Панорамное остекление: восхитительно большое окно в мир

С поздней осени до ранней весны любого человека сильно удручает недостаток света, унылая картина за окном. Такое настроение обязательно сказывается на самочувствии. Чтобы с этим бороться, находчивые французы придумали панорамное остекление, которое с каждым годом находит все больше сторонников. Прозрачная стена выигрышно выглядит в любой квартире, делает светлым и просторным даже самое маленькое помещение, полностью меняет восприятие интерьера. Именно поэтому панорамное остекление замечательно смотрится везде: как в загородных владениях, в домах высокой этажности, так и в обычных хрущевках. Немногие знакомы с плюсами, минусами этого решения, с видами, критериями выбора. Этот пробел надо заполнить.

«Специализация» панорамного остекления

Панорамное (сплошное) остекление — большая оконная конструкция, занимающая целую стену, чаще — от потолка до самого пола. Оно универсально, поэтому может быть востребовано в разных ситуациях.

Балконы, лоджии. Типичное решение для городских жителей, мечтающих визуально расширить пространство, пожертвовав этими выступающими или встроенными площадками. Одни выбирают частичное остекление верхней части балконов, другие тяготеют к полной ассимиляции, когда это помещение трансформируется в часть комнаты, остекленной сверху донизу. Бассейн. В помещении с искусственным водоемом панорамные окна придают ощущение единения с природой, однако защищают от пыли, принесенной ветром, сохраняют комфортную температуру воды. Крыши. Такое решение подходит для владельцев оранжерей, зимних садов, террас и тех же бассейнов. Оригинально смотрятся прозрачные навесы. Террасы. Наиболее часто встречающаяся сфера применения, так как позволяет наслаждаться видом, но не стать мишенью для вездесущих насекомых. Стены — одна или несколько, обычно в последнем случае выбор падает на угловые.

Взвешивание всех «за» и «против»

При всех достоинствах панорамного остекления без недостатков здесь тоже не обошлось. Среди преимуществ:

невероятный вид из окна, он способен поразить самих хозяев, гостей, заглянувших на огонек;

торжество света даже в самый мрачный день, когда обычные окна на могут справиться с этой задачей;

прочность прозрачных стен, несмотря на кажущуюся беззащитность окон;

стильность конструкции, способной вписаться в любой интерьер;

высокая степень шумоизоляции.

И несколько «ложечек дегтя»:

Если владельцы живут в загородном доме или на нижних этажах многоквартирного здания, то их жизнь будет видна всем зевакам, а значит, потребуется тонировка стекол. Обязательная перепланировка требует «хождения по мукам» — по инстанциям, а эта волокита крадет время и нервные клетки. Если панорамное остекление задумано в дачном доме, то есть вероятность образования на окнах конденсата. В жаркие солнечные дни квартира может превратиться в парилку, поэтому потребуется покупка кондиционера.

Самый большой минус — сложность работ, подразумевающих приличный расход материалов, поэтому сначала нужно взвесить недостатки, достоинства. Если пугающих факторов не найдется, можно решиться на панорамное остекление.

Панорама в квартире: необходимость разрешения

Операция по смене оконного проема на панорамные окна в многоквартирном доме обязательно подразумевает перепланировку, так как требует сноса части несущих стен. То же относится и к новомодному оформлению балконов.

Каждому владельцу, мечтающему заполучить панорамное окно, нужно совершить такие действия:

найти документ, подтверждающий право собственности на жилье;

в архитектурном бюро запросить чертежи здания;

получив их, заказать схему большеформатного окна в строительной организации, имеющей право на этот род деятельности;

взять подлинник этого чертежа и снова отправиться в архитектурное бюро за одобрением, получением разрешения на перепланировку.

Эту процедуру нельзя назвать быстрой, процесс оформления всех документов способен несколько остудить пыл. Он может занять несколько недель, в худшем случае — несколько месяцев. Однако гарантии, что разрешение будет получено, нет. Главный архитектор города может отказать из-за хрупкости перегородок старого здания, из-за принадлежности его к историческим памятникам.

Панорамное остекление: две разновидности

При сооружении прозрачных стен используют 2 вида панорамного остекления.

Безрамное, но холодное

Такое панорамное остекление не способно сражаться с холодом, поэтому в примыкающем помещении температура будет довольно некомфортной. Понятно, что такие окна имеют довольно узкую «специализацию» — балконы, веранды и подобные пристройки. Их плюсы — защита от ветра, визуальное расширение пространства.

Высота такой конструкции может достигать 4 м, но размеры зависят от веса, а значит, от толщины материала (6-10 мм). Она необычна: если в пластиковых системах стекла стандартные, то здесь используют закаленное полотно. Монтируют стекла на верхний и нижний направляющий профиль, благодаря чему окна можно открывать, закрывать.

Рамное — камерное

В этом виде остекления рамой служит профиль, его покрывают слоем поливинилхлорида (ПВХ). Он разделен на камеры, предназначенные для удержания тепла в помещении. Чем больше их количество, тем выше уровень теплосбережения. Стеклопакет также оборудован такими замкнутыми пространствами, их может быть от 1 до 3.

Самые теплые окна — конструкции, имеющие трехкамерный стеклопакет, а также профиль, состоящий из 5 камер. Вес в этом случае играет большую роль при планировке. Например, рама с трехкамерным стеклопакетом, имеющая максимальные размеры, не может весить более 80 кг. Максимально допустимые размеры стекла— 900х2100 мм.

Помимо металлопластика для рам используют легкий, но относительно дорогой алюминий, и дерево, финансово невыгодное, имеющее свои ограничения размеров для стекла, — 800х2800 мм.

Типичные суперстекла для панорамы

Остекленные стены, балконы, лоджии — несомненный магнит для вандалов всех мастей. Из-за потенциальной опасности разработаны разные типы стекол, они гарантируют безопасность, прочность, противоударность:

армированное — с металлической сеткой внутри;

закаленное — прошедшее химическую либо термическую обработку;

ламинированное — триплекс, состоящий из двух (или более) стекол, скрепленных ламинирующей жидкостью либо пленкой.

Другие виды:

низкоэмиссионные (энергосберегающие) — отражающие обратно в комнату тепло от отопительных приборов;

самоочищающиеся — сохраняющие относительную прозрачность во время и после осадков;

солнцезащитные — защищающие от ультрафиолета;

тонированные — затемненные, степень различна;

электрохромные (смарт-стекла) — позволяющие регулировать светорассеивание;

Такой богатый ассортимент усложняет выбор, однако, проанализировав все варианты, каждый сможет подобрать подходящий вариант.

Как сделать оптимальный выбор?

Чтобы получить панорамное остекление, приближенное к идеалу, необходимо учесть несколько факторов.

Количество камер стеклопакета. Трехкамерный вариант не лучший выбор, так как очень большие стекла не смогут справиться с большой нагрузкой, поэтому рекомендуют обратить внимание на двухкамерные стеклопакеты. Размеры конструкции. Вес одной створки ограничивается 80 кг, для более популярного металлопластикового окна максимальные габариты — 3000х3200 мм. Профиль. Лучше отдать свои симпатии армированному изделию, справляющемуся с весовыми, ветровыми нагрузками эффективнее своих «простых» собратьев. Расстояние между стеклами. 10-15 мм — оптимальное межстекольное пространство. Большая дистанция не способствует удержанию тепла, меньшая грозит разрушением материала. Стекла. Солнечная сторона предполагает использование зеркальных либо тонированных материалов. Если окна выходят туда, где солнечная активность не так высока, то лучше выбрать обычные стекла.

В чем опасность красивой конструкции?

Предпочтительнее выбирать панорамное остекление владельцам загородной малоэтажной недвижимости. Жителям мегаполисов, небольших городов придется столкнуться с трудностями. Например, с мытьем таких невероятных окон. Даже самоочищающиеся стекла рано или поздно потребуют «водных процедур».

Если нанимать профессионалов, то придется каждый раз прощаться с круглой суммой. Заниматься этой работой самим не рекомендуется, так как высока вероятность несчастного случая из-за внушительных размеров площади стекол.

Также существует риск повреждения конструкции. Семьи с детьми обязаны устанавливать внутри либо снаружи защитный забор, его высота минимум 600 мм. Разрушить несущие стены легко, восстановить их первозданный вид гораздо сложнее.

Столь притягательное панорамное остекление быстро находит «адептов», но намерение воплотить идею в жизнь требует долгих раздумий. Иначе вместо радости владельцев может ждать множество проблем.

На дом с панорамными окнами можно полюбоваться, посмотрев это видео: