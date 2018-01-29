Как сделать вентиляцию в курятнике: счастье для птиц

Любому живому существу необходим воздух. Что же говорить о тех созданиях, которые «по долгу службы» вынуждены жить в неподобающих условиях? Да, речь идет о курах (и петухах), щедро снабжающих нас яйцами и мясом. Потому каждый заботливый хозяин должен сначала определить, как сделать вентиляцию в курятнике оптимальной, ведь именно от нее во многом зависит самочувствие крылатых жильцов.

Зачем же нужна вентиляция курам?

Братья наши меньшие вынуждены жить в маленьком пространстве. В летнее время они могут подышать воздухом во время выгулов, а зимой прогулки становятся проблемой. Но и жара доставляет им немало неприятностей. Вентиляция же, устроенная в курятнике, сулит хозяину много выгод:

В птичнике не будут скапливаться пары аммиака, которым «благоухает» птичий помет. А значит, подопечным не грозит отравление им. Если добавить еще и углекислый газ, выделяемый птицами, то положение и вовсе становится критическим. Особенно актуальна эта проблема в зимний период, когда во время жестоких холодов приходится закрывать все щели во избежание ухудшения самочувствия несушек. Температурный режим, которому способствует вентиляция, приводит к почти комфортабельной жизни птиц, ведь каждый птицевод знает, как невыносимо в курятнике летом. Перепады температур также негативно сказываются на птицах. Наиболее подходящая влажность помещения, которую позволяет регулировать вентиляция, обязательно скажется на состоянии кур, страдающих летом от сухости, и задыхающихся зимой от испарений.

Поэтому каждый хозяин, собирающийся стать птицеводом, должен уяснить простую вещь — без обустройства нормальных условий для комфортного существования живности в курятнике можно забыть про хорошие результаты ударного труда несушек.

Варианты вентиляции курятника

Перед тем, как сделать вентиляцию в курятнике, нужно хорошенько подумать о том, какой способ лучше подойдет именно в вашем случае. Представлены три способа, рекомендованные заводчиками:

самый легкий вариант — естественная вентиляция;

способ потруднее — вытяжка;

механическая вентиляция.

Именно из них стоит выбрать наилучший. При внимательном подходе к обустройству вентиляции здоровье птиц не пострадает, а вы будете ограждены от лишних забот и проблем.

Естественная вентиляция

Несомненными преимуществами данного метода являются простота и практичность, а также дешевизна и отсутствие труб. Заключается она в проветривание помещения, но некоторые особенности есть, поэтому учитывать их необходимо еще на стадии строительства. Всего-навсего нужно сделать небольшое окошко, чтобы при открывании двери возникала циркуляция воздуха.

Важно правильно выбрать его расположение: чаще выбирается место над дверью или в потолке курятника. Такое вытяжное окно должно быть небольшим, чтобы было легко избегать сквозняков. Еще лучше, если она будет сделано в виде форточки, чтобы в процессе проветривания было можно без проблем контролировать тягу, а в холодный сезон — плотно его закрывать.

Схема такой вентиляции элементарна: через дверь в курятник поступает свежий воздух, а через окно-форточку его покидает отработанный. Как раз эта простота и имеет ряд значительных недостатков, ведь вместе с воздухом птичник будет покидать и тепло. Это, в свою очередь, приведет к лишним затратам на обогрев помещения. Потому данный метод лучше не рассматривать в качестве основного, он больше годится на первое время.

Вытяжная система

Это решение более удобно и надежно. Оно идеально подходит тем птицеводам, у кого «в подчинении» находятся более двух десятков птиц. Система вытяжки проста в монтаже, что позволит оборудовать ее своими руками. Она также предполагает планировку на стадии строительства.

Сначала предусмотрите в крыше 2 отверстия, через которые впоследствии будут выходить трубы.

Обязательно заранее подготовьте схему размеров ваших труб, так как диаметры их и отверстий на крыше должны быть идентичны. Обычно берутся изделия «калибром» в 200 мм. Длина их тоже строго регламентирована — она составляет 2 метра.

30-40 см — высота, на которую труба для притока должна выступать над крышей курятника. Расстояние между полом помещения и концом трубы должно составлять как минимум 20 см. Ее не следует устанавливать близко к пернатым жильцам.

Труба для вытяжки обычно располагается около насестов. Нижний ее конец должен быть на расстоянии 20 см от потолка, верхний — возвышаться над крышей на 1,5 метра.

Так же, как и в обычных домах, уличные концы труб оборудуются зонтиками для защиты от дождя и снега.

Чтобы схема работала идеально, не забудьте, что трубы должны быть установлены в противоположных частях куриного жилья, иначе вся работа пойдет насмарку.

Есть и некоторые хитрости для обеспечения нормальной работы такой вентиляции. От них полностью зависит состояние ваших птиц.

Диаметр воздуховода пропорционален количеству кур в вашем хозяйстве: большое поголовье требует внушительного притока воздуха. Для зимнего периода вентиляция должна быть регулируемой, потому все трубы оборудуйте заслонками, они позволят впускать свежий воздух порциями. Функции вентиляции заключаются не только в обеспечении смены воздуха в курятнике. Она обязательно должна сохранять тепло. Поэтому в зимний период рекомендуется использовать мелкоячеистые сетки, которыми прикрывают приточные трубы. В случае сильных морозов их следует закрывать полностью.

Механическая вентиляция

Хоть этот вариант и называется грозно, но на деле механическая вентиляция предусматривает лишь наличие обыкновенного вентилятора. Используется такая система на птицефабриках, в солидных фермерских хозяйствах, но любима она и некоторыми частниками, заботящимися о благоденствии своих домочадцев. Эффективность механической вентиляции возрастет значительно, если встроить этот агрегат прямо в окно-форточку. Справиться с такой установкой позволят даже минимальные навыки в подобных работах. Включать его нужно вручную.

Можно пойти дальше — монтировать в курятнике датчики, способные контролировать уровень влажности в помещении. Сделать это в состоянии любой человек, знакомый с электромонтажными работами. Зато можно будет включать вентилятор только тогда, когда об этом просигнализируют умные устройства. Правда, есть небольшая ложечка дегтя: будет расходоваться драгоценная электроэнергия. Так что выбор есть: или всегда свежие яйца в холодильнике, или меньшая плата за коммунальные услуги.

Как сделать вентиляцию в курятнике? Легко это или непросто? Кажется, ответы на эти вопросы найдены. Дело за вами. Здоровья вам и вашим пернатым кормильцам!

Смотрите видео по теме: