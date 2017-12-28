Керамическая плитка является одним из самых популярных видов напольных покрытий. Это обусловлено ее многочисленными достоинствами: прочностью, износоустойчивостью, разнообразием размеров и дизайнов, водостойкостью, низкой воспламеняемостью и простотой ухода. Однако облицовка пола керамической плиткой имеет свои особенности. В нашей статье мы расскажем о том, как правильно класть плитку на пол, а также дадим несколько полезных советов по ее выбору.

Выбираем «правильную» плитку

Обычно самым первым критерием выбора плитки является ее дизайн. Люди стремятся выбрать такое керамическое напольное покрытие, которое соответствовало бы стилю оформления комнаты, гармонично сочетаясь по цвету и текстуре. Это, безусловно, важно.

Но для того чтобы приобрести надежную плитку, которая прослужит верой и правдой долгое время, необходимо знать о видах этого напольного покрытия. Производители маркируют свои изделия в соответствии с их предназначением. Поэтому, при покупке плитки обязательно обратите внимание на пиктограммы, которые размещаются на упаковках. Что же они обозначают? Приведем лишь очень малую часть из них в качестве примера.

«Снежинка». Означает, что плитка морозоустойчивая и может применяться для наружных работ.

Означает, что плитка морозоустойчивая и может применяться для наружных работ. «Отпечаток ботинка». Указывает на то, что плитка предназначена для пола.

Указывает на то, что плитка предназначена для пола. «Мозаика». Плитки в одной коробке могут не совпадать по оттенку.

По цифровым и буквенным символам вы сможете узнать количество плиток в одной коробке, вес одной коробки, площадь всех плиток в одной коробке.

Символов очень много, и на них обязательно нужно обращать внимание при покупке, чтобы приобрести именно тот товар, который вам нужен.

Укладываем плитку на пол правильно

Для того чтобы качественно положить плитку на пол, требуется тщательно подготовить основание. Пол должен быть ровным, тогда и работать будет легко и приятно, и результат порадует красотой и долговечностью.

Выровнять основание можно при помощи наливного пола или заливки бетонной стяжки.

Если планируется укладка плитки на деревянное основание, то сначала его покрывают листами ДСП или водостойкой фанеры (толщина их должна составлять 15-20 мм).

Стяжка — процесс трудоемкий, но дешевый и эффективный, позволяющий полностью устранить погрешности и неровности основания.

Применение наливного пола гораздо проще, но и дороже. Покупается специальный порошок, из него готовится раствор, а затем просто выливается на черновой пол. Черновая поверхность к заливке готовится следующим образом:

основание очень тщательно очищается от мусора;

с пола удаляются остатки цемента, шпаклюются трещины;

по уровню вворачиваются маячковые саморезы;

поверхность пола обрабатывается грунтовкой.

Самовыравнивающуюся смесь обычно продают в мешках по 25 кг. В инструкции даются указания о правильном разведении порошка, необходимом количестве воды и т.д.

Не стоит разводить весь порошок сразу. Смесь застывает очень быстро, и для использования всего приготовленного раствора у вас есть не более получаса. Температура в помещении, где планируется использовать раствор, должна быть не ниже +5 градусов Цельсия.

Для работы понадобится игольчатый валик, при помощи которого будут удаляться пузырьки воздуха. Смесь застывает примерно 10-12 часов. Через этот промежуток времени по поверхности уже можно будет ходить. Но укладывать плитку пока еще нельзя. До момента укладки должно пройти не менее трех суток.

Если планируется класть плитку в ванной или в душевой, то основание заливают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия или двери. А вообще уровень пола в этих комнатах должен быть несколько ниже, чем во всех остальных. Это делается для защиты квартиры от потопа.

Способы укладки плитки

«Шов в шов»

При этом способе плитки укладываются ровными рядами, границы их должны совпадать. Это самый простой и распространенный из всех способов укладки напольной плитки.

«По диагонали»

Этот способ похож на кирпичную кладку: стыки плиток одного ряда приходятся на центр плитки другого ряда.

«Со смещением»

Самый сложный способ из всех представленных. Требует разметки пола в соответствии с выбранным рисунком.

Перед тем, как начать класть плитку, поверхность основания расчерчивают в соответствии с выбранным способом раскладки. Подрезать плитку следует в углах.

Как класть плитку на пол

Перед тем, как начнете класть плитку, вам еще предстоит приготовить клей для нее. Сделать это несложно, следуя инструкции. После того, как клей готов, ему нужно 10 минут настояться. Затем его перемешивают 3-5 мин. Клей наносят на плитку зубчатым шпателем с высотой зубцов от 8 до 12 мм. Можно также наносить клей на пол. Плитку кладут на основание и плотно прижимают. Чтобы скорректировать ее положение, плитку можно подвигать круговыми движениями. При помощи короткого уровня можно контролировать положение соседних плиток по отношению друг к другу. А при помощи длинного правила можно отслеживать уровень общего настила. Чтобы зазоры между плитками были равными, используют специальные плиточные крестики. Они бывают разного размера и устанавливаются между плитками. Для того чтобы зазоры между плиткой и стеной были одинаковыми, а также для выравнивания плитки по высоте, применяют пластиковые клинья. В углах обычно плитку приходится подрезать. Это делают с помощью плиткореза или обыкновенной болгарки. После того, как все плитки уложены, швы между ними необходимо обработать специальной затиркой, которую наносят резиновым шпателем. Остатки затирки необходимо убирать сразу же. После того, как затирка высохнет, пол нужно еще раз протереть и по нему уже можно будет ходить.

Полезные советы

Чтобы плитку было легче разрезать, погрузите ее в воду примерно на 1 час. После этого ее можно будет разрезать обыкновенным стеклорезом, переламывать по линии, которая после него остается.

Не режьте плитку ближе, чем в 1 см от края. Не проводите по линии стеклорезом или плиткорезом больше одного раза.

Отверстия в плитке сверлятся сверлом -«балериной».

Нельзя покрывать раствором или клеем сразу весь пол. Это приведет к тому, что вы не сможете пройти к дальней стене и поклеить плитку во внешнем углу.

Через полчаса после укладки плитки необходимо затереть швы. Затирка должна быть по консистенции как густая паста.

Протирать пол после затирки швов можно не ранее, чем через 30 минут.

Еще через час можно окончательно отшлифовать пол и считать работу завершенной.

Укладка напольной плитки — не самое простое занятие. Оно требует аккуратности и терпения. Узнав из нашей статьи, как правильно класть плитку на пол, вы сможете самостоятельно сделать эту работу в своем доме, не прибегая к услугам мастеров, и неплохо сэкономить на этом.