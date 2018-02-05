Все знают, что удалять старые обои надо обязательно. Зачастую это довольно утомительное занятие, и действовать приходится старым дедовским способом — классическим соскабливанием. Но как снять старые обои со стен? Понятно, что влажный метод хорош, но что делать, если они не боятся влаги или изготовлены из винила?

Готовим инструменты заранее

Врукопашную обои вряд ли можно победить, потому для начала нужно приготовить вспомогательный инструментарий. В этот набор входят:

губки, валик зубчатый;

ветошь, х/б ткань;

емкость с горячей мыльной водой;

малярный скотч;

мусорные пакеты;

нож канцелярский;

перчатки;

полиэтилен;

садовый распылитель;

стремянка;

шпатели — узкий и широкий;

утюг.

Если ваши обои виниловые, то обязательно должны быть в наличии:

обойный тигр;

парогенератор;

средство для снятия обоев.

Подготовка для деяний

Если вы никогда не занимались этим неблагодарным трудом, то лучше и не наступать на чужие грабли. Потому для начала надо минимизировать в комнате последствия от этого процесса, так как на незакрытый пол отодранные обои прилипают с такой огромной радостью и пылом, что потом от них надо будет отскребать уже его.

Выйти из положения можно просто: застелите пол полиэтиленовой пленкой до самых плинтусов, а к ним ее прикрепите с помощью малярного скотча, который и фиксируется отлично, и следов тоже не оставляет. Кроме того, заклейте им розетки и выключатели, иначе туда захочет проникнуть вода. Когда нехитрый подготовительный период окончен, можно приступать к основной работе.

Этапы операции «Как снять старые обои со стен»

Нельзя не согласиться, что влажный способ оптимален: при нем меньше пыли, да и отработавший свое клей также будет охотнее отставать. Конечно, влажное удаление предполагает наличие специальной жидкости, но в ее отсутствие можно воспользоваться и обычной теплой или горячей водой.

Намочите обои или губкой, или садовым распылителем. Выждите, затем намочите участок повторно, ведь стена должно пропитаться влагой основательно. Оставьте его в покое на 20 минут, этого времени хватает для разбухания клея. Если есть места, где он держится капитально, то их снова нужно намочить.

Для того, чтобы жидкости было удобнее проникать внутрь, используйте скребок или нож: в особо упрямых местах нужно поцарапать ими поверхность. Идеально это делать обойным тигром, который не оставит на стенах своих «отпечатков». Когда клей достаточно разбухнет, берите шпатель и очищайте стену, начиная от швов. Но не забывайте перманентно смачивать обои. Особой осторожности заслуживает материал, находящийся около выключателей и розеток. Возможно, придется даже ослабить крепления, предварительно отключив электроэнергию.

Если вы потерпели фиаско

Упрямые обои отказываются повиноваться? Тогда придется звать на помощь утюг: с помощью его и мокрой хлопчатобумажной ткани можно попробовать их отпарить. Только действовать шпателем придется молниеносно, пока поверхности не остыли. Если остались участки с остатками клея, то избавиться от него можно наждачкой с крупным зерном и/или шлифовальной машинкой.

Что делать с «молоденькими» обоями?

Как раз они должны удаляться гораздо охотнее. Причины этого следующие:

качество клея настолько изменилось, что он и хорошо растворяется простой водой, и имеет отличные сцепляющие свойства;

большинство современных обоев состоит из двух слоев, а значит, наружный отстанет легко, а внутренний ни в коей мере не помешает поклейке новыми материалами.

Вообще, способ, которым можно избавиться от «старых новых» обоев, определяется как характеристиками основания, так и видом покрытия.

Если материалы не страшатся воды

Как снимаются обои, для которых вода не помеха? Они состоят из 2 слоев. Первый (основа) бывает флизелиновой и бумажной. Декоративным слоем выступает влагостойкий винил.

Виниловые. Они хороши тем, что возможно оставить «подложку» на стене, правда, только в том случае, если приклеена идеально. В случае с бумажной основой поступают так — сначала отрывают виниловый декоративный слой, размачивают оставшийся, затем удаляют его шпателем. Флизелиновый слой удалять не рекомендуют, он имеет свойство укреплять стены. Но если такая мысль прочно засела в голове, то действия просты: стоит поддеть край основы шпателем, плавно потянуть и она довольно легко поддастся. Трудноотстающим местам можно помочь инструментом, заодно смочив при необходимости внутренний слой.

Если основание гипсокартонное

Это довольно тяжелый случай, потому как гипсокартон не приемлет излишнюю влагу. Дело осложняется, если не была сделана грунтовка: тогда обои без эксцессов снять не получится. На помощь придут специальные смывки, перед применением которых надо пройтись по обоям тем же обойным тигром или зубчатым валиком. Допустимо использование шпателя или ножа.

Если же в качестве клея применялся ПВА, то придется пойти на крайние меры — удалять обои вместе с наружным картонным слоем. Но такая операция потребует от хозяев суперосторожности, действовать надо малярным ножом. После успешного завершения стоит-таки пройтись по поверхности «раненого» гипсокартона шпаклевкой и грунтовкой.

Жидким обоям — много жидкости

Из чего состоят обои, так интересно называющиеся? В их состав могут входить хлопья целлюлозы, хлопок, смешанный с красителями и другие ингредиенты. Без водорастворимого клея тут тоже не обошлось, иначе бы они не смогли держаться на поверхности. Поэтому жидким обоям нужны большие порции воды, размачивать их надо тщательно.

Сделать это можно как тряпками или губкой, так и распылителем. Счищаются они шпателем или скребком. Забавно и то, что снятую массу необязательно выкидывать: хорошенько размешав, ее снова можно пустить в дело уже в другом помещении.

Как снять сэндвич из старых обоев?

«Бывает, что бывает» очень неохота устраивать в квартире погром, к которому приводит процесс снятия обоев. Тогда хозяева идут другим путем: наклеивают обои на обои, и так продолжается до того момента, когда смотреть на это безобразие надоедает.

В такой ситуации распылитель уже не поможет, а действовать придется по старинке — тряпкой или губкой. Смачивать нужно каждое полотно по отдельности, а не стараться сделать все сразу. Хорошо размокнув, обойный «слоеный пирог» все же поддастся. Если же остались непокоренные участки, вам не останется ничего другого, как отправляться в магазин за средством для снятия обоев.

Есть и другие способы, как снять старые обои со стен, потому как у любого мастера существуют свои приемы и секреты. Возможно, и вы изобретете какой-то удивительный метод и… поделитесь им с нами.

Несколько полезных видео по теме «Как снять старые обои со стен»:

Видео загружается...