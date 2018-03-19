Никто не сможет поспорить с тем, что природный газ — настоящее спасение для владельцев загородных домов. Печки на дровах и угле постепенно становятся пережитком прошлого, так как этот вид отопления имеет много недостатков, одним из которых является высокая стоимость. Если же вам посчастливилось жить неподалеку от газовой магистрали, то даже раздумывать об ином варианте не придется. Зато возникнет новая забота — поиски самого оптимального оборудования. Как выбрать газовый котел для частного дома и не попасть впросак? Для этого необходимо заранее познакомиться с такими системами, а затем и выбрать ту, что окажется для вас самой подходящей.

Мощность: во главе угла при выборе котла

На эту характеристику надо обратить внимание в первую очередь, ведь именно от мощности будет зависеть как качественная работа отопительной системы, так и ее экономичность. Если у газового котла будет мало «силенок», то оптимальной температуры в доме ждать не придется. И наоборот, мощный агрегат потребует настройки нужной температуры, что неминуемо приведет к ощутимому перерасходу топлива.

Если говорить об идеале, то на площадь в 10 м2 нужен 1 кВт тепла. Но принимать во внимание необходимо и другие факторы:

климат местности, где расположен дом;

размеры, количество окон, толщина стен;

степень его утепления.

Эти показатели вкупе называют удельной мощностью. И каждый регион России имеет свою величину:

на севере она равна 2 кВт;

средняя полоса требует 1,5 кВт;

южным регионам хватает 0,9 кВт.

Поэтому для подсчета этот показатель умножается на площадь строения. Результат и станет необходимой мощностью вашего агрегата.

Что такое регулирование мощности?

Сегодня существуют следующие газовые котлы:

одноступенчатые;

двухступенчатые;

оснащенные плавной регулировкой.

Одноступенчатые — самые незамысловатые, работающие с перманентной мощностью. Хорошо подойдут для одноэтажных строений. Двухступенчатые устройства имеют 2 уровня, что и можно определить по названию. Здесь возможно менять подачу топлива, благодаря этому изменится и мощность. Котлы с плавной регулировкой являются разновидностью последних.

Если говорить о лучшем выборе из этой «троицы», то люди осведомленные советуют покупать котлы с двумя ступенями, ведь именно они позволяют добиться комфортной температуры в любой сезон.

Знакомство со способами установки

Как раз предыдущий показатель определяет вес агрегата: чем больше мощность, тем тяжелее оборудование.

Настенные

Данные газовые котлы имеют мощность до 35 кВт. Монтируются они на вертикальные поверхности, из-за чего имеют довольно компактные размеры. Несмотря на то, что они в большей степени рекомендованы для квартир, существуют модели, которые без преувеличения можно называть настоящими отопительными комплексами. Преимущества такого решения:

интересный дизайн и аккуратные размеры;

демократичные цены;

легкость монтажа.

Напольные

Их можно назвать тяжелой техникой — мощность некоторых моделей достигает 150 кВт. Напольные котлы отлично подойдут как для больших особняков, так и для промышленных объектов. Изготавливаются они из чугуна или стали. У каждого из них есть достоинства и недостатки: чугун довольно хрупок, не приемлет перегревов, зато не боится ржавчины и долговечен, сталь легка и прочна, но страшится коррозии. Самый главный минус напольных конструкций — их громоздкость. В списке преимуществ первое место занимает значительно большая «продолжительность жизни».

Контурность: зависимость от нужд

Газовые котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Задача первых — исключительно отопление помещений, вторые же более «продвинуты», так как способны еще и подогревать воду. Выбор зависит только от потребностей. Идеальным будет тот агрегат, что имеет мощность около 30 кВт, а температура воды при этом будет +30°С, при производительности 15 л/мин.

Если такого объема может быть недостаточно, вам посоветуют приобрести еще и бойлер. Конструкция некоторых котлов уже предусматривает его наличие, но размерами они похвастаться не в состоянии, потому большого объема горячей воды от них ждать не приходится. Именно поэтому лучше купить автономный бойлер, который сможет не только вместить несколько сотен литров, но и сохранять их теплыми в течение некоторого промежутка времени.

Выбор газовой горелки и теплообменника

Нельзя забыть и об этих элементах конструкции.

Теплообменник

КПД агрегата и его срок службы напрямую зависит от того материала, из которого выполнен сей важнейший элемент теплогенератора. В настоящее время успешно применяются 3 вида:

Из меди. Преимущественно устанавливаются в настенные газовые котлы. Они отличаются крайне малым весом и гибкостью, практически не боятся коррозии. Недостаток существенный — дороговизна. Из стали. Характерны для недорогих агрегатов. Они легки и пластичны, но, увы, коррозия — их грозный враг. Из чугуна. Элементы отличаются приличной стоимостью, но и срок эксплуатации их велик — 50 и более лет. Они прочны, имеют довольно внушительный вес, поэтому чаще используются в напольных котлах.

Газовая горелка

Энергоэффективность котла отопления во многом зависит от типа горелки, они бывают атмосферными и турбированными. Первая применяется в открытых камерах сжигания, когда продукты горения посредством естественной тяги удаляются через дымоход.

Турбогорелка используется в камере закрытого типа, к ней подводятся 2 трубы — большая, внутри которой находится маленькая. Через большую в камеру сжигания поступает свежий воздух, через малую ее покидают продукты горения. Вентиляция в этом случае принудительная, обеспечивается она вентиляторами. Обычно популярны такие модели в домах, лишенных дымохода. В этом случае необходимо пробить отверстие в стене, и к нему подвести вытяжную трубу.

Если сравнивать два варианта, то кажется, что выбор очевиден, но у турбогорелок есть все же «ахиллово сухожилие» — место трубы, где происходит встреча холодного и теплого воздуха, часто подвергается обледенению.

На что еще внимание мы обратим?

Оптимальный выбор агрегата возможен, если вы учтете следующие особенности:

Общая площадь вашего строения. Качество утеплителя в помещения. Присутствие (или отсутствие) дымохода в доме. Актуальность подогрева воды.

Если дом небольшой, то вполне можно обойтись настенным котлом, который способен обеспечить горячей водой семью из 3 человек.

Ассортимент агрегатов тоже может создать трудности для покупателя. Но надо отметить, что не всегда импортные «штучки» лучше продукции отечественных производителей, ориентированной именно на российскую действительность. К тому же гордость нашего «котлопрома» способна работать на сжиженном газе, а это позволяет значительно расширить сферу использования данных систем.

Перед тем, как выбрать газовый котел для частного дома, или даже просто определить фаворита, стоит посоветоваться со знающими людьми, которых можно найти как в реальной, так и в виртуальной реальности. Удачи в поисках.

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