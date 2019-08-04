Ленточная пилорама своими руками: устройство, принцип действия, инструкция

Любое грандиозное строительство, затеянное хозяевами участка, не обходится без древесины. Она надежна, красива, экологична, поэтому традиционно используется для возведения заборов, создания мебели, а также различных поделок. Если предстоят масштабные работы, то потребуется большое количество заготовок из древесины. Однако стоимость доски, бруса достаточно высока, и перевозка тоже обойдется в круглую сумму. По этой причине многие частные строители приходят к выводу о необходимости обладания собственным агрегатом для изготовления пиломатериала, но цены даже на самые простые модели стремятся (или превосходят) к сотне тысяч рублей. Поэтому остается одно логичное решение — ленточная пилорама своими руками.

Устройство, принцип действия

Ленточная пилорама — станок для продольной распиловки бревен. Конструкция состоит из:

зажимного механизма;

ленточной пилы;

механизма передвижения рамы;

устройства, регулирующего высоту рабочего полотна.

Это только основные узлы. Самодельный станок чаще оснащается электрическим мотором, его минимальная мощность — 5 кВт. Потенциальная альтернатива — дизельный двигатель (6/9 л. с.), но существенным недостатком станет шумность агрегата.

Во время работы крутящийся момент передается на шкивы, на которых движется пильная лента. Устройство обязательно оснащается натяжным механизмом (пружинным либо гидравлическим), его задача — обеспечение корректного положения шкивов, так как пильное полотно, нагреваясь при работе, провисает.

Рельсы, установленные на бетонном основании, предназначены для перемещения рамы с ленточной пилой. За регулировку толщины заготовок отвечает винтовой механизм, исключающий перекашивание полотна.

Для надежной фиксации бревна при распиловке предусматривают зажимное устройство, состоящее из круглой трубы и зажимов-втулок. При перекосе, который гарантируют удары молотка, происходит заклинивание устройства, благодаря чему кругляк остается неподвижным.

Принцип работы устройства понять не так сложно. Бревно укладывают между направляющими, затем с помощью молотка надежно фиксируют материал зацепами. Каретку с пилой подводят к торцу заготовки, в зависимости от толщины будущего изделия выставляют необходимую высоту. После включения агрегата раму двигают по рельсам, срезая древесину. Дойдя до противоположного края бревна, пилу приподнимают, затем возвращают (передвигают) в исходную точку.

Такая конструкция считается самой простой для самостоятельного изготовления. Однако качество заготовок, получаемых на корректно изготовленной «кустарной» пилораме, неотличимо от того, что присуще стройматериалам, сделанным на профессиональном оборудовании.

Особенности будущей модели

Ленточная пилорама своими руками — вариант получения того агрегата, который со временем может быть модифицирован. Например, если хозяин конструкции изначально изготавливал ее для роспуска бревен, а потом решил, что неплохо было бы на ней производить еще и брус.

Эту лесопилку собирают модульным способом. Если навыки таких работ отсутствуют, то лучше остановиться на элементарной модели, найдя достаточно простой чертеж. Разобравшись с ним, необходимо получить представление об особенностях составления таких схем, познакомиться с различными инструкциями по сборке ленточных пилорам.

Однотипная или универсальная конструкция — следующий «камень преткновения», поэтому мастер должен решить, какие работы для него важнее — роспуск на доски или получение из бревен отдельных сегментов. Если планируется и то и другое, то лучше сразу остановиться на универсальном варианте.

Главное качество для пилорамы ленточного типа — ее незыблемость, ведь бревна обладают довольно внушительным весом и впечатляющими габаритами. Поэтому при изготовлении станины, к тому же подвергающейся интенсивным нагрузкам, необходимо обеспечить максимальную устойчивость.

Сборка пилорамы своими руками не так сложна, как может показаться с первого взгляда. Гораздо труднее обычно проходит следующий этап — подготовка агрегата к работе. Самая большая задержка на пути к цели — разводка, заточка самой пилы.

Поиски идеального места

Оптимальные условия — собственная мастерская или иное помещение для обработки подобных материалов. Минимальная площадь такой постройки — 18 м2. Самый незамысловатый выход из положения — «дислокация» пилорамы под открытым небом, но у него есть большой недостаток. Это опилки, летящие на свою территорию, а также опускающиеся на соседние участки.

В этой ситуации самый разумный выход — строительство вокруг агрегата сплошного забора. В роли материала для заграждения может выступить фанера либо поликарбонат. Большой навес, устроенный над пилорамой, тоже неплох, так как крыша позволит работать при любых погодных условиях. Следующее требование — место, где будет храниться изготовленный пиломатериал, поэтому и данный вопрос надо решить до начала составления проекта.

Комплектующие, материалы, оборудование

Только качественные материалы и элементы конструкции способны обеспечить ее надежность, поэтому подготовительные мероприятия требуют особого внимания. В любой конструкции неважных деталей нет, однако перед сооружением такого непростого агрегата, вынужденного к тому же терпеть серьезные нагрузки, надо позаботиться о качестве всех узлов и материалов.

Двигатель

Здесь фаворит один — электрический, соответствующий требованиям к мощности. Хотя используют и бензиновые. Преимущества первых очевидны: они не обещают проблем с подключением ленточной пилорамы к электросети, имеют большой срок эксплуатации, а идеальное качество реза материала гарантирует стабильность оборотов.

Металл

Массивные бревна требуют прочного материала, но «своего» для каждого элемента агрегата.

Профиль квадратного либо прямоугольного сечения подходит для пильной каретки, опорной рамы и ложа для бревен. Самое важное условие — максимальная толщина стенок. Уголок (как минимум 45х45 мм) или швеллер/двутавр — на рельсы. Главное требование к ним — прямолинейная геометрия, в противном случае все неровности скопируются на заготовках. Уголки больше предрасположены к деформации, поэтому лучшие рельсовые направляющие получаются из Н, П, Т-образного металлопроката. Стальные трубы, ползуны, длинные винты с гайками (2 штуки), цепная передача из двигателя автомобиля (замена — велосипедная цепь со звездочками) — для регулировочного механизма высоты каретки. Шарикоподшипники для роликов. Идеал — «колесики», выточенные на токарном станке и затем закаленные. Ленточные пилы, лучше приобрести сразу несколько полотен. Колеса и ступицы от автомобиля — для колес под ленту.

Ленточная пилорама своими руками — операция, для успешного проведения которой необходим и сварочный аппарат, и навыки работы с ним. Болтовые соединения здесь не приветствуются, так как надежность такого крепления начнет вызывать сомнения очень быстро, а проверять его регулярно — перспектива не из радужных. Помимо сварочного оборудования потребуется:

арматура;

болгарка;

гаечные ключи;

доски (фанера) для опалубки;

дрель либо сверлильный станок;

линейка, рулетка, штангенциркуль;

молоток, пассатижи;

песок, цемент, щебень;

струбцины;

уровень.

Понадобится также «разнокалиберный» крепеж — анкера, болты, гайки и шайбы.

Производство пилорамы

Первый этап — выбор подходящей конструкции, разработка чертежа. Затем производят расчет материалов для рельсов, ложа и рамы. Для усиления конструкции учитывают поперечные усилители — шпалы, шаг между элементами — 1000 мм.

Сооружение надежного основания — следующий шаг. Оно не отличается от обустройства обычного ленточного фундамента, высота его составляет 100-150 мм, подушка из песка и щебня и армирующий пояс обязательны. Для достижения максимальной прочности основания ждут как минимум 2 недели.

На роль направляющих чаще берут уголок либо швеллер. Первый укладывают ребром вверх. К бетонному фундаменту крепят анкерными болтами. Между рельсами устанавливают шпалы из профиля. Шаг между теми поперечинами, что находятся ближе к каретке, делают вдвое меньше (500 мм), чтобы иметь возможность удобного распила коротких бревен. При сваривании элементов нельзя допускать перегрева направляющих, поэтому к уголкам поперечины нередко фиксируют резьбовым соединением.

После монтажа «железной дороги» приступают к обустройству ложа для пиломатериала. К шпалам приваривают Н-образные отрезки профиля, минимальная высота которых 100 мм. Их оборудуют выступами (50 мм), предотвращающими скатывание бревен.

В роли роликов для одной оси выступают несколько шарикоподшипников с одинаковым внутренним диаметром, но разным внешним: один должен быть большим, два других — на 2-4 мм меньше. Разница между деталями зависит только от высоты установленного уголка-рельса.

Для сооружения пильной рамы устанавливают 2 вертикальные направляющие из стальных труб, затем делают раму каретки прямоугольной формы, к боковым сторонам ее приваривают ползуны (втулки). В нижней части пильной рамы монтируют ролики.

Затем занимаются сборкой винтового механизма. К нижним ползунам приваривают гайки, упоры — к верхней перекладине. В качестве последних используют подшипники, подходящих размеров. На валы механизма устанавливают одинаковые звездочки, на которые надевают цепь велосипеда. Механизм для регулировки натяжения делают из подпружиненного штифта, который фиксируют между роликами и кронштейнами. Для удобства привод оборудуют рукояткой.

Колеса и ступицы закрепляют на нижней поперечине рамы с помощью подшипниковых узлов, которые затем приваривают к каретке с обеих сторон. Это отрезки труб, вставленных одна в другую, максимальный зазор между деталями — 5 мм. На одну ступицу устанавливают шкив, которому будет передаваться крутящий момент от двигателя.

Для сборки узлов поддержки ленточного полотна также используют конструкции из оси и трех подшипников. Последние операции — установка емкости с СОЖ, подведение трубки к режущему узлу, натягивание ленточной пилы.

Ленточная пилорама своими руками — операция, позволяющая получить деревообрабатывающий станок с минимальными финансовыми потерями, однако прежде чем приступать к «действу», лучше во всех подробностях изучить не совсем простые этапы работ. И в этом неоценимую помощь смогут оказать наглядные пособия. Например, это: