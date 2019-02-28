Как крепить гипсокартон к стене без профиля и обрешетки

Гипсокартонный лист уже давно попал в список фаворитов у строителей и домашних мастеров. Этот материал-универсал используют для возведения межкомнатных перегородок, создания подвесных потолков, выравнивания поверхностей, весьма далеких от идеала. Несовершенными — бугристыми и кривыми — часто бывают стены. Именно здесь гипсокартон становится настоящим спасением. Классикой жанра считают его каркасный монтаж, однако иногда можно избежать трудоемких работ. Решение не только сбережет бюджет, но и не позволит «своровать» лишнюю площадь и без того небольших квартир. В этом случае вопрос «как крепить гипсокартон к стене без профиля» выходит на первый план.

Когда беспрофильный монтаж оправдан

Главная функция гипсокартона — ГКЛ — выравнивание различных поверхностей: бетонных, блочных, кирпичных. Монтаж гипсокартона без профиля возможен в нескольких случаях:

Когда стены имеют небольшие, но многочисленные дефекты — ямки либо бугорки. Оштукатуривание таких поверхностей займет массу времени, будет экономически невыгодным. Высокого качества стен также добиться трудно. Требуется финишное покрытие поверхностей из древесины, пористых пеноблоков. Как правило, обработка таких материалов для последующей облицовки сложна, и выльется в солидные траты. Если поверхности имеют кривизну, превышающую 40 мм. Используют объемные клеевые составы, причем наносят их как на стены, так и на листы гипсокартона. Когда нет необходимости в маскировке коммуникаций, электропроводки. В помещениях малого метража, где каждый сантиметр на счету.

Поверхности с нарушенной по вертикали геометрией требуют от мастера опытности, так как необходим контроль степени кривизны. Его осуществляют, используя строительный уровень и правило. На плоскостях фиксируют маяки, по ним в дальнейшем ориентируются, монтируя гипсокартонные листы. В маленьких помещениях допускают работы без этого этапа.

Нельзя не «заикнуться» о минусах такого легкого способа. Это необходимость штробления стен под электропроводку, невозможность дополнительно звукоизолировать, утеплить их.

Подготовительные мероприятия

При любом виде строительных и ремонтных работ не обходятся без материалов, инструментов, облегчающих труд, и подготовки идеального основания.

Без чего не обойтись

Необходимо собрать в определенном месте такой набор вспомогательных инструментов:

Для предварительной разметки, контроля корректности монтажа. Это маркер (карандаш), правило (либо длинная линейка), рулетка, разметочный шнур, отвес и уровень. Валик с длинной ручкой (кисть). Емкость для клеевого состава. Мастерок (шпатель). Молотки — обычный, резиновый. Нож строительный. Рубанок. Шуруповерт. Дрель с насадкой-миксером.

Из материалов необходимо запастись:

Гипсокартоном — обычным материалом, влагостойким (ГКЛВ) или огнестойким (ГКЛО), если в помещении имеется печь, камин. Высчитывают площадь всех стен, отнимают от нее ту, что занимают дверные, оконные проемы. К этому количеству добавляют примерно 10-15%, «предвосхищая» возможный брак во время работы. Грунтовкой для стен, сухим клеем на гипсовой или цементной основе (монтажная пена, жидкий клеевой состав, полиуретановая мастика — в зависимости от материала основания). Дюбеля-грибы либо саморезы, если они необходимы для поверхности.

Доведение «до ума» поверхностей

При монтаже ГКЛ без профиля нельзя обойтись без серьезной подготовки основания. Если пренебречь этим этапом, то новая гипсокартонная стена в будущем преподнесет «сюрпризы». За ней появится грибок и плесень, отравляющие существование хозяев в буквальном смысле. Либо гипсокартон вовсе начнет отставать от поверхности, потеряв сцепление.

Многочисленные слои старой штукатурки удаляют полностью либо частично, если она в некоторых местах держится намертво. Если отделка свежая и качественная, ее не трогают. Обнаружившиеся щели, трещины сначала расширяют, чтобы обеспечить лучшее сцепление (адгезию) состава. Перед заполнением отверстий их очищают кистью от пыли, потом обрабатывают грунтовкой.

Небольшие изъяны заполняют герметиком, широкие и длинные — монтажной пеной. После выравнивания поверхностей их дважды обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого проникновения, используют кисть (для углов) и валик. Каждый из слоев должен основательно просохнуть.

Способы приклеивания гипсокартона

Способы выбирают, ориентируясь на качество поверхностей, их материал, так как крепить гипсокартон к стене без профиля можно:

монтажной пеной, имеющей свойство расширяться, застывая;

необъемными жидкими видами клея;

сухими составами (с гипсом, цементом), которые дают объем;

крепежными элементами — дюбелями, саморезами, они чаще служат вспомогательными.

Монтажная пена: 3 варианта

Идеальный способ для таких же стен, лишенных кривизны. Подходит для монтажа ГКЛ к дереву, пено- и газоблокам, поверхностям из арболита (древобетона), так как качественное нанесение штукатурки на такие стены требует времени и стальных нервов.

Если стены — почти идеал

В этом случае процесс относительно быстр.

Стены очищают от пыли. Листы гипсокартона обрезают, если есть необходимость. Строительным уровнем (лучше — лазерным) от первого угла отмеряют расстояния, равные ширине материала, наносят на поверхность вертикальные линии либо метки, чтобы обеспечить корректное расположение листов. Смачивают стену из пульверизатора. Пену наносят на ГКЛ по периметру, делают из нее внутреннюю «решетку», примерный размер ячеек — 600 мм. Лист приставляют к стене, выравнивают по вертикальным линиям/меткам, затем правилом или брусом выравнивают по горизонтали (снизу вверх) и вертикали (слева направо). Фиксируют полотно с помощью саморезов, закрученных в нескольких местах. Они не позволят расширяющейся пене изменить положение гипсокартонного материала. Точно так же наклеивают следующие листы.

Маяки-саморезы для неровностей

Если кривизна небольшая — до 30 мм, — используют этот метод. Он оптимален, когда в «арсенале» мастера есть лазерный уровень.

Стену им «расчерчивают» в шахматном порядке, в пересечениях многочисленных линий на дюбеля вкручивают саморезы. Нужную глубину элементов определяют, ориентируясь на лазерный уровень, установленный вплотную к стене сбоку, с включенным вертикальным лучом. Нанося пену на листы, учитывают удаленность участков. Там слой должен быть толще. Материал прикладывают к стене, фиксируют его на головках саморезов. По краям крепят шурупами.

Штукатурные маяки — проще

Такой штукатурный способ используют, когда кривизна по вертикали не считается поводом для приобретения лазерного уровня. Для устройства маяков-полосок достаточно простого оборудования и смеси — гипсово-штукатурной либо песчано-цементной.

После очищения стены и нанесения грунтовки глубокого проникновения от угла начинают чертить вертикали, расстояние между ними — ширина ГКЛ, обычно 1200 мм. Приготовив раствор, наносят полосы посередине линий, их ширина — от 100 до 150 мм. Полосу тщательно разглаживают, одновременно проверяют уровнем корректность маяка. Затем штукатурке дают сутки на застывание. На листы пену наносят так же, как и в случае с саморезами. Те участки, что наиболее удалены от стены, требуют ее максимального количества. Однако на краях, совмещающихся с маяками, пены быть не должно. На штукатурные полосы наносят столярный клей, листы выравнивают на стенах, разглаживают правилом, фиксируют саморезами.

Жидкий клей для ровных стен

Использование дорогостоящих составов на кривые основания нецелесообразно, поэтому ровность поверхности — единственное условие. Для монтажа применяют любые виды клея: акриловый, жидкие гвозди, монтажный, ПВА или полиуретановый.

Поверхность очищают от пыли, обезжиривают, при необходимости грунтуют. Клей на листы наносят также решеткой, но ее квадраты/прямоугольники обязаны иметь стороны около 200 мм. Дальнейшие операции аналогичны действиям с монтажной пеной. Исключение — дополнительный крепеж саморезами.

Саморезы — редкие гости

Такой метод может быть рекомендован, если другого выхода нет. Например, когда материал для отделки — керамическая плита — не желает дружить с деревянной поверхностью стен. Саморезы — лучший вариант, так как крепить гипсокартон к стене без профиля в этом случае легко и не слишком затратно.

Листы гипсокартона прикладывают к стене, выставляют по вертикали, намечают отверстия. Их порядок произволен – шахматный либо по периметру и центру. Затем перфоратором пробивают отверстия под дюбеля, лист убирают, вставляют шканты. Снова прикладывают гипсокартон, в отверстия вкручивают саморезы, имеющие широкие шляпки, утапливают их. Если «широкополых» элементов в хозяйстве нет, используют шайбы.

Заканчивают любой вид работы грунтованием, шпаклевкой швов и отверстий от винтов. На стыки с незастывшей шпаклевкой рекомендуют наклеивать серпянку, затем притапливать ее.

Как крепить гипсокартон к стене без профиля — тема, требующая опыта. Набраться его можно самостоятельно, но лучше сначала посмотреть на процесс со стороны. Например, в этом видео: