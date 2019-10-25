Сейчас крайне сложно найти человека, которого бы не заботило собственное здоровье, поэтому строительство бани на загородном участке стало почти обязательным этапом его благоустройства для многих владельцев земли. Однако этому зданию необходим особенный микроклимат, ведь для процедур нужна стабильно высокая температура, без которой парилка бани будет неэффективной, а большие траты на энергоносители вряд ли кого-то вдохновят. Поэтому самая важная операция для бани — ее утепление: без грамотной изоляции помещение не будет жарким, так как внутрь будет проникать холод. Поэтому вопрос о том, чем утеплить баню, нужно решать задолго до начала ее возведения.

В бане тепло, зачем изоляция?

Нормальный температурный режим, который требуется для парной русской бани, составляет 60-90°. Другая необходимость — его длительное поддерживание, так как процедура мытья и пропаривания «до кондиции» не отличается молниеносностью.

Без утепления это здание может лишиться многих полезных свойств, а находиться в ней будет совсем не так комфортно. Причина — стены, пол и потолок, которые будут не в состоянии удерживать тепло, создаваемое печкой. Находиться в таком помещении не очень приятно, придется значительно сокращать время между растопками, а это грозит появлением новых проблем — увеличением затрат на энергоносители для бани.

Качества банного утеплителя

До строительства банного комплекса владельцы участка обязаны решить, какие материалы будет самыми подходящими кандидатами, познакомиться с большим ассортиментом, способным вызвать растерянность у человека, не разбирающегося в последних новинках строительного рынка. К банному утеплителю предъявляют более жесткие требования, виноваты в этом особые условия помещений бани: повышенная температура и большая влажность. Материал должен:

быть экологичным;

и удобным для монтажа;

не накапливать конденсат;

не бояться любых микроорганизмов;

уметь противостоять высокой влажности;

не деформироваться ни при каких условиях;

иметь максимальную степень влагостойкости;

отличаться высоким показателем теплопроводности;

хорошо сочетаться с другими материалами-«коллегами»;

полностью соответствовать противопожарным требованиям.

Кандидат обязан устраивать по всем параметрам, но хозяевам бани предстоит сделать еще кое-что: заодно надо познакомиться с тем завидным разнообразием, которое предлагают строительные магазины.

Виды материалов для утепления

«Разборки» с ассортиментом — второй необходимый шаг на пути к цели. По виду сырья утеплители делятся на органические и неорганические.

Органические претенденты

Если оценивать эти материалы с экологической «колокольни», то более чистых конкурентов не найти. К природным утеплителям относится:

войлок (лучший — из овечьей шерсти);

джутовая лента;

древесная стружка, опилки;

камыш (маты, плиты);

мох (сфагнум);

пакля.

Эти природные материалы хороши для роли межвенцовых утеплителей, однако для использования их внутри помещения они походят совсем не идеально. Причин тому несколько.

Такая теплоизоляция на этапе внутренней отделки отнимет много времени и сил. Недолговечность натурального сырья потребует его регулярной замены либо обновления. Экологичные материалы — магнит для различной мелкой и крупной живности: для вездесущих микроорганизмов, насекомых, юрких грызунов. Это неподходящее сырье для теплоизоляции парилок. Его не спасает даже обработка огнезащитными средствами.

Есть еще один минус: расплата за экологичность натур-продуктов — их приличная стоимость.

Неорганические конкуренты

Эта «компания» не может гордиться своей абсолютной экологичностью, зато, в отличие от супернатуралов, они гарантируют более надежную теплоизоляцию, а служить будут не одно десятилетие. Им не страшна повышенная влажность, горячий воздух, плюс их — простота монтажа. Такие теплоизоляционные материалы делятся на группы.

Базальтовые

Спрос на этот материал-минерал в последние годы растет, так как утеплитель, изготовленный «с помощью» горной породы, имеет много преимуществ. Он:

не горюч;

долго служит (до 30 лет);

довольно прост в монтаже;

хорошо противостоит влажности;

не деформируется при высокой температуре;

гарантирует превосходную звуко- и теплоизоляцию.

Недостаток его присущ многим качественным изделиями: это высокая цена.

Минвата, стекловата

У ваты нет минуса базальтового утеплителя: для производства используют дешевые промышленные отходы. Однако это не мешает материалу оставаться «на гребне» популярности. Минвата:

известна высоким уровнем звукоизоляции;

гарантирует надежную теплоизоляцию;

равнодушна к влажности.

Не слишком качественное сырье для нее — причина слабого места минеральной ваты: она недостаточно прочна, поэтому с ней надо обходиться осторожно.

Стекловата так же хорошо, как и минвата, удерживает тепло, легка в монтаже, однако если говорить о высоких температурах, то им она противостоит не столь успешно.

Полимерные

Эти изделия легки, удобны для укладки, способны оказать сопротивление повышенной влажности и температуре. На основе пластмассы выпускают материалы, представляющие три группы: пенопласты, поропласты, сотопласты.

Из пенопластов наиболее популярен пенополистирол, отличающийся низкой теплопроводностью, малой плотностью, но хорошей прочностью. Однако для утепления бани подойдет только качественный материал, имеющий пожарный и санитарно-гигиенический сертификаты.

Пеностекло — новинка, это вспененная стекломасса. Этот утеплитель обладает высокой прочностью, легко обрабатывается, монтируется. Он не горюч, водостоек. Отличные звукоизоляционные качества — еще одно его достоинство, поэтому пеностекло нередко выбирают и для строительства бани.

Для того чтобы на полимерах не скапливался конденсат, используют их обычно вместе с пароизоляционным слоем.

Фольгированные

Сейчас выпускают 4 вида таких теплоизоляторов:

из базальтового материала;

из вспененного полиэтилена;

из минеральной ваты;

из пенополистирола.

Благодаря слою алюминия такие утеплители умеют хранить и отражать жар внутрь помещения. Эффективность данных материалов — 97%. Тонкий утеплитель экологичен, очень легок в монтаже, имеет прекрасные звукоизоляционные характеристики, водоотталкивающие свойства. Стыки полотен проклеивают таким же — алюминиевым — скотчем.

При покупке сначала необходимо убедиться, что покрытие именно фольга. Напыление алюминия не лучший вариант: оно на теплоизоляционном материале очень тонкое, поэтому будет пропускать инфракрасные лучи.

Как из претендентов выбрать?

Лучшие из возможных утеплителей для бани — базальтовое волокно и минеральная вата. Многие считают, что последняя до сих пор остается оптимальным вариантом. Они совершенно правы, так как у конкурента есть одна, но очень непривлекательная «черта» — его высокая стоимость. Главную проблему ваты — ее хрупкость — производители сумели решить: в этом помогло фольгирование.

Внутреннее утепление бани

Чем утеплить баню? Ответ на этот вопрос зависит только от строительного материала, из которого она возведена.

Теплоизоляция сруба

В давние времена строения из сруба не утепляли, причем не занимались даже полами. Вместо этого периодически ремонтировали нижние венцы, время от времени меняли лаги. Те времена канули: настоящая русская баня стала большой редкостью, поэтому вопрос об утеплении на повестке стоит обязательно. Именно от него напрямую зависит долгожительство постройки.

Необходимость утепления деревянного здания возникает только в одном случае: если размеры строительного материала небольшие, в противном случае хватит конопачения и гидроизоляционного слоя. Для бань из бруса традиционен пирог с минеральной ватой, которая абсолютно безвредна, известна своими теплоизоляционными, огнеупорными качествами, низкой теплопроводностью.

Утепление газо-, пено-, шлакобетона

Такие блоки «сами с усами»: они имеют отличные теплоизоляционные характеристики, в которых «виновата» пористая, воздушная структура. Однако она не спасет от морозов: в зимнее время эти блоки будут промерзать, а на их стенах появятся некрасивые темные пятна. Поэтому утепление блоков — операция обязательная.

Подходят для этой роли минвата и стекловата, однако необходим пароизоляционный слой, потому что любой вид этого бетона при повышенной влажности начнет жадно впитывать воду в себя. Другой вариант — использование пенопласта. Каркас в таких холодных зданиях делают с отступом от стен, но это пространство обязано хорошо вентилироваться, поэтому организация снизу и сверху небольших окошек-продухов — мероприятие обязательное. Открывают их для просушки бани.

Пирог для моечной или парилки выглядит так: каркас с отступом — утеплитель — пароизоляция — каркас (рейки) — обшивка (вагонка). Только в этом случае в бетонном здании будет идеальный микроклимат, а стены не придется «обогревать».

Работа с кирпичными стенами

Цель утепления такой бани — помешать кирпичу, промерзающему зимой, оказывать «дурное» влияние на теплообменные процессы, происходящие внутри. Потому и в этом случае каркас не роскошь, а средство для сбережения тепла. Добиться экономии можно двумя способами.

Возведение вторых стен из бруса. Сначала делают обрешетку для монтажа гидроизоляции. Затем занимаются сооружением стены, состоящей из бруса 100х100 мм. На нее снова набивают обрешетку, куда крепят стеклоткань и фольгированный утеплитель толщиной до 100 мм. Потом следует слой гидроизоляции и традиционная вагонка. Дополнительный слой утеплителя — замена стены из бруса. Его толщина аналогична — 100 мм. Между слоями материалов прокладывают гидроизоляцию. Для роли утеплителя выбирают легкие камышитовые плиты, уже обработанные огнезащитой. Чтобы предотвратить гниение, их рекомендуют самостоятельно пропитать раствором железного купороса (3%).Заканчивают операцию финишными отделочными работами.

Оба варианта имеют право на использование, однако приоритетно возведение вторых деревянных стен.

Как утеплить каркасную баню?

В этом случае теплоизолятор уже предусмотрен технологией, которую называют «канадской». Каркасные строения считают самыми энергосберегающими. Утеплитель уже будет находиться внутри деревянного скелета, причем в больших количествах. В этом качестве лучше использовать минвату, так как пенопласт будет чувствовать себя не лучшим образом. И здесь тоже есть несколько «вариаций на тему».

Теплоизолятор вкладывают в каждую «ячейку» каркаса, затем материал защищают паро- и гидроизоляцией. Наружные стены обшивают ОСП либо деревянной вагонкой, потом переходят к финишной отделке внутри бани. Если говорить о парилке, то в этом случае для работы потребуются рулонные мембранные изоляторы, дающие возможность опустить этап обустройства вентиляционных отверстий между перегородками. На этот каркас укладывают пароизоляцию из пергамина (рубероид, толь), который фиксируют деревянной обшивкой. В него кладут плиты из камыша либо пенопласт, сверху все закрывают асбестоцементными плитами. Самодельный состав — смесь из гипса, совершенно сухих опилок и извести. Сначала первый материал смешивают со вторым, затем в этот «коктейль» добавляют известь (10:1), обрабатывают железным купоросом. Смесь закладывают между обшивками.

Утепление пола и потолка

Для моечной и предбанника лучше всего выбрать идеальное напольное покрытие — керамическую плитку, однако под материал обязательно нужно положить теплоизоляционный слой. Обычно используют довольно популярный способ. К балкам крепят черепные бруски, затем настилают черновой пол, на который укладывают пароизоляцию.

В свободное пространство укладывают теплоизоляционный материал — керамзит либо пенополистирол. Потом заливают армированную стяжку, после ее высыхания укладывают гидроизол. Снова следует стяжка, в которую при желании встраивают «теплый пол». И только на нее уже укладывают плитку. В парилке и комнате для отдыха единственный подходящий материал для напольного покрытия — дерево.

Потолок, который находится «на передовой» бани, принимает на себя самую высокую температуру. Поэтому он всегда требует повышенного к себе внимания — более толстого изоляционного слоя. Типичный «пирог» для этой поверхности состоит из пароизоляции, утеплителя, обшивки, балок-бруса, и досок потолка.

Облицовка

Внутренняя обшивка играет не последнюю роль в теплоизоляции бани. Для облицовки интерьеров обычно используют древесину липы, ольхи либо осины. Они умеют дышать, успешно противостоят высоким температурам, влажности. Эти отделочные материалы не обрабатывают ненатуральными пропитками, не лакируют и не красят. Масло (особенно льняное) и/или воск — единственные оптимальные продукты для их защиты.

Утепление бани снаружи

Некоторые хозяева, не желающие терять ни толики тепла, утепляют баню и снаружи, однако такая операция обычно обходится недешево. Браться за нее целесообразно лишь в том случае, если теплопотери настолько велики, что затраты на них больше, чем стоимость запланированных материалов для облицовки. Чтобы утеплить здание снаружи, используют 2 технологии — вентилируемый и «мокрый» фасад.

Первый метод — крепление на стенах обрешетки. Ячейки ее заполняют базальтовыми плитами либо минватой, закрывают материал ветрозащитной пленкой, затем на каркас набивают контробрешетку, а на ней фиксируют облицовку. Вентилируемыми такие фасады называются из-за зазора, который остается между облицовкой и пленкой. Во втором, «мокром» случае в роли теплоизоляторов выступает тот же базальт или другие — «пенные» материалы — пенопласт, пенополистирол. Их приклеивают к стене монтажной пеной, для надежности закрепляют дюбелями-зонтами. После застывания пены поверхности «камуфлируют» декоративной штукатуркой.

Разные материалы — разные технологии.

Дерево

Бревна или брус имеют достаточную толщину, потому эти здания утеплять смысла нет, так как древесина сама по себе — превосходный теплоизолятор. Единственная необходимая операция — заделывание щелей льном.

Если стены тонкие, то устраивают вентилируемый фасад, но пенопласт и пенополистирол не используют, так как плиты не пропускают влагу, которая заставит древесину гнить. В этом случае лучший выбор — базальтовая вата.

Кирпич, блочные материалы

Наиболее предпочтительный метод для этих зданий — мокрый, он обойдется дешевле. Самое бюджетное решение — пенопласт, дороже «встанут» базальтовые плиты и пенополистирол. Теплоизоляцию закрывают декоративной штукатуркой, покрывают краской для фасадов.

Если цена вопроса не во главе угла, то делают вентилируемые фасады. Здесь можно использовать любой материал: и базальт, и пенные разновидности. Чтобы избежать возникновения мостков холода, все щели и стыки задувают монтажной пеной.

Каркасные сооружения

Так как внутри их стен уже присутствует утеплитель, необходимости в дополнительных действиях нет. Если не устраивает внешний вид бани, то монтируют вентилируемый фасад с обрешеткой, но без теплоизоляции. Утеплитель каркаса, отслуживший свой срок, требует такого же проветриваемого фасада и укладки базальтовых плит.

От грамотного, качественного утепления зависит уровень комфорта посетителей и количество топлива, нужного для поддержания идеального температурного режима. Поэтому на вопрос о том, чем утеплить баню, все хозяева отвечают по-разному, однако лучшими кандидатами остается фольгированная минеральная вата и базальтовый материал.

При желании можно посмотреть видеоролик, посвященный теме статьи: