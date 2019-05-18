Установка газового котла своими руками: гарантия безопасности — залог успеха

Для владельцев недвижимости за городом, очень остро встают вопросы благоустройства дома. Одна из таких проблем, требующих быстрого решения, — организация отопления. Любой здравомыслящий хозяин стремится выбрать оптимальный вариант, а в этом случае оправдана установка газового котла своими руками. Дешевизна источника тепла, высокая эффективность этой системы отопления, простота эксплуатации — причины популярности оборудования, а самостоятельный его монтаж обеспечит минимум издержек. С подключением котла к электричеству, подведением теплоносителя можно справиться собственноручно, но при работах, связанных с газопроводом, присутствие сертифицированного специалиста обязательно.

Типы газовых агрегатов

Газовые котлы на современном рынке представлены большим количеством разнообразных приборов: как с ручным, так и с автоматическим управлением, последние оснащаются датчиками. Все модели классифицируют по таким признакам:

По количеству контуров. Бывают одно- и 2-контурные агрегаты. Первые используются только в отопительных системах. Вторые позволяют обогревать помещения, одновременно производят нагрев воды и подачу ее в водопровод ГВС. По типу монтажа. Тут тоже 2 варианта — настенные либо напольные модели. Котлы для стен отличаются компактными размерами, однако расплата за это — меньшая мощность. Эти агрегаты покупают владельцы частных домов, площадь которых не превышает 250 м2. Напольные агрегаты имеют солидные габариты и высокую мощность. По типу тяги. Есть атмосферные приборы, имеющие открытую топку. Модели с закрытой печью оборудованы системой принудительной вентиляции.

Требование к месту монтажа

Оно также зависит от вида отопительного агрегата. Для напольных газовых котлов с мощностью более 150 кВт необходимо изолированное помещение — подвал либо цокольный этаж. В них обязаны быть:

хотя бы один оконный проем;

дверь, минимальная ширина ее — 800 мм;

эффективная система вентиляции.

К настенным газовым котлам не предъявляют таких жестких требований, но для установки подходит не каждое помещение.

Жилые комнаты под запретом. Санузлы тоже не рекомендованы, так как повышенная влажность губительна для автоматики, а выход датчиков из строя — синоним дорогого ремонта. Кухни могут «позволить себе» агрегат, мощность которого не превышает 60 кВт. Под котлом всегда оставляют свободное пространство, поэтому минимальное расстояние от него до пола — 800 мм.

Перед монтажом газового котла учитывают следующее:

минимальный объем комнаты для обустройства котельной — 8 м 3 ;

; высота потолка обязана быть не менее 2500 мм;

для настенных агрегатов необходима обшивка поверхности крепления огнеупорным материалом;

напольные газовые котлы устанавливают на металлический лист размерами 1000х1000 мм;

минимальное расстояние между приборами и котлом — 300 мм;

необходимо гарантировать свободный доступ для технического обслуживания.

Эти правила необходимо соблюдать неукоснительно, иначе безопасности жильцов никто не гарантирует.

Дымоход для котла

Современные модели оснащаются автоматикой, которая срабатывает в случае ухудшения либо отсутствия тяги, блокируя поступления газа, но корректный монтаж дымохода — условие необходимое. В частных владениях дымовой канал выводят через крышу. Если оборудование устанавливают в многоквартирных зданиях, то наружную стену пробивают самостоятельно. Диаметр отверстия — 100 мм. Место расположения котла в этом случае находится около этой стены, так как стандартная длина заводского дымохода составляет 800 мм.

Главные правила монтажа дымохода:

диаметр дымоотводящей трубы должен соответствовать величине, указанной в паспорте агрегата;

в частном доме верхний конец дымохода обязан возвышаться над коньком крыши как минимум на 500 мм;

участки стен и перекрытий, контактирующие с дымовой трубой, изолируют огнестойким материалом;

горизонтальный отрезок трубы, соединяющий дымовой канал с котлом, должен быть не более 250 мм длиной;

максимальное количество изгибов дымохода — 3, меньше — лучше;

обязательно надо обустроить специальное (ревизионное) отверстие для чистки дымохода от продуктов горения.

Установка настенного газового котла

Такое оборудование — частый гость в кухнях. Есть требования, которые должны соблюдаться всегда. Под настенным оборудованием запрещено устанавливать любые предметы. Легковоспламеняемая отделка стен закрывается листом металла или специальной теплоизоляционной подложкой.

Минимальная толщина этой защиты – 2-3 мм. От остального кухонного оборудования котел должен быть удален минимум на 200 мм. До того как подключать агрегат, для очистки от пыли и мусора через внутренние трубки рекомендуют пропускать воду. Установку выполняют в несколько этапов.

На стене крепят монтажные планки. Между ними и полом должно остаться расстояние в 1500 мм, минимально допустимое значение — 1000 мм. Проверив ровность крепежных элементов строительным уровнем, вешают газовый котел. Для предотвращения засорения теплообменника к трубе для подачи воды монтируют фильтр жесткой очистки. Устанавливают дымоотводящую трубу, затем убеждаются в наличии тяги, которая в таких аппаратах обеспечивается принудительно — вентиляторами. Тестируют котел на отсутствие обратной тяги. С помощью резьбовой муфты подключают трубопровод: сверху — рукав для поступления воды, снизу — для возврата нагретой. Оптимально использование газового сварочного аппарата. Уклон труб, который допускается, составляет 5 мм на 1000 мм.

Если куплена модель, оснащенная автоматической защитой, котел подключают к электросети. Следующий шаг — вызов газовщика для проверки монтажа, подключения котла к магистрали, тестового запуска и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Монтаж напольного котельного оборудования

Такие агрегаты устанавливают только в частных домах, где есть возможность отвести агрегату отдельное помещение. Высокая мощность напольного котла диктует свои требования к качеству и защите пола. Он обязан быть идеально ровным, чтобы суметь предотвратить вибрацию. Часто рекомендуют в качестве дополнительной меры делать бетонную стяжку, однако многие хозяева обходятся листовым оцинкованным металлом.

Размеры листа подбирают под определенную модель, но к фронтальной стороне его прибавляют еще около 300 мм. Стены около котла тоже покрывают негорючим материалом. Если проигнорировать это требование, то придется оставлять между агрегатом и поверхностями расстояние не менее 100 мм. Здесь работы также выполняют поэтапно.

Когда подготовка места закончена, начинают монтаж вспомогательного оборудования. Он пройдет намного быстрее, если есть проект, предусматривающий все места для его установки. Сверяясь с ним, сначала делают разметку стен, потом приступают к сверлению отверстий для крепежа. Установив дополнительное оборудование (бойлер, гидрострелку, коллектор, расширительный бачок и пр.), его соединяют с трубопроводом, который идет к радиаторам либо системе теплых полов. Если делать подключение уже после монтажа котла, то работа значительно усложнится, так как агрегат будет мешать. Сначала на котел накручивают переходники и сгоны для соединения с трубопроводом. Поместив газовое оборудование на металлический лист, его подключают к дымоходу, предварительно убеждаются в наличии тяги. Подсоединяют агрегат к отопительной системе. Все трубы, что будут подключаться к котлу, должны быть оборудованы запорными вентилями. Перед трубой обратки устанавливают предохраняющий фильтр. Подключают агрегат к водопроводной системе. Чем ближе врезка к входу трубы в дом либо к разветвлению, тем лучше будет давление в системе, оно обеспечит бесперебойную подачу воды. Приглашают мастера газового оборудования для завершения операции — подключения котла и проверки его работы.

Как подключают газопровод?

Этот этап работ приведен в ознакомительных целях, так как «шутки» с газом очень часто заканчиваются плачевно. Первым делом устанавливают фильтр и вентиль, перекрывающий подачу газа. К нему подсоединяют газовый шланг с желтой маркировкой оплетки. Для уплотнения резьбы используют паронитовые прокладки. После подключения соединение тестируют на предмет утечки.

Установка газового котла своими руками — задача, посильная для хозяина, привыкшего все делать только на совесть. Главное здесь — соблюдение техники безопасности, отказ от самостоятельных манипуляций с газопроводом. На этом настаивают как представители газовых служб, так и производители отопительного оборудования. Остальные работы не требуют каких-то особенных навыков и знаний, в чем можно убедиться, посмотрев этот видеоролик: