Чем больше инструмента имеется в домашнем хозяйстве, тем комфортнее и легче работа мастера, привыкшего все делать самостоятельно. К необходимым орудиям труда относится героиня этой статьи — циркулярная пила, о которой мечтает любой умелец, нередко работающий с древесиной. Покупка дорогостоящего оборудования прельщает немногих, так как этот путь оправдан только для столяров-профессионалов, способных быстро окупить затраты. Для остальных лучшим вариантом будет вполне логичное решение — циркулярка своими руками. Самодельный станок сможет с легкостью справиться со всеми поставленными задачами, однако не потребует для своего изготовления больших финансовых жертв от его автора.

Сфера применения самодельной пилы

Главная задача этого оборудования — выполнение идеального длинного разреза в древесине. Для того чтобы гарантировать качество реза циркуляркой, необходимы несколько условий: большая скорость режущей кромки, ее острота, жесткость системы «диск — рабочая поверхность», безопасность, прочность и удобство.

Небольшие габариты циркулярки не дают возможности использовать ее во время строительства дома, когда древесина требуется в больших количествах, потому что функционал самодельного оборудования не настолько широк.

Зато при ремонтных работах такой станок станет спасителем, незаменимым помощником. Циркулярка позволит быстро и качественно получить всевозможные деревянные заготовки (бруски, планки, рейки), распилить листовой материал на плиты необходимых размеров.

Имея под рукой такой инструмент, легко изготовить заборы, полки, стеллажи, столы и стулья. Если установить на нее специальный диск, то самодельная циркулярка сможет работать даже с металлом: как с относительно мягким алюминием, так и с другими материалами, но их толщина должна быть максимум 2 мм.

Требования к конструкции

Длительность и безопасность работы с самодельным оборудованием зависит от типов нагрузок, режимов функционирования и прочности агрегата. Знание особенностей деревообрабатывающих устройств даст возможность изготовить механизм, который будет надежен, но прост и долговечен.

Высокие обороты диска. Без этого условия невозможен качественный распил древесины, однако для мастера важнее гарантировать безопасность самодельной циркулярки, поэтому защитные устройства, которыми обычно оснащаются покупные модели, — образец для подражания. Если будущий автор считает, что без некоторых из них вполне возможно обойтись, то это мнение ошибочно, так как одно неосторожное движение нередко приводит к травмам. Прочность абсолютно всех узлов. Важна не только способность выдерживать большие статические нагрузки, так как стол может начать вибрировать из-за разнонаправленных динамических воздействий. Они не опасны для мастера, однако оказывают влияние на качество реза: на поверхности пиломатериала остаются следы от зубьев, возникают трудности с выдерживанием линейных размеров. Противопожарная безопасность — главное требование при работе с древесиной, поэтому соблюдение правил при установке всех электроприборов — обязательное условие.

Какие есть варианты изготовления?

Чтобы сделать циркулярку своими руками, можно использовать несколько способов. Самые популярные из них:

Установка купленной ручной циркулярной пилы на станок, который делают из бруса. Использование в роли привода незаменимой болгарки со стальным диском для резки по дереву. Превращение в циркулярку небольшого деревянного стола и двигателя, «выуженного» из стиральной машины. Изготовление металлической станины и установка асинхронного двигателя (1-1,5 кВт).

Все эти схемы имеют право на жизнь, однако на практике они имеют разную эффективность. Если на циркулярном станке планируется распускать доски, имеющие большую толщину, то единственный возможный агрегат — пила-циркулярка, оборудованная мощным двигателем. Станина должна быть изготовлена из стали.

Болгарка будет «впору» для подрезки мелких деревянных деталей, но для циркулярной пилы-станка она не лучший вариант, так как ограничено время ее непрерывной работы. Двигатель от стиральной машины тоже не самый подходящий способ (вернее, самый неподходящий) — оборудование получается неудобным, довольно слабым. Из-за малой мощности мастеру потребуется «изобрести» повышающую ременную передачу, а также систему, состоящую из 2 валов. В результате всех усилий «на выходе» он получит модель, имеющую невысокое качество реза и малую производительность.

«Циркулярка из циркулярки»

В среде столяров-самоучек считается, что превращение ручной циркулярной пилы в станковый инструмент — самый простой метод получения сразу «трех зайцев», а именно:

высокого качества реза, гарантированного высокими оборотами вращения пилы;

вала, установленного в коллекторном двигателе на подшипники, с честью выдерживающего радиальную нагрузку;

идеального (консольного) крепления диска, оно дает возможность относительно быстрой замены режущего инструмента, поэтому разборки циркулярки не потребуется.

Главное преимущество изготовления такого станка — «родной» двигатель, гарантирующий максимум производительности благодаря идеальному вращающемуся моменту, оптимальным оборотам. Другие плюсы данного решения:

Относительно простая фиксация, позволяющая быстро снять пилу в случае большой необходимости. Мощный двигатель, обеспечивающий долгую работу из-за способности выдерживать значительные нагрузки. Нормальный тепловой режим, который гарантирует принудительная вентиляция этого ручного инструмента. Возможность получить достаточную глубину реза, используя диски большого диаметра. 60-75 мм — величина, дающая хороший шанс сделать качественные заготовки для различных изделий, изготавливаемых в домашних условиях.

Станина и столешница

Переделка ручной пилы в циркулярный станок начинается с изготовления стола (либо корпуса-коробки), с обратной стороны которого потом будет крепиться ручной электроинструмент таким образом, чтобы над поверхностью столешницы выступала часть режущей кромки.

Форму и размер стола выбирают, ориентируясь на габариты будущих пиломатериалов. Если планируют делать заготовки небольших размеров, то вполне хватит длины 1500 мм, ширины — 600-700 мм. Для изготовления станины циркулярки подходит стальной уголок, имеющий ширину полки, равную 25-30 мм. Сверху и снизу конструкцию усиливают распорками, сделанными из того же уголка или арматуры. Этот вариант оптимален, чтобы обеспечить каркасу станка максимальную жесткость.

Для столешницы чаще выбирают ламинированную ДСП либо ОСП, некоторые мастера останавливаются на фанере, толщина этого материала — 15-20 мм, но можно взять более тонкий материал, а затем соединить вместе 2 листа. Элементы, составляющие столешницу, совсем не обязательно должны быть одинакового размера, иметь симметричное расположение относительно станины. Главное, чтобы конструкции не грозил риск опрокидывания.

В столешнице делают запил, предназначенный для выдвижения диска. Ту часть поверхности стола, что будет прилегать к режущему инструменту, нередко закрывают жестью, металлическим листом (алюминий, сталь), текстолитом или пластиком. Такое решение дает возможность максимально облегчить перемещение деревянного пиломатериала.

Модификация управления пилы

Такие операции можно выполнять лишь в одном случае: если у инструмента закончился гарантийный срок. Для удобства управления циркулярным станком контакты кнопки и гашетки (рычага) выводят на внешний электрический выключатель, который крепят на корпусе в удобном месте, но там, где полностью исключены случайные нажатия.

Если хозяин предусматривает в будущем возможность периодически снимать ручной инструмент, то контакты фиксируют изолентой либо хомутом. Шнур циркулярки в этом случае включают в переноску, оснащенную кнопкой-выключателем.

Направляющая линейка

Она необходима для точного реза материала разной ширины, поэтому эта линейка (упор) обязана уметь перемещаться параллельно режущей кромке. Такой элемент также изготавливают из стального уголка. В столешнице делают прорези, в которых крепят концы направляющей с помощью винтов.

Более простой вариант — сосновая доска. Ее ширина — 40 мм, длина ее — на 200 мм больше, чем у стола. Сначала в нижнюю часть выступающих краев запрессовывают гайки, а винтами фиксируют Г-образные зацепы. После установки доски на столешницу циркулярки их притягивают винтами, благодаря им крючки поднимаются и надежно крепят линейку. Так же легко ее можно переместить в любое место.

Циркулярка из болгарки

Этот вариант изготовления станка более популярен, так как редкий хозяин, любящий все делать своими руками, не имеет, или в ближайшем будущем не собирается приобретать, угловую шлифовальную машину. Первым из этапов изготовления стационарной пильной установки тоже является изготовление специального стола для крепления болгарки.

В этом случае процесс усложняется, так как главная трудность — размышления о том, как прикрепить болгарку к станине: как сделать скользящий упор и осевую рукоять. Однако есть уже готовый способ, позволяющий получить надежное соединение.

Для изготовления скользящего упора берут два отрезка стального уголка. Крепят их по обеим сторонам распилочного диска. Затем их соединяют поперечной связкой (болтами и гайками). Для обеспечения необходимого зазора используют шайбы. Предварительно на инструмент натягивают металлический ленточный хомут, винтовая стяжка его должна находиться внизу. Металлическую полосу, сложенную вдвое, крепят к отверстиям, предназначенным для скользящего упора. В редукторе болгарки делают несколько отверстий для болтов: сначала корпус разбирают, затем обозначают точки для сверления. С их помощью будет закрепляться осевая рукоять. Этот элемент изготавливают из прута или металлической трубы. Рукояти придают форму скобы. На концах — в местах креплений к редуктору — сверлят отверстия. Делают штангу, обязанную регулировать глубину распила. Ее изготавливают из куска металлического прута. С одной его стороны формируют петлю, затем ее слегка расклепывают, сверлят отверстие, предназначенное для упорного болта. На другом конце нарезают резьбу, накручивают сначала одну надежную гайку, а после сборки конструкции — вторую. Регулировка глубины распила будет происходить при их подтягивании или ослаблении.

Не слишком сложные действия дадут возможность получить полноценный циркулярный станок для реза разных материалов. Таким же образом поступают с дрелью, которая может в некоторой степени заменить болгарку. Чтобы избежать потенциальных ошибок, лучше пользоваться чертежами, которые отыскать в интернете сможет при желании каждый «страждущий».

Стационарный станок

Если мастер мечтает заняться деревообработкой серьезно, то путь у него всего один — изготовление полноценной циркулярной установки. Создание такого агрегата отнимет больше сил и времени, но в процессе его эксплуатации он окупит все затраты. Единственное требования — продуманный чертеж, поэтому лучше пользоваться готовыми схемами, которые можно немного «подогнать» под свои условия.

Станина

Это основа для любого станка — рама, на которой крепятся все основные элементы конструкции. Она обязана быть устойчивой и надежной, поэтому оптимальный материал один — это непревзойденный металл. Лучшие варианты — толстостенный уголок или такая же профильная труба. Для скрепления деталей стационарного станка обычно используют сварку. Если планируется разборная конструкция, то можно допустить использование болтового соединения, однако в этом случае крепление «крепким» назвать будет трудно: потребуется постоянная его проверка.

Столешница

И здесь металл — тоже фаворит. Лучшими материалами будут сталь или алюминиевые сплавы. Возможный вариант — толстая фанера, которую оббивают листовым железом. Идеальная столешница для любого деревообрабатывающего станка обязана иметь гладкую поверхность, уметь противостоять трению, выдерживать вес до 50-60 кг легко, без малейших намеков на прогиб.

В ней делают отверстие для диска. Есть два варианта, которые используются в случае с циркуляркой:

пропил делают в цельном листе;

столешницу собирают из двух полотен.

Второй способ предпочтителен для металлической столешницы, так как в домашних условиях вырезание паза — операция достаточно сложная. К столешнице крепят параллельный упор. В этой роли нередко используют удобный металлический уголок. Для его крепления также делают отверстие. Альтернатива — надежные и мощные струбцины.

Мотор

Выбор двигателя для будущей циркулярки зависит от того, какие пиломатериалы планируют не ней обрабатывать. Если будут использоваться диски, имеющие диаметр 150-170 мм, то для них хватит агрегата, мощность которого составляет 0,5 кВт. Для дисков крупнее (от 350 мм) подойдет двигатель посерьезнее — как минимум в 1,1 кВт.

Если циркулярный станок будет находиться вне помещения (например, на улице под навесом), то можно использовать даже бензиновый двигатель, имеющий небольшую мощность. Есть возможность сделать его съемным.

Передача вращения

Лучший привод для циркулярки — клиноременная передача. В этом случае используют 2 шкива: первый на двигателе, второй — на вале привода. Причины такого выбора — безопасность и удобство: в случае небольшого ЧП ремень будет просто проскальзывать, оповещая мастера о необходимости выключить устройство.

Шкивы, имеющие разные кольцевые проточки (ручьи) или диаметры, дают шанс легче регулировать обороты диска, что позволяет найти оптимальный режим для обработки разной древесины. Вал, на который передается вращение от ротора, своими руками изготовить практически невозможно, поэтому данную деталь приходится покупать или заказывать у токаря. Подшипники, использующиеся для установки вала, обязаны быть закрытыми, в противном случае срок их службы будет недолог.

Маятниковая подвеска

Тот, кому не в диковинку работа с металлом, сможет сделать циркулярку, имеющую особенность, — маятниковую подвеску двигателя. Ее удобство заключается в том, что вал, двигатель и режущий диск располагаются в одной общей раме.

Одна ее сторона крепится шарниром к станине, вторую удерживает винт, который можно регулировать, если нужно изменить высоту выхода диска. Преимущество этой системы — возможность использования дисков разных размеров, простота регулировки высоты распила.

Простая циркулярка своими руками может быть изготовлена из различных инструментов, однако лучший вариант — стационарная модель, оснащенная мощным двигателем. С другой стороны, выбор модели полностью зависит от мастера, от планируемых заготовок-«фаворитов» и объемов работ.

С самим процессом можно познакомиться поближе, если посмотреть это увлекательное видео: