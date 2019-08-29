Перед грядущим капитальным ремонтом у хозяев неизбежно возникает масса вопросов, касающихся материалов для пола, потолка и стен. Вполне понятно, что каждый из них думает о надежности, долговечности, цена тоже критерий немаловажный. Однако любой из потенциальных претендентов имеет свои сильные стороны, но не лишен он и недостатков. Когда речь заходит о напольных покрытиях, нередко соревнующимися сторонами становятся ламинат и паркетная доска. Оба относятся к очень популярным материалам, поэтому окончательный выбор — тяжкое «бремя». Паркет или ламинат: что лучше, долговечнее и привлекательнее? Для решения в пользу одного из конкурентов обоих надо рассмотреть почти под микроскопом.

Знакомство с претендентами

Эти материалы схожи многослойной структурой и способом монтажа, так как настил в обоих случаях производят с помощью замкового соединения «шип-паз». Но на этом их похожесть заканчивается. Что лучше: паркет или ламинат? Здесь нет однозначного ответа: хозяева сами решают, кокой материал выбрать, руководствуются они при этом несколькими критериями.

Ламинат: плюсы, минусы

Этот материал — панели, которые состоят из 4 слоев.

Стабилизирующий (самый нижний). Это бумага, обработанная парафином либо меламином. Ее главная задача — защита изделия от влаги. Несущий, состоящий из древесных опилок мелкой фракции (HDF — ДВП высокой плотности). На нем находятся замковые соединения. Слой, полученный высоким давлением, в ответе за прочность всего изделия, за его качества (толщину, влагозащищенность, теплоизоляционные характеристики). Декоративный. Это плотная бумага с нанесенным рисунком: чаще всего это имитация дерева, камня (например, мрамора), ковролина, металла. Оверлей — верхний защитный слой — ламинат, состоящий из плотной защитной пленки. Чем больше его толщина, тем меньше риск повреждения модели. К лучшим классам относятся 32-34. Они дают гарантию на 20 или более лет.

Среди несомненных плюсов ламината:

небольшая стоимость и огромный ассортимент разных рисунков, фактур;

простота монтажа, одна подвластна даже непрофессионалу;

стойкость к ультрафиолету и высоким температурам;

отсутствие страха перед влагой из-за защитного слоя;

устойчивость к истиранию, к механическим повреждениям (абразивы, мебель, когти, каблуки, падающие предметы);

большой ассортимент влагостойкого вида ламината для террас, веранд, «теплых» полов;

экологичность, так как ламинат вредных веществ не выделяет;

неприхотливость, обещающая простоту ухода;

шанс использовать материал повторно;

возможность его частичной замены, если позволяет модель.

Теперь нужно узнать все минусы ламината. К этой категории относят:

шумность материала, она требует обязательной укладки звукоизоляции — пробковой подложки;

невлагостойкие изделия не смогут спасти от вздутия покрытия из-за воды, пролитой случайно, от потопа, обрушившегося сверху;

прилипание пыли, если куплены модели, не имеющие антистатического покрытия;

если не позволяет вид замков, поврежденное изделие придется менять.

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Паркет: достоинства, недостатки

Паркетная доска также состоит из нескольких слоев, но здесь каждый из них (кроме покрытия) выполнен из древесины.

Нижний слой — шпон хвойных деревьев, чаще это ель или сосна. Его роль — связывание всех элементов паркета воедино. Средний, имеющий самую большую толщину. Это такие же хвойные ламели, но уложенные поперек первого пласта. Они обеспечивают изделиям повышенную прочность. Декоративный слой. На его изготовление идут ценные породы — бук, дуб, клен, ясень. Оригинально смотрится паркет, в котором этот элемент выполнен из бамбука. Защитный. Он представляет собой лак (у нас) или масло (на западе), их наносят в несколько слоев. Правильная эксплуатация гарантирует сохранность паркета до 30 лет, а максимальный срок зависит только от качества ухода за ним хозяев покрытия.

Главное достоинство паркета — натуральность, экологичность этого материала. Она определяет и другие преимущества:

эстетичный вид, приятные тактильные ощущения;

повышенный уровень шумоизоляции, отличная теплоизоляция;

антистатическое покрытие (лак, масло);

возможность реставрации циклеванием (шлифовкой);

более длительный срок эксплуатации, если монтаж был выполнен корректно.

Этот натуральный материал имеет всем известный недостаток — «аквафобию», что делает его очень неустойчивым там, где есть риск повышенной влажности. Другие минусы:

выгорание на солнце;

впитывание запахов;

вмятины и царапины, появляющиеся из-за отсутствия полноценной защиты;

реставрация, требующая трудоемких работ и средств на покупку либо аренду оборудования (циклевочной машины);

неоднородность натуральной древесины, приводящая к быстрому продавливанию «слабых мест».

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Штучный паркет — соперник доски?

Это классика из твердых пород тоже имеет свои преимущества, а также слабые стороны. К первым относится:

неувядающая красота такого классического покрытия;

штучный паркет всегда выглядит дорого;

экологичность, натуральность;

долгий срок жизни, если хозяева готовы периодически циклевать и покрывать лаком (маслом) пол.

Из недостатков можно назвать:

его трудоемкую укладку, с которой справиться в одиночку, скорее всего, не получится;

маленькие элементы, которые охотно рассыхаются, так как не переносят ни перепадов температур, ни скачков уровня влажности;

скрипящие полы, требующие вызова специалистов по укладке, а значит, новых расходов;

стоимость такой работы, которая нередко превосходит саму цену изделий.

Паркетная доска — лучший выбор для тех, кто хочет иметь качественные и красивые полы, но не собирается сталкиваться с особыми проблемами и тратами. Еще одно достоинство перед штучными изделиями — возможность уложить такой пол даже в одиночку.

Как найти «свой» ответ?

Паркет или ламинат: что лучше? Универсального ответа на этот вопрос не существует, так как все зависит от конкретной ситуации. Поэтому хозяева в первую очередь должны ориентироваться на свои критерии выбора.

Функции, возложенные на комнату

Если напольное покрытие выбирается для помещения, отличающиеся высокой проходимостью, то единственный претендент — ламинат, стойкий ко всем механическим «невзгодам». У него, по сравнению с паркетом, ударопрочность выше в 1,5 раза. Быстрое истирание — еще одна угроза для последнего, поэтому ламинированное напольное покрытие выбирают те хозяева, у которых есть один или несколько «потенциальных вредителей» — животных с когтями.

Изысканный вид паркетного домашнего пола привлекает многих. Если в доме нет любимцев, обязательно оставляющих на любом покрытии свои «отпечатки пальцев», то возможно приобрести и натуральный материал. Однако после нескольких лет его неизбежно придется циклевать, а затем покрывать лаком. Если такие работы в будущем не пугают, то привлекательный и приятный на ощупь паркет — лучший вариант.

Финансы для нефинансистов

Ламинат — материал бюджетный, а этим достоинством не сможет похвастаться ни паркет, ни такая же доска. Последние изделия требуют бережного ухода. В противном случае сохранность первозданного вида не гарантирует никто. Если соседи сверху склонны экспериментировать с водой, то дело может осложниться еще и потопом.

Реставрация в обоих случаях потребуется очень скоро, и денег весь процесс отнимет немало. Что предпочесть — дешевый вариант или долговечный, который достойно проживет до первого ЧП? Решать хозяевам, однако страсть к переменам свойственна человеку, а натуральность, обходящаяся дорого, не всегда лучший выбор.

Тепло и шумность материалов

Чемпион по хранению тепла в этом дуэте один — паркетная доска. Она позволяет делать настил даже на бетонные полы. Однако если выбор остановлен на ламинате, то проблему нетрудно решить: либо устроить теплоизоляцию, либо установить систему «теплый пол». Другое дело, если речь идет о прикосновении к материалам. Живое дерево всегда хранит тепло. Верхний слой ламината — полимерная смола, на ней будет очень некомфортно, если в доме холодно.

Рекордсмен по шуму — ламинат, поэтому выбор в пользу паркета абсолютно оправдан. Особенно если снизу есть соседи, которым громкий пол — гулкие звуки при ходьбе или падении предметов — будет сильно мешать жить. Чем плотнее материал, тем неприятнее будет шум. Звукоизоляция ламината — единственный вариант решения проблемы, но подложка под него необходима качественная.

Износостойкость

Защитный слой ламината очень стоек к износу. Это обеспечивает меламиновый слой, в который к тому же для повышенной прочности добавляют корундовые добавки. Толщина его зависит от производителя, класса материала. Некоторые марки ламината имеют дополнительную защиту от царапин, каблуков, когтей, ножек либо роликов мебели.

На износостойкость паркетной доски влияет исключительно порода дерева, которое используется для верхнего слоя, поэтому этот материал более деликатен, не способен противостоять значительным нагрузкам. Лак, наносимый на древесину, меньшим образом обеспечивает надежность изделий. В его состав добавляют керамические компоненты, однако его необходимо периодически обновлять. С царапинами и точечными ударами паркет справляется гораздо хуже ламината.

Возможность ремонта

Повредить напольное покрытие из ламината труднее, но в некоторых случаях избежать этого не получается. Производители материала отмечают, что ремонт возможен, но требуется вынос мебели, демонтаж плинтусов, разборка пола, а такие операции не слишком привлекательны для всех хозяев. Если в роли дефекта выступает небольшая царапина, то здесь помогут ретуширующие карандаши, корректно подобранные под цвет покрытия. Затертость либо вмятина — более трудный случай.

Паркетная доска изнашивается быстрее, но исправить проблему можно, если она была уложена так, как требуется, — на ровное, прочное основание. Любой элемент легко отшлифовать без демонтажа, а затем снова покрыть лаком либо маслом. Возможность относительно простого ремонта — одно из неоспоримых преимуществ паркета перед ламинатом.

Экологичность, практичность

Натуральность — плюс паркетной доски, однако и ламинат относится к экологически чистым материалам, если речь идет о безопасности жильцов. В этом случае корректно говорить лишь об утилизации материала: паркетная доска причинит меньший вред, так как при ее изготовлении не использовались смолы, формальдегид, токсичный клей, а масло или лак не выделяют веществ, опасных для живых существ.

Ламинат не требует особых манипуляции, ему достаточно обычной повседневной уборки с помощью воды. Для качественного ухода за паркетом необходимы регулярные дополнительные операции — с применением «косметических» средств — очистителей, полиролей, жидких масляных составов, предназначенных именно для него.

Отношение к влаге

Материалы, изготовленные на основе древесины, не так боятся влажности, как массив дерева. Однако полноценной такую защиту назвать нельзя: оба покрытия необходимо обезопасить от заливания жидкостью. При изготовлении влагостойких сортов ламината и паркетной доски применяют несколько способов нивелировать влияние влаги.

У первых цель достигается повышением плотности изделий, обработкой замков моделей герметиком либо воском, повышенной концентрацией смол. Для паркетной доски берут влагостойкие сорта дерева, дополнительно проводят ее термообработку, применяют масло, способное значительно улучшить влагоотталкивающие характеристики.

Микроклимат в помещениях

«Слабое звено» многих частных владений и квартир в многоэтажных домах — отсутствие современных вентиляционных систем. Летом такие жилища обычно страдают повышенной влажностью, в зимний период сухой воздух создает почти невыносимые условия для существования.

Паркетная доска в этих помещениях будет в теплое время года набухать, в холодный период, наоборот, — рассыхаться. Плачевный результат неминуем: в натуральном напольном покрытии появятся щели. Выход — монтаж «правильной» вентиляции. Альтернатива — покупка ламината.

Внешний вид, срок службы

Паркетная доска будет на своем месте в классических интерьерах. Если квартира оформлена в одном из современных стилей (модерн, хай-тек, эко), то в этом случае быстрее выбрать одну из моделей ламината, так как их разнообразие позволяет найти тот материал, который будет смотреться более выигрышно.

Срок долгожительства обоих материалов зависит от их качества, а не от названия. Некоторые паркетные доски от брендов успевают порадовать хозяев всего 2-3 года, после чего приходят в негодность. Бывает ламинат, который не теряет ни внешнего вида, ни своих характеристик годами. Главное — выбор, и в этом случае не стоит слушать продавцов, расхваливающих все и вся, а также знакомых, купивших изделия, очень далекие от идеала.

Цена

Сейчас самая бюджетная модель ламината в 4 раза дешевле такого же образца паркетной доски, однако ламинированное покрытие, отличающееся высоким качеством, а также надежностью, приближается к ее стоимости, иногда даже превосходит.

Паркетная доска, относящаяся к премиум-классу, способно стоить больше массива дерева, штучного паркета, а в некоторых случаях — быть даже дороже художественного паркета. Но здесь главные роли играет порода дерева, используемого для верхнего слоя, престижность бренда, дизайн изделия, так как они могут состоять из 1, 2 либо 3 полос.

Выбор: зависимость от хозяев и комнат

Паркет или ламинат: что лучше? Паркетная доска — выбор обеспеченных консерваторов с большой буквы. Ведь трудно сохранять пристрастие к одному, даже натуральному, элегантному, престижному, материалу очень долгий срок, когда на рынке чуть ли не каждый день появляются новинки, симпатичные и недорогие. Ламинат — вариант для практичных людей, ценящих то, что покрытие не требует особенного ухода. Возможность поменять его, не слишком жалея суммы, потраченной на него, — дополнительный бонус.

Если выбор касается всей квартиры или дома, то здесь есть одна рекомендация, не лишенная логики: для комнат, особенно спален и детских, лучше отдать симпатии паркетной доске. Для остальных помещений приобрести ламинат. Вариантов дизайна его существует великое множество, поэтому подобрать сочетающиеся материалы, не составит особо тяжкого труда.

Каждый выбирает сам, но мнение специалистов в данном случае может подсказать, как принять правильное решение. Тем, кто все еще не определился, лучше посмотреть следующее видео: