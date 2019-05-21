Расход жидких обоев: как сэкономить и убрать все «подводные камни»

Расчет отделочных материалов — этап, с которым неизбежно сталкиваются все хозяева, затеявшие ремонт. Особенно важно не допустить промашки, если дело касается необычных видов декора. Например, жидких обоев, ставших весьма популярными из-за высоких эксплуатационных характеристик, экологической чистоты и элементарности работ. Но в этом случае неизмеримо важнее заранее хотя бы примерно спрогнозировать расход жидких обоев. В противном случае ремонт застопорится, а хозяевам придется отправиться на поиски определенной марки и расцветки, но не факт, что ее можно будет легко найти. Излишки не так страшны, но большое их количество тоже нежелательно.

Большие достоинства и маленькие минусы

Популярность жидких обоев не только не снижается, но и продолжает расти. Этому «виной»:

отсутствие некрасивых стыков, которые практически всегда можно разглядеть, если используются обычные рулонные материалы;

наполнители, имеющие в составе различные оттенки, позволяющие сделать комнату по-настоящему уникальной;

легкость работы и ремонта поврежденного участка, если после преображения дома остались небольшие неприкосновенные запасы сухого материала;

возможность выровнять стены, очень далекие от идеальных поверхностей, многоразовое использование, позволяющее снимать их и снова наносить после размачивания;

полное равнодушие к усадке новостроек, к перепадам температур или влажности, сквознякам сразу после нанесения;

долгий срок службы покрытия, обработанного защитой, устойчивость к выгоранию;

теплоизоляционные, звукоизоляционные качества, антистатические свойства;

отсутствие «дурной привычки» впитывать запахи;

экологичность, гигиеничность.

Если говорят о недостатках, то упоминают боязнь предельной влажности, поэтому жидкие обои нельзя использовать в ванных комнатах, где вода успешно «расправится» с новым покрытием. В кухнях материал обязательно обрабатывают бесцветным лаком, который будет мешать ему «дышать».

Вторая частая претензия к оригинальному декоративному покрытию — высокая стоимость, однако расход жидких обоев в большинстве случаев можно свести к минимуму, а за красоту платят всегда. Последний минус — самый крохотный: это сравнительно долгое высыхание, требующее 2-3 суток, но здесь все-таки главную роль играет слой нанесения.

Что влияет на перерасход?

На недостаток или излишек материала влияют несколько факторов, поэтому перед началом ремонта либо работ по декоративной отделке нужно учесть все подводные камни, которые могут ждать впереди. Внести поправки в расход жидких обоев вполне могут такие условия:

Отсутствие навыков нанесения жидких обоев. Каждый тип материала имеет свои требования для процесса декорирования. Некорректная подготовка рабочего раствора и поверхности. Малое количество жидкости в обоях лишит их пластичности, создаст трудности при нанесении. Плохое сцепление (адгезия) не позволит «намазать» тонкий слой. Неоднородность состава. Недостаточно качественное размешивание приведет к тому, что останутся очень густые фрагменты — сгустки из хлопьев целлюлозы, комки, автоматически увеличивающие расход. Сроки хранения приготовленных жидких обоев. Если материал остается неиспользованным более 3 дней, он начинает терять эластичность. Готовые замороженные несъедобные «полуфабрикаты» не теряют свойств в течение трех месяцев. Способ его нанесения на поверхности. Оптимальный расход обеспечит пневматический распылитель. Если использовать шпатель, поролоновый валик, то потери материала будут гораздо существеннее. Геометрия стен, которая далека от идеальной «науки». В этом случае на выравнивание даже небольшого участка в несколько квадратных метров поверхности уйдет приличное количество жидких обоев, причем гораздо большее, чем необходимо для всей стены.

Любой дебютант, впервые сталкивающийся с подобным материалом, должен «зарубить на носу», что расход на 1 м2 будет выше на 20 или даже на 30%. Только мастер способен свести к минимуму количество жидких обоев.

Но если заранее предусмотреть все факторы риска, затраты все же можно урезать. Например, оптимальный выбор рабочего инструмента для дилетанта — пистолет-распылитель (хоппер). В этом случае можно рассчитывать, что 1 кг сырья с лихвой хватит на 6 м2, либо на еще большую площадь. Скорость получения желаемого — второй бонус, ведь за 2-3 часа можно справиться с комнатой площадью в 40 м2.

Идеально ровная поверхность для жидких обоев ни к чему, но основные этапы все же обязательны. Предыдущее покрытие удаляют полностью, глубокие трещины и выемки заделывают шпаклевкой. Перед началом «жидких» работ на стены наносят грунтовку, но дают ей достаточно времени для высыхания. Готовые обои для защиты покрывают акриловым лаком. Эти условия дадут отделке шанс радовать хозяев долгое время.

Вычисление рабочей площади

Расход жидких обоев требует точных измерений высоты потолков и длины всех стен в комнате. Потом вымеряют проемы. Получив все значения, сначала получают периметр, суммируя длину стен, затем умножают это число на высоту помещения. Также поступают с величинами проемов. Последняя операция — вычитание из общей площади площадей дверных и оконных проемов.

S общая = h*(а+в+с+d)

S проемов = h*(a+b+c…)

В первой формуле h — высота потолка, буквы в скобках означают длину стен, во втором они — длина проемов, а h — их высота. Искомый результат получают, вычитая из первой площади вторую. Помещения, имеющие сложную конфигурацию, разбивают на сегменты, их площадь высчитывают отдельно. Потом все значения суммируют. Дальше действуют аналогично расчетам площади в типичных комнатах.

Альтернатива — калькулятор онлайн

Если нет желания производить «трудные» расчеты самостоятельно, то можно воспользоваться виртуальными вычислительными устройствами, которые поисковики услужливо выдают по запросу «калькулятор площади стен». Хозяевам останется лишь ввести величины в метрах, число оконных, дверных и других проемов, затем нажать на «расчет площади стен».

Некоторые производители на своем сайте имеют калькулятор, который не только выдает результат в квадратных метрах, но и выводит необходимое количество упаковок, а также финальные цены, указанные напротив каждого вида материала. Они рассчитывают расход жидких обоев, принимая за показатель слой в 1,5-2 мм, поэтому при большей толщине понадобится другое количество упаковок, а цена возрастет.

Расход жидкого материала

Чтобы узнать про расход жидких обоев, необходимо проштудировать инструкцию, прилагаемую производителем. У каждого из них указываются свои числа. Усредненный показатель для 1 м2 составляет примерно 200-300 г. Если перевести в килограммы, то получится, что 1 кг окажется достаточно для 3-5 м2. Причем ценовой сегмент роли не играет: жидкие обои, стоящие относительно немного, в этом плане ничем не уступают своим дорогим «коллегам».

Для того чтобы избежать возможной нехватки, любой материал покупают с запасом. Он составляет 10-15%. Излишки могут быстро окупить себя, если возникнут форс-мажорные обстоятельства: например, начинающий мастер случайно повредит поверхность. Если взять типичную комнату, имеющую площадь стен в районе 50 м2, то на помещение уйдет от 10 до 16 пачек сухих обоев. Но для перестраховки к этому числу лучше добавить еще пару-тройку упаковок.

Что можно сделать для экономии?

Площадь покрытия увеличить можно. Это позволит избежать лишних расходов. Несмотря на то что обычный инструмент как-то более традиционен, лучше заранее научиться пользоваться хоппером. Если при работе со штукатурно-малярными инструментами трудно нанести слой менее 3 мм, то пистолет-распылитель сократит эту цифру до 1. Слой будет равномерным, а расход жидких обоев значительно уменьшится — одной упаковки хватит не на 4, а на 6-7 м2. Помимо использования хоппера и обработки стен грунтовкой глубокого покрытия есть еще несколько способов не переплачивать за ремонт.

Предварительное выравнивание стен менее дорогими материалами. Операция даст возможность нанесения обоев очень тонким слоем. Использование белоснежного вида шпаклевки минимизирует шанс просвечивания основы при малой толщине декоративного материала.

Других вариантов, как решить насущную проблему с большим расходом, нет. Чрезмерное разведение сухого состава приведет к противоположному результату, потому что смесь начнет попросту стекать со стен. Такая ошибка приведет к другой проблеме — паузе в оформлении комнаты, так как лишняя вода из обоев будет испаряться довольно долго.

Расход жидких обоев — вопрос актуальный, так как этот эффектный и красивый материал, увы, не отличается скромной ценой. Но если правильно рассчитать необходимое количество, взять на вооружение советы для экономии жидкого декора, то кошельки хозяев (или их банковские карты) будут в состоянии пережить такое «потрясение».

В этом видео мастер рассказывает именно о проблеме нехватки материала: