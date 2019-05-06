Как заклеить натяжной потолок: способы практичные и оригинальные

От чрезвычайных происшествий после сделанного ремонта не застрахован никто. Приводит к ним небрежность хозяев или некорректно проведенные работы. Особенно часто несчастья случаются с наиболее популярными конструкциями — натяжными потолками. Они не требовательны к монтажу, практичны, эффектны, умеют поглощать шум, но совершенно беспомощны перед одним видом угрозы — механическим повреждением. Любой предмет, особенно острый, становится причиной пореза. Нетрудно впасть в панику при виде этой катастрофы, поэтому всем владельцам «неземной красоты» лучше заранее знать, как заклеить натяжной потолок, чтобы замаскировать недостаток и оттянуть замену конструкции.

Зависимость от материала

Способ ремонта поврежденного полотна зависит от размеров дефекта, места, где он расположен, и типа натяжного потолка. В обоих материалах присутствуют полимер — ПВХ, но структура их отличается. Разными будут и способы устранения дефекта.

Из поливинилхлорида

Эти натяжные полотна тонкие: 0,17-0,35 мм — обычные, 0,12-0,15 — со светопропускающей способностью, 0,5 мм — фактурные. Однако это качество не мешает им быть довольно прочными. Наиболее опасны для них резкие температурные изменения. Главное достоинство — эластичность, позволяющая подтянуть разорванный материал, но делать такую операцию надо крайне осторожно, иначе на потолке появятся неровности, хорошо видимые глазом.

Из ткани

Основа их — пропитанная полимером синтетика, к которой добавляют натуральные нити. Толщина этого натяжного полотна обычно больше, чем у пленки: она составляет 0,25-0,4 мм. Этому материалу нисколько не страшны колебания температур, довольно устойчив он к механическим воздействиям. Эластичностью тканевое полотно не отличается, но в этом его несомненное достоинство. Порез не будет «расползаться» дальше, что даст возможность быстро справиться с проблемой. Замена нужна, если дефект более 30 см.

Как заклеить натяжной потолок самим?

Большой порез или прокол — причина отказа от каких-либо действий. Маскировке поддаются только небольшие повреждения, в ином случае единственный выход — замена полотна. Если дырка на ПВХ пленке не имеет ужасающих размеров, то первое действие — мгновенное заклеивание участка скотчем или изолентой. Нехитрая операция воспрепятствует дальнейшему увеличению отверстия, а хозяева смогут основательно подготовиться к ремонту. Способы устранения проблемы разные для видов полотна.

Тканевый натяжной потолок

После любого ремонта у хозяев остаются неиспользованные остатки материалов. Они как раз и пригодятся для устранения неприятности. Если такой ткани не осталось, можно выбрать иной материал, которой потом можно покрасить в тон, совпадающий с потолком. Другой потенциальный выход — обращение в фирму, которая занималась установкой. В этом случае служащие, с большой долей вероятности, смогут найти аналогичную или очень похожую ткань. Алгоритм работ:

вырезают заплатку по форме отверстия, но делают «припуски» в несколько сантиметров;

на кусок ткани наносят прозрачный клеевой состав;

прижимают заплатку к дыре так, чтобы не выступил клей;

сразу же хорошо разглаживают поверхность;

после высыхания ткань окрашивают в нужный цвет, если это необходимо.

Совсем крохотное повреждение возможно элементарно зашить. Используют толстую иглу и капроновые нитки. Но перед шитьем надо познакомиться с нюансами потолочного шитья:

шов необходимо делать аккуратным, незаметным, но даже в этом случае его придется маскировать краской;

действуя таким образом, можно справиться только с прямыми дефектами, дуговое отверстие этим способом скрыть не получится;

нельзя сильно стягивать края разреза, достаточно просто максимально сблизить его края;

после работы шов смазывают клеем, предохраняющим бывшую дыру от расползания.

После высыхания состава шов закрашивают. «Невидимый» результат обеспечит тщательный подбор оттенка.

ПВХ

Микроскопическую дырочку можно заклеить простым белым скотчем, если позволяет цвет потолка. Если размеры дефекта больше, но не превышают 2 см, то закамуфлировать его можно светильником, однако он будет простым декоративным элементом, если в месте «аварии» не предусмотрена электропроводка.

Другой остроумный способ — вентиляционная псевдорешетка. Такая бутафория — отличный способ скрыть дефект, ведь о нем никто не догадается. При большем размере отверстия полотно из ПВХ чинят так же, как и тканевое, однако здесь может подстерегать трудность, если подобный материал найти не удалось.

Пленку нельзя покрасить, поэтому для маскировки используют красочные аппликации из других материалов. Это могут быть узоры, цветочные орнаменты либо изображения животных, заплатки из обоев комнаты, где находится «травмированный» потолок. Порядок действий аналогичен операции с натяжным тканевым полотном. Скотч/изоленту, удерживающие дырку от увеличения в размерах, снимают перед самым приклеиванием пленки-заплатки либо аппликации.

Какой клей подойдет для спасения потолка?

Для натяжных полотен клеевой состав обязан быть бесцветным, только прозрачная разновидность даст возможность скрыть дефект так, чтобы он был заметен только для хозяев. Он должен быстро застывать, но не наносить вреда поливинилхлориду. При ремонте порванного покрытия применяют 3 разновидности составов:

Универсальный клей подходит для склеивания разнообразных материалов. С таким же успехом его применяют для приклеивания обоев из винила и флизелина. Эффект «всеядности» обеспечивают специальные смолы, позволяющие склеивать почти все во время ремонтных работ. Специальный клей используют исключительно для обоев, вид материала поверхности также имеет значение. Производитель выпускает сразу 3 вида специального клеевого состава. Легкие идеальны для невесомого материала (например, бумаги). Средние разновидности подходят акриловым, тканевым обоям, тяжелые — виниловым, флизелиновым.

Несмотря на большой ассортимент, есть фавориты, справляющиеся с работой лучше других. Среди них:

Cosmofen — клей быстро застывает, обеспечивают высокую прочность, устойчив к перепадам температур, абсолютно безопасен;

Somafix — пластичный состав, не теряющий этого свойства после высыхания, быстро склеивает поверхности, но требует их обезжиривания;

Cosmoplast — компания, известная большим ассортиментом клеевых материалов, однако для натяжных потолков используют лишь три марки — 500, 500L, 513.

Помимо этой тройки есть другие претенденты, хорошо справляющиеся с проблемами натяжных потолков. Это Loctite и супер-клей Контакт.

Когда самостоятельный ремонт невозможен?

Иногда невозможно самостоятельно устранить дефект, поэтому и заниматься бесплодными попытками не рекомендуют. К таким катастрофическим случаям относятся:

Разрыв, появившийся на месте шва. Попытки склеивания своими руками только усугубят ситуацию, а результат будет плачевен — натяжной потолок придется натягивать заново. Натяжное покрытие, отошедшее от стены. В этом случае без демонтажа не обойтись, так как потребуется укрепление направляющих или багета. Затем понадобится монтаж нового полотна.

Если есть большое желание исправить повреждение самостоятельно, его лучше вовремя усмирить, потому что в этих дефектах могут быть виноваты монтажники потолка, либо невысокое качество самого материала. Обращение в компанию, осуществившую установку, даст возможность бесплатно исправить дефект. Или вернуть деньги, заработанные ей «непосильным трудом», приведшим к браку.

Как минимизировать риск «травмы» потолка?

Лучше заранее узнать, какие неаккуратные действия способны привести к возникновению дефекта.

Монтаж карниза — один из лидеров, провоцирующих разрывы натяжных потолков. Чтобы не стать причиной повреждения конструкции, перед монтажом следует обмотать острые концы изделия мягкой тканью. Игрушки, летающие под потолком, — нередкая угроза, особенно если на них есть выступающие либо острые части. В этом случае надо заранее провести задушевную беседу с ребенком, но не факт, что она поможет. Пробка, вылетевшая из бутылки шампанского с завидной скоростью, вполне может порвать потолок, поэтому нельзя давать ей ни малейшего шанса, который омрачит любой праздник. Даже мастеру по открыванию шампанского лучше делать это в другом месте. Некачественный натяжной материал, ошибки в ходе монтажа. Перетягивание полотна при установке — причина того, что швы расходятся с легкостью. Ненадежно закрепленный профиль неминуемо порвет натяжной потолок, если вздумает покинуть свое законное место.

Другие причины — монтаж светильников большой мощности, установка оконных конструкций, прибытие в дом новой габаритной мебели и небрежность грузчиков. Часто виновата неосторожность во время плановой уборки, так как длинные ногти — опасные враги натяжных потолков.

Перед тем как заклеить натяжной потолок, лучше подумать о возможных последствиях, ведь любая ошибка может стоить ему «жизни». Поэтому в первую очередь надо учесть, что вызов мастера в большинстве случаев спасает от замены полотна.

Как успешно избавиться от пореза, можно узнать из этого ролика:

https://www.youtube.com/watch?v=1vJ2j-ni6qc