Поклейка обоев: хитрости, советы, инструкции

Несмотря на все разнообразие ассортимента декоративно-отделочных материалов, обойный декор до настоящего времени не сдает своих позиций. Самостоятельное обновление внутреннего интерьера имеет массу преимуществ, поэтому многие владельцы проблемного жилья предпочитают клеить обои на стену своими руками. При наличии определенных навыков и знания особенностей клеевого процесса, качество конечного результата несложно поднять до профессионального уровня.

Комплект обязательного оборудования

Залог успеха — наличие необходимого инструмента и приспособлений. В обязательный перечень входит:

надежная и устойчивая стремянка;

ёмкость для приготовления обойного клея;

малярный валик;

метровой длины линейка;

пластмассовый шпатель для устранения воздушных пузырей, который можно заменить сухой шерстяной тканью.

Для дополнительной обработки стыков может потребоваться резиновый валик. Для удаления выступивших на сопряжениях капель клея комплект можно дополнить губкой или чистой салфеткой.

Клеить обои на стену своими руками необходимо в определенной последовательности. Стеновой обойный декор производится на бумажной, полимерной и тканевой основе, поэтому рекомендуется начать этап подготовительных работ с изучения прилагаемой инструкции по работе с конкретным материалом.

Подготовка стен

Подготовительные работы начинаются с удаления старых обоев. Для этого вполне достаточно увлажнить старое покрытие водой и выждать 15-20 минут. На проблемных фрагментах придется поработать металлическим шпателем.

Следующий этап подготовки — выравнивание штукатурного слоя. Под толстыми обоями дефекты рабочей поверхности менее заметны. Если в качестве декора выбран тонкий материал, выравниванию стен следует уделить максимум внимания.

Для заделки щелей можно использовать любой штукатурный, желательно безусадочный раствор, для выравнивания общего микрорельефа рекомендован тонкодисперсный финишный состав. На стоимости ремонта нанесение тонкого 2-3 миллиметрового штукатурного слоя существенно не означится.

После полной просушки шпаклевочного выравнивающего покрытия, для лучшего сцепления обойного материала с основанием стены рекомендуется обработать грунтовкой.

Состав наносится на рабочую поверхность кистью или валиком в один, а на рыхлых основаниях — в два-три слоя. Грунтовка улучшает адгезию клея с основанием, что положительно сказывается на прочности и долговечности обойного декора в целом.

Выбор и особенности приготовления клея

От применения экономичных крахмальных, мучных и других самодельных органических клейстеров желательно отказаться сразу. От появления плесени в сырых углах не спасет даже добавка борной кислоты. Лучше потратить время на поиски состава, рекомендованного прилагаемой инструкцией.

Приготовление рабочих составов из сухих клеевых смесей имеет свои тонкости, которые необходимо обязательно учитывать.

В частности, не рекомендуется использовать жесткую водопроводную воду с большим содержанием железа.

Качество клея во многом зависит от однородности его состава, поэтому для перемешивания рекомендуется использовать миксер или насадку на бытовую дрель.

На заметку: временной интервал, который нужен для созревания клея, можно использовать для подгонки рисунка обоев и нарезки фрагментов нужной длины.

Последовательность обойного монтажа

Если вы решились клеить обои на стену своими руками, следует соблюдать выработанные длительной практикой правила, которые помогут избежать ошибок, характерных для любительского монтажа.

Первую полосу удобнее выставлять по косяку двери или откосу оконного проема. Удостовериться в правильности вертикали можно с помощью пузырькового уровня или самодельного отвеса. Можно начать оклеивание стенки от угла, при условии, что угловые стыки идеально ровные.

Если в помещении большое количество оконных проемов, ниш, выступов и других архитектурных элементов, рекомендуется использовать в качестве исходной точки самый крупный элемент внутреннего интерьера.

В большом помещении наличие нескольких помощников позволяет реализовать поклейку обоев с нескольких точек. Такой вариант позволяет существенно сократить время работы, но следует учитывать риски несовпадения обойного рисунка.

Секреты качественной отделки

Тонкие обои традиционно наклеиваются внахлест, более плотные материалы монтируются встык. Сам рабочий процесс производится в несколько приемов. Для защиты пола от клея рекомендуется использовать старые газеты или полиэтиленовую пленку.

Подготовленный фрагмент обоев обрабатывается клеем в два приема с маленьким интервалом, накладывается на поверхность стены и с небольшим прижимом разглаживается сверху вниз и от центра к краям шерстяной тканью для удаления воздуха.

Для разглаживания обоев с рельефной фактурой рекомендуется использовать валик с гладкой поверхностью.

Поклейка обоев в труднодоступных местах

Небольшие проблемы могут появиться при сопряжении обойного покрытия с радиаторами отопления, расположенными от стен на достаточно небольшом расстоянии.

Демонтировать элементы отопительной системы долго и накладно, поэтому края обойных полотен заводятся за радиаторы на максимально возможную длину.

Значительная часть тепла расходуется на нагрев стены. Блокировать утечки практически наполовину поможет заложенный за радиатор фольгированный лист тонкого картона.

Горизонтальная поклейка обойного декора

Дизайнеры используют этот прием для улучшения зрительного восприятия внутреннего интерьера. Таким образом, удается визуально изменить объем и конфигурацию помещения, подчеркнуть его преимущества и скрыть архитектурные недостатки.

Как правило, при этом параллельно задействуются несколько материалов с разными рисунками и фактурой поверхности. В практическом плане горизонтальная поклейка обойного декора никаких преимуществ не имеет.

Рекомендации профи

Стабильная температура в помещении способствует равномерной сушке обойного покрытия по всей площади. Интенсивное проветривание помещения может иметь неприятные последствия в виде фрагментарного отслоения обойного покрытия от основания.

Такой же эффект производит чрезмерно сухой и теплый воздух. В жаркую погоду желательно поддерживать в помещении оптимальный показатель влажности. Для этого достаточно разместить на полу несколько лотков с водой.

Оставляет желать лучшего правильность внутренней геометрии современного жилья. Разница в высоте потолка может варьироваться в пределах до 2-3 см, поэтому при раскройке материала рекомендуется делать небольшой запас, который несложно спрятать под потолочными багетами и напольными плинтусами.

Надеемся, что вышеизложенные советы помогут вам с легкостью справиться с поклейкой обоев.