Ремонт ванной: кладем плитку самостоятельно

Еще недавно монтаж керамической плитки был прерогативой квалифицированных специалистов. Ситуация коренным образом изменилась с появлением на рынке специализированных клеевых смесей. Технологии кладочных работ существенно упростились, что позволяет желающим осваивать приемы плиточной кладки самостоятельно и экономить значительные средства на привлечении мастеров.

Чтобы плитка на стены в ванной была уложена качественно и служила десятки лет, предлагаем систематизированную информацию, которая позволит вам избежать непоправимых ошибок в монтаже, получить бесценные навыки и приблизить их к профессиональному уровню.

Критерии выбора

Разнообразие марок, фактур и оттенков стеновой керамической плитки позволяет выбрать материал, в полной мере отвечающий заданным эксплуатационным требованиям и эстетическим пристрастиям. Выбор плитки ограничивается исключительно возможностями вашего кошелька, однако переплачивать за импортный стеновой декор совсем не обязательно. Отечественный ассортимент керамической плитки по качественным характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Выбранная плитка на стены в ванной должна быть из одной партии, одного размера, не иметь следов температурного коробления и внешних повреждений. Технология предписывает закупку материала с небольшим запасом, в пределах 5-7% от общей площади, который будет расходован в процессе работы.

Комплектация инструмента и оборудования

Кроме рассчитанного метража плитки и сухой смеси для приготовления цементно-полимерного плиточного клея потребуется:

устойчивая стремянка;

зубчатый и резиновый шпатели;

набор пластиковых крестиков;

лоток для приготовления раствора;

строительный уровень, отвес и карандаш.

Для раскроя плиточной керамики может потребоваться болгарка с алмазным кругом. Прессованная плитка с износостойким покрытием без особых усилий режется стеклорезом.

Предварительная подготовка

С рабочей поверхности необходимо удалить следы предыдущего лакокрасочного или побелочного декора. Плиточное покрытие выявляет все неровности стен. Проблему можно решить выравниванием рабочей поверхности шпаклевочным или штукатурным раствором. Ровные и гладкие стены для улучшения адгезии с основанием рекомендуется прогрунтовать в два слоя.

Чрезмерно неровные стены можно исправить путем устройства каркаса и установки влагостойкого гипсокартона.

Незначительное уменьшение внутреннего объема компенсируется правильной геометрией внутреннего объема ванной и отсутствием затрат времени и средств на подготовку основания.

Прочность каркасно-профильных гипсокартонных конструкций в полной мере достаточна для монтажа тяжелой стеновой керамики.

Обратите внимание! Использование гипсокартонных конструкций позволит спрятать неприглядные коммуникации в короба и обеспечит дополнительную тепло-звукоизоляцию ванного помещения за счет заполнения полостей каркаса теплоизоляционным материалом.

Приготовление плиточного клея

Рабочий раствор готовится из сухой смеси, цемента, песка и полимерных присадок. В предлагаемом ассортименте большой выбор смесей зарубежного и отечественного производства стандартного применения со специальными свойствами.

На каждой упаковке имеется инструкция с информацией по особенностям применения клея и последовательности его приготовления. Рабочие свойства плиточного клея во многом зависят от однородности его состава. Для перемешивания раствора до консистенции сметаны рекомендуется использовать достаточно мощный миксер или насадку на электрическую дрель.

Время до начала процесса твердения варьируется в диапазоне от 40 минут до полутора часов. Клеевой раствор готовится в количестве, достаточном для работы в этом временном интервале. Работоспособность своевременно не израсходованного цементно-полимерного раствора добавлением воды и интенсивным перемешиванием не восстанавливаются.

Особенности плиточного монтажа

Облицовочная плитка на стены в ванной традиционно укладывается снизу вверх с дальнего угла, на расстоянии 10 мм от поверхности пола. Клей наносится на размеченное натянутой ниткой основание специальным зубчатым шпателем. Наклоном этого приспособления легко регулируется толщина клеевого слоя.

Для надежной фиксации уложенную на клей плитку необходимо прижать по всей площади и придержать на протяжении 15-20 секунд. Если плитка будет сползать, можно досыпать в состав сухой смеси и снова тщательно перемешать.

На протяжении первых 10 минут положение неправильно уложенной плитки в небольших границах можно без труда подкорректировать.

Для выдерживания в стыках одинакового зазора рекомендуется использовать пластиковые крестики, что не исключает необходимости периодической проверки горизонтали каждого последующего ряда пузырьковым уровнем.

Не намного сложнее укладка плитки в местах сопряжения с выходами трубных коммуникаций. Единственная проблема — это необходимость резки материала болгаркой. Материал плиток не токсичен, но для защиты от пыли необходимо использовать средства индивидуальной защиты – респиратор и очки.

Затирка монтажных швов

Для приготовления затирочного состава выбирается сухая смесь, по составу, стойкости к внешним воздействиям и цвету соответствующая стилю внутреннего дизайна ванной.

Дополнительные требования к затирочным материалам — это влагостойкость, стабильность рабочих и декоративных характеристик.

Самые простые в работе, но недолговечные затирочные составы – на основе цемента. Недостаток эпоксидных затирок – в необходимости специальных навыков.

Состав вносится в стыки эластичным пластиковым шпателем под небольшим давлением, исключающим образование внутренних пустот. Для формирования выпуклых и вогнутых межплиточных швов на этапе твердения используются фигурные расшивки. Остатки затирки смываются обычной водой при помощи губки.

Завершающий этап облицовочных работ включает в себя полировку плиточного покрытия сухой шерстяной тканью, монтаж плинтусов и потолочных багетов.

На этом все. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам освоить кладочные работы и кардинально преобразить ванную комнату своими силами. Желаем удачного ремонта!