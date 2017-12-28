Как выбрать вытяжку для кухни: критерии

Почему-то считается, что главными вещами в кухне являются холодильник, плита и мойка. Но мнение это неправильное. Или его высказывают те, кто никогда сам не пытался отдраить кухонные потолок и стены после особенно энергозатратного (со стороны плиты) блюда. А если хозяева обожают готовить и делают это каждый день?

Да, единственное, что придет на помощь, — это вытяжка, не позволяющая мерзкой копоти оседать на не подходящих для этого местах и эффективно справляющаяся с любыми неприятными запахами. Всем, кто устал от жирных пятен и дыма, надо призадуматься о том, как выбрать вытяжку на кухню и на какие критерии стоит обратить внимание.

Режимы очистки

Это устройство избавляет домочадцев от тяжкой обязанности вдыхать канцерогенные пары, образующиеся на сковородках от жарки продуктов, втягивает в себя все запахи и испарения. Внутри вытяжки располагается целая система фильтров, благодаря которым воздух на кухне весьма эффективно очищается. Они бывают двух типов:

Рециркуляционные. Для их работы не требуется соединение с вентиляцией. Загрязненный воздух очищается с помощью фильтров (жироулавливающих и угольных), затем выпускается обратно. Вытяжные. Для них необходима система вентиляции или воздуховод, выведенный на улицу. Воздух очищается жироулавливающим фильтром, потом удаляется через вентиляционный канал.

Закрепляются вытяжки над плитой. Зафиксировать их можно как на стене, так и на потолке. Какую выбрать? Вытяжная конструкция замечательно очищает воздух. Рециркуляционная имеет угольный фильтр, требующий периодической замены, немного уступает в производительности, зато монтировать ее гораздо легче.

Вид устройства

Навесная (стандартная). Эту вытяжку устанавливают под навесным шкафом. Подавляющее число моделей имеет акриловый жироулавливающий фильтр. Возможны два режима работы: рециркуляционный и вытяжной. Второй вариант предполагает присоединение гофрированного шланга. Такие стандартные устройства считаются бюджетными. Встраиваемая. Название говорит само за себя: этот вид монтируют в навесной шкаф. В результате конструкция воздуховода скрыта от глаз, на виду лишь решетка фильтра. Последние модели имеют выдвижную панель, увеличивающую площадь забора очищаемого воздуха, оснащены двумя моторами и многослойными жироулавливающими фильтрами. Относятся к самым популярным приборам. Настенная. Ее не удастся «закамуфлировать» шкафом. Похожа эта вытяжка на большой зонтик с трубой, поэтому ее «дивная» форма подойдет не для каждой кухни. Обычно такие устройства вытяжного режима очистки. Купольная. Может крепиться как к потолку, так и к стене. Вытяжка очень похожа на каминный дымоход, обладает завидной мощью, отличается большим разнообразием оформления. Принцип работы — вытяжной. Островная. Отлично подойдет для плит, обосновавшихся в центре кухни. Монтируется вытяжка к потолку, а воздуховод исполняет обязанности несущей конструкции. Преимущественно приборы функционируют в вытяжном режиме, но встречаются модели с рециркуляционным, воздух в них выходит сквозь отверстия в трубе. Формы таких вытяжек бывают просто фантастическими.

Знакомство с критериями

Оценивать предпочтительно следующие параметры:

габариты вытяжки;

производительность;

наличие фильтров;

режимы работы;

особенные «приятности».

Размеры

Надо отметить, что ширина вытяжки никак не должна иметь размеры меньше, чем плита. Иначе об эффективности очистки воздуха можно забыть. Плита в 40 см требует от прибора ширины как минимум 50 см, варочная панель — на 20-30 см больше ее самой. Если, конечно, кухня позволит так вольготно распоряжаться ее пространством.

Производительность

Для вытяжки это объем воздуха, пропускаемый за определенную единицу времени (здесь — единица/час). Оптимальные показатели довольно легко посчитать самим:

сначала площадь кухни умножаем на высоту;

потом результат умножаем еще раз, но теперь на число 12 (принятая норма для воздухообмена);

наконец получившееся число умножаем на 1,3.

Паспорт вытяжки должен содержать эти показатели, поэтому с производительностью приглянувшегося устройства можно ознакомиться прямо в магазине. Единственное, там указан максимум, на что оно способно. Если выбор пал на рециркуляционный прибор, то надо учитывать, что треть этой цифры будет забирать вентилятор.

Фильтры

Они бывают тонкой и грубой очистки. Иногда модель оснащается обоими.

Фильтр грубой очистки — сетка из металла, призванная задерживать особо крупные частицы жира. Она съемная и может периодически очищаться от жира. В виде дополнительного бонуса иногда устанавливается и синтетическая сетка для «ловли» более мелких частичек. Ее также надо промывать. Фильтр тонкой очистки — угольный — предназначается для очистки воздуха, устанавливаются они в качестве дополнения. Меняются они примерно раз в 3 месяца, но рециркуляционный режим значительно сокращает этот период.

Как выбрать управление

На такой вопрос трудно дать однозначный ответ. Кому-то подойдет простое кнопочное, кто-то предпочитает слайдерный переключатель, другие хотят обязательно пульт управления. Есть умные вытяжки, которые имеют таймер отключения, датчик влажности и переключатель скоростей, а также реагируют на появление в кухне людей.

Существует множество моделей на любой вкус, даже с совсем удивительными функциями: к некоторым можно подключить ноутбук или компьютер, другие умеют показывать вам погоду.

Вытяжка оснащается лампами, и их количество разнится. Лампы неоновые и галогенные являются самыми экономными. Так что каждый покупатель найдет то, что ему по душе.

Подходят ли вытяжки для разных плит?

Не имеет значения, какая у вас плита: электрическая, газовая или варочная панель. Все дело в различных подходах к монтажу, вернее, к его высоте.

Газовая плита требует крепить вытяжку на расстоянии не менее 70 см, а еще лучше, если оно будет еще сантиметров на 10 больше. Прибор, установленный ниже, может немного тушить пламя, что грозит неравномерностью огня. Если же вытяжка имеет солидную мощность, то ей вполне по силам и вовсе пламя уничтожить.

Электрический прибор не имеет никаких «пламенных» рисков, потому для него монтаж можно производить на высоте всего 60 см.

Цены

В магазинах можно легко подобрать вытяжку и по душе, и по карману. Только сначала надо окончательно определиться с суммой, с которой можно расстаться безболезненно.

Бюджетные варианты имеют пластиковый корпус с добавлением некоторых элементов из металла. Управление — или кнопки, или ползунок. Потолок мощности — 450 м3/ч. Осветительные приборы — только две электрические лампочки. Вытяжки средней стоимости. Материал — нержавейка или алюминий. К видам управления присоединяется сенсорное. Зачастую на панели имеется еще и табло. Источниками света являются электрические или галогенные лампы. Мощность — до 650 м3/ч. Дорогие приборы. В отделке применяется дерево ценных пород. Обязательное присутствие дистанционного пульта, сенсорной панели, таймера отключения, оснащены множеством датчиков (состояние фильтров, задымленность). Осветительные приборы — исключительно галогенные. Мощность — до 1300 м3/ч.

На вопрос «как выбрать вытяжку для кухни» теперь ответить легко: предпочтем ту, которая удачно впишется в дизайн, понравится нам и нашим домочадцам. Приятных покупок!