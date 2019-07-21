Циклевка деревянного пола: как можно реставрировать поверхность

Даже сейчас, в век изобилия разнообразных материалов натуральная древесина не думает сдавать своих позиций. Причины — ее привлекательность, натуральность, простота обработки и доступность. Особенно ценятся натуральные деревянные полы, по которым очень приятно ходить босиком, причем не только «малышне», но и их солидным родителям. Но время не жалует никого и ничего, поэтому пол, радовавший своим видом, с его течением начинает тускнеть, истираться, постепенно терять былую красоту. Перестилание покрытия — тот вариант, который не обрадует даже «закоренелого» оптимиста, однако выход есть, это циклевка деревянного пола.

Что такое циклевание?

Это способ избежать перестилания полов, которое займет много времени и обойдется в круглую сумму. Циклевка деревянного пола — снятие довольно большого слоя с поверхности, процедура гарантирует удаление трещин, потертостей, небольших сколов и других дефектов, слоев старого воска, краски или лака. Другой видимый результат операции — ее идеальное выравнивание. Работу эту можно проводить вручную или с помощью специального оборудования — циклевального.

Сам процесс обязан своим названием цикле — простому инструменту, состоящему из ручки (или без нее) и тонкой пластины из стали. Долгое время операцию преображения пола проводили вручную. Однако после изобретения машин для циклевки на такой тяжкой труд отваживаются лишь редкие энтузиасты. Данной обработке подвергают паркет и простые сосновые полы. Но прежде чем браться за такую работу, надо взвесить ее целесообразность. Сам процесс обойдется недешево и отнимет немало сил.

Ассортимент машин для циклевки

Циклевочно-шлифовочное оборудование бывает четырех типов:

барабанным;

бордюрным;

дисковым;

обдирочным.

Первые рекомендуют использовать только в одном случае — если площадь обрабатываемой поверхности очень велика. Барабанное устройство отличает тяжесть работы с ним, большой шум, энергозатратность, неравномерная обработка поверхности. С последним недостатком не всегда могут справиться даже опытные мастера. Сейчас с помощью этого аппарата обычно удаляют старую краску, лак, а потом проводят грубую шлифовку. Качество в этом случае приносится в жертву скорости.

Как видно по названию, бордюрный аппарат ( или иначе «сапожок») используют для циклевки деревянного пола только в труднодоступных местах. Машина справляется с зачисткой зон, находящихся у стен. Циклевка в стыках, углах помещения тоже ее обязанность.

Дисковые машины, появившиеся не так давно, наоборот, перечисленных недостатков барабанного оборудования лишены. В комплект входят диски с разной зернистостью абразивов. При циклевке ими гарантирована идеально ровная поверхность. Недостаток есть — впечатляющая цена, которая позволяет приобрести их только профессионалам ремонтных работ. Используя дисковый агрегат, но соблюдая все рекомендации, не путая этапы, домашний мастер вполне может надеяться, что самостоятельная циклевка деревянного пола пройдет успешно.

Обдирочная машина удаляет только старую краску и лак с поверхности обрабатываемого пола. В роли рабочего инструмента выступает валик, имеющий проволочный ворс.

Как проходит циклевка деревянного пола?

Первый этап перед началом циклевания — тщательный осмотр фронта работ. Он позволит определить, можно ли вообще подвергать пол такой операции. Большие зазоры между досками, прогибание поверхности, дефекты материала — достаточный повод для их замены или работ по их устранению. Только после этих исправлений можно приступать к дальнейшим действиям.

Что нужно помимо машин?

Хорошо, если у мастера найдена (арендована) циклевочная машина и бордюрный шлифовальный станок. Если последний отсутствует, его может заменить ручная цакля. Еще понадобится:

лак, для его удаления — минеральный спирт;

куски пленки (полиэтиленовой) и скотч;

наушники (беруши);

пылесос;

респиратор;

скребок;

шпатель;

шуруповерт.

Для циклевания паркета необходима дисковая машина. Деревянный пол из досок, в крайнем случае, может «вытерпеть» барабанный аппарат.

Подготовка комнаты

Из нее уносят все, что можно, полки снимают либо прячут под полиэтилен. Межкомнатную дверь тоже демонтируют, проем закрывают пленкой, ее фиксируют скотчем. Окна открывают настежь. Устраняют дефекты, большие зазоры засыпают опилками, торчащие гвозди вбивают на законное место. Старый лак либо краску удаляют растворителем и скребком. Пол тщательно моют, после этого делают паузу на 2-3 дня, так как он обязан полностью высохнуть.

Циклевание

Самое сложное в процессе циклевки — удержание машины в нужном положении. Другое требование — обеспечение сохранности провода, поэтому его рекомендуют держать на плечах. Наушники (беруши) и респиратор — «вооружение» обязательное. Не помешает и головной убор. Работу начинают с обработки поверхности дисками (листами) крупной зернистости, такие материалы помогут избавиться от остатков старого покрытия, удалить дефекты, неровности поверхности.

Включив машину, ее аккуратно ставят на пол, начинают движение поперек комнаты, не забывая надежно удерживать ручку аппарата. После того как машина достигла стены, ее аккуратно поднимают, поворачивают на 180°. Так, путешествуя от стены к стене, обрабатывают весь пол в комнате.

Древесина «неправильная»

Свилеватые (с волнистой структурой) доски обрабатывают несколько иначе: в этом случае перемещаются не поперек, а по диагонали. Сначала берут шлифовальные листы крупной, потом средней зернистости, после этого меняют на самые «нежные» — мелкофракционные. Циклевку всей свилеватой поверхности повторяют, однако уже иначе — параллельно ходу досок.

Обработка пристенных участков

Для нее оптимальна бордюрная машина, обычный циклевочный аппарат неспособен выдать настолько качественную работу. На этом этапе сначала берут листы средней зернистости, заканчивают работу самыми щадящими материалами. В труднодоступных местах — углах, нишах, под коммуникационными трубами — пользуются только ручной циклей.

После завершения циклевки пол подметают или пылесосят, протирают чистой сухой тканью и, не мешкая, начинают готовить его к нанесению финишного покрытия, так как поверхность, оставленная необработанной, может быстро повредиться.

Подготовка перед финишным покрытием

Первый этап — шпаклевка зазоров. Чтобы обеспечить идеальное соответствие по цвету, в материал добавляют опилки, оставшиеся после шлифовки. Состав наносят шпателем на все видимые дефекты, оставляют для высыхания. Если после него обнаруживают просевшие участки, то обработку повторяют, выравнивая шпаклевочный слой.

После его высыхания процедуру циклевания мелкозернистыми дисками повторяют, но только для швов со шпаклевкой. После этой операции снова следует уборка поверхности пылесосом: используя разные насадки, тщательно очищают оконные и дверные рамы, пол, плинтуса. Подметание пыли не рекомендуют, чтобы не поднимать ее в воздух. Комнату оставляют в покое на сутки, затем пылесосят еще раз.

Нанесение лака

Чтобы покрытие служило долго, и было прочным, после уборки наносят первый слой лака, который должен высыхать в течение 2 суток. Затем опять делают циклевку, снимая поднявшийся ворс и убирая возможный мусор. Эта операция одновременно обеспечит лучшую адгезию слоев лака. После очередной уборки мусора пылесосом деревянный пол лакируют второй раз.

Если для полов из досок достаточно 2 слоев лака, то с паркетом дела обстоят иначе. Дорогие виды материала требуют нанесения большего количества, максимум — 5. Именно столько лет в этом случае можно не волноваться за сохранность лакированной поверхности.

Советы и важные замечания

Некоторые правила и рекомендации способны немного облегчить процесс тем, кто сталкивается с подобными работами впервые.

Циклевание всегда начинают с крупного зерна, ведь только оно способно полностью удалить остатки лакокрасочных материалов. Непрерывное, но плавное движение циклевочной машины — залог отсутствия проблем с покрытием. Участки деревянного пола с большими зазорами исправить шпаклевкой не получится, легче заменить такие элементы. Мягкие породы дерева (например, ель, сосна) не позволят получить идеально ровную поверхность пола, поэтому основная цель операции — избавление от щелей и «ступенек». Направление хода машины зависит от того, как уложен паркет либо доски. Паркет, уложенный «елочкой», требует соблюдения угла в 45°. Прямоугольный рисунок — такого же прямого угла. Декоративные виды более требовательны: в этом случае циклевку делают кругами либо по спирали: начинают от стены и двигаются к центру. Завершающий этап проводят вдоль и поперек паркета.

Циклевка деревянного пола — ответственная, довольно трудоемкая операция, однако идеального результата ждать не стоит. Главное требование к поверхности — обеспечение комфорта при ходьбе босиком. Именно в этом и заключается цель данной обработки. Не во всех случаях удается достичь желаемого своими руками, поэтому профессионалы советуют доверять работы им.

Чтобы иметь представление о самом процессе, лучше взглянуть на него со стороны. Например, посмотрев этот популярный ролик: