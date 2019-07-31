Комнатные растения — те живые украшения интерьера, без которых трудно создать действительно уютную квартиру или дом. Увлеченные цветоводы, привыкшие пополнять свою коллекцию новыми, необычными экземплярами, вскоре начинают замечать, что места для их любимых зеленых друзей почему-то катастрофически не хватает. Однако эти питомцы требуют хорошо освещенного, уютного, удобного места, и в этом случае ситуацию спасает практичная подставка для цветов своими руками из подручного материала. Необычный предмет, который не найти ни в одном магазине, сможет сам стать украшением комнаты или сада, позволит успешно «расквартировать» большую зеленую «армию».

Разновидности подставок под цветы

Такая конструкция способна решить несколько проблем одновременно: обеспечить комнатным растениям достаточное освещение, но в то же время не отнять у комнаты много «драгоценного» пространства, оживить, преобразить интерьер. Подставки можно сделать напольными, настенными, настольными, располагающимися на подоконниках, но только хозяева могут выбрать идеальную модель, исходя из своих предпочтений, особенностей комнат. Наличие свободного пространства — еще один критерий.

Напольные конструкции

В этом случае ограничений для фантазии не существует. Подставки могут быть высокими, низкими, узкими или широкими. Популярные места для цветов — многоярусные полки, оригинальные лесенки, одиночные стойки, предназначенные для крупных растений. Многоуровневые конструкции удобны тем, что позволяют разным растениям чувствовать себя идеально: самые светолюбивые помещают на самый верх, те, что привыкли к полутени, ставят ниже.

К этим же напольным подставкам относят оригинальные высокие, но узкие, мини-стеллажи, крепящиеся к полу и потолку одновременно. Это решение сейчас очень популярно, так как оно дает возможность разместить в пространстве много цветов, но сэкономить место в небольших квартирах. Каждое растение при этом не будет испытывать недостатка в свободе.

Настенные, настольные

Эта разновидность предметов позволяет «заполонить» цветами пустующую часть стены. Можно изготовить подставку, крепящуюся к другой поверхности — к участку потолка, находящемуся у стены. Такой тип изделий оптимален для ампельных растений. Чащ такие конструкции можно увидеть на террасах или балконах.

Длинные и узкие подставки-ящики станут спасением для таких же подоконников. Небольшие настольные предметы, располагающиеся на мебели в непосредственной близости к оконному проему — другой способ удачно разместить большое количество растений, предпочитающих свет.

Подручные материалы

Здесь довольно большой простор для деятельности, так как данные предметы обстановки чаще все же компактны и не отличаются большими габаритами. Своими руками стойки обычно делают из:

гипса;

дерева, ДСП, фанеры;

металлического профиля;

пластика (и таких же емкостей);

проволоки;

стекла;

бамбука, лозы, ротанга.

Нередко материалы комбинируют. Наиболее популярно сочетание металла с деревом либо стеклом, хотя последнее гораздо сложнее в обработке. Каркасы для крупных растений требуют использования прочного металла, маленькие легкие цветы способна без проблем выдержать даже толстая проволока.

Что можно сделать самостоятельно?

Подставка для цветов своими руками из подручного материала — та операция, которую можно «провернуть» за несколько часов. Главное условие — наличие инструмента и неприкосновенных запасов, где может отыскаться что-либо полезное для подобной деятельности. Есть совершенно несложные конструкции, для изготовления которых не придется опустошать ни кошелек, ни карту.

Конструкция из ящиков

В этом случае мастерить ничего не придется. Несколько ящиков любых размеров (одинаковых либо разных) красят в подходящий цвет. После высыхания состава предметы ставят друг на друга в произвольном порядке (большие снизу, поменьше — сверху).

Для большей надежности все элементы скрепляют саморезами. В получившиеся ниши и на самый верх конструкции помещают горшки с цветами. Такая настенно-напольная подставка отнимет минимум времени, но смотреться будет довольно интересно.

Цветочная стойка из паллет

Такой вариант подставки больше подходит для дачи, однако после тщательной обработки поддонов он может стать «впору» и квартире. Здесь подойдет даже один паллет, который ставят вертикально, с помощью саморезов прикручивают к нему поперечины-полки для цветов.

Дерево обрабатывают антисептической пропиткой, шлифуют наждачной бумагой, покрывают морилкой либо краской, наносят несколько слоев лака. Подобные конструкции можно не только поставить на пол, но и подвесить на стену.

Элементарная деревянная подставка

Это самый простой способ получить одиночную подставку для комнатных цветов. Для изготовления понадобится дрель, шуруповерт, стамеска. И материалы:

дерево (брус, доски, ДСП);

клей ПВА;

кромка.

Сначала вырезают три детали — основание конструкции, ножку и полочку для цветочного горшка. Чтобы подставка надежно стояла на полу, минимальный диаметр основания подставки обязан быть как минимум 30 см.

В нем и полочке делают паз для вертикального элемента. Ножку и отверстие промазывают клеем, соединяют, снизу изделия фиксируют саморезами. Полку крепят таким же образом. Завершающие этапы — шлифование, приклеивание кромки и нанесение нескольких слоев лака, каждый из них должен окончательно высохнуть.

Подставка-колодец или поленница

Самый простой вариант, для его изготовления необходимы такие материалы:

втулки, оставшиеся от бумажных полотенец (12-16 штук);

клей ПВА;

краска: акриловая либо масляная.

Из втулок складывают «поленницу»: ряды элементов чередуют, каждый из них крепят между собой при помощи клея. После высыхания состава получившийся колодец покрывают краской.

Ствол дерева на благо цветов

Тем, кто стал приверженцем эко-стиля, понравится эта натуральная подставка, изготовленная из ствола дерева. Длина его — 100-150 см, однако окончательное решение за хозяевами будущей модели.

От ствола болгаркой отрезают все ветви, получая цилиндр. От концов его отступают 15-20 см, затем делают запилы на половину диаметра дерева. Между ними выдалбливают отверстие. После обработки древесины в получившуюся подставку помещают горшки с комнатными цветами.

Такое «цветущее дерево» будет выглядеть эффектно в любом помещении — как на даче, так и в городской квартире.

Большой подсвечник из дерева

В этом случае придется искать две заготовки — одну широкую для спилов, другую для самого подсвечника. Для подставки будет идеален тот участок (или несколько) дерева, где начинается разветвление.

Низ второй заготовки спиливают так, чтобы получилась ровная и устойчивая поверхность. Из широкого бревна делают несколько спилов — по количеству ветвей, ширина этих дисков — 2, 3 или 4 см. Верх разветвлений спиливают параллельно основанию подсвечника, затем к нему саморезами крепят диски.

Для большего срока службы древесину предварительно обрабатывают антисептиком. Готовое изделие можно покрасить, покрыть лаком либо оставить без всякого защитно-декоративного покрытия.

Подвесная конструкция из фанеры

Вместо фанеры можно взять обычные доски, обрезки листа ДСП. Еще понадобится прочная веревка — два одинаковых отрезка.

Из листа фанеры вырезают несколько полок. В каждой заготовке вырезают по несколько отверстий — широких для фиксации цветочных горшков, и небольших (по углам) для продевания веревки, поэтому диаметры их должны совпадать. Последних должно быть четыре — по одному для каждого угла. Через угловые отверстия продевают веревки, на которых для надежной фиксации в нижней части полок завязывают узлы. В стене сверлят отверстие для крепления-крюка. Подставку фиксируют на нем с помощью надежного узла, собранного из 4 веревочных кончиков, проверяют ее горизонтальность.

Большое количество «этажей» сделает конструкцию очень тяжелой, поэтому чрезмерно сложная подставка может быть не очень надежной.

Стойка из пластиковых бутылок

Для этого шедевра понадобится большой набор, состоящий из:

14 молочных пластиковых бутылок;

золотистой краски-аэорозоля;

декора — бижутерии, бисера, бусин;

клея ПВА;

скотча;

строительного шнура;

рулона туалетной бумаги;

упаковки салфеток.

Сам процесс выглядит так:

Сначала вымытые и высушенные бутылки (прямо с этикетками) склеивают попарно скотчем горлышками. Ставят один двойной элемент в центре. Другие крепят вокруг него. Всю фигуру заматывают скотчем до тех пор, пока не исчезнут все видимые дефекты — неровности, складки. Нанеся клей, обматывают будущую подставку салфетками, потом несколькими слоями (2-3 — минимум) туалетной бумаги. Каждому из них дают время на высыхание. Для декора используют шнур. К получившемуся узору приклеивают бусы, любые другие украшения. Дешевая альтернатива — крупа (пшено, греча, рис) или горох. На получившийся узор из баллончика наносят краску.

Подставка для цветов своими руками из подручного материала может быть изготовлена из привычных вещей. В роли такого предмета обстановки нередко выступают велосипеды, стулья и табуреты.

Следующий ролик поведает о том, как можно изготовить подставку-лесенку: