. Делают тест обычным строительным уровнем. При горизонтальной обшивке операция стартует от потолка. Шип первой панели располагают сверху. Так же, как и на потолке, обязательно делают отступ: он от потолка и пола составляет от 20 до 30 мм. Здесь нередко используют сквозной метод крепления. Головки утапливают довольно глубоко в материал, а затем маскируют столярной шпаклевкой. Этот способ ускоряет работу, однако устраивает он не всех, так как сделать отверстия абсолютно невидимыми проблематично. Один из возможных выходов — самостоятельная шпаклевка, сделанная из ПВА, смешанного с очень мелкой стружкой, почти пылью.

Так как крепить вагонку в бане несложно, из-за кажущейся легкости работ начинающие мастера иногда совершают ошибки. Поэтому от них требуется аккуратность, терпение и неспешность. Чтобы предотвратить возможные переделки и порчу материала, лучше сначала посмотреть несколько видеоуроков. Один из популярных роликов, посвященных облицовке бани, представлен здесь: