Металлические решетки на окна: виды и монтажные премудрости

Жителям первых этажей в многоквартирных домах и владельцам недвижимости, отдыхающей от жильцов зимой, принимать меры безопасности просто необходимо. Металлические решетки на окна — гарантированный способ избежать проникновения в дом или квартиру «криминальных талантов». Однако цены на этот вид защитных конструкций довольно велики, поэтому многие владельцы выбирают альтернативу — сооружение их своими руками. Для того чтобы внешний вид фасада остался привлекательным, придется приложить немало усилий, зато наградой станет уверенность в надежности железных «охранников».

Разнообразие металлических решеток

Ассортимент моделей, представленных на современном рынке, богат и разнообразен, поэтому найти решетку, устраивающую в полной мере, труда не составит. Они отличаются по технике изготовления и функциональным особенностям. Способы производства:

Ковка. Такие конструкции изящны, невероятно прочны и надежны. В некоторых фирмах их можно заказать, самостоятельно разработав дизайн. Изысканный внешний вид, сложность исполнения — причины высокой цены. Изготовить такие решетки своими руками могут только те, кто имеет кузницу, а значит, опыт подобной работы. Сварка. Эти изделия не так привлекательны, поэтому стоимость их существенно ниже. Однако они свою работу выполняют так же хорошо, как и кружевные коллеги. Большой плюс — относительная несложность работ: изготовить эти решетки можно самостоятельно, если есть хотя бы минимальный навык «общения» со сварочным аппаратом.

Конструктивные различия

Металлические решетки на окна отличаются по степени сложности конструкции.

Глухие. Их вмуровывают на откосах, крепят на стене здания либо на раме. Такой способ фиксации — гарантия полной безопасности, но есть существенный недостаток. При любом форс-мажоре (например, при пожаре) эвакуация людей из комнаты через окно становится невозможной. Дом в этом случае на самом деле станет неприступной крепостью. При выборе такой конструкции надо проанализировать все аргументы «за» и «против». Раздвижные решетки — самые удобные, но очень сложные конструкции. Это металлические пластины, пересекающиеся между собой. Они связаны подвижными соединениями. Их используют на окнах, дверях, чаще внутри помещения, но есть те, кто монтирует их снаружи. Наиболее востребованы раздвижные конструкции для защиты магазинных витрин, так как требуют навесного замка. Распашные. Этот вариант не имеет недостатков глухих железных конструкций, поэтому он более популярен. Решетка состоит из металлической рамы, на петли которой навешивают створки, количество их не ограничено, но обычно выбирают две. Эти металлические «окна» запираются на любой замок изнутри. Есть возможность скрыть его и петли, поэтому решетка снаружи будет выглядеть глухой.

Виды фиксации железных каркасов

Крепление решеток бывает:

Внутренним. В этом случае каркас изделия фиксируют в оконном проеме. Вариант относительно сложен, однако более надежно защитит от взлома. Довольно популярны внутренние решетки, находящиеся в помещении. Наружным. Конструкцию крепят к внешней стене здания. Это решение имеет небольшой плюс: наружная решетка позволяет рационально использовать отлив: расположить там цветник или иные украшения. И минус: монтажная работа должна проводиться со всем тщанием, так как конструкция станет весьма привлекательной мишенью для взлома.

Подготовка к свершениям

Самым легким материалом для самостоятельного производства решеток считают металлические прутья, так как их можно довольно просто согнуть и сварить. Но сначала выбирают понравившийся вариант, или придумывают свою собственную модель решетки, потом приступают к дальнейшим действиям.

Замеры и чертеж

Корректно выполненные замеры — половина успеха. Учитывают местоположение решетки. Если она будет крепиться к внешней стене здания, то лучше сначала провести мелом линии, повторяющие контуры металлической «охранницы». Когда конструкция должна будет находиться внутри оконного проема, то из высоты и ширины выбранного места установки отнимают около 10 мм, чтобы решетка без труда входила туда.

Снятые размеры переносят на бумагу, рекомендуемый масштаб — 1:10. Точность на этом этапе крайне важна. Предусматривают дополнительные ребра жесткости и элементы декора, их связывают в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если выбор пал на распашную модель, чертеж обязан отображать место замкового механизма.

Что требуется для беспроблемной работы?

Сделав эскиз, приступают к расчету расходных материалов. Если все оконные проемы в доме либо квартире одинаковы, то количество всего необходимого получают простым умножением. Для сооружения оконных решеток часто используют:

металлический профиль 10х10 м либо 12х12;

арматурные пруты (10-12 мм);

полосы из металла: ширина может быть различной, толщина — 3-4 мм.

Для изготовления рамы годится уголок (40х40, 50х50), профиль: прямоугольный, квадратный — 15х25, 25х25, 20х30 или 30х30 мм. Когда выбрана распашная модель, необходимо добавить к набору замки и навесные петли. Раздвижная конструкция требует клепок для шарнирных узлов, колесиков.

Как сделать глухую металлическую решетку?

Просчитав длину каждого элемента, начинают делать заготовки для конструкции.

Первоочередная задача — нарезка профиля для каркаса. Края деталей для него срезают под углом, он обязан быть ровно 45°. После получения заготовок срезанные края подгоняют. Детали рамы выкладывают на максимально ровной поверхности. Ей может стать устойчивый, очень прочный металлический стол, жесткая подставка. Углы сначала соединяют точечной сваркой, чтобы была возможность подкорректировать их положение, выровняв детали по диагоналям. Затем их соединяют сплошным швом. В качестве временных «подкосов» по углам точечно приваривают квадратные пруты арматуры. На раме делают разметку для внутренних элементов. Нарезка, подготовка арматуры для заполнения каркаса — следующий этап. Для придания деталям круглой формы используют металлические трубы требуемого размера. Их приваривают внутрь рамы. Для жесткости конструкции добавляют перемычки: продольные, поперечные. Сваривают угловые соединения, избавляются от временных элементов-подкосов. Если необходимо, на каркасе просверливают отверстия для крепежных элементов. Скалывают окалину, чистят сварные швы, удаляют ржавчину. Если сварка при монтаже не предусматривается, решетку грунтуют и красят.

Чем отличается сооружение «распашонки»?

Для распашной решетки нужна рама-основа и каркасы для створок. Раму также делают из профиля либо берут уголок. Для основы створок используют квадратный профиль. При небольшом диаметре отпадает необходимость в углах 45° при нарезке деталей. После добавления всех элементов временно приваривают навесные петли, проверяют корректность их расположения, затем накладывают сплошной шов.

Сразу делают отверстия под арматуру, крепящуюся к стене. Переходят к заполнению пространства створок. Кроме продольных, поперечных планок нередко используют диагональные. Декоративные элементы, сделанные самостоятельно (или заказанные в мастерской заранее), приваривают на завершающем этапе.

Как устанавливают решетки на окно?

Монтаж осуществляют по-разному, однако почти во всех случаях без сварочного аппарата обойтись не получится.

Монтаж с помощью сварки и отрезков арматуры

Используют штыри, их диаметр — 10-12 мм. Сначала в откосах высверливают углубления в 10-12 мм. Обычное окно требует 6 отверстий, большой, высокий проем — не менее 8. В раме решетки сверлят аналогичные отверстия. Каркас устанавливают в проем, вбивают штыри в стену так, чтобы они выступали из рамы как минимум на 25 мм. Узлы сваривают, концы изнутри срезают болгаркой.

Другой способ более популярен. Раму не трогают, а делают отверстия только в откосах. К ним решетку и приваривают. В обоих случаях требуется достаточная прочность материала стен.

Крепление решетки метизами и ушками

Изготавливают «ушки» из полосы (4х40х50), в них делают отверстия, затем приваривают к каркасу. Решетку устанавливают, отмечают на откосах места для отверстий, а раму снимают. Сверлят углубления, изделие снова возвращают на прежнее место, в ушки вбивают анкерные болты, потом их крепят.

Монтаж шпильками к стене, деревянному окну

Для этого способа необходимы штыри-шпильки, превосходящие длиной толщину оконной рамы либо стены на 30-50 мм. Их приваривают к решетке, раму прикладывают к месту будущего расположения, делают отметки. Сверлят сквозные отверстия, диаметры их и штырей одинаковы. Решетку «надевают», шпильки в помещении крепят шайбами и гайками, маскируют.

Металлические решетки на окна соорудить самостоятельно нетрудно, но и в этом деле нужна тщательность и аккуратное обращение со сварочным аппаратом. На видео, представленном ниже, мастер наглядно объясняет процесс: