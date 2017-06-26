Особенности отделки современных квартир

Работы по отделке помещений — это завершающий этап любого ремонта. Они выполняются с применением самых разнообразных материалов. Последние различаются между собой эксплуатационными свойствами, внешним видом, стоимостью и многими другими параметрами. Какие характерные особенности современных отделочных работ? И что нужно применять для их выполнения?

Потолок

Отделочные работы всегда должны идти сверху вниз. Проще говоря, сначала обрабатывается потолок, после чего стены и только потом пол. На потолке больше всего заметны различные дефекты, например, неровности, стыки, трещины и т. п. В отличие от стен скрыть недостатки на такой поверхности чрезвычайно сложно.

Непосредственно перед завершающей отделкой потолки обязательно выравнивают. Необходимость в этой процедуре отпадает только тогда, когда будут использоваться натяжные или подвесные конструкции. Характерная особенность таких систем — это расположение их на определенном расстоянии от потолочной поверхности. Они позволяют, таким образом, полностью скрыть от глаз инженерные коммуникации, включая трубы, провода, кабели и прочие.

Кроме подвесных и натяжных конструкций, широкое распространение получил также гипсокартон, при помощи которого можно создавать самые разнообразные системы. Не менее популярны для отделки потолков гипсовые и минеральные плиты. Гипсокартон идеально подходит для крупногабаритных помещений с высокими потолками, а плиты — для небольших по площади комнат.

Стены

Традиционный материал для отделки стен — это обои. Они обладают универсальностью, что позволяет использовать их в абсолютно любых помещениях. На сегодня рынок предлагает широкий ассортимент обоев, отличающихся превосходными эксплуатационными характеристиками и множеством преимуществ. Это позволяет использовать их как в гостиных и спальнях, так и в ванных и на кухнях.

В настоящее время различают акриловые, виниловые и бумажные обои, входящие в группу классических полотен. Хорошей альтернативой им являются более современные металлические, бамбуковые, пробковые и жидкие обои. Разнообразие стилей оформления и расцветок полотен сегодня очень разнообразный. Если есть желание, то можно заказать различные нестандартные варианты обоев, например, тканевые или фотографические.

Чтобы создать акценты, профессиональные дизайнеры используют искусственный камень, декоративную штукатурку, фреску и другие аналогичные материалы. Для влажных помещений, а также комнат, где часто наблюдаются перепады температур, рекомендуется использовать плитку или ламинированные панели.

Пол

Как говорилось выше, отделка полов осуществляется в самом конце ремонта. Несмотря на это, требования к ним предъявляются не менее жесткие, чем к стенам и потолкам. Выбор способа отделки, а также оптимального материала для нее зависит прежде всего от общей стилевой концепции помещения.

Полы в санузлах рекомендуется облицовывать кафелем, а в коридорах и залах — ламинатом, паркетом, линолеумом или плиткой. Любой из этих материалов можно использовать также для кухни. Для гостиных, детских и спальных комнат помимо всех вышеперечисленных покрытий можно использовать также ковролин и ковры.