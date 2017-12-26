Положительное восприятие внутреннего интерьера во многом зависит от правильного выбора и продуманного размещения светотехнического оборудования. Основной источник света в комнате традиционно устанавливается на потолочном перекрытии. Сегодня мы рассмотрим, как повесить люстру на потолок своими силами.

Потолочные светильники рассчитаны на многолетний срок службы. Необходимость их замены возникает при желании обновить интерьер новым элементом либо при выполнении капитального ремонта с кардинальным преображением внутреннего пространства помещения.

Основная задача — это правильный выбор оптимального варианта крепления достаточно тяжелой и громоздкой конструкции к потолочному перекрытию. В значительной степени подсказку дает вид самой люстры и тип потолка.

Светильник средней весовой группы можно подвесить на крюк анкерного типа. Для тяжелой люстры рекомендуется установить более мощную планку с несколькими точками крепления.

Особенности установки анкерной подвески

В домах старой постройки для подвески потолочных светильников предлагается петля из простой 6-миллиметровой катанки. Прочность и надежность такого устройства вызывает обоснованные сомнения.

Для надежного крепления тяжелого светотехнического оборудования современные технологии предлагают несколько видов недорогих и простых в установке анкерных устройств. Для этого в потолке достаточно просверлить отверстие заданного диаметра, вставить разжимной корпус анкера и завернуть сам крюк.

Подвеска люстры посредством одинарной или крестообразной планки

Более прочное и надежное в плане эксплуатации крепление люстры к потолочной планке, которая фиксируется на перекрытии несколькими саморезами.

Отверстия для резьбового крепежа просверливаются заранее, поэтому для нанесения разметки достаточно приложить изделие к точке крепления и сделать соответствующие пометки.

Отверстия в бетонном перекрытии под дюбельный крепеж соответствующего диаметра несложно сделать перфоратором или достаточно мощной ударной дрелью.

Особенности подвески люстры на подвесной потолок

Стандартная облицовка подвесных потолочных систем – листовой потолочный гипсокартон, который отличается от стандартного материала повышенной гибкостью и меньшим весом. Как повесить люстру на потолок с минимальным ущербом для потолочной облицовки?

Для навески легкого светильника используются цанговые шпильки, распределяющие нагрузку по прилегающей площади гипсокартонного покрытия.

Еще один вариант крепежа — распорный дюбель типа «бабочка», который в нескольких экземплярах также можно задействовать для фиксации планки.

Люстру средней весовой группы способен выдержать внутренний металлопрофильный или брусовой каркас.

Тяжелый светильник необходимо крепить непосредственно к потолочному перекрытию посредством ранее рассмотренного анкера.

Внимание! Длина светильника подбирается с таким расчетом, чтобы резьбовая часть вошла в перекрытие не менее чем на 60-70 мм, а выход крюка обеспечил надежный захват навесного устройства.

Ровное и аккуратное отверстие в гипсокартонной облицовке нужного размера лучше вырезать корончатой насадкой для дрели.

Подвеска светильника на натяжной потолок

Такая конструкция выполняет декоративные функции, поэтому не обладает должной жёсткостью. В любом случае речь идет о передаче нагрузки на перекрытие. Как повесить люстру на потолок без существенных повреждений натяжного полотна?

Желательно установить корпус анкерного крюка до установки натяжной системы. В таком варианте достаточно прорезать небольшое отверстие, завернуть рабочую часть анкера и установить термокольцо соответствующего диаметра.

Новейшие модели потолочных светильников сконструированы для подвески на монтажную планку. Основанием может служить деревянный брус, который в свою очередь крепится к потолку резьбовыми или забивными дюбелями.

Натяжной потолок не должен касаться бруса или смонтированной планки, поскольку выпирающие контуры отрицательно скажутся на визуальном восприятии натяжной системы в целом.

Обустройство платформы

В альтернативном варианте — применение вместо бруса прочного основания, изготовленного из многослойной фанеры или другого аналогичного материала.

Платформа крепится к потолку посредством металлических стоек и дюбельного крепежа. Такие системы подвески задействуются для тяжелых светильников нестандартного дизайна.

Крепление светильника с нестандартным дизайном

Люстры с широким основанием традиционно устанавливаются на крестовые планки с несколькими точками крепления. Существенная разница — установка 4-х термоколец небольшого размера на всех ее концах. Если место прокола потолочного материала надежно не зафиксировать, не исключается деформация целого фрагмента.

Профессиональные рекомендации по демонтажу старого и установке нового потолочного светильника

Для безопасной работы необходимо полностью обесточить квартиру или дом выключением расположенных на щитке автоматов защиты сети.

Стремянку следует надежно зафиксировать, рабочий инструмент должен иметь неповрежденную диэлектрическую изоляцию.

С люстры желательно удалить все съемные элементы и вывернуть лампочки, демонтировать прилегающий к потолку защитный колпак.

После отсоединения разъемов и изоляции концов проводов остов люстры снимается с анкерного крюка или с планки, после предварительного отворачивания винтового крепежа.

Подвеска нового изделия

Перед установкой новой люстры необходимо в обязательном порядке убедиться в отсутствии напряжения на токонесущих выводах с помощью тестера или контрольной лампы.

С люстры для уменьшения веса снимается все легкосъемное оборудование, которое может быть повреждено в процессе работы. Соединенные провода необходимо тщательно заизолировать, если подключение реализовано через соединительную колодку, необходимо затянуть клеммные винты для надежного контакта.

Потолочные светильники, как правило, двухрежимные, поэтому к месту установки подводятся три провода: два фазные и один нулевой, на котором отсутствует напряжение. При подключении люстры провод нулевой выводится в монтажную коробку, а фазные — на клеммы спаренного включателя.

В светотехнической продукции ведущих производителей ответные провода люстры имеют специальную маркировку. Оболочка фазных проводов имеет черный и коричневый цвет, нулевого провода — синий. Дополнительную информацию по конструкционным и монтажным особенностям люстры можно получить в прилагаемой к изделию инструкции.