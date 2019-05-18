Установка газового котла своими руками: гарантия безопасности — залог успеха

Для владельцев недвижимости за городом, очень остро встают вопросы благоустройства дома. Одна из таких проблем, требующих быстрого решения, — организация отопления. Любой здравомыслящий хозяин стремится выбрать оптимальный вариант, а в этом случае оправдана установка газового котла своими руками. Дешевизна источника тепла, высокая эффективность этой системы отопления, простота эксплуатации — причины популярности оборудования, а самостоятельный его монтаж обеспечит минимум издержек. С подключением котла к электричеству, подведением теплоносителя можно справиться собственноручно, но при работах, связанных с газопроводом, присутствие сертифицированного специалиста обязательно.
Типы газовых агрегатов
Газовые котлы на современном рынке представлены большим количеством разнообразных приборов: как с ручным, так и с автоматическим управлением, последние оснащаются датчиками. Все модели классифицируют по таким признакам:
- По количеству контуров. Бывают одно- и 2-контурные агрегаты. Первые используются только в отопительных системах. Вторые позволяют обогревать помещения, одновременно производят нагрев воды и подачу ее в водопровод ГВС.
- По типу монтажа. Тут тоже 2 варианта — настенные либо напольные модели. Котлы для стен отличаются компактными размерами, однако расплата за это — меньшая мощность. Эти агрегаты покупают владельцы частных домов, площадь которых не превышает 250 м2. Напольные агрегаты имеют солидные габариты и высокую мощность.
- По типу тяги. Есть атмосферные приборы, имеющие открытую топку. Модели с закрытой печью оборудованы системой принудительной вентиляции.
Требование к месту монтажа
Оно также зависит от вида отопительного агрегата. Для напольных газовых котлов с мощностью более 150 кВт необходимо изолированное помещение — подвал либо цокольный этаж. В них обязаны быть:
- хотя бы один оконный проем;
- дверь, минимальная ширина ее — 800 мм;
- эффективная система вентиляции.
К настенным газовым котлам не предъявляют таких жестких требований, но для установки подходит не каждое помещение.
- Жилые комнаты под запретом.
- Санузлы тоже не рекомендованы, так как повышенная влажность губительна для автоматики, а выход датчиков из строя — синоним дорогого ремонта.
- Кухни могут «позволить себе» агрегат, мощность которого не превышает 60 кВт. Под котлом всегда оставляют свободное пространство, поэтому минимальное расстояние от него до пола — 800 мм.
Перед монтажом газового котла учитывают следующее:
- минимальный объем комнаты для обустройства котельной — 8 м3;
- высота потолка обязана быть не менее 2500 мм;
- для настенных агрегатов необходима обшивка поверхности крепления огнеупорным материалом;
- напольные газовые котлы устанавливают на металлический лист размерами 1000х1000 мм;
- минимальное расстояние между приборами и котлом — 300 мм;
- необходимо гарантировать свободный доступ для технического обслуживания.
Эти правила необходимо соблюдать неукоснительно, иначе безопасности жильцов никто не гарантирует.
Дымоход для котла
Современные модели оснащаются автоматикой, которая срабатывает в случае ухудшения либо отсутствия тяги, блокируя поступления газа, но корректный монтаж дымохода — условие необходимое. В частных владениях дымовой канал выводят через крышу. Если оборудование устанавливают в многоквартирных зданиях, то наружную стену пробивают самостоятельно. Диаметр отверстия — 100 мм. Место расположения котла в этом случае находится около этой стены, так как стандартная длина заводского дымохода составляет 800 мм.
Главные правила монтажа дымохода:
- диаметр дымоотводящей трубы должен соответствовать величине, указанной в паспорте агрегата;
- в частном доме верхний конец дымохода обязан возвышаться над коньком крыши как минимум на 500 мм;
- участки стен и перекрытий, контактирующие с дымовой трубой, изолируют огнестойким материалом;
- горизонтальный отрезок трубы, соединяющий дымовой канал с котлом, должен быть не более 250 мм длиной;
- максимальное количество изгибов дымохода — 3, меньше — лучше;
- обязательно надо обустроить специальное (ревизионное) отверстие для чистки дымохода от продуктов горения.
Установка настенного газового котла
Такое оборудование — частый гость в кухнях. Есть требования, которые должны соблюдаться всегда. Под настенным оборудованием запрещено устанавливать любые предметы. Легковоспламеняемая отделка стен закрывается листом металла или специальной теплоизоляционной подложкой.
Минимальная толщина этой защиты – 2-3 мм. От остального кухонного оборудования котел должен быть удален минимум на 200 мм. До того как подключать агрегат, для очистки от пыли и мусора через внутренние трубки рекомендуют пропускать воду. Установку выполняют в несколько этапов.
- На стене крепят монтажные планки. Между ними и полом должно остаться расстояние в 1500 мм, минимально допустимое значение — 1000 мм. Проверив ровность крепежных элементов строительным уровнем, вешают газовый котел.
- Для предотвращения засорения теплообменника к трубе для подачи воды монтируют фильтр жесткой очистки.
- Устанавливают дымоотводящую трубу, затем убеждаются в наличии тяги, которая в таких аппаратах обеспечивается принудительно — вентиляторами. Тестируют котел на отсутствие обратной тяги.
- С помощью резьбовой муфты подключают трубопровод: сверху — рукав для поступления воды, снизу — для возврата нагретой. Оптимально использование газового сварочного аппарата. Уклон труб, который допускается, составляет 5 мм на 1000 мм.
Если куплена модель, оснащенная автоматической защитой, котел подключают к электросети. Следующий шаг — вызов газовщика для проверки монтажа, подключения котла к магистрали, тестового запуска и разрешения на ввод в эксплуатацию.
Монтаж напольного котельного оборудования
Такие агрегаты устанавливают только в частных домах, где есть возможность отвести агрегату отдельное помещение. Высокая мощность напольного котла диктует свои требования к качеству и защите пола. Он обязан быть идеально ровным, чтобы суметь предотвратить вибрацию. Часто рекомендуют в качестве дополнительной меры делать бетонную стяжку, однако многие хозяева обходятся листовым оцинкованным металлом.
Размеры листа подбирают под определенную модель, но к фронтальной стороне его прибавляют еще около 300 мм. Стены около котла тоже покрывают негорючим материалом. Если проигнорировать это требование, то придется оставлять между агрегатом и поверхностями расстояние не менее 100 мм. Здесь работы также выполняют поэтапно.
- Когда подготовка места закончена, начинают монтаж вспомогательного оборудования. Он пройдет намного быстрее, если есть проект, предусматривающий все места для его установки. Сверяясь с ним, сначала делают разметку стен, потом приступают к сверлению отверстий для крепежа.
- Установив дополнительное оборудование (бойлер, гидрострелку, коллектор, расширительный бачок и пр.), его соединяют с трубопроводом, который идет к радиаторам либо системе теплых полов. Если делать подключение уже после монтажа котла, то работа значительно усложнится, так как агрегат будет мешать.
- Сначала на котел накручивают переходники и сгоны для соединения с трубопроводом. Поместив газовое оборудование на металлический лист, его подключают к дымоходу, предварительно убеждаются в наличии тяги. Подсоединяют агрегат к отопительной системе. Все трубы, что будут подключаться к котлу, должны быть оборудованы запорными вентилями. Перед трубой обратки устанавливают предохраняющий фильтр.
- Подключают агрегат к водопроводной системе. Чем ближе врезка к входу трубы в дом либо к разветвлению, тем лучше будет давление в системе, оно обеспечит бесперебойную подачу воды. Приглашают мастера газового оборудования для завершения операции — подключения котла и проверки его работы.
Как подключают газопровод?
Этот этап работ приведен в ознакомительных целях, так как «шутки» с газом очень часто заканчиваются плачевно. Первым делом устанавливают фильтр и вентиль, перекрывающий подачу газа. К нему подсоединяют газовый шланг с желтой маркировкой оплетки. Для уплотнения резьбы используют паронитовые прокладки. После подключения соединение тестируют на предмет утечки.
Установка газового котла своими руками — задача, посильная для хозяина, привыкшего все делать только на совесть. Главное здесь — соблюдение техники безопасности, отказ от самостоятельных манипуляций с газопроводом. На этом настаивают как представители газовых служб, так и производители отопительного оборудования. Остальные работы не требуют каких-то особенных навыков и знаний, в чем можно убедиться, посмотрев этот видеоролик: