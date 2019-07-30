Комфортные условия для жизни и дополнительные удобства — то, к чему стремится каждый хозяин собственного жилья. В списке особо популярных решений далеко не последнее место занимает обустройство теплого пола, так как у радиаторной системы отопления есть серьезные недостатки. Среди главных минусов — неизбежные утечки тепла. Именно эту проблему решает монтаж водяного теплого пола своими руками: чаще такой способ обеспечить желанный комфорт выбирают владельцы частных домов, реже — жильцы квартир. Имея опыт подобных работ, можно установить такую систему собственноручно, однако надо досконально знать технологию, так как при малейшем ее нарушении новый вид отопления будет недостаточно эффективен.

Обычные системы и/или теплый пол?

Слабое место традиционной радиаторной системы — неравномерный прогрев помещения. Теплые воздушные потоки сразу устремляются вверх. Остывая, они снова опускаются, и этот неидеальный «круговорот» продолжается, прогревая воздух у батареи и в верхних слоях. Пол и пространство около него остаются холодными, а ноги жильцов начинают мерзнуть.

Монтаж водяного теплого пола устраняет этот недостаток. Нагревательные элементы, установленные в толще основания, равномерно распределяют тепло, благодаря этому все помещение становится более комфортным. Воздух оптимальной температуры не скапливается под потолком: он находится на уровне пола и выше. Поэтому обеспечивает жильцам более комфортные ощущения.

Из-за этих конструктивных преимуществ системы теплых полов в квартирах и домах нередко становятся единственным видом отопления. Другой вид — электрический — не слишком привлекателен, причина — высокая стоимость энергоснабжения. Монтаж водяного теплого пола своими руками обходится значительно дороже, однако он быстро окупается после ввода в эксплуатацию.

Особенности системы «водяной пол»

Существует 2 вида таких обогревательных систем: «мокрые» и легкие. Первые — тяжелые бетонные — требуют заливки трубопровода раствором. Слой стяжки только над трубами (16-18 мм) должен составлять как минимум 30 мм. Максимум – 70 мм.

Вторые полы используют в домах, где отсутствует возможность сделать полноценную стяжку. В этих случаях толщина пола составляет около 18 мм или немногим более. Трубы укладывают в пенополистирольные пазы, которые заливают раствором. Второй вариант — монтаж в конструкции, состоящие из деревянных досок.

Начинка «мокрого пирога»

Монтируют водяной теплый пол на прочном, устойчивом основании — монолите или грунте. Сначала укладывают пароизоляционный слой. Минимальная толщина полиэтиленовой пленки составляет 0,1 мм. Затем идут следующие слои:

Утеплитель. В его роли чаще используют пенополистирол — материал недорогой, но имеющий достаточную механическую прочность и маленький коэффициент теплопроводности. Песчано-цементная стяжка с добавлением пластификатора. Такая смесь обеспечивает подвижность, относительную простоту укладки, снижает соотношение воды и цемента. Трубы. Бетон армируют сеткой, ячейки которой имеют размеры 50х50 либо 100х100 мм, диаметр проволоки — 2-5 мм. На арматуру монтируют трубопровод для теплоносителя. Бетонный слой, покрывающий трубы, обязан быть как минимум 30 мм, однако для равномерного распределения тепла и большей прочности конструкции рекомендуют другое значение толщины стяжки — 50 мм.

Там, где стяжка примыкает к стенам, и на границах контуров отопления для компенсации теплового расширения бетона укладывают демпферную (термоусадочную) ленту. Последний слой «пирога» — финишное покрытие. Для этой роли подходит тот материал, что идеален именно для систем теплых полов. Это керамогранит либо керамическая плитка.

Есть и иные варианты — ковролин, ламинат, линолеум, однако в этом случае на маркировке должен стоять значок, указывающий на возможность их использования в этой водяной конструкции. Главное условие при выборе последних материалов — строгое соблюдение теплового режима. Его обеспечивают насосно-смесительные узлы.

Когда возможен монтаж?

Самое практичное решение — укладка теплого пола еще на этапе строительства дома — во время возведения перекрытий. К уже готовому помещению предъявляют несколько требований.

Имеющееся основание должно быть прочным, способным выдержать довольно массивную стяжку. Идеальный пол для «мокрой» конструкции обязан иметь ровную поверхность. Перепады свыше 5 мм запрещены. Причины — потенциальное завоздушивание контуров, увеличение гидравлического сопротивления. Так как толщина водяного пола может составлять 80-200 мм, то существенное уменьшение высоты потолков тоже принимают во внимание. Высота дверного проема обязана быть как минимум 2100 мм. Теплопотери, составляющие 100 Вт/м2 или более, — достаточный повод для отказа от обустройства теплого пола, так как в этом случае будет невозможно добиться эффективной работы системы.

Монтаж водяного теплого пола проводят в помещениях, где вставлены окна, а также завершены все штукатурные работы.

Что включает стадия проектирования?

От того, насколько корректно был произведен расчет, зависит эффективная работа водяного пола. И в первую очередь это касается оптимальных температур. Чтобы определить идеал для комфортного существования, нужно принять во внимание следующие рекомендации:

29° лучшим образом подходит для жилых комнат;

30° — температура, идеальная для прихожих, коридоров;

32-33° — градусы, оптимальные для санузлов, бань или помещений с бассейном.

Водяные теплые полы — низкотемпературное отопление. Если в батареи теплоноситель подается нагретым до 80-90°, то для теплого пола хватает температуры в 60°. Также важна разница между температурой в подающей и обратной трубах. Самыми оптимальными соотношениями являются 40/30°, 45/35°, 50/40° либо 55/45°.

Длина петель

Для того чтобы достичь такого баланса, необходимо обеспечить одинаковую длину контуров-петель водяного пола, однако этот идеал практически недостижим. Поэтому приняты традиционные соотношения между диаметром и длиной контура:

для изделий с диаметром в 20 мм максимальная протяженность — 120 м;

для 17 мм — 90-100 м;

для 16 — 70-90.

Лучше придерживаться минимальных границ двойных значений. Оптимально большее число петель из труб одинакового диаметра.

Шаг укладки

Этот показатель (100-600 мм) зависит от функций помещения, предполагаемой тепловой нагрузки на водяной пол, от длины контура. В домах или квартирах обычно ориентируются на такие цифры:

В жилых помещениях, имеющих внешние стены, есть краевые зоны — смежные с ними поверхности пола, ширина которых составляет 100-200 см. Рекомендуемый шаг в этом случае — 100-150 мм, количество рядов — 5 либо 6. В центре комнат либо там, где внешние стены отсутствуют, оптимальный шаг — 200-300 мм. В санузлах, банях и вдоль бассейнов шаг не меняется, это 150 мм независимо от площади помещения.

Способы монтажа труб

Сейчас есть три варианта укладки труб водяного пола. Это «улитка», «змейка» и комбинация.

Улитка

Улитка или спираль — самый популярный (до 90% случаев использования), эффективный и наименее затратный вид монтажа. Трубы укладывают, двигаясь по периметру комнаты, сокращая радиус к центру помещения, затем операцию проводят в обратном направлении. Достоинства — равномерное распределение тепла, возможность монтажа системы с тем минимальным шагом, который позволяет материал, В эту же категорию можно отнести нетрудоемкость операции из-за отсутствия большого изгиба труб, поэтому с укладкой может справиться один мастер.

Змейка

Змейка, а также двойная змейка. Этот вариант укладки труб имеет существенный недостаток — довольно большая разница температур (5-10°) в начале и конце контура. В этом случае о равномерном распределении можно забыть, так как теплоноситель будет постепенно остывать, проходя от подающего до обратного коллектора. Такой перепад можно компенсировать двойной змейкой, однако есть и второй минус — трудность монтажа, ведь изгиб труб должен соответствовать 180°. Максимальный шаг такой укладки — 200 мм. Этот вариант применяют для смежных участков, в санузлах и помещениях очень малой площади.

Сочетание

Комбинация улитки и змейки — иногда единственный способ добиться комфортной температуры. Для краевых зон используют змейку, для остального пространства — улитку. Помимо обеспечения оптимального температурного режима способ гарантирует рациональное использование остатков бухты.

В обоих случаях возможно применение умного метода — переменного шага монтажа. На границе с внешними стенами он может быть 100 или 150 мм, на остальном пространстве — 200-300 мм. Однако при таком варианте используют только улитку, не применяя ни змейку, ни комбинацию.

Создание проекта

Так как компьютеры сейчас есть практически в каждом доме, то у многих существует возможность освоить программное обеспечение — простое и бесплатное, однако значительно облегчающее жизнь домашних мастеров. Чтобы рассчитать длину контуров, лучше воспользоваться программой производителя труб Valtec, она также бесплатна. Другое, более простое и свободное программное обеспечение — «Улитка». Те, кто любит заниматься самостоятельными расчетами, просто вооружаются миллиметровой бумагой, на которой чертят план квартиры или дома. Затем «раскладывают» трубы, высчитывают их длину.

В том и другом случае необходимо учесть такие требования:

Для каждой комнаты необходим «свой» контур. Исключение могут составлять лишь смежно расположенные санузлы. Укладка демпферной ленты по периметру комнаты, между контурами в одном помещении — условие обязательное. 40 м2 — максимальная площадь для одного контура. Длина одной его стороны обязана быть не более 8 метров. Больший метраж помещения требует дополнительного контура.

Только неукоснительное следование рекомендациям обеспечит эффективность водяного теплого пола.

Материалы, оборудование

Чтобы обеспечить надежность и функциональность системы, на материалах экономить нельзя. Если с трубами все более или менее понятно, то при поиске других расходников можно испытать некоторые затруднения.

Выбор «правильных» труб

Основной элемент обогревательной системы — трубы. Наиболее часто используют многослойные полимерные изделия, изготовленные из сшитого полиэтилена (PE-Xa, PERT), металлопластиковые и нержавеющие гофрированные трубы, лишенные основного недостатка «конкурентов» — невысокого уровня теплопроводности.

Диаметр изделий больше зависит от материала, однако, как правило, он составляет от 16 до 20 мм. Именно эти пороговые значения популярнее другого — 17 мм. Чтобы быть полностью уверенными в покупке «правильной» трубы, лучше последовать следующим рекомендациям:

остановить свой выбор лучше на изделиях известных брендов, к которым относят KAN, Rehau, Tece, Uponor, Valtec.

наличие сертификатов, подходящих фитингов, коллекторов и остального оборудования, метраж бухт — те вопросы, что обязательно требуют подробного ответа продавца-консультанта.

При выборе трубы PE-Xa допускают проведение теста. Изделие окажется оригиналом, а не плохой копией, если согнутый отрезок трубы примет изначальную форму после прогревания этого участка строительным феном.

Поиски утеплителя

Его качество и толщина позволит не «спустить» свои деньги на подогрев бетонного перекрытия, земли или атмосферы. И в этом случае материал просто обязан иметь низкую теплопроводность. Есть два достойных претендента для монтажа водяного теплого пола.

Теплоизоляционные профильные маты, изготавливаемые из плотного пенополистирола. Фигурные бобышки (круглые, прямоугольные) призваны значительно облегчить монтажные работы, так как дополнительная фиксация контура при использовании этого вида теплоизоляции попросту не нужна. Шаг их крепления — 50 мм. Толщина изделий различна — от 10 до 30 мм, размеры — 500х1000, 700х1100, 800х1100, 1000х1000 мм и другие. Недостаток — высокая цена, особенно если выбор пал на брендовые товары. Плиты из экструдированного пенополистирола — более бюджетное решение, имеющее те же качественные характеристики — низкую теплопроводность и прочность. Толщина изделий — от 20 до 100 мм, боковые поверхности имеют пазы для удобства монтажа. Такие плиты имеют размеры 500х1000, 600х1200, 600х1250, 850х1150 мм.

Так как редкий хозяин не думает об экономии, то выбор для многих мастеров очевиден. Разница в цене позволит на ту же сумму купить не только плиты, но и дополнительные крепежные элементы.

Толщина утеплителя чаще не требует каких-то заумных расчетов, хотя они и существуют. Важно придерживаться нескольких правил.

минимальная толщина утеплителя для водяных полов, укладываемых на грунт, — 100 мм, однако лучше сделать два слоя плит по 50 мм, но их необходимо уложить перпендикулярно;

комнаты, расположенные прямо над цокольным этажом, требуют как минимум 50 мм;

если снизу помещение отапливается, то хватит толщины в 30 мм.

Легкость теплоизоляционного материал требует их надежного крепления к основанию. В этой роли выступают тарельчатые дюбеля. Ими плиты фиксируют в центре и местах стыков. Для надежного крепления труб к пенополистиролу покупают гарпун-скобы (якорные). Шаг крепления — от 300 до 500 мм, в месте «петель» труб — 100 мм.

Расчет делают таким образом, чтобы 500 якорных скоб хватило на 200-метровую бухту. В этом случае погоня за брендом не оправдает себя, потому что такой же качественный крепеж выпускают и многие отечественные производители.

Для правильного выбора коллекторно-смесительного узла нужна помощь специалиста. Только он может подобрать все комплектующие, так как количество элементов достаточно велико, а фитинги для присоединения труб необходимо подбирать индивидуально.

Монтаж системы теплого пола

Имея на руках схему, все материалы и крепежные элементы, можно приступать к операции. Укладка этой системы отопления начинается с определения места для коллекторного шкафа. Все работы, если возникает необходимость в выдалбливании ниши, должны заканчиваться на этом этапе.

Укладка утеплителя

Перед монтажом утеплителя пол подметают, пылесосят. Потом при помощи уровня (водяного, лазерного) тестируют поверхность. При определении неровностей свыше 5-10 мм их выравнивают сухим песком.

Если теплый пол будет располагаться на грунте либо под цокольным этажом, то обязательно делают гидроизоляционный слой. Пленку (от 120 до 200 мкм) укладывают с нахлестом как минимум 100 мм, стыки проклеивают строительным скотчем, также делают заход на стены. Укладку плит из экструдированного пенополистирола начинают с дальнего угла комнаты. Следят, чтобы элементы плотно прилегали к стенам, соседним плитам, к основанию. Постоянно проверяют горизонтальность уровнем. Если замечены отклонения, их нивелируют с помощью того же песка. При укладке второго ряда следят, чтобы швы плит не совпадали, так как смещение обязательно. Если в последнем уложенном ряду находятся плиты, обрезанные на треть, то операцию продолжают именно с этой стены. Второй слой утеплителя укладывают перпендикулярно относительно первого. В центре каждой плиты и на стыках элементов крепят тарельчатые дюбеля, затем швы заклеивают скотчем. Все щели задувают монтажной пеной.

Монтаж труб

Для этого этапа лучше достать приспособление, помогающее разматывать бухту, так как снимать трубы кольцами не рекомендуют. Если на плитах нет разметки, то ее самостоятельно делают маркером и малярной отбивкой.

Затем на пол укладывают армирующую сетку, рекомендованная толщина прутка — 4 мм. По периметру стен наклеивают демпферную (термоусадочную) ленту. Альтернатива — приклеивание полос из пенопласта, их толщина — 10-20 мм. Монтаж труб теплого пола начинают с тех зон, что наиболее удалены от коллекторов.

Укладку производят строго по схеме. Трубы сгибают крайне осторожно, избегая заломов. Если крепеж делают к арматуре, то следят, чтобы он не был чересчур жестким, в противном случае при нагреве трубам (исключение — гофрированная нержавейка) грозит повреждение. После монтажа контура трубы подключают к коллектору. Для перемещения по проложенным контурам делают «тропинки» из фанеры, досок, ОСП.

Гидравлические испытания

После выполнения этого этапа делают опрессовку — тест на герметичность. Для операции к коллектору теплого пола подключают компрессор, затем подают давление в 4-6 бар. Систему проверяют сутки. Незначительные перепады давления (1-2 деления) — свидетельство качественно выполненной работы.

Заливка стяжки

После проверки корректности сборки приступают к заливке раствора. Делают ее при включенном рабочем давлении. Минимальная толщина стяжки от верха труб —45-50 мм. Самый лучший выход — покупка готового состава для заливки стяжки. В него уже включены все необходимые компоненты, включая пластификатор, полипропиленовую фибру и другие необходимые ингредиенты.

После заливки раствор оставляют схватываться несколько дней (1-2). Потом обрезают излишки демпферной ленты, поверхность увлажняют и застилают пленкой. Эту операцию повторяют на протяжении 10 суток, однако на полное схватывание стяжки уходит как минимум 28 дней. Заключительный этап — настройка и запуск оборудования. Главный показатель корректной балансировки — одинаковые температурные значения на всех трубах обратной подачи.

Монтаж водяного теплого пола своими руками имеет один большой минус — трудоемкость работ. Однако менее популярными он не становится. Причины — удобство, комфортная температура, надежность и экономия на отоплении дома.

Избежать некоторых распространенных ошибок позволит просмотр этого видео: