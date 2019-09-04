Во время капитального ремонта нередко возникает необходимость обустройства идеально ровного пола, который необходим, если в качестве покрытия был выбран ламинат, линолеум, паркет либо плитка. В этом случае выход один — черновая бетонная стяжка. К сожалению, этот раствор не лишен недостатков. Один из главных его минусов — неустойчивость к сжатию и расширению, ее последствия — появление трещин. Чтобы избежать дефектов, раньше повсеместно использовали армирование металлической сеткой. Однако, благодаря новым технологиям, не так давно появилась достойная альтернатива — полусухая стяжка с фиброволокном. Этот материал дает возможность значительно повысить сопротивляемость пола нагрузкам: как статическим, так и динамическим.

Что такое фиброволокно?

Это армирующая добавка для разных строительных растворов и смесей — тонкие (от 20 мкм), но длинные (от 1 мм) нити, которые могут быть изготовлены из базальта, полипропилена, стали или стекловолокна. Если речь идет о стяжке, то безусловный лидер этой «строительной компании» — полипропиленовая фибра. Причины ее популярности — низкая стоимость, легкость, отсутствие коррозионной угрозы.

Если песчано-цементный раствор приготовлен корректно, то армирующие волокна, распределенные по всей толще материала, придают готовому изделию уникальные прочностные характеристики. Применение фиброволокна зависит от его размеров. Самую короткую стружку используют в растворах для кирпичной кладки, среднюю — для стяжки пола, длинную — в дорожном строительстве, для гидротехнических сооружений.

Нет недостатков, одни преимущества?

Популярность этого материала объясняется его характеристиками.

Армирующее фиброволокно придает стяжке прочность на изгиб, поэтому покрытию не страшны нагрузки сверху, усадка здания, пучение грунта. Хаотически располагаясь внутри бетонной смеси, материал препятствует ее дальнейшему расслаиванию во время эксплуатации, так как влага распределяется в стяжке равномерно. Фибра не дает шанса микротрещинам, в большом количестве образовывающимся во время схватывания обычной бетонной смеси в первые часы (5-7) после заливки. Полусухая стяжка с фиброволокном не зря так называется: воды в раствор требуется на 20% меньше, а этот объем гарантирует более быстрый набор прочности стяжки. Этот материал в составе смеси — гарантия морозостойкости бетона. Стяжка с фиброволокном способна выдержать много циклов заморозки и последующего размораживания. Коррозия фиброволокну не страшна. Так же, как и истирание бетона во время длительного срока эксплуатации. Есть возможность использовать разное количество материала в зависимости от преследуемой цели — для облегчения работы либо повышения прочности стяжки. Армирование фиброволокном обходится на 30-40% дешевле привычной «классики» с металлической сеткой. Довольно короткое время застывания стяжки не последний плюс такого варианта.

Еще одно достоинство присутствия фиброволокна — меньшее впитывание потенциальной влаги, попавшей на поверхность бетона. Минусов у качественного материала нет. Если говорить о полипропиленовой фибре, в процессе производства которой были допущены серьезные нарушения технологии, то она может начать выделять вредные вещества. В случае покупки этого вида фибры в магазине надо требовать сертификат, доказывающий безопасность стройматериала.

Разновидности фибры

Как уже было упомянуто, есть несколько видов данного материала, они отличаются как характеристиками, так и ценой.

Базальт

Это фиброволокно, толщина которого составляет 20-500 мкм, длина — от 1 до 150 мм. Получают его в результате плавления базальтовых пород при температуре 1400°. Этот сверхпрочный вид признан лучшим армирующим материалом, однако для стяжки пола его, как правило, не используют. Причина — нецелесообразность применения базальта в этой роли, так как там его выдающиеся положительные качества кажутся попросту ненужными.

Полипропилен

Данный полимер широко используется в строительно-ремонтных работах. Волокна белого цвета имеют диаметр 15-20 мкм, длину — 6-20 мм. Показатели прочности бетона полипропилен улучшает незначительно, поэтому в создании массивных конструкций он участия не принимает, однако для штукатурных работ, а также для стяжки пола материал подходит вполне. Плюс такого фиброволокна — высокий уровень шумоизоляции.

Сталь

Материал, идущий на изготовление этого вида волокна, — высокоуглеродистая проволока. Ее диаметр составляет от 0,2 до 1,2 мм, длина — 5-150 мм. «Специализация» стальной фибры — железобетонные монолитные конструкции, взлетно-посадочные полосы и аэровокзальные комплексы, наливные, бесшовные полы. Для стяжек это не лучший вариант, причины тому — низкий уровень шумопоглощения, появление местных разрывов (1-3 мкм), а затем и микротрещин. Происходит это из-за разницы коэффициентов температурного расширения.

Стекло

Сырье для производства стеклянного фиброволокна — цирконий. Это нить, содержащая несколько очень тонких волокон. Ее толщина — 8-10 мкм, длина — до 12 мм. Преимущество материала — экологическая чистота, к тому же он не подвержен коррозии, гниению. Стекловолокно используют для армирования легких бетонных блоков, в производстве облицовочных плит, но штукатурные смеси — его главное предназначение. Для стяжек стеклофибру используют крайне редко из-за низких показателей прочности. Хрупкость материала делает его непригодным для кладочных растворов, монолитных изделий.

Расход фиброволокна

В этом случае влияние на качество раствора оказывают лишь 2 фактора:

определенные качества фибры: плотность, растяжение, упругость и т.п.;

количество волокон, предназначенное для 1 м3 смеси.

Так как лидером симпатий считается полипропиленовый материал, то и расчет будет верен только для него. Чем выше качественные характеристики фиброволокна, тем меньше его требуется для армирования. Большее количество фибры минимизирует риск образования трещин на поверхности. Исходя из этого, чтобы достичь определенной цели, необходимо добавлять в 1 м3 раствора такое количество полипропилена:

в качестве добавки для улучшения пластичности — 300 г;

для улучшения прочностных характеристик раствора — 500-600 г;

для получения максимального сопротивления на сжатие, растяжение, изгиб — 800-900 г.

Рекомендуемые цифры можно найти на упаковке материала. Их превышение не лучшая идея, так как печальным последствием может стать растрескивание стяжки.

Полусухая стяжка, что это?

Раствор для нее готовят из цемента, песка, фиброволокна, а также пластификатора и небольшого количества воды. Смесь эта больше заслуживает эпитета «влажная», так как жидкой ее назвать нельзя. Состав заливают по маякам, затем его выравнивают. После того как укладку заканчивают, раствор оставляют «дозревать» на несколько дней, а через неделю на стяжку уже можно укладывать напольное покрытие — плитку. Спустя несколько недель — ламинат, линолеум, паркет.

Полусухой способ подходит для старых домов, где полы далеки от идеальных, поэтому толщину стяжки в таких квартирах требуется увеличить. Используют его и для новостроек, где качество основания довольно неплохое. Такое быстрое покрытие применяют для «скоростного» ремонта в коттеджах, на промышленных объектах, в офисах, в тех зданиях, где тонкие перекрытия. Большей прочности достигают, если укладку раствора с фиброволокном производят на арматурную сетку.

Минимальная толщина такой стяжки — 40 мм. Этой величины хватает для обеспечения долговечности, хорошего уровня звуко- и теплоизоляции. Прочность покрытия — 150-250 кг на см2 , усадка минимальна — 0,2 мм/м.

Из чего она состоит?

Классический «пирог» этой стяжки содержит такие слои «начинки»:

гидроизоляцию;

теплоизоляцию;

армирующую сетку;

непосредственно тело стяжки.

Первые два слоя не являются обязательными, однако они способны значительно улучшить характеристики покрытия: как функциональные, так и эксплуатационные. В случае с фиброволокном армирующая сетка домашними мастерами тоже почти не используется.

На роль гидроизоляционного слоя чаще выбирают обычную пленку из полиэтилена, ее толщина — 100-200 мкм. Для монтажа теплоизоляции нередко прибегают к помощи пенополистирола (простого либо экструдированного). Для укладки более толстых стяжек берут керамзит.

Малое количество воды — единственное принципиальное отличие полусухой стяжки от мокрой ее разновидности. После ее высыхания не требуются дополнительные мероприятия, а также покупка самовыравнивающихся смесей, потому что формируется практически идеальная поверхность, полностью готовая к укладке финишного покрытия.

Плюсы с минусами

Любая строительная технология без этого дуэта не обходится. У полусухой стяжки тоже есть свои достоинства и слабые места.

Сначала принято хвалить, поэтому первыми идут плюсы. Среди них:

рекордная скорость работ, позволяющая за один-два дня «расправиться» даже с просторным загородным домом;

возможность продолжать ремонт «без отрыва от производства» уже на следующий день, причем в мостках/настилах необходимости нет;

относительная чистота процесса, ее обеспечивает минимальное количество воды;

полная гарантия хорошей тепло- и звукоизоляции;

мизерный риск появления «вездесущих» трещин;

прочность на фоне невысокой стоимости.

Теперь следует крохотный список минусов:

трудности, ждущие непрофессионала при изготовлении (размешивании) смеси, разравнивании, трамбовке;

корректная укладка такой густой смеси невозможна (сложна) без навыков.

Материалы, инструменты, оборудование

По сравнению с обычным процессом полусухая стяжка с фиброволокном выглядит более привлекательно — она более проста. Для работы будет необходимо приготовить следующие материалы:

портландцемент М400 (М500);

песок, лучше речной, так как карьерный придется просеивать и промывать от глины;

фиброволокно;

пластификатор, замена ему — жидкое мыло;

демпферную ленту;

полиэтиленовую пленку.

Не обойдется мастер без некоторых предметов, инструментов и оборудования. Нужно иметь под рукой:

малярную отбивку (шпагат, натертый мелом);

направляющие — маяки;

правило;

строительный карандаш;

рулетку;

уровень: гидравлический либо лазерный (лучше последний);

бетономешалку;

бетоноступы;

большую емкость для раствора;

затирочную машинку;

кельму (мастерок);

пузырьковый уровень;

шпатель.

Как происходит работа?

Полусухая стяжка с фиброволокном требует определенной подготовки поверхности основания. Его очищают от строительного мусора, пыли. Ремонтным раствором заделывают трещины в бетоне. Прогнившие доски заменяют, небольшие дефекты деревянного пола заделывают с помощью шпаклевки.

Подготовка

На основание укладывают слои гидро- и звукоизоляции. Если используют рулонные материалы, то делают нахлест не менее 150 мм, заход на стены — как минимум 150-200 мм. В частных домах, а также на первых этажах многоквартирных зданий нередко добавляются теплоизоляционные работы. Вдоль стен, которые будут соприкасаться со стяжкой, для дополнительной звукоизоляции крепят демпферную ленту.

Следующий этап — определение уровня стяжки. По периметру помещения на стены наносится нулевая линия, высота ее от поверхности основания — метр-полтора. Затем, учитывая неровности базового покрытия и толщину стяжки, линию переносят ниже — на уровень будущей полусухой стяжки.

По линиям выставляют маяки, первый из них — на расстоянии 200-300 мм от стены. Интервал между ними не должен превышать длину правила. На основании направляющие укладывают на цементный раствор. Альтернатива — изготовление маяков из такого же бетона, как и будущая стяжка. В этом случае «светила» делают непосредственно перед укладкой.

Процесс в «разрезе»

Дальнейшие работы проходят так:

В бетономешалку засыпают песок и цемент (3:1), потом сухую смесь тщательно перемешивают в течение 2-3 минут. Затем небольшими порциями добавляют фиброволокно, после каждой из них снова следует перемешивание. Это обязательное условие, в противном случае при засыпании всего объема фибры она может превратиться в комки, а их уже придется выбирать из смеси и выбрасывать. Хорошо размешанный сухой состав разводят водой в соотношении 0,3:1, получая пастообразную консистенцию. В воде можно размешивать и фибру, а затем добавлять в песчано-цементную смесь. Готовность раствора проверяют таким образом: небольшое его количество сильно сжимают в руке. Идеальный состав отлично держит форму, но излишков влаги на его поверхности нет. В приготовленный раствор обычно добавляют пластификатор. Смесь укладывают на основание лопатой, сначала — на уровень, который ниже маяков. Раствор незамедлительно трамбуют, поэтому помощники в тягость не будут. Затем на этот утрамбованный слой снова выкладывают слой раствора, но уже выше уровня маяков. После этого этапа работы ведут по-другому: стяжку одновременно уплотняют и выравнивают. При желании направляющие удаляют, а образовавшиеся швы заделывают и затирают. После разравнивания приступают к затирке покрытия машинкой. Бетоноступы здесь не роскошь, а средство передвижения мастера. Если площадь пола небольшая, то она позволяет сделать этот этап вручную — с помощью деревянного полутерка — железнением. Однако эти работы требуют скорости: крайне необходимо уложиться в час. В противном случае раствор может схватиться, а значит, уже откажется уплотняться. Поэтому для гарантированного получения качественной стяжки лучше пользоваться затирочной машиной. На поверхность готовой стяжки настилают полиэтиленовую пленку. Делают операцию внахлест, однако стыки скотчем не закрепляют. На следующий день (через 12 часов) бетон сбрызгивают водой из пульверизатора.

Что потом?

Спустя сутки пленку убирают, выступающие полосы демпферной ленты срезают канцелярским ножом. Через 3-4 дня приступают к монтажу напольной керамической плитки. Если выбрано другое финишное покрытие, ждут, пока стяжка наберет необходимую прочность. Линолеум настилают через 2-3 недели. Ламинат либо паркет — после полного высыхания. Для этого понадобится месяц.

Полусухая стяжка с фиброволокном дает хороший шанс получить надежный пол под финишное покрытие, «убив» на это минимальное количество времени. Другой вопрос — долговечность стяжки, в которой роль арматуры играет полипропиленовая фибра. Характеристики ее не столь выдающиеся, как у других разновидностей армирующего материала.

Чтобы гарантировать длительный срок эксплуатации, лучше выбрать другого конкурента — базальтовое фиброволокно. Такое решение позволит в будущем менять напольное покрытие, но не даст ни малейшего повода беспокоиться о состоянии стяжки. Впрочем, выбор всегда остается за хозяевами.

С особенностями операции, называющейся «полусухая стяжка с фиброволокном», можно познакомиться поближе, если посмотреть этот видеоролик: