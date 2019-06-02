Перед ремонтом остро встает вопрос о выборе оптимальных материалов. Самой большой головной болью становится специфичное помещение в квартире или доме — кухня. Эта комната, ежедневно отражающая «нападки» высокой температуры, влажности, запахов, порой неприятных, нуждается в практичных отделочных материалах. Потолок страдает больше других поверхностей, поэтому всегда требует максимально надежной защиты. Не менее важна эстетическая составляющая, простота монтажа. Всем этим требованиям отвечает один-единственный материал. Потолок из пластиковых панелей на кухне — одно из универсальных решений, которое имеет много плюсов.

Достоинства пластика, его недостатки

Причин востребованности этого материала множество, ведь таким списком преимуществ может гордиться далеко не каждый материал. Пластиковые панели превратились в «кухонных» фаворитов из-за множества замечательных качеств. В этом перечне:

отсутствие боязни перепадов температур, «фобии» затопления;

успешное противостояние высокой ежедневной влажности;

невероятно простой уход, не требующий особых моющих средств;

легкость материала и простота монтажа, подвластного хозяевам дома;

соответствие санитарным нормам, экологичность, пожаробезопасность;

нетребовательность к предварительной подготовке потолка с каркасом;

невероятно богатый ассортимент текстур и цветов;

отличная звукоизоляция;

демократичная цена.

Список плюсов внушителен, но есть у пластиковых панелей и несколько относительных недостатков. Это:

панический страх перед механическими воздействиями;

некоторое снижение высоты потолка.

Если вычесть недостатки из достоинств, то остается внушительная цифра. Она — секрет (Полишинеля) повальной популярности потолков из пластика.

Разновидности материала

Ассортимент пластиковых панелей настолько велик, что прежде следует тщательно обдумать, какой потолок хозяева желают получить в результате.

Способ нанесения рисунка

Этот критерий заслуживает отдельного внимания.

Ламинирование. В этом случае основу покрывают плотной пластиковой пленкой, придающей декоративные качества и дополнительную прочность. Эти модели можно отнести к самым надежным из пластиковых панелей, так как они меньше остальных подвержены механическим воздействиям. Есть и небольшой недостаток — относительно скудный выбор оттенков, так как они чаще имитируют текстуру дерева. Офсетная печать. Здесь рисунок наносят валиком, поверхность покрывают лаком, а сушат под ультрафиолетовыми лампами. Такие глянцевые поверхности в основном специализируются именно на потолках. Есть у них слабое место — возможное потускнение глянца, поэтому при их чистке нужно избегать жестких щеток и абразивов в чистящих средствах. Термопереводная печать. При этом способе на поверхность пластика сначала наносят состав, растворяющий верхний слой. Затем его покрывают пленкой с рисунком. Изделие получается полуглянцевым, а из-за пленочного слоя, как и при ламинировании, приобретает достаточную устойчивость к механическим повреждениям. Дополнительный плюс — богатый ассортимент. Фотопечать. Это новый вид оформления, но в таком случае потолок из пластиковых панелей на кухне обойдется дороже, так работа выполняется только по индивидуальному заказу.

Размеры облицовочного материала

Среди видов панелей есть фаворит, но он не является абсолютным хитом. Для пластиковых потолков в кухне с успехом используют:

Ламели. Элементы имеют ширину от 100 до 500 мм, длину — от 2300 до 3000 мм. Поверхность можно сделать бесшовной или шовной — рустовой (пластиковая вагонка), но последний вариант для кухонного помещения неидеален, не совсем практичен, так как в оставленном пространстве будет скапливаться копоть, пыль и жир. Квадратные плитки. Размеры их — от 300х300 до 900х900 мм. Этот потолочный материал чаще выпускают с узором — орнаментальным либо цветочным. Комбинация последних с обычными плитками дает большой простор для фантазии хозяев. Листовой пластик. Эти изделия могут имитировать различные поверхности — дерево, камень, кожу, обои. Листы изготавливают как квадратной, так и прямоугольной формы. Длина стороны также сильно разнится — от 800 до 2000 мм.

Ламели — это самая популярная разновидность. Особенно привлекательна вагонка, состоящая из нескольких секций, между которыми располагаются вставки — цветные или металлизированные.

Ориентиры при выборе пластика

Первый из них — толщина изделий. Стандартные величины — 5, 8,9 и 10 мм. Считается, что более тонкие панели больше подходят для монтажа на потолок. Однако в случае 5-миллиметровой толщины может возникнуть проблема — просвечивание изделий из-за врезных осветительных приборов. Поэтому 8-10 мм — оптимальный размер: как для стен, так и для горизонтальных поверхностей.

Второй популярный критерий — цена, свидетельствующая о качестве, но в любом правиле существуют исключения — недобросовестные продавцы. Поэтому при покупке нужно осмотреть материал со всех сторон. Проверить надо:

Равномерность рисунка, отсутствие искажений, просвечивания ребер жесткости, гладкость, горизонтальность пластиковой поверхности. Толщину стенок (особенно внешней), ребер и их корректное расположение, количество, которое должно быть одинаковым на всех покупаемых изделиях. Отсутствие подозрительных зазоров на месте стыков элементов. Для теста на качество плотно соединяют несколько панелей. Прочность. Ее проверяют достаточно сильным сжатием пальцами. Отсутствие малейшей деформации — признак качества. Количество мела в материале. В надежности убеждаются с помощью сгибания/разгибания уголков панели. Отсутствие полос, целостность несмотря на манипуляции — симптом надежного товара. «Аромат». В этом случае тестируют выставочные образцы, которые уже давно выставлены на обозрение, поэтому успели «проветриться». Если запах все-таки остался, от покупки лучше наотрез отказаться.

Избежать ошибок можно проще. Выбор панелей от известного бренда практически обеспечивает приобретение достойного материала.

Варианты монтажа панелей

Способов существует несколько, но нельзя написать, что какой-то из них намного легче другого. Во всех случаях к установке предъявляются довольно жесткие требования.

Клеевой метод

Он относится к самым бюджетным вариантам, позволяющим получить пластиковый потолок. В этом случае используют только клей. Но у этого решения есть повышенные требования к характеристикам поверхности. Лишь идеально подготовленная, выровненная, база гарантирует качество пластикового потолка, а также его долголетие.

Каркасная технология

Этот метод используют чаще. Причина — надежность конструкции, скорость работы из-за отсутствия необходимости долгой «возни» с выравниванием проблемных потолков, которые в большинстве квартир оставляют желать много лучшего. Обрешетку делают из реек. Более долговечный вариант — металлические профили.

Виды креплений

Для монтажа используют дюбеля, саморезы или скобы степлера. Это более распространенные варианты. Но есть и другой способ — кляймерами — металлическими клипсами. Облицовочный материал буквально пристегивают к обрешетке. Это крепление, в отличие от других, дает возможность демонтажа отдельных элементов, что в некоторых случаях может быть удобным выходом из трудного положения.

Подготовительные мероприятия

Две технологии требуют различной подготовки: как материалов, так и базовой поверхности.

Способ с обрешеткой

Для каркасного способа крепления нужно купить:

профили: направляющие и потолочные;

пластиковые панели; потолочные плинтуса;

крепежные элементы.

Чтобы не промахнуться мимо цели, предварительно обязательно рассчитывают примерное количество материалов. Умножая ширину и длину потолка, получают его площадь. Эту величину делят на площадь выбранного изделия. К результату прибавляют от 10 до 15%, эту цифру округляют в большую сторону. Запас даст шанс избежать простоя, если мастер совершит ошибку при обрезке панелей.

Для каркаса требуются два вида профилей — напрвляющие (UD), потолочные (CD). Здесь для расчета готовят чертеж, с помощью которого определяют количество потолочных профилей и общую длину необходимого материала. Первый потолочный элемент монтируют на расстоянии 300 мм от стены, следующие имеют шаг в 600 мм. Используя схему, получают искомое, исходя из стандартной длины профиля — 3000 мм.

Мелкие крепежные элементы обычно не требуют этих скрупулезных манипуляций с цифрами, но и их количество можно заранее рассчитать. На каждые 500 мм профиля необходим 1 дюбель и саморез по металлу. На полметра ламели — один саморез. Определение длины плинтусов — задача вовсе элементарная. Периметр потолка делят на длину одного изделия (3000 мм) затем тоже округляют, но только до числа, кратного трем.

Запасаются инструментом и дополнительными материалами, если не хватает самого необходимого. В список must have входят:

гофра для проводки;

дрель/шуруповерт;

жидкие гвозди для плинтусов;

капроновая нить;

карандаш, маркер;

ножницы по металлу;

перфоратор;

подвесы;

стусло для плинтусов;

рулетка, уровень;

уплотнительная лента.

После завершения подготовки, кажется, ничто не мешает заняться монтажом пластиковых панелей. Однако есть одно условие, которое гарантирует отсутствие зазоров в будущем. Это необходимость акклиматизации материала на новом месте. Минимальный срок — сутки, оптимальный — несколько дней. Монтаж панелей рекомендуют начинать, когда температура в кухне ниже обычного значения. В этом случае при ее нормализации пластик расширится, а новая потолочная отделка будет выглядеть монолитной. Пожелание относится к обоим способам получения пластикового потолка.

Бескаркасный вариант

Клеевой метод подразумевает, что у хозяев есть:

валик;

герметик (прозрачный);

грунтовка (лучше Бетон контакт);

клей;

малярная отбивка;

маркер либо карандаш;

наждак;

рулетка;

уровень;

стартовая шпаклевка;

шпатель.

Здесь главная роль отводится подготовке поверхности и клеевому составу. Последний должен быть:

прозрачным, быстро и надежно схватываться;

стойким к влажности и перепадам температур;

нечувствительным к щелочам и прямым солнечным лучам.

Состав, не имеющий запаха, — предпочтительный вариант. Наиболее популярны «жидкие гвозди». Подходящим будет Kleiberit 636, Момент Монтаж или Кристалл, Титан, полиуретановый герметик. Оптимальные жидкие гвозди для панелей ПВХ — 601, 901, 915.

Выбор зависит только от толщины облицовочного материала. Для тонких панелей необходим нормальный уровень фиксации, для толстых ламелей — усиленные составы. Других вариантов нет: используя для легких панелей последнюю разновидность, можно остаться «у разбитого корыта», наблюдая, как вздувается новое покрытие.

Установка на обрешетку

Первая обязательная операция — удаление старых отслаивающихся фрагментов штукатурки, шпаклевки. Далее работы производят в строгой последовательности.

Монтаж каркаса

Пользуясь уровнем, отмечают нижнюю границу каркаса. Минимальное расстояние от него до потолка — 25 мм. По периметру чертят горизонтальную линию для направляющих. На элементы каркаса приклеивают звукоизоляционную ленту, затем их фиксируют дюбелями и саморезами, шаг крепежа — около 600 мм. Переходят к монтажу потолочных поперечных профилей. Расчерчивают линии для них. По разметке фиксируют металлические подвесы. В этом случае шаг составляет 700-1000 мм. Заведя концы потолочного профиля в направляющие, его фиксируют на подвесах саморезами. Используют капроновую нить, натянутую под каркасом. С ее помощью регулируют высоту всех элементов конструкции. После установки обрешетки занимаются «подводкой электропроводки» к местам, которые запланированы для монтажа осветительных приборов. Оставшийся кабель, уложенный в гофры, крепят к потолку.

Установка панелей

Ее рекомендуют начинать с боковой стены, но коррективы может внести форма кухни и особенность облицовочного материала, требующая особого расположения относительно оконного проема.

Обрезают материал ножницами/ножовкой по металлу или ножом. Начинают с той стороны, где располагается паз. Делают это на лицевой стороне, потому что в противном случае можно легко спровоцировать сколы. Длина каждого элемента обязана быть на 5 мм меньше расстояния между противоположными стенами. Причина — температурное расширение. Стартовую панель вставляют в профиль, плотно прижимают, фиксируют саморезами по всей длине. Остальные панели вставляют в пазы предыдущих деталей, затем закрепляют. Аналогичным способом монтируют все элементы, кроме последнего, который обычно гарантирует самые большие затруднения. Деталь, завершающая картину, с большой долей вероятности потребует подрезания. И здесь важна исключительная точность замеров. Для резки по продольной линии используют нож и направляющую рейку. В этом случае нетронутую сторону заводят в паз предпоследней панели, а другую крепят саморезами.

Последний этап — установка потолочного плинтуса, призванного замаскировать оставшиеся зазоры.

Бескаркасный монтаж

Сначала основу избавляют от старого покрытия — отваливающейся штукатурки.

Водоэмульсионку и известку смывают водой до полного обнажения основы, краску удаляют шпателем, потом потолок зачищают наждаком. Дефекты (трещины, сколы, кривизну до 5 мм) исправляют с помощью шпаклевки. При необходимости повторного ее нанесения первый слой сушат, затем грунтуют. Готовую стену зачищают наждаком и снова обрабатывают грунтовкой. С помощью отбивочного шнура и диагоналей находят центр потолка. Стыкуя углы в найденной точке, начинают монтаж плит. Клеевой состав наносят по периметру плюс крест-накрест, если велик уровень влажности (или материал имеет большую толщину), либо зигзагом. Перед работой обязательно читают инструкцию к клею, так как некоторые из материалов сначала требуют кратковременного контакта ламели с потолком, а затем снятия для схватывания. Поле этой передышки панель прижимают к потолку, выравнивают и держат какое-то время. Аналогично поступают со следующими панелями. Последняя операция — приклеивание плинтусов герметиком.

Если плинтуса отказываются садиться на основание, то можно подозревать недостаточную подготовку поверхности, слабый уровень сцепления у клеевого состава. В этом случае все элементы демонтируют, а первый этап — очистку потолка — повторяют. Теперь смазывают и ламели, очищенные от клея, и потолок. Успех такого подхода гарантирован в большинстве случаев. При форс-мажорных обстоятельствах меняют клеевой состав на более густую разновидность.

Лучше заранее подсмотреть, как другие мастера делают потолок из пластиковых панелей на кухне. Тогда даже у новичков не останется вопросов и «темных пятен», ведь учеба на своих ошибках может обойтись дорого. Например, очень познавательны видео:

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