Обычные балконы и лоджии — несомненный плюс для любого дома или квартиры. Эти площадки используются для хранения овощей либо заготовок, различных вещей, которым не нашлось места в тепле по разным причинам. Однако такое непозволительное «транжирство» драгоценных метров не устраивает многих хозяев, и они задумываются о том, как правильно утеплить балкон. Шанс получить дополнительную благоустроенную жилплощадь есть у всех, так как современные строительные материалы и технологии давно превратили многие мечты в реальность. Чтобы воплотить задуманное, но не допустить ошибок, надо знать как способы утепления балконов, так и все этапы подобных работ.

Плюсы с минусами

Как теплый, так и холодный балкон имеют свои достоинства и недостатки. Прежде чем принимать решение о целесообразности преображения своей нежилой площадки в благоустроенную, с ними нужно познакомиться.

Плюсы

возможность использования балкона круглый год без риска простудиться;

высокая степень звукоизоляции, благодаря которой хозяевам не будет мешать посторонний шум;

относительная легкость получения нового функционального помещения — зоны отдыха, кабинета, мини-кинотеатра либо оранжереи;

прочность долговечность, комфорт, простота эксплуатации;

большое количество вариантов оформления.

Минусы

тяжеловесность конструкции, требующая консультации и разрешения на работу в старых домах;

значительные расходы на систему подогрева, качественные стеклопакеты, изоляционные и отделочные материалы;

распашная система окон, сильно ограничивающая функциональность узких помещений;

уменьшения количества света из-за толстых рам;

«съедание» лишнего пространства «благодаря» утеплению.

Если после долгих (или не очень) размышлений перевес остался за первыми, то можно переходить к более близкому знакомству с теплыми балконами.

Способы утепления

Оборудование теплого балкона включает в себя комплекс работ. Но только идеальное проведение каждой операции гарантирует качество утепления. Владельцам квартиры предстоит сделать:

теплое остекление;

теплоизоляцию всех поверхностей балкона;

установку системы «теплый пол».

Если выполнить первые два этапа, но проигнорировать последний пункт, то комфортных условий добиться не получится. Необходима система — источник тепловой энергии, в противном случае усилия будут затрачены впустую. Альтернатива — монтаж радиатора — настенного или стоящего отдельно. Эффективность такого решения зависит от расположения квартиры. Если снизу находится подвал или у нижних соседей балкон не утеплен, то добиться необходимой температуры будет практически невозможно.

Проведение комплексных работ требует много времени, достаточного опыта и усилий. Самый сложный — первый — этап требует обязательного присутствия ассистента. Если навыков подобной работы нет, то от самостоятельной операции лучше сразу отказаться. Внутреннее утепление, за исключением «теплого пола», наоборот, не требует от хозяина особенных умений. В этом случае важно приобрести качественные материалы, неукоснительно соблюдать технологию укладки.

Теплое остекление

Все профессионалы единодушны: до начала других работ следует позаботиться об остеклении балкона.

Материалы для окон

Сейчас есть трио материалов для производства окон. Это алюминий, дерево, а также поливинилхлорид.

Алюминий. Металл прочен, но его ахиллесова пята — высокая теплопроводность, поэтому для жилых помещений использовать его не рекомендуют. Монтаж алюминиевых конструкций, являющихся мостками холода, приведет к тому, что разница между температурами на улице и балконе будет минимальна — 3-5°.

Дерево. Вместо массива дерева для производства окон применяют клееный брус, однако такие конструкции будут создавать довольно большую нагрузку на основание балкона, поэтому такие окна ставить не рекомендуют. Еще один, но довольно весомый недостаток — достаточно высокая цена изделий.

Пластик. Многокамерные окна из ПВХ с металлическими вставками популярны из-за долговечности, практичности, экологичности и почти безупречного внешнего вида. Главный критерий при выборе этих изделий — количество камер (3-5), предотвращающих проникновение холода. Чем их больше, тем лучшими теплоизоляционными характеристиками обладает изделие.

Правила работ

Подготовительный этап для балконов с металлическим парапетом — возведение кирпичной либо кладки из пеноблоков рядом. Однако такая операция непозволительна для П-образных площадок из-за тяжести будущей конструкции. В этом случае рекомендуют сменить парапет на новый — тоже металлический, но усиленный. Другой способ — усиление старого дополнительными опорами-стойками.

Для того чтобы монтажные работы были проведены качественно, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

Рамы крепят анкерами либо анкерными пластинами, шаг — 50-60 мм. Толщина пенного шва по бокам рамы составляет 0т 30 до 40 мм, сверху максимальное значение зависит только от неровностей плиты. На место соединения с парапетом наносят слой от 15 до 30 мм. Доборы, лишенные армирования, использовать не рекомендуется из-за уменьшения жесткости конструкции. Под каждый импост (вертикальную перекладину между стеклопакетами) монтируют опорные колодки (монтажные клинья). Широкая секция — более 900 мм — требует подкладки посередине. Внутренние плоскости парапета и рамы обязаны находиться на одной оси.

Решаясь на такую непростую самостоятельную операцию, надо знать, что эти действия лишат окна гарантии.

Теплоизоляция

За остеклением следует утепление внутренних поверхностей балкона: потолка, парапета, боковых стен и пола, но о нем речь пойдет далее. В теплоизоляции не нуждается лишь стена, граничащая с квартирой. Главные требования к претендентам — теплоизоляционные характеристики и размер. В этом случае тоже чаще используют три материала: изолон (пенополиэтилен), пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Изолон

Вспененный полиэтилен сейчас считают одним из наиболее эффективных утеплителей для различных поверхностей. Он эластичен и довольно тонок (10 мм), что само по себе для небольших балконов является огромным преимуществом.

Пенопласт

Это самый «старый» из материалов, так как уже более 50 лет успешно применяется в качестве утеплителя на разных строительных объектах. Главное достоинство пенопласта — легкость, что делает его незаменимым для старых зданий, где балконам страшны лишние килограммы.

Экструдированный пенополистирол

Или пеноплекс. Этот материал, как и пенопласт, изготавливается из полистирола, но отличается уже более совершенной — очень плотной — структурой. Поэтому при его монтаже слой материала в 30 мм будет иметь такой же коэффициент теплосопротивления, как и «пласт пенопласта» толщиной в 50 мм.

Монтаж пенопластовых или пенополистирольных листов производят на клей, либо используют пластиковые дюбеля. Клеевой состав наносят с помощью зубчатого шпателя сплошным слоем на основание, а также в нескольких местах самого утеплителя. Крепление дюбелями делают по периметру листа (8-10 штук на 1 м2). Затем швы задувают монтажной пеной.

Системы теплых полов

В этом случае необходимо тщательно обдумать целесообразность такого шага. Если в помещении не планируется проводить большую часть времени, то необходимости в сложных системах нет. Достаточно установки масляного радиатора, который способен справиться с задачей максимум за час. Плюсы такого выхода — небольшая стоимость, экономия электроэнергии. Однако прибор сушит воздух, а если использовать его постоянно, то об экономии можно будет забыть.

Если помещение планируют использовать активно, то есть три варианта получения теплого пола на балконе.

Водяной пол

Сначала на бетонный пол кладут изоляционный слой, затем змейкой выкладывают пластиковые, металлопластиковые либо гофрированные трубы из нержавейки, их диаметр — от 16 до 20 мм. Их подключают к горячему водоснабжению, тестируют под давлением. Сверху заливают бетонную стяжку (30-50 мм). В качестве финишного покрытия чаще используется керамическая плитка. Способ привлекает дешевизной обогрева, однако стоимость монтажа обойдется в круглую сумму. Другой минус — сложность работ для неопытного мастера. Еще один недостаток — необходимость согласования с инстанциями. Причем совсем не факт, что разрешение будет дано.

Электрический

Этот вариант более прост, так как место труб здесь занимает электрический кабель, который укладывают аналогичным образом на слой утеплителя. Затем также следует бетонная стяжка (как минимум 30 мм). Разновидность такого электрического пола — нагревательный мат, в нем кабель зафиксирован на сетке. Если качественная бетонная стяжка есть, то монтируется изделие в клей для плитки. Другой вариант — слой наливного пола, максимальная толщина которого 10 мм.

Инфракрасный

Такой теплый пол — самое свежее изобретение, оно относится к системам нового поколения. Эта термопленка, толщина которой меньше миллиметра. Нагревательные элементы в ней — полосы графита. Существует 2 варианта монтажа в зависимости от разновидности инфракрасного пола: сухой производят прямо на ламинат, стержневой — так же, как и электрический. Достоинства новинки — малый расход электроэнергии: по сравнению с кабельными аналогами он меньше на 20%.

Теплый балкон, безусловно, становится комфортным помещением, однако работа потребует много времени, сил и средств. Кроме того, если хозяин не имеет специальных знаний о том, как правильно утеплить балкон, трудно надеяться на то, что он избежит ошибок, которые могут обойтись очень дорого.

Как происходит самый простой из этапов работ, можно узнать, если посмотреть этот видеоролик: