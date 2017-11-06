Наливной пол: хитрости и тонкости ремонта своими руками

Хотите, чтобы уровень пола был идеально ровный по всей площади квартиры, а напольное покрытие долго радовало своим безупречным видом? Обратите внимание на наливной пол, который позволит забыть о трудоемких мокрых процессах и обеспечит непревзойденный визуальный эффект. В этой публикации мы расскажем, как обустроить наливной пол своими руками по всем правилам и избежать непоправимых ошибок.

Семь плюсов наливного пола

Быстрый монтаж. Обустроить такое покрытие можно самостоятельно всего за 1 день.

Обустроить такое покрытие можно самостоятельно всего за 1 день. Отсутствие ремонтов. Наливной пол будет надежно служить вам как минимум 40 лет.

Наливной пол будет надежно служить вам как минимум 40 лет. Эстетичность. Широкая палитра оттенков позволяет создать покрытие по своему вкусу.

Широкая палитра оттенков позволяет создать покрытие по своему вкусу. Влагостойкость. Материал не разрушается под воздействием воды и химических сред.

Материал не разрушается под воздействием воды и химических сред. Простая уборка. Для ухода за такой поверхностью достаточно обычной воды и тряпки.

Для ухода за такой поверхностью достаточно обычной воды и тряпки. Экологичность. Материал изготовлен из безопасного сырья без токсинов.

Материал изготовлен из безопасного сырья без токсинов. Прочность. Покрытие отлично противостоит механическим нагрузкам и вибрациям.

Выбираем тип покрытия

В зависимости от типа используемого сырья наливные полы можно классифицировать на 4 основные группы. Это:

Цементные – готовые смеси, которые служат в качестве выравнивающего слоя под декоративное покрытие.

Полиуретановые – влагостойкие гигиеничные покрытия, которые станут лучшим решением при обустройстве ванных комнат.

Метилметакрилатные – быстротвердеющие покрытия различных оттенков с гладкой или шероховатой (антискользящей) поверхностью, предназначенные для помещений с высокой проходимостью.

Эпоксидные – могут выполняться в виде прозрачного слоя в сочетании с 3D-композициями, фото и подсветкой, поэтому являются настоящим украшением квартиры или дома.

Полезный совет. При выборе типа покрытия обращайте внимание на будущее предназначение помещения и внешние факторы (влагу, ультрафиолет, механические, химические и термические воздействия).

Что касается марки смеси, то выбор ограничивается исключительно содержимым вашего кошелька. Можно приобрести наливные полы мировых брендов «Ceresit» и «Knauf» либо обойтись бюджетным вариантом отечественного производства, купив смеси «Основит», «Боларс» или «Старатели». Для каждой марки пропорции приготовления раствора отличаются, поэтому необходимо следовать инструкции, указанной на упаковке. Чтобы сделать наливной пол своими руками, на помещение площадью 12 квадратов понадобится в среднем 125-130 кг смеси в зависимости от качества основания.

Готовим основание к монтажу

Наливной пол может наноситься на бетонный или деревянный пол. В первом варианте достаточно демонтажа линолеума или ламината, качественной очистки основания от пыли и мусора. Керамическая плитка не требует демонтажа. Покрытие проверяется на прочность, растрескавшиеся плитки удаляются, углубления и выпуклости тщательно заделываются.

Во втором варианте с деревянным настилом следует зафиксировать расшатанные доски саморезами, заделать щели герметиком или цементно-песчаным раствором, а также зашлифовать все неровности. Это позволит значительно снизить расход полимерного состава при заливке.

Чтобы предотвратить деформации и образование трещин покрытия после полного высыхания, по периметру помещения укладывается специальная кромочная лента. Материал фиксируется на стенах в местах контакта с будущим полимерным раствором. Толщину демпферной ленты следует подбирать в соответствии с толщиной наливного пола.

Грунтуем поверхность

Для повышения адгезии основание тщательно обрабатывается грунтовочным составом на полимерной основе. Для нанесения грунтовки используется валик либо распылитель. В некоторых случаях грунтование производится в два слоя. При этом повторное нанесение выполняется не ранее чем через четыре часа. Определить качество грунтования можно по блестящей поверхности. Заливать полы можно уже через сутки после нанесения заключительного слоя грунтовки.

Обратите внимание! Работа с полимерными смесями требует строгого соблюдения температурного и влажностного режима. Помещения с повышенным уровнем влажности следует хорошо просушить, а после заливки смеси выждать 2-3 недели до полного высыхания покрытия.

Выравниваем уровень пола

Наливные полы относятся в самонивелирующимся смесям, но для подстраховки при толщине слоя больше 1 см лучше использовать специальные штыревые маяки или обычные саморезы. Маяки устанавливаются на метровом расстоянии друг от друга с учётом уровня. Пометки на стенах, соответствующие максимальной толщине наливного пола, станут хорошим ориентиром для выставления маяков.

Готовим раствор

Чтобы приготовить раствор, вам понадобится емкость объёмом как минимум 25 литров, миксер или электрическая дрель с насадкой для взбивания, аэрирующий валик (специальная щётка с иголками на длинной ручке), раклей либо широкий шпатель. Для приготовления смеси необходимо:

залить необходимое количество воды в емкость;

засыпать сухую смесь в нужной пропорции;

тщательно перемещать миксером до состояния жидкой сметаны.

Заливаем нивелирующую смесь

Монтаж такого покрытия желательно выполнять с помощником. Пока один человек готовит смесь, второй выливает его порциями и равномерно распределяет с помощью шпателя по всей площади основания.

После достижения необходимого уровня пола со слоем не менее 5 мм, маяки можно снимать. Ходить по покрытию в обычной обуви категорически запрещено. Для этого используются специальные плоскоступы либо ботинки на шипах.

После того, как маяки полностью сняты, производится аэрация раствора с помощью игольчатого валика, чтобы выпустить воздушные пузырьки наружу и обеспечить идеально ровную поверхность.

Через 40 минут раствор начнет густеть. Останется дождаться полного застывания (минимум 2 суток) при температуре от +5 до +25 °С и только потом приступать к заливке финишного декоративного слоя. Это может быть прозрачное или цветное полиуретановое покрытие с различными наполнителями на ваш вкус.

Прорезаем швы

Наливные полы аналогично бетонным требуют прорезки специальных швов после застывания раствора. На поверхности прорезается углубление на 1/3 часть толщины полимерного слоя, которое заполняется уплотнителем (шнурком) и покрывается слоем герметика. Такая нехитрая процедура предотвращает образование трещин при дальнейшей эксплуатации пола.

И в заключение хочется напомнить, что при работе с полимерными составами необходимо использовать перчатки, респиратор и обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Это позволит кардинально преобразить ваше жилище, сделать его по-настоящему стильным и изысканным без вреда для здоровья.