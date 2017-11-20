Утепление стен пенопластом — практичность и надежность

В век прогрессивных технологий утепление стен пенопластом по-прежнему остается актуальным, поскольку, несмотря на большое количество современных приборов для обогрева, домовладельцы продолжают искать альтернативные и не столь дорогие способы сохранения тепла.

Тарифы на электроэнергию и теплоснабжение неизменно растут, а пенопласт остается экономичным и долговечным вариантом. Давайте разберемся, как можно самостоятельно выполнить все работы и сэкономить собственный бюджет.

Где производить утепление – внутри или снаружи?

Здесь возникает ряд проблем, поскольку владельцам квартир в многоэтажных домах возможность утепления снаружи кажется чем-то нереальным. Всему виной дорогостоящая оплата труда бригады промальпинистов и необходимость собирать нужные справки и разрешения.

Но утепление изнутри влечет за собой ряд проблем: оно не помогает избежать конденсации в помещении. Точка росы гуляет по стенам здания в течение всего года, и ее путь неминуемо приведет к попаданию в промежуток между бетонными стенами и утеплителем. Да и с внутренней стороны жилья сложно сделать изоляцию не допустив наличия незаметной дырочки под карнизом, шторами, трубами или гардинами. Но значит ли это, что от утепления стен изнутри лучше отказаться? Конечно, нет. Но есть ряд рекомендаций:

Обрешетка должна быть изготовлена из дерева, МДФ, ламината или гипсокартона. В ячейки лучше класть дешевый и легкий пенопласт марки 20. Обрешетка монтируется только на оштукатуренную поверхность. Можно сделать ее самостоятельно. Батареи в квартире должны быть современными с профилированными каналами. Рамы окон просто обязаны иметь регулируемые вентиляционные щели.

Внимание! Как показывает практика, добиться полноценной теплоизоляции посредством внутренней отделки стен пенопластом не получится, но такая мера позволит сократить тепловые расходы на 5-7% и повысить температуру в помещении до оптимального предела. К тому же, это повысит показатели звукоизоляции и поможет правильно и точно отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

Какой материал выбрать?

Сегодняшний строительный рынок сложно назвать скудным на ассортимент пенопласта. Специалисты утверждают, что для того, чтобы утеплить стены пенопластом своими руками, можно купить пенополистирол (ППС). Он продается в виде спрессованных из гранул плит. К примеру, плиты из экструдированного пенополистирола стоят гораздо дороже, но он отличается долговечностью и высокой плотностью. Тогда вернемся к вопросу, который был озвучен в названии этого раздела.

В частном доме для наружного утепления можно применять ППС. Если создать замкнутую коробку, утеплитель будет прочным и долговечным. Но если вы хотите нанести на штукатурку декоративный слой, то лучше использовать ЭППС. Обладателям же городских квартир следует руководствоваться такими критериями, как климатические особенности региона. В условиях северных районов с сильными ветрами и большим количеством осадков заказывайте более дорогой пенопласт, а на территориях с умеренным климатом можно воспользоваться и дешевым аналогом.

Способы крепления

Еще задолго до начала работ нужно определиться с методикой крепления пенопластовых плит. Для начала рассмотрим вариант с клеем. Специальные смеси делятся на две группы: универсальные и двухкомпонентные. Если выберете первый вариант, готовьтесь к большей трате денег (примерно на 20-25 процентов). Со вторым вас ждет больше работы, но по прочности он не уступает своему продвинутому аналогу.

Следующий способ, о котором также следует упомянуть, основывается на использовании специальных креплений – зонтиков или грибков. Металлические изделия лучше не брать, поскольку с течением времени они ржавеют. В жару пенопласт иногда вспучивается и режется о них. Вам стоит обратить внимание на пластиковые или пропиленовые варианты, а вот от покупки полиэтиленовых лучше вообще отказаться.

Приступаем к процессу

Для того чтобы качественно выполнить наружное утепление, важно не пропустить каждый из описанных ниже этапов:

Подготовка стен: чистка и обработка.

Обшивка пенопластом откосов, стен, карнизов.

Закрепление плит.

Оклеивание стеклосеткой под штукатуркой.

Грунтовка.

Штукатурка.

Для всех этих этапов не нужно закупать специальные инструменты, наверняка все необходимое уже лежит в вашем чулане. Единственно, о чем следует беспокоиться, — это строительные подмостки или козлы. Их высота должна иметь такой уровень, чтобы карниз находился на уровне ваших глаз. Стоит соорудить и подкозельчик, на котором удобно работать, если требуется совершать манипуляции над окнами дома.

Некоторые особенности, о которых следует знать

К утеплению стен снаружи лучше всего приступать весной, в период, когда уже на протяжении нескольких дней в дом не подается отопление. Можно сделать все осенью, когда температура воздуха держится в пределах 18-15 градусов. Дело в том, что жилье должно прийти в термодинамическое равновесие.

Если пенопласт наклеивается на еще невысохшую в глубинных слоях стену, клеящий состав сморщится, что сделает стык непрочным.

В июле и августе совершать утеплительные работы категорически запрещено, поскольку пенопласт на жаре пучит. И начинайте все с северной стороны, так клей хорошо схватывается, что позволяет создавать коробку.

Цейтноты

Вам следует понимать, что некоторые этапы требуют продолжительности в 3-4 дня. К ним относятся поклейка сетки после укрепления плит, а также затирка грунтовки и последующая штукатурка. Запаситесь терпением и пленкой для завеса, пенопласт не терпит прямого воздействия солнечных лучей, а грунтовка не любит дождь. Тем не менее, не торопитесь сделать всю работу за день, это просто нереально. Работайте поэтапно, например, один кусок стены, потом другой, далее третий, пока вы не закончите сооружение коробки.

Внимание! Перед началом процесса пройдитесь по плитам пенопласта игольчатым валиком. Это поможет обеспечить плотное сцепление гладкой поверхности со стеной.

Подготовка стен, карниза и откосов

Перед ремонтными работами необходимо тщательно прогрунтовать обрабатываемую поверхность. При этом стена должна быть чистой. Проверить это очень легко: проведите ладонью и изучите оставшуюся на руке пыть. В некоторых случаях приходится проходиться корд-щеткой или сухой макловицей. Если обнаружили на ладони налет, грунтовать следует только после того, как стена «отдохнет» от генеральной уборки и высохнет.

Карниз изготовьте из листа небольшой толщины, используйте специальный клей, о котором мы упоминали ранее. Для резки плит применяйте канцелярский нож или электролобзик. Горизонтальные элементы клейте с выносом, поскольку на них потом лягут вертикальные части. Избегайте висячих торцов.

Естественно, вам придется заменить подоконник. Его размер будет зависеть от толщины пенопласта, но не делайте его слишком длинным, он будет действовать на нервы звуками падающих на него капель дождя. Пустоты под подоконником заполните кусочками пенопласта и монтажной пеной.

Оклейка и крепление

Выстраивайте плиты сверху вниз так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке. Это значит, что угловые плиты нужно будет резать пополам. Чтобы накладывать слой клея, восспользуйтесь зубчатым шпателем. Далее с помощью пистолета выдавите из тубы смесь и поставьте плиту на место. Пенопласт подгоняйте друг к другу, чтобы не было просветов и щелей.

Теперь, когда стена «украшена» плитами из пенопласта, настало время добавить крепежных элементов. На одной плите их должно быть пять – четыре по углам и один в центре по типу почтового конверта. Помните, что грибки по углам должны располагаться так, чтобы они держали соседние плиты, и входить в стену на глубину 6-8 сантиметров.

Штукатурка и грунтовка

Спустя сутки после того, как вы выполнили выравнивание, пройдитесь по поверхности теркой с абразивной сеткой б/у. Теперь в течение 3-4 дней необходимо прогрунтовать стены, а после полного высыхания снова обработать ее теркой. Далее наносится слой штукатурки. Если вы решили отложить этот процесс на долгий срок, перед началом нанесите на стены жидкую грунтовку с глубоким проникновением.

Как видите, выполнить утепление стен пенопластом достаточно легко и самостоятельно, для этого достаточно вооружиться необходимыми материалами, инструментарием, временем и, конечно, полученными в этой статье знаниями. Желаем удачи!