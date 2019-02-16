Как расположить светильники на потолке: схемы, вариации на тему

Одиноко висящая люстра давно не радует, и выбор варианта освещения все чаще становится камнем преткновения для тех, кто решил кардинально поменять «имидж» своего дома — облагородить потолки, скрыть с глаз все их неровности и огрехи. Натяжные конструкции способны преобразить любое помещение, но до неузнаваемости его изменяет оригинальное освещение, встроенное в них. Замечательно подобранное, оно заставит всех гостей замирать в восхищении, придаст квартире уникальность и уют. Поэтому вопрос, как расположить светильники на потолке, требует досконального изучения.

Перед осуществлением наполеоновских планов

Задумав новую «кампанию», необходимо учесть не только понравившийся вид светильников, но и особенности размещения, принятые правила разметки. Иначе вместо шикарных комнат, захватывающих дух, получится иной, невпечатляющий результат. Надо обратить внимание на:

Рациональное размещение источников света, так как сейчас крайне популярно зонирование помещений. Например, для места отдыха обычно достаточно приглушенного освещения, но рабочий уголок требует яркой подсветки. Принятые нормы размещения светильников. Подсветка, расположенная по периметру комнаты, должна отстоять от стен как минимум на 20 см. Между спотами-светильниками обязана соблюдаться дистанция в 30 см. Эта цифра может увеличиваться, уменьшаться — нет. Если в качестве материала для потока используется пленка ПВХ, максимальная мощность галогенных ламп для светильников 20 Вт, а ламп накаливания — 40. Когда выбрано покрытие из ткани, ее можно немного увеличить — на 15 Вт или на 20 соответственно. Один спот на 2 кв2 — необходимый минимум, поэтому при выборе понравившейся схемы или во время составления собственного плана расположения источников света надо обязательно учитывать это правило. Точечные светильники, располагающиеся параллельно, зрительно удлиняют комнату. Споты, установленные прямоугольником, оптимальны для малого метража, но в большинстве случаев требуют «моральную поддержку» — люстру в центре.

Предназначение потолочных светильников — дополнительное освещение, акцентирование зон, поэтому нередко они все же вынуждены терпеть соседство с крупным конкурентом — люстрой, висящей в центре комнаты. Однако в последнее время многие хозяева игнорируют большие осветительные приборы, не всегда это решение идеально, но имеет право на существование. Оригинально выполненные, такие схемы зачастую радуют взор.

Какие лампы лучше предпочесть?

Помимо галогенных и привычных ламп в качестве светильников для подсветки охотно выбирают другие виды. Сейчас стали пользоваться спросом светодиодные источники света: как ламповые линейные, так и ленточные.

Причины такой любви — долговечность, экономичность, минимальное выделение тепловой энергии. Минусы есть — они требуют покупки переходников из-за необходимости пониженного напряжения, для ремонта и обслуживания нужна легкодоступность оборудования. Высокая их цена окупается сроком службы.

К списку потенциальных «помощников» добавляются неоновые, люминесцентные светильники. Первые выглядят замечательно, однако установка их не слишком элементарна. Вторые просты в монтаже, но имеют холодное свечение и мерцающий свет.

Количество светильников: точный расчет

Перед тем как расположить светильники на потолке, надо подсчитать их оптимальное количество. В этой операции помогают принятые нормативы, указывающиеся в люксах. Для всех комнат квартиры они различаются. Таблица норм освещенности на каждый квадратный метр выглядит так:

Для расчетов нужна таблица светового потока и мощности ламп.

Для искомой цифры:

норму освещенности умножают на площадь комнаты, эта цифра — необходимая суммарная мощность;

получившуюся величину делят на световой поток выбранного источника света, результат — количество светильников.

Если решено оформить потолок кухни площадью 10 м2 лампами накаливания 40 Вт, то световой поток будет:

10*150 = 1500. Это минимальная величина. Теперь, поделив 1500 на 300 (световой поток нашей лампы накаливания), получаем искомую цифру — 5.

Чтобы иметь возможность варьировать освещение, лампы компонуют в группы — две или более. В первом случае достаточно подключить к одной линии, чередуя их и используя двухклавишный выключатель. Во втором отдельные группы требуют своих приборов.

Схемы, пользующиеся народной любовью

Вариантов не счесть, какой предпочесть? Ответа на этот вопрос не существует. Причина — большое количество факторов, их необходимо учитывать. Среди них:

наличие либо отсутствие «главнокомандующего» — люстры;

функции, которые хозяева желают возложить на светильники — подсветка зон, основное освещение;

площадь комнаты, ее габариты, расположение оконных проемов.

Споты в содружестве с люстрой

Иногда помещение, лишенное люстры, выглядит неважно. Тем, кто не считает центральный источник света архаизмом, можно изучить самые популярные схемы. В них точечным светильникам отведена роль незаменимых помощников, занимающихся важными делами — освещением удаленных от центра зон. Именно с люстры начинают построение выбранной композиции из спотов.

Точечные светильники в главной роли

В некоторых помещениях любая люстра может выглядеть неуместно. Это касается небольших пространств — ванн, коридоров, кухонь, нередко имеющих размеры туалета. При невозможности монтажа основного источника света (или нежелании это делать) важно наиболее эффектное и эффективное расположение точечных светильников. Самые оригинальные из них представлены ниже.

Каждому помещению — по своему варианту

Целевое предназначение помещения — ключевой момент для подбора той или иной схемы расстановки. Качество и количество приборов тоже имеет значение для каждой конкретной комнаты.

Гостиная: торжество света

Здесь редко обходятся без центрального элемента — люстры. Чаще всего для гостиной выбирают массивные изделия. Если помещение имеет квадратную форму или весьма близкую к ней, то схемы, подчеркивающие правильную геометрию, — идеальное решение. Исключение одно — необходимость зонирования. В этом случае преимущество у ассиметричных схем, в которых используют разные виды (формы) точечных светильников.

Гостиные обычно хорошо освещены, и неважно, имеется в них люстра или нет. Поэтому для помещения предпочтительны схемы, включающие большое количество спотов, — десятки и более. Экономии достигают, устанавливая светодиодные лампы.

Детская: люстра — табу

Комната, в которой дети проводят большое количество времени, часто превращается в пространство для жарких баталий, поэтому люстре в ней будет крайне некомфортно. Лучший выбор — мощные светильники (галогеновые, светодиодные), расположенные в правильном порядке. Для детской характерно зонирование. Над местом для учебы монтируют группу дополнительных спотов, «спальня» оборудуется бра, а стол для занятий — настольной лампой.

Кухня: свет и полусвет

Даже самое небольшое помещение стараются сделать эргономичным. Этого добиваются зонированием, разграничив места для принятия и приготовления пищи. Над обеденным столом «рисуют» любую фигуру из неярких светильников — квадратную, прямоугольную либо овальную. Яркие споты размещают параллельно кухонному гарнитуру. Крохотная кухня приветствует квадраты, овалы, круги либо угловые схемы. Табу — крупные споты и вычурные плафоны.

Спальня: теплота — залог уюта

Изыски в комнате для отдыха не нужны. Хватит небольших светильников с теплым светом, их располагают по периметру. Возможно добавление чуть большего числа над кроватью, либо там оставляют место для люстры. Недостаток освещенности в зонированном пространстве компенсируют несколькими настенными светильниками, эту же роль с честью выполняют торшеры. Спальня — помещение, которое предпочитает оставаться уютным, но лаконичным.

Коридор/прихожая

Как в больших коридорах, так и узких прихожих, люстра не предмет первой необходимости. Источники монтируют вдоль стен либо ассиметрично, если помещение просторное, по центральной оси, когда оно не может гордиться шириной. В небольшой, но квадратной прихожей подойдет классика из 5 софитов — 4 по периметру, один — в центре. Акцентировать имеющиеся зеркала помогут настенные светильники.

Ванная/туалет

Помещение с большим количеством отражающих поверхностей оборудуют минимальным числом светильников, расположенных симметрично. Дополнительный эффект получают, монтируя глянцевый потолок. Если в ванной находится зеркало, подсветка, размещенная над ним, подчеркнет этот предмет интерьера.

Каждый решает сам, как расположить светильники на потолке. Однако, придерживаясь правил, можно превратить любой интерьер в предмет зависти и восхищения.

Может быть, это видео поможет определить для себя лучший вид светильников: