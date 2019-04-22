Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Человек — существо, привыкшее не только к комфорту, но и к вкусной пище. Одними из любимых деликатесов, которые изобрели еще пещерные люди, стали копчености: мясо, рыба, сало и колбасы. Однако натуральные продукты сейчас в магазине найти невозможно. Процесс этот длительный, и для достижения идеального вкуса требует соблюдения технологии и определенного вида древесины. Производителям такие хлопоты не выгодны, поэтому на прилавках можно встретить лишь суррогаты, обработанные «жидким дымом». Они выглядят и пахнут замечательно, но не принесут ничего кроме вреда. Поэтому многих интересует коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и способы добиться желаемого вкуса и аромата.

Почему именно холодное копчение?

У обоих видов копчения есть особенности, достоинства, недостатки, однако чаще все же выбор останавливают на холодном. Причина — более оптимальный температурный режим.

Горячее копчение не требует ни много времени на приготовление продуктов, ни сложного сооружения. Электрический прибор либо открытый огонь находится прямо под коптильней. Температура от 70 до 120° позволяет дегустировать ароматное блюдо уже спустя 1-3 часа. Изделия, подвергшиеся такой обработке, остаются мягкими и довольно жирными, однако именно поэтому хранятся всего несколько дней. Холодное копчение — способ сделать продукт особенно вкусным. В этом случае работает теплый дым, добирающийся до «жертвы» по довольно длинному дымоходу. Температура такого копчения — 20-35°, однако лучшая цифра 30°, так продукт сохраняет практически все полезные вещества. Из-за этой температурной «низости» будущий деликатес должен готовиться долго: процесс может затянуться на 3 дня. Продукт после обработки теряет часть влаги, поэтому становится суховатым, однако жир сохраняет. Зато срок хранения его — несколько недель, или даже месяцев.

Неповторимый аромат и возможность растянуть удовольствие, долго наслаждаясь копченостями, — причины популярности коптильни холодного копчения, а способов обустроить ее своими руками есть немало.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи

Сооружение это требовательное, так как дым, прежде чем добраться до продуктов, должен достичь минимальной температуры, избавиться от вредных примесей, копоти. Поэтому любой чертеж подразумевает следующие элементы:

Топочную камеру (дымогенератор), сооруженную из металла либо кирпича. Из-за длительности процесса она обязана иметь удобный зольник и дверцу для регулировки поступления дыма. Коптильную камеру. Невысокая температура позволяет выбрать различные материалы, в их числе и дерево. В этой роли может выступить обычная бочка, старый холодильник. Дымоход. Его минимальная длина — 2000 мм, максимальная — 7000. Большее расстояние — гарантия проблем с тягой. Лучший материал металлические трубы, диаметр их более 100 мм.

Ассортимент оригинальных простых коптилен

Такие конструкции хороши тем, что для них подходят всевозможные материалы и предметы, отслужившие срок, но выкинуть которые не поднимается рука.

«Бочковая» коптильня

Это самый неприхотливый вариант. Чтобы соорудить коптильню, надо иметь неприкосновенные запасы:

металлическую бочку и такую же сетку;

листовую жесть, прочные решетки;

крепежные элементы;

шифер, мешковину.

Первым делом копают яму под топочную камеру, на ее дно укладывают лист жести. Роют не слишком глубокую траншею для дымохода, ее ширина 250 мм, длина — 2000-2500 мм. Герметичность обеспечивают, накрывая топку шифером. Вдобавок ее присыпают грунтом.

Обустраивают коптильную камеру. Бочку лишают дна, а на его место прикрепляют металлическую сетку, для сбора сажи ее устилают мешковиной. Снизу монтируют решетку. Отступив от верхнего края емкости 200 мм, оборудуют место для продуктов. Это может быть металлическая решетка либо прутья, на которые вешают крюки. Вместо крышки для камеры-бочки используют плотную мешковину. Она способна удержать дым, но одновременно отводить его избыточное количество.

Несколько дороже будет коптильня, устроенная из деревянной бочки, зато она будет выглядеть более презентабельно. Работа с ней тоже проста, так как снять верхнюю крышку, вырезать отверстия для трубы и установить внутри держатели для решеток труда не составит. Исключение для таких коптилен-полуфабрикатов одно — пластмассовые изделия.

Экс-холодильник, сменивший должность

Лучше найти старый холодильник, в котором минимум пластика. Этот способ тоже позволяет быстро получить желаемую коптильню, он прост и экономичен. Список необходимого для работы невелик:

корпус холодильника;

вентилятор;

кирпичи для очага;

труба, средняя длина отрезка 2500 мм, диаметр — 100 мм;

утеплитель для трубы, если она остается на поверхности.

Старый холодильник избавляют ото всех пластиковых элементов, оставляют в неприкосновенности компрессор и реле. Все отверстия заклеивают скотчем, лейкопластырем либо изолентой. Для обеспечения тяги внизу устанавливают вентилятор. Сверху делают маленькое отверстие для дыма. Сбоку его прорезают для трубы дымохода (другой, предпочтительный, вариант — снизу), с обеих сторон — для решеток, на которых будут располагаться продукты. Не забывают о поддоне для сбора жира: он не должен перекрывать путь в холодильник дыму. Ищут место для холодильника-коптильни, выбирая максимально высокий участок.

На расстоянии 2500 мм от него роют яму для топки. На дно укладывают кирпичи, из них же возводят стенки. Если участок имеет естественный уклон, трубу-дымоход слегка прикапывают. Когда рельеф ровный, его создают, выкапывая траншею. Чем дальше она от холодильника, тем глубже ее делают. Один край трубы соединяют с холодильником, другой подводят к яме. Когда траншея не нужна, дымоход закутывают в утеплитель. Импровизированную топку плотно прикрывают металлическим листом, оптимальная толщина — 3-4 мм.

В роли коптильни холодного копчения «дублером» холодильника может стать старая стиральная машинка, чей кожух будет также идеален для камеры. Альтернативы — металлические либо деревянные шкафчики.

Основательные постройки

Есть хозяева дачных и загородных участков, которые своими руками абсолютно все стараются делать на совесть. Следующие варианты хороши для больших загородных участков, где еще одно небольшое строение станет не помехой, а украшением.

Коптильня из кирпича или пеноблоков

Первый этап — поиски удобного участка, лучше на возвышенности. После выбора подходящего чертежа приступают к расчетам материала, затем закупают:

красный кирпич либо пенобетонные блоки (лучше — пустотелые);

силикатный кирпич для топочной камеры (альтернатива — покупное изделие, встраиваемое в камин);

дверцу для топки — из стали либо чугуна;

оконную рама с матовым стеклом, дверную коробку и полотно;

листовую фанеру, доску (20х100 мм) или брус (60х60);

шпунтованную доску (замена — вагонка, ее толщина — 10-12 мм);

кровельный материал — профлист, металлочерепицу;

трубы: пластиковую для крыши и металлическую для дымохода (диаметр — 80 и 120 мм соответственно);

цемент, песок, щебень.

Фундамент для коптильни

После расчистки строительной площадки производят разметку, удаляют плодородный слой, толщина его — от 150 до 200 мм. С помощью диагоналей находят середину, предназначенную для патрубка дымоходного канала. Его роль исполняет металлическое ведро с вырезанным сбоку круглым отверстием для металлической трубы-дымохода. Начиная с центра, копают траншею. Если участок горизонтальный, то обеспечивают наклон в 20°, он идет в сторону топочной камеры.

На этом же этапе закладывают трубу, один конец которой сразу же вставляют в ведро. Траншею закапывают и переходят к сооружению опалубки. Над поверхностью она выступает на 250 мм. Затем засыпают подушку из песка и щебня, каждый слой имеет толщину 70-90 мм, оба проливают, трамбуют. Заливают половину раствора, расстояние от верхнего края опалубки — 50 мм. На схватившийся бетон укладывают арматурную сетку, ее ячейки — 50х50 мм. Сверху заливают стяжку, в которую добавлено жидкое стекло. Ее выравнивают, ориентируясь на края опалубки, накрывают пленкой и оставляют набирать прочность.

Топка

Основание для топки делают аналогично. Стены возводят в два слоя. Внешнюю стену делают из красного кирпича, внутреннюю — из жаропрочного силикатного материала. Если выбрана покупная топочная камера, ее заглубляют в грунт. Такой способ экономит топливо, так как стенки будут медленнее остывать.

Строительство коптильни

Стены возводят из пенобетонных щелевых блоков, отличающихся низкой теплопроводностью. Кладку начинают с угла, используют обычный раствор либо монтажный клей, предназначенный для блоков. Вертикальность рядов и горизонтальность проверяют уровнем, особое внимание уделяют оконному и дверному проемам.

На сооружение укладывают балки перекрытия, затем монтируют стропильную систему. Если в роли кровли выступает мягкая кровля, то обрешетку делают из листовой фанеры сплошной. Когда куплен другой материал, шаг обрешетки рассчитывают исходя из его размеров.

Фронтоны зашивают той же вагонкой либо доской, в один из них монтируют дымоход для отвода излишков дыма. В проемы вставляют оконную раму и дверную коробку, уплотняют войлоком. Отверстие в полу закрывают съемной мелкоячеистой сеткой, которая призвана задерживать оставшиеся частички копоти. Внутри коптильни оборудуют стеллажи из сетки для готовящихся продуктов.

Традиционная коптильня из дерева

Кирпич и блоки не единственные подходящие материалы. Небольшое строение из экологически чистой древесины — лучшее «пристанище» для пищевых продуктов. Для этого временного хранилища оптимальными считаются лиственные породы — вишня, груша, дуб, ольха. Потребуется собрать такие материалы:

брус (50х50), доска (10х100 мм);

кирпичи: красные для основания коптильни, силикатные — на топочные стенки;

2 трубы — огнеупорные керамические либо металлические (80 и 100 мм);

листовой металл для настила (3-4 мм);

цемент, песок, щебень;

гидроизоляционный материал (пакля).

Котлованы, траншея, фундамент

После разметки выкапывают два небольших котлована, расстояние между ними равняется тем же рекомендованным 2000-2500 мм. Первый, предназначенный для коптильни, должен находиться на возвышенности. Его глубина — 400 мм. Второй, используемый для фундамента топки, заглубляют на 250 мм.

На следующем этапе углубления соединяют, выкапывая траншею. Далее в котловане под коптильню устраивают традиционную подушку из песка и щебня, слои делают такой же толщины, как в случае с блочным строением. Заливают половину раствора, укладывают арматурную сетку, но в этот раз ее ячейки 30х30 мм. Сверху распределяют оставшийся раствор, толщина стяжки — 40 мм. Таким же образом делают фундамент для топки.

В траншею укладывают трубу меньшего диаметра. Со стороны топки она должна быть короче траншеи на 200 мм. На край ее наносят раствор и надевают полуметровый отрезок трубы большего диаметра, он должен заходить на тонкую часть дымохода на 150 мм. Это расширение перед коптильней даст возможность дыму приобрести оптимальную температуру.

По краям этого широкого патрубка, заходящего в топку, устанавливают 2 кирпича. Затем переходят к кладке стенок в полкирпича. Трубу заливают раствором, монтируют топочную дверцу, которую дополнительно крепят с помощью проволоки, уложенной в швы кладки. Сверху на топку укладывают металлический лист.

Коптильня

Проверяя горизонтальность кирпичных рядов, начинают возводить цоколь для коптильни. Общее количество рядов — 10, половина из них возвышается над грунтом. Во время работы вмуровывают дымоход. После окончания обустройства цокольного «этажа» траншею заливают раствором таким слоем, чтобы для засыпки грунтом оставалось свободными 80 мм. После схватывания раствора, траншею засыпают, утрамбовывают.

Каркас

Его собирают из бруса, в качестве крепежа используют саморезы. После сборки передней и задней рамы их соединяют брусками. По бокам верхней «обвязки» крепят элементы, выступающие за периметр на 50 мм. К ним будет крепиться стропильная система. Для сооружения конька крыши посередине переднего и заднего бруса фиксируют вертикальные стойки, их также соединяют вместе длинным элементом, выходящим за периметр на 50 мм. Посередине его набивают две доски такой длины, что бы свес составлял как минимум 150 мм.

Обшивка

Три стороны каркаса-полуфабриката плотно обшивают досками в 2 слоя: сначала крепят элементы вертикально, потом — горизонтально. Формируя дверной проем, его делают на 5 мм больше дверцы, обеспечивая ее свободное вхождение даже в случае температурного расширения. Перед обшивкой последней стороны внутри по бокам крепят перекладины с вырезами для металлических стержней. На них будут висеть крючки, предназначающиеся для продуктов.

В крыше сверлят отверстие для дымохода, его диаметр — 5 мм. Чтобы обеспечить полную изоляцию зазора, щелей между досками, используют клей и паклю. Дверцу также делают из 2 слоев досок. Для контроля температуры в ней делают отверстие для штыревого термометра. Дно оставляют открытым. Готовый домик, обработанный гидрофобной пропиткой, крепят к цоколю металлическими скобами. Для обеспечения большей надежности крышу коптильни покрывают легким кровельным материалом.

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Тонкости выбора дров и опилок для коптильни

Чтобы можно было оценить результат стараний, необходимо заранее подобрать правильные дрова, опилки, иначе первый блин будет комом. Не каждый материал подойдет для холодного копчения продуктов. Наиболее подходящими признаны:

береза;

бук;

вишня;

вяз;

груша;

дуб;

клен;

липа;

можжевельник в умеренных количествах;

ольха, избавленная от горькой коры;

орех;

осина;

слива;

тополь;

черемуха;

яблоня.

Любая древесина для коптильни холодного копчения обязана быть сухой. Наличие грибка — противопоказание для ее использования. Хвойные породы для домашнего копчения — табу, так как их древесина содержит много смол. Продукты становятся темными, горькими, появляются посторонние запахи. Однако на европейских, североамериканских предприятиях нередко используют такую древесину для придания продуктам оригинального вида и необычного вкуса.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи, материалы и подходящие емкости — тема, предлагающая много вариантов решения вопроса. Такое несложное устройство легко соорудить своими руками, но и оно требует тщательности, аккуратности, терпения.

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