Как укладывать паркетную доску: разнообразные виды укладки паркета

От внешнего вида, качества напольного покрытия зависит общее впечатление, производимое квартирой или загородным домом, а также степень комфорта домочадцев. Всем этим требованиям отвечает паркетная доска — материал эстетичный, долговечный, экологичный, удобный для монтажа. Однако чтобы получить идеальный пол, необходимо досконально изучить, как укладывать паркетную доску: несмотря на относительную простоту процесса, надо в точности соблюдать технологию. Виды укладки паркета, способы монтажа — вторая тема для ознакомления, так как вариантов несколько, и каждый из них требует соблюдения некоторых правил.

Особенности паркетных досок

От обычных деревянных материалов (досок, паркета) они отличаются слоистостью. Всего таких пластов три:

Верхний слой — рубашка. Толщина его может находиться в пределах от 1 до 6 мм, однако чаще всего делают доски с декоративным слоем в 3-4 мм. Для производства рубашки берут ценные породы дерева, имеющие выраженную текстуру. Чтобы сделать материал более привлекательным и износостойким, ее обрабатывают лаком, либо используют более требовательное к уходу масляно-восковое покрытие. Средний или стабилизирующий слой. Он состоит из еловых или сосновых реек, которые укладывают перпендикулярно. Его толщина — 8-9 мм. По торцам среднего слоя нарезают замковые или шпунтовые соединения. Нижний пласт представляет собой цельный шпон, изготовленный из древесины хвойных пород. Его максимальная толщина — всего 2 мм. Направление волокон этого слоя перпендикулярно стабилизирующему.

Благодаря такому расположению материал приобретает намного большую прочность, стойкость к перепадам температур и влажности. Сколы на паркетной доске тоже редкость, поэтому она без потери внешнего «лоска» служит хозяевам довольно долгое время.

Характеристики видов материалов

Сейчас можно приобрести несколько разновидностей паркетных досок, отличающихся поверхностью:

Однополосные модели, изготовленные из цельного массива. Они не имеет особых отличий от обычной доски. Выбирают такой паркет чаще для больших помещений, цена его гораздо выше, чем у остальных изделий. Двухполосные доски. Здесь лицевой слой составлен из двойного ряда плашек, которые, несколько отличаясь структурой волокон и тоном, удачно имитируют настоящий паркет. Планки могут быть целыми или состоять из нескольких сегментов — двух или трех. Трехполосные материалы. В них плашки располагаются тремя рядами, причем элементы смещаются по длине. Есть модели, повторяющие паркетный рисунок — плетенки, елочки. Данный вид относится к самым распространенным, так как отлично смотрится в комнатах любого метража. Многополосные виды. Их верхний слой — большое число небольших планок, разных как по структуре, так и по оттенкам. Благодаря этому многообразию элементов рисунок отличается насыщенностью, яркостью, поэтому такие материалы — идеальный вариант для лаконичных интерьеров. Паркетные доски с фасками. Они дают возможность в какой-то мере скрыть ошибки, допущенные во время укладки, придать покрытию сходство с обычным деревянным полом. Ширина фаски может составлять 1-3 мм.

Есть еще один вид — массивная паркетная доска, которую изготавливают из цельного куска древесины, вырезая паз и гребень. На нее идут твердые породы дерева — лиственница, дуб, ясень. Первая древесина, несмотря на достойных конкурентов, считается лучшим выбором.

Способы монтажа

Как укладывать паркетную доску? По-разному, так как способов существует целых три. Выбор только за хозяевами, но он зависит от некоторых факторов. Возможные виды укладки паркета — клеевой, плавающий, крепежный. Однако все технологии подразумевают, что между ламелями и стенами обязательно оставляют зазор около 10 мм, или более.

Клеевой метод

Этот вариант можно назвать самым требовательным, так как необходима тщательная подготовка основания, ведь рабочая поверхность должна быть идеально ровной, не допускается ни малейшего наличия влаги.

Любые, даже небольшие, выступающие дефекты приведут к перекосам паркетных досок, а значит, финишное покрытие будет стираться неравномерно. Следствием станет деформация, трещины. Реставрационные работы тоже значительно усложнятся, потому что циклевка неровного покрытия превратится в мучение.

Влага, оставшаяся под паркетными досками, спровоцирует появление грибка, вспучивание либо отслаивание покрытия. Поэтому обязательно требуются дополнительные операции — укладка гидроизоляционного слоя — внахлест, с заходом на стены, монтаж подложки из ДСП либо фанеры. В качестве дополнения возможно уложить звукоизоляцию — пенополиэтилен (вспененный полиэтилен), техническую пробку в листах или в рулонах.

Из-за большого объема работ и необходимости покупки дополнительных материалов такой метод используют все реже. Другой минус — сложность демонтажа напольного покрытия, к тому же в этом случае повторно использовать паркетные доски не получится.

Плавающий способ

Это монтаж материала без фиксации к черновому полу. Крепежная система шип-паз либо замковое соединение позволяют обойтись без трудозатратных работ. Для того чтобы пол не деформировался из-за температурного расширения, по периметру комнаты оставляют маленький зазор. При плавающем способе также производят укладку гидроизолятора, нередко используют и шумопоглощающие материалы.

Удобство, скорость работ — причины огромной популярности этого варианта. Особенно подходит он тем, кто абсолютно не имеет опыта подобного монтажа. Привлекает к нему легкость замены поврежденного элемента, полный демонтаж также не потребуют ни особых навыков, ни усилий и большого количества времени. Повторное использование паркетной плитки при этой укладке тоже возможно.

С помощью крепежей

Такой способ — единственный оптимальный вид укладки паркета, если основание не стяжка, а лаги либо деревянный пол. Главное требование к материалу в этом случае — его толщина, минимум — 20 мм. Более тонкие доски могут не выдержать, поэтому их легче повредить. В роли крепежа выступают сразу два кандидата — гвозди либо саморезы, но первые здесь явные лидеры. Причина — их небольшие шляпки.

Подготовка основания

Именно от этой операции зависит качество укладки паркетных досок. Главные требования к полу под паркет — его идеально ровная поверхность, прочность, отсутствие признаков влаги.

Тщательная ревизия основания — первый шаг. Если обнаруживают трещины, сначала их расширяют, затем выравнивают специальной шпаклевкой либо бетонным раствором. Небольшие отдельные углубления прячут под цементным раствором. Дефекты, выступающие над поверхностью, сбивают. Маленькие неровности устраняют настилом подложки: например, из пробковых листов (рулонного материала), пенополиэтилена либо экструдированного пенополистирола. Делают это в разбежку, аналогично кирпичной кладке. Поверхность тестируют с помощью строительного уровня. Перепады высот от 2 до 2,5 мм на 1 м2 оставляют без внимания, так как эти погрешности допустимы. Когда они больше, занимаются выравниванием основания. Самый простой вариант — самовыравнивающиеся составы, требующие укладки гидроизоляционного слоя. Другая возможность — с помощью листового материала — многослойной фанеры, ДСП, ОСП — с предварительным выведением пола в горизонтальную плоскость. Перед укладкой на бетонное основание его очищают от мусора, грунтуют, настилают подложку, служащую утеплителем. Оба вида материалов (плиты, рулоны) приклеивают встык: как к стенам, так и к «соседям». Деревянные полы требуют выявления более многочисленной «армии» дефектов: «гуляющих» половиц — провалов под весом, скрипа либо щелей между досками. Гнилые элементы, а также проваливающиеся половицы заменяют новыми, скрипящие и болтающиеся доски закрепляют к лагам саморезами. Поверхность циклюют, затем шпаклюют.

Перед тем как укладывать паркетную доску, по подготовленному полу проходятся пылесосом, чтобы гарантировать отсутствие даже малейшего мусора.

Укладка на клей

Работу начинают с дальней длинной стены. До нанесения клея паркетные доски примеряют на место, если необходимо, то последнюю ламель ряда отрезают ножовкой по металлу либо лобзиком. На поверхность наносят клей так, чтобы ширина его слоя превышала ширину доски на 80-100 мм. Состав равномерно распределяют по поверхности, используя зубчатый шпатель.

Кладут на клей первую доску, между ней и стеной вкладывают клинья, их толщина — 7-8 мм. Потом равномерно прижимают ламель для лучшего схватывания. Второй ряд начинают со смещением на ½ либо на треть доски. Сначала соединяют торцы соседних изделий, затем крепят к первому ряду. Если остаются зазоры, используют молоток (киянку) или деревянный брус.

Таким же образом поступают со следующими элементами, стыкуя их друг с другом, не забывая оставлять зазоры. Большие затруднения может вызвать последний ряд, чаще требующий продольной обрезки материала. В этом случае самое главное не забыть о том, что необходимо оставить зазоры. Выполнив укладку, готовому покрытию дают несколько дней на высыхание.

Плавающий пол

Укладку начинают с той же длинной стены, но действуют несколько иначе: сначала собирают вместе все элементы, но кроме того, что будет обрезаться. Затем большой фрагмент прикладывают к стене, оставляя требуемый зазор. Вымеряв и обрезав последнюю доску, ряд собирают полностью.

Некоторые мастера советую придерживаться другой тактики — собирать сразу 3 ряда, учитывая сдвиг между ними. Затем эту заготовку укладывают у стены, ставят клинья и подтягивают на место все полотно. Последовательно собирают следующие ряды, подбивая их киянкой при необходимости. И в этом случае в работе тоже есть только одна трудность — обрезка последнего ряда с учетом расстояния, нужного для того, чтобы компенсировать тепловое расширение.

После монтажа паркетных досок клинья убирают, на их место устанавливают плинтусы, оформляют дверные пороги.

Вариант с крепежом

Этот способ чаще используют для укладки на лаги, обязательно уложенные в одной плоскости, в противном случае скрип полу будет обеспечен. Шаг между ними — 500-600 мм. Еще одно требование — хорошая вентиляция пространства под досками.

При монтаже тщательно следят за тем, чтобы стыки торцов материала находились строго на лагах. Гвозди длиной 40 мм, с толщиной 1,6-1,8 мм вбивают под углом, углубляя шляпки в пазы с помощью добойника. Этот способ крепежа отличается надежностью, однако он не дает возможности использовать материал повторно, так как края того повреждаются.

Так как укладывать паркетную доску сможет научиться практически каждый, то и наглядных пособий-видеороликов существует довольно много. Один из них располагается прямо здесь: