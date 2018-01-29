Главная
Вентиляция

Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

29.01.2018
3 мин.
Вентиляция
Содержание1. Зачем же нужна вентиляция курам?2. Варианты вентиляции курятника3. Естественная вентиляция4. Вытяжная система5. Механическая вентиляция5.1. Смотрите видео по теме:

Любому живому существу необходим воздух. Что же говорить о тех созданиях, которые «по долгу службы» вынуждены жить в неподобающих условиях? Да, речь идет о курах (и петухах), щедро снабжающих нас яйцами и мясом. Потому каждый заботливый хозяин должен сначала определить, как сделать вентиляцию в курятнике оптимальной, ведь именно от нее во многом зависит самочувствие крылатых жильцов.

Зачем же нужна вентиляция курам?

Братья наши меньшие вынуждены жить в маленьком пространстве. В летнее время они могут подышать воздухом во время выгулов, а зимой прогулки становятся проблемой. Но и жара доставляет им немало неприятностей. Вентиляция же, устроенная в курятнике, сулит хозяину много выгод:

  1. В птичнике не будут скапливаться пары аммиака, которым «благоухает» птичий помет. А значит, подопечным не грозит отравление им. Если добавить еще и углекислый газ, выделяемый птицами, то положение и вовсе становится критическим. Особенно актуальна эта проблема в зимний период, когда во время жестоких холодов приходится закрывать все щели во избежание ухудшения самочувствия несушек.
  2. Температурный режим, которому способствует вентиляция, приводит к почти комфортабельной жизни птиц, ведь каждый птицевод знает, как невыносимо в курятнике летом. Перепады температур также негативно сказываются на птицах.
  3. Наиболее подходящая влажность помещения, которую позволяет регулировать вентиляция, обязательно скажется на состоянии кур, страдающих летом от сухости, и задыхающихся зимой от испарений.

Поэтому каждый хозяин, собирающийся стать птицеводом, должен уяснить простую вещь — без обустройства нормальных условий для комфортного существования живности в курятнике можно забыть про хорошие результаты ударного труда несушек.

Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

Варианты вентиляции курятника

Перед тем, как сделать вентиляцию в курятнике, нужно хорошенько подумать о том, какой способ лучше подойдет именно в вашем случае. Представлены три способа, рекомендованные заводчиками:

  • самый легкий вариант — естественная вентиляция;
  • способ потруднее — вытяжка;
  • механическая вентиляция.

Именно из них стоит выбрать наилучший. При внимательном подходе к обустройству вентиляции здоровье птиц не пострадает, а вы будете ограждены от лишних забот и проблем.

Естественная вентиляция

Несомненными преимуществами данного метода являются простота и практичность, а также дешевизна и отсутствие труб. Заключается она в проветривание помещения, но некоторые особенности есть, поэтому учитывать их необходимо еще на стадии строительства. Всего-навсего нужно сделать небольшое окошко, чтобы при открывании двери возникала циркуляция воздуха.

Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

Важно правильно выбрать его расположение: чаще выбирается место над дверью или в потолке курятника. Такое вытяжное окно должно быть небольшим, чтобы было легко избегать сквозняков. Еще лучше, если она будет сделано в виде форточки, чтобы в процессе проветривания было можно без проблем контролировать тягу, а в холодный сезон — плотно его закрывать.

Схема такой вентиляции элементарна: через дверь в курятник поступает свежий воздух, а через окно-форточку его покидает отработанный. Как раз эта простота и имеет ряд значительных недостатков, ведь вместе с воздухом птичник будет покидать и тепло. Это, в свою очередь, приведет к лишним затратам на обогрев помещения. Потому данный метод лучше не рассматривать в качестве основного, он больше годится на первое время.

Вытяжная система

Это решение более удобно и надежно. Оно идеально подходит тем птицеводам, у кого «в подчинении» находятся более двух десятков птиц. Система вытяжки проста в монтаже, что позволит оборудовать ее своими руками. Она также предполагает планировку на стадии строительства.

  • Сначала предусмотрите в крыше 2 отверстия, через которые впоследствии будут выходить трубы.
  • Обязательно заранее подготовьте схему размеров ваших труб, так как диаметры их и отверстий на крыше должны быть идентичны. Обычно берутся изделия «калибром» в 200 мм. Длина их тоже строго регламентирована — она составляет 2 метра.
  • 30-40 см — высота, на которую труба для притока должна выступать над крышей курятника. Расстояние между полом помещения и концом трубы должно составлять как минимум 20 см. Ее не следует устанавливать близко к пернатым жильцам.
  • Труба для вытяжки обычно располагается около насестов. Нижний ее конец должен быть на расстоянии 20 см от потолка, верхний — возвышаться над крышей на 1,5 метра.
  • Так же, как и в обычных домах, уличные концы труб оборудуются зонтиками для защиты от дождя и снега.

Чтобы схема работала идеально, не забудьте, что трубы должны быть установлены в противоположных частях куриного жилья, иначе вся работа пойдет насмарку.

Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

Есть и некоторые хитрости для обеспечения нормальной работы такой вентиляции. От них полностью зависит состояние ваших птиц.

  1. Диаметр воздуховода пропорционален количеству кур в вашем хозяйстве: большое поголовье требует внушительного притока воздуха.
  2. Для зимнего периода вентиляция должна быть регулируемой, потому все трубы оборудуйте заслонками, они позволят впускать свежий воздух порциями.
  3. Функции вентиляции заключаются не только в обеспечении смены воздуха в курятнике. Она обязательно должна сохранять тепло. Поэтому в зимний период рекомендуется использовать мелкоячеистые сетки, которыми прикрывают приточные трубы. В случае сильных морозов их следует закрывать полностью.

Механическая вентиляция

Хоть этот вариант и называется грозно, но на деле механическая вентиляция предусматривает лишь наличие обыкновенного вентилятора. Используется такая система на птицефабриках, в солидных фермерских хозяйствах, но любима она и некоторыми частниками, заботящимися о благоденствии своих домочадцев. Эффективность механической вентиляции возрастет значительно, если встроить этот агрегат прямо в окно-форточку. Справиться с такой установкой позволят даже минимальные навыки в подобных работах. Включать его нужно вручную.

Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

Можно пойти дальше — монтировать в курятнике датчики, способные контролировать уровень влажности в помещении. Сделать это в состоянии любой человек, знакомый с электромонтажными работами. Зато можно будет включать вентилятор только тогда, когда об этом просигнализируют умные устройства. Правда, есть небольшая ложечка дегтя: будет расходоваться драгоценная электроэнергия. Так что выбор есть: или всегда свежие яйца в холодильнике, или меньшая плата за коммунальные услуги.

Как сделать вентиляцию в курятнике? Легко это или непросто? Кажется, ответы на эти вопросы найдены. Дело за вами. Здоровья вам и вашим пернатым кормильцам!

Смотрите видео по теме:

Видео загружается...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Была ли статья полезна?
Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Теги:
вентиляция в курятнике
как сделать вентиляцию в курятнике
Комментарии
Комментариев пока нет
Добавить комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий