Утепление кирпичной стены изнутри — сохраняем тепло в доме

Вопросы утепления стен загородного дома или обычной квартиры в мегаполисе всегда стоят достаточно остро. Сегодня мы объясним вам, как сделать свое жилище устойчивым к уличным морозам, применяя различные технологии для утепления кирпичных стен с внутренней стороны. Среди всех способов вы обязательно сможете найти оптимальный вариант и сделаете все своими руками.

Самые распространенные методики по созданию оптимальных условий в доме

На самом деле, процесс утепления можно легко выполнить своими силами, для этого достаточно просто ознакомиться с информацией, изложенной в этой статье, купить все необходимое и потратить немного времени на запланированное мероприятие. Итак, давайте рассмотрим основные методы, самыми популярными из которых являются:

Штукатурка

Подобные смеси обладают высокими свойствами теплоизоляции и помогают выполнить качественную отделку помещения. Перед тем, как приступить к ремонту, следует сделать специальную сетку из металлических или текстильных элементов. Для качественного утепления вам потребуется наложить сразу несколько слоев.

Первый слой называется «обрызга». Он необходим для равномерного распределения раствора, а также его проникновения во все щели и углубления. Необходимо приготовить очень жидкую смесь. Приготовленный состав тщательно втирайте в стену с помощью кисти со щеткой. Исключите наличие сухих мест и пробелов.

После полного высыхания первого слоя приступайте к грунтованию. Здесь речь идет об уже густом составе, толщина покрытия которого не должна быть менее 50 миллиметров. Разделите работу на два этапа – сначала слой в 25 мм, а спустя некоторое время следующий. Такая техника снизит риск отслоения плотного раствора от обрабатываемой поверхности, поскольку вес грунтовки достаточно большой, и при неправильном выполнении утепления он может отделиться от стены.

Завершающим этапом ремонта станет наложение финишного слоя. Приготовьте раствор из хорошо просеянного песка. Если вы проигнорируете этот момент, необработанный песок будет оставлять на грунтовке борозды и ямы. В процессе нанесения следите за тем, чтобы стена становилась идеально ровной.

Итак, для проведения всех мероприятий вам потребуются следующие инструменты:

Кисть с жестким ворсом-щеткой.

Ковш для добавления жидкости в растворы.

Шпатель с плоским основанием.

Терка.

Уровень, с помощью которого вы будете равномерно наносить состав на стены.

Песок и цемент – они необходимы для финишного покрытия.

Внимание! Далеко не каждый владелец квартиры прибегает к этой методике, поскольку она имеет ряд недостатков. Первый – достаточно высокая стоимость с учетом того, что сейчас продается огромное количество бюджетных материалов, которые не уступают по теплоизоляции штукатурке. Вторым явным недочетом является значительная продолжительность. На протяжении долгого времени вам придется жить в грязи и пыли.

Минеральная вата и пенопласт

На заметку! Утепляя дом этими материалами, вы должны учитывать ряд важных моментов, о которых мы будем писать в этом разделе. Внимательно прочитайте всю информацию, перед тем как отправиться за покупкой всего необходимого.

Итак, при проведении работ следует понимать, что:

Утеплители имеют большую толщину, а это значит, что при внутренней отделке полезная площадь комнаты уменьшится примерно на один квадратный метр.

Работа не закончится на монтаже материалов. Необходимо будет позаботиться о защите поверхностей от скопления влаги (конденсата), а также продумать систему вентиляции комнаты. Если ограничиться только утеплением, впоследствии можно столкнуться с такими проблемами, как грибок и плесень.

Дело в том, что при резком похолодании на улице нагрузка на утеплитель сильно увеличивается. Температурные перепады позволяют влаге просачиваться в кирпичную стену, которая в период морозов и холодов сильно расширяется, деформируя конструкцию из пенопласта или минеральной ваты. Места соединения и швы быстро в таких условиях расходятся, в образовавшихся трещинах накапливается влага, и это становится оптимальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. В итоге вам придется полностью менять материалы и заново делать монтаж утеплителя.

Как избежать подобных проблем? Во-первых, закройте утеплитель пароизоляционной пленкой, чтобы на поверхности не мог образовываться конденсат. Во-вторых, обеспечьте надежную герметизацию стыков и швов. В-третьих, покупайте материалы с низкими показателями паропроницаемости. Все эти меры помогут вам максимально эффективно использовать утеплители.

Минеральная вата

Этот высокотехнологичный материал все чаще в последнее время применяется во внутреннем утеплении помещений. Основными преимуществами пользователи считают высокие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость.

Методика монтажа минеральной ваты подразумевает несколько вариантов, поскольку этот материал можно накладывать непосредственно на кирпич, либо на штукатурку. Но в первом случае следует покупать листы большей толщины. Для начала сделайте деревянную обрешетку из вертикальных реек. Расстояние между элементами должно быть меньше ширины утеплителя. К рейкам прикрепите прокладку гидроизоляции. В получившиеся ячейки уложите минеральную вату так, чтобы между листами не было никаких зазоров. Теперь укладывайте пароизоляцию. Финишным этапом станет установка гипсокартона или плит OSB. Они крепятся к стене при помощи саморезов.

Для проведения манипуляций по утеплению вам понадобятся: строительный степлер, шуруповерт и молоток. В качестве материалов будут выступать минеральная вата, рейки из натуральной древесины, материалы с паро- и гидроизоляцией, а также гипсокартон, имеющий водоотталкивающее покрытие.

Пенопласт

Этот материал стоит недорого, поэтому его часто используют при утеплении загородных домов и коттеджей. К слову, многие специалисты рекомендуют именно этот материал, поскольку он обладает высокими теплосберегающими показателями. Первым этапом работы должно стать оштукатуривание поверхности, которое станет дополнительным барьером на пути проникновения холода внутрь помещения. К тому же, она делает стены ровными. После высыхания штукатурки наносится слой шпаклевки. Следом идет гидроизоляция, чтобы избежать образование конденсата.

Чтобы произвести качественный монтаж пенопласта, клеящий состав лучше наносить на обрабатываемую поверхность. Исключите образование зазоров, иначе вам не избежать образования плесени и разрастания грибка. После завершения работы необходимо наклеить пароизоляционную пленку. Завершающим этапом будем отделка стен листами гипсокартона.

Описанные выше способы помогают в короткие сроки утеплить свой дом без привлечения к ремонту сторонних строительных бригад. Выбор материалов зависит только от ваших предпочтений, но перед покупкой утеплителя мы рекомендуем вам получить консультацию у продавцов или специалистов в сфере строительства и ремонта.