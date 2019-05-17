Рисунки на стене в спальне: несколько вариантов, легких и не очень

Когда подходит время для очередного ремонта, многие начинают искать оригинальные идеи, позволяющие сделать свою квартиру непохожей на другие, единственной и неповторимой. В последнее время модной палочкой-выручалочкой стала декоративная роспись. Например, очень эффектно смотрятся рисунки на стене в спальне. Такой декор будет не только умопомрачительным эксклюзивом, он привнесет уют, красоту, неповторимую атмосферу, которая сделает отдых приятным, а сон крепким. Чтобы заполучить желаемое, можно пригласить художника. Но если есть уверенность в себе, то ничто не помешает сделать рисунок собственноручно. Нужны лишь материалы, инструменты, творческая жилка и немного фантазии.

Особенности художественной росписи

Если первобытные люди с помощью наскальных рисунков оставляли послания потомкам, то сейчас такие украшения имеют лишь одну функцию — декоративную. Несмотря на то, что роспись стала востребованной не только в детских, но и в спальнях, не все знают о тех важных критериях, по которым выбирается данный декор для взрослых комнат. На выбор цветового оформления и темы рисунка влияют:

Функции помещения. Если в детской или столовой приветствуются яркие рисунки, то в спальне нужны спокойные изображения — пейзажи либо абстракции. Размеры, планировка комнаты — расположение проемов: дверных и оконных. Важен также уровень освещенности. Стилевое решение помещения, ведь современный или классический дизайн подразумевают ту же стилистику рисунка. Предпочтения хозяев, выбирающих технику исполнения, цветовые решения декоративного оформления.

Для рисунков на стене в спальне наиболее популярен романтический стиль, который обеспечивает успокаивающую, расслабляющую атмосферу, необходимую для отдыха и сна. Здесь будут уместны нежные пастельные тона, цветочные мотивы либо пейзажи, не режущие глаз. Например, очень востребованы:

ветки либо деревья сакуры;

звездное небо, или затянутое облаками;

неяркие цветы, имеющие крупные лепестки;

спокойные горные пейзажи;

зеленые поляны, цветущие сады;

изображения ночных улиц;

разнообразные узоры;

вездесущие сердечки;

животные (например, совы).

Рисунки на стене в спальне, как и в любой другой комнате не должны выглядеть «белыми воронами», так как разрозненные элементы плохо смотрятся в любом интерьере. Чтобы избежать возможного диссонанса цвет картины сочетают:

с цветом обивки мягкой мебели, штор, ковров;

с оформлением стен;

с предметами обстановки — шкафом, комодом и т. д.

Выбор зависит от предпочтений хозяев, которые нередко создают уникальную композицию даже вопреки сложившимся, «правильным», представлениям.

В чем поможет настенная роспись?

Рисунок на стене в спальне служит не только украшением комнаты. Иногда он решает несколько проблем одновременно:

дает возможность визуально расширить помещение;

позволяет завуалировать недостатки проведенного ремонта, привлекая внимание к себе;

скрывает несовершенство стен, «наскальную» детскую живопись, «украшающую» поверхность;

помогает зонировать пространство, подчеркнуть стилевое решение комнаты;

дает простор для творческой самореализации хозяев.

Чтобы двигаться дальше, сначала выбирают рисунок, который сможет наиболее эффективно справиться со всеми задачами. На этом этапе возможны трудности с создание наброска, однако преодолеть их помогут знакомые, имеющие богатое воображение, или профессионалы, способные всего за несколько минут «разглядеть» изображение на стене. Подходящая картина может ждать хозяев в виртуальном пространстве, где в эскизах, идеях и способах их воплощения недостатка совершенно нет. Следующий шаг — подготовка поверхности, а к ней предъявляют особые требования.

Как готовят стену для рисунка?

Для художественного декора она должна быть идеально ровной, поэтому в первую очередь избавляются от всех старых отделочных материалов — обоев, краски, слоев штукатурки. Стену обязательно идеально выравнивают, наносят слой новой штукатурки, делают идеально гладкой, обрабатывают грунтовкой.

Другой, более трудоемкий, вариант — использование листов гипсокартона. Их крепят на каркас из металлического профиля либо «сажают» на раствор. На стену сначала наносят стартовую шпаклевку, затем финишную, поверхность шлифуют и грунтуют. Последний этап — нанесение однотонной краски-фона в несколько слоев. После ее высыхания можно приступать к творчеству.

Способы декорирования стен

Не каждый сразу может «замахнуться» на сложные варианты оформления стены, однако есть способы, справиться с которыми по силам практически всем. Эскизы на стене рисуют простым карандашом, так как огрехи в этом случае легко исправить ластиком. Для увлекательного творчества будут нужны обычные интерьерные краски — акриловые, водоэмульсионные, масляные, флуоресцентные. Нередко выбирают гуашь.

Трафареты

Такие изделия в большом ассортименте можно найти в любом строительном магазине, но не так сложно сделать шаблоны самостоятельно. Они представляют собой небольшие листы картона, пластика. Для картонных трафаретов необходима обработка краев от размокания. Делают это клеем ПВА, но ламинирование — лучший вариант. На них вырезают ножом шаблон — трафарет выбранной формы. Перенести контуры рисунка несложно, но аккуратность — главное в этой работе. Это может быть бабочка, цветок, кленовый лист либо птица. На стену рисунок переносят разными способами:

приложив шаблон к стене, закрепив его изолентой, скотчем либо клеем, распыляют краску только по внешнему контуру, получают воздушные очертания и неокрашенную середину;

обводят контуры контрастным цветом, для получения осенней картины листья обводят красками, характерными для этой поры;

получают изображение листьев с помощью аэрозолей, а реалистичности добиваются ручным прорисовыванием прожилок;

используя несколько трафаретов, смещаемых относительно определенной точки, окрашивают их по-разному — аэрозолями, легкими контурами, сплошным нанесением краски.

В качестве инструмента для рисунка используют валики, в том числе и с декоративными узорами, губки. После снятия трафарета со стены корректируют изображение с помощью тонких кисточек. Когда рисунок высохнет, можно покрыть его глянцевым или матовым лаком, имеющим водную основу. После такой обработки стену с рисунком разрешается мыть.

Объемные изображения

При выборе таких картин потребуется приобрести гипсовые строительные составы, шпатели — металлические, резиновые. На те части наброска, что нанесен на стену, добавляют гипсовый раствор там, где нужно подчеркнуть объем (например, на стволы и ветки деревьев). Сложность работы — в быстром придании необходимой формы, его диктует скорость застывания гипсовой смеси. Ее готовят маленькими порциями.

Наиболее легкий способ добиться желаемого — работать с толстыми трафаретами. Их крепят к поверхности, наносят шпателем состав, ждут его засыхания. Сняв шаблон, объемное изображение слегка корректируют, декорируют красками. Последний этап не всегда обязателен, так как чаще такие картины обходятся без добавочных украшательств.

Акриловые и другие краски

Это самый простой способ для росписи стен, так как акриловые составы легко разбавлять водой, так же просто смешивать. Если где-либо допущена ошибка, такую краску без проблем можно смыть со стены, на которой не останется ни малейшего следа. В этом случае лучше воспользоваться такой же грунтовкой — акриловой.

На помощь начинающему художнику способны прийти и другие краски. Если надо получить красивое рельефное изображение, пользуются масляными составами. Когда нужно растушевать проблемный участок, мастерам придет на помощь гуашь. Выбрав подходящую картинку, ее переносят на стену, выбранную для рисования: расчерчивают миниатюру на квадратики (от 20 до 50 мм), затем прорисовывают все детали карандашом уже в натуральную величину, предварительно нанеся разметку на оригинальную поверхность.

Граффити

Это хит современной молодежи, поэтому многие «новоиспеченные» пары не прочь видеть такое оформление и в своей спальне. Здесь не существует ограничений в определенной цветовой гамме, выглядят граффити всегда неординарно и эффектно. Другое немаловажное достоинство этого варианта для молодой семьи — практичность решения, позволяющего создать уникальную стену минимумом средств — только с помощью аэрозольной краски и маркеров.

Декоративная штукатурка и роспись

Фактурные, текстурные строительные материалы позволяют получить настоящие шедевры, но главная задача — найти идеальное сочетание поверхности и рисунка. Роспись по такой штукатурке в большей степени подвластна профессионалам, поэтому помощь мастера в определении будущей картины лишней точно не будет.

Рисунки на стене в спальне — занятие не самое простое, оно требует определенных навыков и предварительного ознакомления с процессом. Поэтому лучше сначала посмотреть, как с этой художественной росписью справляются другие. Например, в этом видео: