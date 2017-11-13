Как самостоятельно постелить линолеум на деревянный пол

На протяжении уже очень долгого времени линолеум остается одним из самых востребованных напольных покрытий. Такую популярность материал имеет благодаря своим свойствам, из которых наиболее значимыми являются:

прочность;

износостойкость;

практичность;

разнообразие расцветок;

гигиеничность;

невысокая цена.

При желании это напольное покрытие можно постелить на любую поверхность. Главное, чтобы она была идеально ровной, сухой и чистой.

Если есть потребность уложить линолеум на деревянный пол, то сначала придется провести довольно трудоемкую подготовительную работу. Поскольку линолеум — материал эластичный, он будет повторять даже малейшие изъяны основы. «Провалившиеся» швы или, наоборот, бугры на напольном покрытии не придадут красоты и уюта помещению. Поэтому лучше не торопиться и потратить время на тщательную подготовку основания, но зато потом любоваться идеально гладкой поверхностью пола.

Какой бывает линолеум

Линолеум может быть натуральным и поливинилхлоридным.

Для производства натурального линолеума (мармолеума) применяют древесную смолу и древесную муку, оксидированное льняное масло и известняк, а также цветовые пигменты природного происхождения. Прессованная смесь этих компонентов наносится на подложку из джута. Мармолеум можно стелить на теплый пол.

ПВХ линолеум имеет множество разновидностей. Он может выпускаться как на основе, так и без нее.

Основы ПВХ линолеума:

Вспененная

Материал с такой основой может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и большой проходимостью. Его достоинства в том, что он прочный, долговечный и обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию. Однако есть и минус — плохая гибкость материала.

Тканевая

Линолеум с основой из ткани обладает хорошей прочностью, и при этом он пластичен.

Тепло-звукоизолирующая

Название говорит само за себя. Тепло — и звукоизоляция обеспечиваются за счет нижнего слоя, который представляет собой войлок или вспененный армированный синтетический материал.

ПВХ линолеум, не имеющий основы, обладает однородной структурой. Он хорошо переносит воздействие влаги и устойчив к истиранию.

Другие виды линолеума

Резиновый

Нижний слой — битум плюс утилизированная измельченная резина, верхний слой — цветная резина. Благодаря высокой пластичности, прочности и водостойкости широко применяется в промышленных и производственных помещениях.

Алкидный

Верхний слой — алкидная смола и минеральные наполнители, нижний слой (основа) может быть как из натуральных, так и из искусственных материалов. Минус такого линолеума — недостаточная пластичность, и, как следствие, склонность к образованию заломов и трещин.

Коллоксиловый

Гибкий, пожаробезопасный, обладает своеобразным блеском. В основе этого покрытия — нитроцеллюлоза.

Каждый из этих видов имеет множество вариантов расцветки, фактуры и дизайна.

Стоимость и износостойкость линолеума зависят от толщины пленки, которая покрывает рисунок, нанесенный на основу: чем толще пленка, тем прочнее покрытие и выше цена.

Подготовка деревянного пола к укладке линолеума

Прежде чем стелить линолеум на деревянный пол, необходимо как можно тщательнее подготовить основу. Сделать это можно двумя способами.

Вариант первый

Проверить деревянный пол на предмет наличия плесени. Заменить подгнившие доски, подгоняя их как можно плотнее друг к другу.

С помощью электроинструмента (рубанка, шлифовальной машинки) стесать и отшлифовать все выступающие на деревянном полу части. Расшатавшиеся и скрипящие доски хорошо закрепить при помощи саморезов, «утопив» поглубже их шляпки и зашпаклевав образовавшиеся при этом углубления.

Широкие щели между досками забить рейками.

Всю поверхность пола отшлифовать.

Если поверхность настолько неровная, что ее не представляется возможным выровнять таким способом, или же этот способ кажется вам слишком трудоемким, то воспользуйтесь другим вариантом.

Вариант второй

Застелить поверхность пола листами влагостойкой фанеры, закрепив их саморезами.

Шляпки саморезов маскируются так же, как и в первом варианте подготовки пола.

Хотя этот способ требует дополнительных затрат на фанеру, он бережет ваше время и силы, поскольку укладка линолеума на подготовленную таким образом основу проходит гораздо проще и быстрее.

Способы укладки линолеума

Укладывать линолеум на деревянный пол можно тремя способами:

без приклейки;

с фиксацией на двусторонний скотч;

с фиксацией на клей.

Первый способ подходит лишь для очень маленьких помещений (не более 12 кв.м). Он не слишком надежен, поскольку края разглаженного покрытия будут прижиматься только плинтусами.

Второй способ более надежный. При нем на пол наклеивается двусторонняя липкая лента, вначале по периметру помещения, а затем в виде сетки по всей поверхности пола. Приклеивание линолеума производят постепенно, удаляя защитную бумажную полосу со скотча непосредственно перед приклейкой. Каждый приклеенный участок тщательно разглаживают.

Для больших помещений самым подходящим является третий способ. Он же и самый надежный из всех вариантов.

Этапы укладки линолеума с фиксацией на клей

Линолеум нарезают, оставив с каждой стороны припуск примерно 5 см. Отрезанную полосу раскладывают и расправляют, оставляют ее отлежаться пару дней. После того как материал полностью расправился, излишки можно обрезать.

Один край подготовленного к приклейке материала заворачивают основой вверх, так, чтобы освободить половину поверхности пола.

На основе линолеума вдоль завернутого края чертят линию — границу, до которой будет наноситься клей.

При помощи зубчатого шпателя наносят клей на основу линолеума до начерченной границы и ждут указанное в инструкции к клеевому составу время.

Разворачивают и укладывают линолеум намазанной стороной на пол, после этого тщательно разглаживают приклеенную поверхность рукой, а затем прокатывают валиком. Направление движения валика — сначала поперек, затем вдоль полосы.

Со второй половиной полотна поступают аналогично.

Если помещение слишком большое и ширины рулона не хватает, то приходится стыковать две или более полос. Этапы работы в этом случае остаются теми же, что и при работе с одной полосой, также соблюдается принцип приклеивания сначала одной половины полотна, затем другой.

Каждое следующее полотно накладывается на предыдущее с нахлестом около 2 см. Это позволит обрезать две кромки разом и получить идеально состыкованный шов.

Стыковать швы можно через 2-3 дня после укладки линолеума.

Для этого очень острым ножом по линейке обрезают обе кромки одновременно, очищают полученные швы и прижимают их доской и тяжелым грузом до момента полного высыхания.

Если полотна были приклеены аккуратно, то швов почти не будет видно, но можно их дополнительно обработать холодной или горячей сваркой.

Вот и все. Новое красивое напольное покрытие радует глаз. Чтобы оно прослужило как можно дольше и оставалось в хорошем состоянии, соблюдайте простые правила по уходу за линолеумом: