Как сделать душевую кабину своими руками

Не всегда площадь или планировка санузла позволяют установить там полноценную ванну. Выходом в таком случае может стать душевая кабина. Она не займет много места и даст возможность принимать водные процедуры.

Несмотря на то, что рынок насыщен множеством моделей готовых душевых кабин, иногда приходится потратить огромное количество сил и времени на то, чтобы найти тот вариант, который подходит именно вам. Кроме того, стоят готовые кабинки совсем недешево, да и за установку тоже нужно будет заплатить.

Есть ли возможность сэкономить время и деньги, и при этом стать обладателем приличной душевой кабины? Возможность есть всегда, и в данном случае можно сделать душевую кабину своими руками.

Итак, если вы решились изготовить душевую кабину самостоятельно, но не знаете с чего начать, читайте нашу статью дальше. В ней мы постараемся вам помочь.

С чего начать

Первое, что нужно сделать, — это определиться с местом и размером вашей будущей кабинки. Она не должна затруднять передвижение в ванной. Постарайтесь это учесть.

Кроме того, не забудьте, что душевая кабина станет источником повышенной влажности, поэтому располагать ее следует рядом с вентиляционной трубой. Либо предусмотреть возможность проветривания.

Далее следует прикинуть бюджет, который вы готовы выделить на изготовление кабины. От этого будет зависеть выбор материалов.

Ну и, конечно, подготовить необходимый инструмент.

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Материалы и инструменты

Для изготовления кабины понадобятся следующие материалы:

Стеклянные или стеклопластиковые стенки

Если вы решили сделать в своей душевой стеклянные стенки, то должны знать, что лучше выбирать для этой цели стекло закаленное либо триплекс. Хотя они, конечно, дороже, чем простое стекло, но более безопасны.

Закаленное стекло отличается большей прочностью и при разбитии не разлетается в стороны острыми осколками, а осыпается мелкими гранулами.

Триплекс же состоит из двух слоев стекла, между которыми проклеена прозрачная пленка, и при случайном повреждении разбитые части остаются висеть на этой пленке, сводя таким образом почти к нулю возможность травм.

Готовый плоский поддон для дна либо строительные материалы для его изготовления

Двери для кабины и соединительный замок для них

Стеновой профиль для крепления стенок

Плинтус для поддона

Изготовление душевой кабины с плоским поддоном

Если вы планируете воспользоваться готовым поддоном для вашей душевой кабины, то вам нужно будет специальным образом подготовить для него место.

Это значит, что в полу на выбранном для кабинки участке нужно будет выдолбить углубление по форме и размеру поддона, а также определить место слива. Место слива зависит от расположения сливного отверстия в дне поддона.

Проверьте, нет ли перекосов в углах помещения, все ли углы прямые. Если перекосы есть, то стены необходимо выровнять.

Также нужно проследить, чтобы поверхность углубления, подготовленного под установку поддона, была ровной и не имела острых выступов.

Канализационную трубу устанавливают с таким расчетом, чтобы ее раструб точно совпал со сливным отверстием в поддоне.

Подготавливают к установке поддон. Закрепляют на его нижней поверхности регулируемые ножки.

Учитывая уровень и толщину будущего напольного покрытия в ванной, выставляют ножки по высоте. Во избежание скольжения и царапания поверхности под каждую ножку рекомендуется подложить кусочек картона.

Установка самого поддона производится с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия, чтобы обеспечить лучший сток воды.

Когда напольное покрытие уже будет уложено, стык между ним и поддоном нужно будет обрамить специальным бордюром.

Изготовление душевой кабины с наклонным полом

Иногда для изготовления душевых кабин не пользуются готовым поддоном, а заранее подготавливают особым образом пол.

Для этого канализационную трубу проводят к месту установки кабины, на ее конце закрепляют пластиковый трап.

Затем из кирпича выкладывают бортики по форме дна в точном соответствии с размерами карниза, на котором будут крепиться дверки.

Обязательно нужна хорошая гидроизоляция поддона. Для нее используют битумную мастику, затем прорезиненный материал.

После этого заливают стяжку с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.

Хорошо ее просушивают и затем укладывают напольное покрытие. Обычно это плитка. В целях безопасности рекомендуется выбирать плитку с нескользкой поверхностью.

Монтаж стенок душевой кабины

Когда поддон готов, можно приступать к монтажу стенок вашей кабины. Делается это так:

Установите стеновой профиль на краю поддона у стены. Обеспечьте его строго вертикальное положение, используйте для этого ватерпас. Отметьте на стене места сверления.

При помощи кернера пробейте очень аккуратно, чтобы не повредить эмаль, верхний слой плитки.

Просверлите отверстия в стене на глубину, равную длине дюбеля, и закрепите профиль.

Для того чтобы просверлить отверстия в плитке и не расколоть ее, используйте только режим вращения. Не применяйте ударный режим, пока не просверлите плитку полностью.

Установите коробку входа.

В профиль на стенах установите неподвижные стенки кабины, закрепив их в петлях. При этом чтобы стекло не треснуло, не прижимайте винты слишком сильно.

В соответствии с инструкцией производителя установите ролики на дверцы душевой кабины и закрепите их винтами. Также установите уплотнители и другие элементы из комплекта.

Установив ролики в каналах коробки входа, проверьте, хорошо ли они скользят, отрегулируйте их, если нужно. Будьте аккуратны, чтобы не повредить дверку.

Закрепите ручку и заизолируйте все швы, нанеся на них силиконовый герметик.

Как видите, душевая кабина своими руками — задача вполне выполнимая, хотя и не простая.

Ну и напоследок два простых совета: