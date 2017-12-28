Обои на стенах — давно привычное для всех явление. А вот клеить обои на потолок решаются немногие. Хотя такой вариант отделки ничуть не хуже остальных.

О том, как поклеить обои на потолок, читайте в нашей статье.

Преимущества оклейки потолка обоями

Основные достоинства такого метода отделки потолочной поверхности заключаются в том, что:

потолок, оклеенный обоями, не нуждается в частой покраске;

этот способ позволяет значительно сэкономить по сравнению с затратами, связанными с обустройством натяжных или подвесных потолков.

благодаря обоям можно зрительно разделить комнату на зоны.

Недостатки метода

Из недостатков отметим то, что оформление потолка обоями подходит не для всех помещений.

Цветные рисунки зрительно уменьшают помещение, поэтому обои на потолок рекомендуется клеить только в просторных комнатах.

Какие обои клеят на потолок

Чаще всего потолки оклеивают обоями под покраску. Для этой цели используют бумажные обои или обои на флизелиновой основе.

В чем их разница и каковы отличия в подготовке потолка под разные виды обоев?

Обои на бумажной основе достаточно сложно клеить. Они не могут скрыть дефектов поверхности и рвутся при любом неосторожном движении. Поэтому стоит очень тщательно выровнять потолок перед тем, как клеить на него бумажные обои. В этом случае вы сможете неплохо сэкономить, ведь обои на бумажной основе значительно дешевле флизелиновых.

Если же вы не уверены в идеальной гладкости своего потолка, то лучше отдать предпочтение обоям флизелиновым. Они не столь капризны, и позволят зрительно скорректировать все неровности. Особенно хорошо это получится сделать, если поверхность флизелиновых обоев будет рельефной.

Обратите внимание! Обои, которые планируется клеить на потолок, должны быть легкими. Их вес не должен превышать 110 г/кв.м.

Подготовка к работе

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

две малярные кисти (широкая и узкая) для нанесения клея;

канцелярский или строительный нож для обрезки излишков обоев;

пластиковый шпатель, чтобы выгонять воздушные пузыри;

резиновый валик для разглаживания швов;

емкость, в которой вы будете разводить клей;

рулетка для разметки полос;

карандаш;

угольник.

Клеим обои на потолок

Принципиальных различий между оклейкой обоями стен и потолка нет. Но мы рассмотрим этот процесс более подробно, поскольку при наклеивании обоев на горизонтальную поверхность все-таки существуют некоторые сложности.

Шаг первый

Разводим клей. Делается это в точном соответствии с инструкцией. Убедитесь, что клей подходит для выбранных вами обоев. Клей должен быть густым, во-первых, для того, чтобы надежно приклеить обои к потолку, а во-вторых, для того, чтобы он не капал вам на лицо, когда будете приклеивать полосу обоев.

Шаг второй

Производим раскрой обоев. Когда будете рассчитывать длину полос, учитывайте расположение окон в комнате. Для того чтобы стыки между соседними полотнами были менее заметны, обои наклеивают по направлению к окну.

Обои разрезают на полотна с запасом по 2-3 см с каждой стороны. Излишки обрезаются позже.

Шаг третий

Наносим клей на обои. Заготовленное полотно кладут рисунком вниз. Клей наносят широкой кистью в направлении от центра к краям. Промазав половину полосы, возьмите ее за смазанный клеем край и заверните его к центру, сложив намазанную клеем часть полосы пополам, клей на клей. Так же поступите с оставшейся частью полосы.

За один раз намазывают клеем 2-3 полотна и дают им пропитаться.

Время пропитывания у различных видов обоев разное:

тонкие бумажные обои пропитываются 5-6 мин.; плотные бумажные — 7-8 мин; виниловые — 8-10 мин; текстильные обои должны полежать на пропитке 10 мин.

Шаг четвертый

Размечаем потолок. На потолке чертим ровную линию, на расстоянии от стены, равном ширине полосы обоев. На эту линию наклеиваем малярный скотч (под шов).

Шаг пятый

Наклеиваем первую полосу. Клеить обои на потолок удобнее всего будет вдвоем.

Расчерченный участок потолка намазываем клеем. Смазанную клеем полосу обоев складываем пополам изнаночной стороной внутрь.

Один человек, стоя на стремянке, будет наклеивать обои, а другой должен снизу подавать ему полосы и придерживать их.

Совместите конец полосы с начерченной линией, прижмите его к потолку как можно плотнее. Не забывайте оставить небольшой напуск на стену.

Резиновым валиком или пластиковым шпателем разгладьте полосу обоев, двигаясь от центра к краям, выгоняя воздух и разглаживая образовавшиеся складки.

Продольную часть, заходящую на стену, прижмите к углу поплотнее.

Шаг шестой

Клеим остальные полосы. Вторая полоса клеится встык рядом с первой. Ее край прижимают к потолку вдоль расчерченной линии. Так же как и первое полотно, вторую полосу разглаживают шпателем или валиком от центра к краям.

Так поступают со всеми оставшимися полотнами.

Шаг седьмой

Как быть с углами?

Обои в углах очень аккуратно вдавливают и отмечают карандашом точное расположение угла—просто ставят там метку. Затем, отогнув немного обои в углу, аккуратно отрезают оттуда «лишнее», и затем вновь приклеивают обои на место.

Отрезайте излишки как можно быстрее, пока обои не успели хорошо приклеиться к стене. Если немного запоздать, то потом сделать это будет гораздо сложнее.

Шаг восьмой

Клеим обои вокруг светильника.

Для того чтобы наклеить обои под люстру, ее необходимо снять с потолка. Само собой разумеется, что предварительно ее следует обесточить.

Если люстру не снять, то напротив полосы обоев будет виден стык.

Сделав разрез на обоях под провода, полосу наклеивают вокруг коробки снятого светильника. Затем обрезают обои таким образом, чтобы короб люстры при установке его на место полностью закрывал вырезанную часть. Теперь можно подсоединять проводку и устанавливать люстру на место.

Подключить электроэнергию можно будет только после полного высыхания обоев.

Шаг девятый

Правильно сушим обои

Чтобы обои высохли ровно и не отклеились, при просушке важно создать для них подходящие климатические условия.

Следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Комнату необходимо закрыть. Там должно быть влажно и тепло. Это позволит обоям высохнуть как положено.

Заключение

Отделка потолочной поверхности обоями — задача достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, что стоять длительное время, задрав голову вверх, довольно утомительно. Трудно выровнять полосу, когда у тебя от напряжения уже трясутся руки. Но мы думаем, что тому, кто на самом деле хочет что-то сделать, никакие трудности не страшны.

Теперь, когда вы прочитали нашу статью и знаете, как поклеить обои на потолок, эта задача будет вам по плечу.

Главное, действуйте пошагово, выполняйте в точности все инструкции, и то, что вы задумали, обязательно получится.