Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками: сложно, но возможно

Любой уважающий себя дом не может обойтись без крыльца, которое, в свою очередь, не мыслит «бытия» без ступеней. При виде любого строения взгляд всегда задерживается на фасаде здания, чьим несравненным украшением и могут стать «виновники» этой статьи. Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками так, чтобы сердце каждого прохожего обмирало от восторга, интересно многим. Мы расскажем о нескольких вариантах, но сначала придется заняться нудными, но нужными расчетами.

Расчет количества ступеней для крыльца

Ступени состоят из горизонтальных частей, которые называют проступями, и вертикальных — подступенками. Жестких требований здесь нет, потому что тут главную роль играют следующие факторы:

размер ступенек;

высота крыльца;

высота марша и угол его наклона;

особенности рельефа.

Есть одно правило, вернее, рекомендация: ступеньки обязаны быть настолько удобными, чтобы по ним без всяких приключений забрался даже маленький ребенок.

При расчетах принимаются во внимание такие данные:

Угол наклона крыльца. Идеалом называют 27°. Такая лестница получится довольно пологой, поэтому проблем с восхождением не будет ни у старого, ни у малого. Ширина лестничного марша. Если для одного человека достаточно значения в 90 см, то двоим разминуться, не толкаясь, на такой лестнице будет довольно трудно. Для больших семей следует задуматься о ширине до 1,5 м. Большая величина ни к чему, если к вам не ходят толпы народа. Высота подступени. Здесь есть выбор — от 16 до 21 см. Ниже или выше делать не нужно. Глубина проступи. Надо, чтобы на эту площадь комфортно помещалась человеческая ступня, потому обычный показатель 27-32 см.

Есть и еще один нюанс, о котором нужно помнить при заливке крыльца «свежеотстроенного» дома: он даст усадку, значит, крыльцо должно быть ниже на несколько сантиметров. Теперь можно приступать к расчетам.

Желанные ступени: какую форму предпочесть?

Более популярной является обычная прямоугольная, но иногда можно встретить и трапециевидные ступеньки. Если же говорить о форме сечения, то здесь ассортимент больше:

Блочные, когда верхняя слегка нависает над нижней (на 3 см) ступенькой, но не касается ее. Соединяются они с помощью растворного шва. Плитные. Бывают ступени с необлицованными подступенками, и вовсе без оных. Треугольные. Вертикальная поверхность их скошена. Угловые. Имеют аналогичное поперечное сечение. Бывают и висячими, и стоячими.

Самыми простыми являются плитные ступени и угловые стоячие.

Ассортимент стройматериалов: свой вариант — каждому

Есть стройматериалы, которые успешно применяются для изготовления лестниц для крыльца. Вот этот нбольшой список:

бетон;

дерево.

Многие не останавливаются на одном из вариантов, а используют комбинации различных материалов. Потому сначала надо рассмотреть каждую технологию.

Бетон: ступеньки на века

Помимо «долгожительства» и прочности есть и еще несколько плюсов — ступенькам можно придать любую, самую невероятную, форму, а для их отделки существует огромный выбор материалов.

Такая тяжелая конструкция не может существовать без фундамента, поэтому следует основательно очистить территорию, а затем выкопать котлован; глубина его должна быть 70 см, это как минимум. В него засыпается песчаная подушка, сверху помещается каркас из арматуры, затем изготавливают опалубку. Завершается операция заливкой бетона. Через 3 дня можно приступать к дальнейшим работам.

На высохший фундамент укладывается слой гидроизоляции, чаще это рубероид. Опалубка делается из досок или фанеры, с ее боковых сторон крепятся дополнительные ребра жесткости и вертикальные подпорки. Конструкция эта должна в точности повторять чертеж лестницы.

После того, как опалубка готова, начинается основная работа.

Устанавливаются боковые части будущего лестничного марша, потом крепятся доски для ступеней, причем сделать это надо с уклоном примерно в 5°, чтобы вода там не задерживалась, а лед зимой не намерзал. Далее производится армирование опалубки для ступенек, после чего заливается раствор. Делается это послойно, каждую ступеньку заливают отдельно, протыкают бетон арматурными прутьями или колом, затем трамбуют. После высыхания бетона опалубка демонтируется, и можно приступать к отделочным работам.

Чем облицовывать бетонные ступени?

Для отделки лестничных маршей часто используется тротуарная или керамогранитная плитка, камень или клинкер. Сначала облицовывают крыльцо, затем проступи, потом переходят к подступеням и боковой части лестницы.

Дерево: простота и доступность

Вариант этот тоже популярен, ведь такие лесенки не требуют большого умения. Мастеру только надо заранее запастись материалом и столярными инструментами.

Как выбрать лучший материал?

Надо предупредить, что древесина должна быть хорошо просушена, поэтому заранее стоит подготовить материал. На просушку свежей древесины уйдет около 4-х месяцев, причем она постоянно должна находиться в тепле и сухости. Если же ждать так долго не хочется, то есть и другой вариант — приобрести древесину, которая уже прошла обработку. Когда пиломатериал качественный, его стружка должна легко ломаться. До того, как приступать к сооружению ступеней, древесину нужно обработать гидроизоляционными составами: например, битумной мастикой.

Древесина хвойных пород относится к бюджетным вариантам. Если же у вас нет намерения экономить на ступенях для крыльца, то отличным выбором может стать лиственница или кедр. Такая древесина не будет гнить даже в условиях высокой влажности, а значит, ступеньки будут служить вам довольно долго.

Как изготавливается деревянная лестница?

Первым делом готовится чертеж, затем приступают к сооружению фундамента. Его нужно выбрать в зависимости от размеров крыльца: если они невелики, роль фундамента могут с блеском исполнить бетонные столбики или плоские камни.

При обустройстве свайного фундамента крайне важно знать уровень промерзания грунта, чтобы иметь возможность заглубить сваи ниже этой отметки на 20 см. Остальным видам фундамента хватит 70 см. После того, как основание застынет, можно приступать к монтажу мауэрлата. Для него необходим мощный брус, длина его должна быть такой же, как ширина будущей лестницы.

Фундамент застилается рубероидом, потом анкерами закрепляется мауэрлат. Затем на верхнем опорном столбе и мауэрлате металлическими скобами фиксируются косоуры. К этому сооружению саморезами прикрепляются подступенки и ступени. Монтаж происходит снизу вверх.

Если ступеней запланировано много, то придется заниматься и перилами. Затем останется только шлифовка ступенек и обработка древесины морилкой или лаком.

Комбинация: имеет право на жизнь

В этом случае роль каркаса может исполнять металл, а для ступенек используется дерево. Или же на бетонный лестничный марш монтируют ступеньки, изготовленные из дерева. Плюс такого решения очевиден: на такой лестнице упасть не получится, чего нельзя сказать о тротуарных или мраморных плитах.

Для успешного проведения операции под кодовым названием «Как сделать ступеньки к крыльцу своими руками», несомненно, нужны кое-какие навыки. Если уверенность в своих силах пока только дремлет в вас, советуем посмотреть видеоматериал, который поможет аккуратно расставить все по полочкам. Успехов в ваших начинаниях.

Здесь вы увидите, как делают замечательные ступени: